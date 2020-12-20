Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы

В России начался эксперимент по электронному кадровому документообороту, уже введены электронные больничные и трудовые книжки, в перспективе — удаленное заключение трудовых договоров. И уже в скором времени многие услуги будут оказываться гражданину только по заявлению или даже без такового, в проактивном режиме. О ходе цифровизации социальной сферы CNews побеседовал с Алексеем Скляром, заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации.

«Гражданин может видеть в личном кабинете на портале госуслуг всю информацию о своей трудовой деятельности»

CNews: Когда будет осуществлен переход на электронный кадровый документооборот?

Алексей Скляр: Сейчас проводится эксперимент по переходу на электронный кадровый документооборот с отдельными работодателями. В ходе эксперимента мы выявляем, что необходимо изменить с точки зрения нормативно-правового регулирования и реализовать в части технологического обеспечения. Работодателям предоставлен выбор: использовать собственную информационную систему, систему портала «Работа в России», или обе. Между системами работодателей и «Работой в России» будет произведена интеграция.

При использовании информационной системы работодателя необходимо применение усиленных квалифицированных или неквалифицированных электронных подписей со стороны работников. Сделать это для удаленных работников довольно затруднительно, так как при выдаче квалифицированного сертификата электронной подписи удостоверяющий центр обязан идентифицировать физическое лицо.

При использовании государственной информационной системы «Работа в России» для подписания документов со стороны работника используется простая электронная подпись — подтвержденная учетная запись единой системы идентификации и аутентификации, то есть та учетная запись, которую гражданин использует для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Таким образом, гражданин может оформлять трудовые отношения с работодателем, их прекращать, даже ни разу очно не контактируя с ним. Это в первую очередь удобно для дистанционных работников, проживающих не по месту нахождения их работодателей.

Алексей Скляр: Сейчас проводится эксперимент по переходу на электронный кадровый документооборот с отдельными работодателями

Гражданин, со своей стороны, уже сейчас может видеть в личном кабинете на портале госуслуг всю информацию о своей трудовой деятельности –– в том числе, перечисляет ли работодатель за него страховые взносы, предоставляет ли необходимую информацию о его трудовой деятельности, в том числе для формирования пенсионных прав. Это информация из Пенсионного фонда: работодатель, дата начала работы, реквизиты соответствующего приказа, занимаемая должность. То есть, по сути, это те данные, которые сейчас представлены в бумажной трудовой книжке. Гражданин может из личного кабинета единого портала государственных услуг (ЕПГУ) отправить эту информацию, например, будущему работодателю или в банк для получения кредита. При этом бумажные трудовые книжки пока остаются в обращении, если сам гражданин желает сохранить трудовую в «аналоговом формате». Но даже для тех граждан, которые хотят продолжать ведение для них бумажных трудовых книжек, доступны все перечисленные возможности учета и взаимодействия в электронной форме.

В случае несоответствия между ними гражданин может оперативно обратиться к работодателю для внесения изменений. Главный плюс возможности получения информации в электронном виде для работника –– дополнительный элемент защиты, исключающий ситуацию, когда сотрудника приняли на работу, а документально он не оформлен и взносы за него не перечисляются.

С 1 января 2020 г. информация о занимаемых должностях, реквизитах приказов о приеме и увольнении отражается в электронном виде.

При этом уже в ближайшее время для держателей «электронной трудовой» будет доступна ретроконверсия. То есть, появится возможность включить в электронную трудовую все сведения с самого начала трудовой деятельности. Сейчас мы проводим определенные технологические работы и вносим изменения в нормативную документацию. Уже в новом году гражданин сможет обратиться через портал «Госуслуги» или передать заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда, МЦФ, чтобы включить в электронную трудовую все прошлые периоды.

CNews: Нововведения позволят организациям сократить свои расходы на автоматизацию кадрового документооборота?

Алексей Скляр: В первую очередь — позволяют сократить общие расходы за счет исключения бумажного документооборота. При этом я противник того, чтобы государство решало те задачи, решение которых может быть обеспечено коммерческим сектором. Информационная система «Работа в России» применяется там, где это целесообразно технологически и экономически. Например, возможность использования простой электронной подписи в виде подтвержденной учетной записи в ЕСИА в настоящее время обеспечивает только государственная информационная система. Используя шаблоны и конструкторы документов в системе «Работа в России», работодатель застрахован от нарушений условий трудовых отношений. Исходя из потенциального количества работодателей, которые будут использовать «Работу в России», расходы на поддержку этой системы на одного работодателя будут незначительные, при этом они принесут значительный экономический эффект за счет снижения расходов на контроль и надзор в сфере трудовых отношений. Также при осуществлении электронного кадрового документооборота посредством информационной системы работодателя по желанию гражданина хранение и доступ ко всем его электронным кадровым документам за все трудовые периоды будет дублироваться и в информационной системе «Работа в России»

«Суперсервис — это реформа внутренних процессов ведомств»

СNews: Как движется запуск суперсервисов?

Алексей Скляр: Минтруд обеспечивает запуск четырех суперсервисов: это «Социальная поддержка онлайн», «Онлайн помощь при инвалидности», «Трудовые отношения онлайн» и «Пенсия онлайн».

Эти суперсервисы существенно изменят процессы взаимодействия госорганизаций, граждан и юридических лиц. Например, буквально до 2020 г. социальные пособия в рамках социального страхования, больничные, часть пособий по уходу за ребенком выплачивались работодателем за счет собственных средств с последующим возмещением из Фонда социального страхования. То есть, сначала работодатель осуществляет выплаты работникам, и только потом, после представления всех документов в Фонд социального страхования, получает возмещение.

При такой зачетной системе возможны две проблемы. Первая заключается в том, что недобросовестные работодатели не осуществляют выплаты в установленные сроки. Вторая — у работодателей может не быть достаточно средств на счету для выплат. Кроме того, такой процесс требует от работодателя готовить документы, подтверждающие предоставление гражданам пособий за счет взносов в Фонд социального страхования, в том числе в рамках осуществления бухгалтерского учета.

В 2020 году в 77 пилотных субъектах Российской Федерации уже реализован процесс, при котором все выплаты в рамках социального страхования осуществляет напрямую Фонд социального страхования. Со следующего года этот порядок будет действовать по всей стране. Запуск суперсервиса «Соцподдержка онлайн» позволит минимизировать взаимодействие работодателя и ФСС.

В 2022 году в России завершится переход на электронный больничный. Фонд будет получать данные не от работодателей, а в рамках межведомственного электронного взаимодействия с другими государственными органами. С одной стороны, это защищает граждан от возможных злоупотреблений со стороны работодателя, с другой — предпринимателям больше не нужно будет осуществлять сбор и предоставление в Фонд социального страхования различных документов.

Также был значительно оптимизирован процесс предоставления государственных услуг, связанных с выдачей государственного сертификата на материнский капитал, и с распоряжением этими средствами.

С 15 апреля 2020 г. выдача материнского капитала гражданам осуществляется в проактивном формате на основании информации о рождении ребенка без каких-либо обращений граждан. Сократились сроки получения услуги по выдаче соответствующего государственного сертификата, исключены «ручные» проверки документов, обеспечена возможность получения услуги полностью в электронном виде без личного посещения отделений Пенсионного фонда.

Также значительная оптимизация произошла и в процессе распоряжения капиталом. В большинстве случаев не надо подавать десятки документов, исходя из направлений использования материнского капитала, достаточно одного, — собственно заявления.

Часто складывается мнение, что суперсервис — это оптимизация предоставления госуслуг. Но фактически это функциональное изменение процессов, реформа бэк-офисных функций.

CNews: Как идет переход на электронные больничные?

Алексей Скляр: На сегодняшний день у всех медучреждений обеспечена возможность подключения к формированию листков нетрудоспособности в электронном виде. Большинство, свыше 85% организаций, имеющих право на формирование больничных листов, подключились к этой системе.

CNews: Когда можно ожидать запуск суперсервисов в промышленную эксплуатацию?

Алексей Скляр: Запуск начался в текущем году, каждый суперсервис включает в себя совокупность технологических мероприятий и нормативно-правового регулирования. Мы планируем, что суперсервисы в 2022 году все заработают на полную мощность. Для их реализации требуются многочисленные изменения в правовые акты. При этом достижение результатов в рамках суперсервисов обеспечивается поэтапно в течение трех лет 2020-2022 гг., и значительное их количество уже достигнуто.

Например, в рамках суперсервиса «Онлайн помощь при инвалидности» с 1 июля 2020 г. гражданам с инвалидностью не нужно обращаться за получением бумажного знака в учреждения медико-социальной экспертизы для использования на транспортном средстве. Они могут в электронном виде «привязывать» в течение 15 минут виртуальный знак-инвалида к используемому им автотранспортному средству. С июля 2020 г. сервисом воспользовалось более 200 тыс. граждан.

По моему опыту, обеспечить изменения в законодательстве, необходимые для реализации тех или иных ИТ-инициатив, зачастую гораздо сложнее, чем реализовать сами инициативы.

«Некоторых данных, по которым назначаются меры соцподдержки, нет ни в одной из информсистем»

CNews: Какие данные необходимы для проактивного информирования граждан о возникновении у них прав на получение госуслуг в виде соответствующих мер социальной поддержки? Вы уже располагаете всеми необходимыми реестрами?

Алексей Скляр: Мы уже реализуем проактивное информирование. Сейчас — по 3 видам жизненных событий: рождение ребенка, установление инвалидности и наступление пенсионного возраста.

В рамках каждой социальной услуги и мер соцподдержки мы начали разбирать, какая жизненная ситуация влияет на ее получение. Дальше определили, какие данные нужны для идентификации этого жизненного события и где эти данные должны находиться. Пример, понятный всем, — меры соцподдержки, связанные с рождением детей. Основные данные для идентификации такого жизненного события находятся в базе ЗАГСов, но их недостаточно. Меры социальной поддержки привязываются не только, допустим, к факту рождения ребенка, но и к информации, какой это ребенок: первый, второй или третий. Далее необходимы данные об уровне дохода граждан, у которых родился ребенок, работают или нет члены семьи, полная или неполная семья, семья проживает в сельской местности или в городе и т.п. Под каждое жизненное событие разрабатывается алгоритм, потому что для его идентификации недостаточно получать данные только из одной системы.

Единственная жизненная ситуация, информацию по которой мы получаем из одной системы, –– это достижение пенсионного возраста. Но в этом случае тоже необходимы дополнительные данные: работает пенсионер или нет.

Алексей Скляр: Минтруд обеспечивает запуск четырех суперсервисов: это «Социальная поддержка онлайн», «Онлайн помощь при инвалидности», «Трудовые отношения онлайн» и «Пенсия онлайн»

Возникла проблема с тем, что не по всем жизненным событиям мы вообще можем получить информацию, поэтому мы провели аудит и выявили перечень таких событий. Например, много мер социальной поддержки привязано к званию «Ветеран труда», которое дается органами исполнительной власти субъектов РФ. Эти данные не обрабатываются в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), сейчас их нет ни в одной информсистеме. Для выявления таких жизненных ситуаций мы внесем необходимые изменения в законодательство о необходимости учета уполномоченными органами соответствующих данных в ЕГИССО. В 2019 году мы уже решили вопрос по детям-сиротам. Ведение списков детей-сирот, которые в том числе, остались без жилья, –– это полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ, то есть нет централизованной системы данных. Соответственно, на основании внесенных в правовые акты изменений сейчас вся информация по ним размещается в ЕГИССО.

Пока мы приняли решение дополнить проактивное уведомление в отдельных случаях небольшой анкетой, отвечая на вопросы которой гражданин получает информацию о мерах, которые полагаются в его конкретной ситуации.

CNews: Как будет реализовано проактивное информирование о мерах соцподдержки? Ведь на портале госуслуг зарегистрированы не все россияне, да и из тех, кто зарегистрирован, многие пользуются порталом нечасто.

Алексей Скляр: Мы собираемся в будущем использовать также и дополнительные каналы –– передавать информацию в банковские приложения, голосовое информирование.

Кроме того, в рамках запуска суперсервисов в 2021 г. появится Единый контакт-центр для организаций всего социального блока, включающего не только Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, учреждения медико-социальной экспертизы, но и в перспективе государственные органы и организации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, предоставляющих гражданам меры социальной поддержки. Посредством ЕКЦ будет осуществляться не только проактивное информирование граждан о возникающих у них правах на получение мер социальной поддержки, но и будет обеспечена возможность задать государству любой вопрос социального характера через централизованную точку входа, независимо от того, в компетенции какого органа или учреждения находится предмет задаваемого вопроса.

При этом первичная обработка запроса гражданина посредством единого телефонного номера или онлайн-чата будет вестись автоматизировано (без участия человека). С использованием экспертной системы будет определяться тематика вопроса, территориальная принадлежность обратившегося и другие параметры для предоставления максимально точного ответа на запрос. И только в случае невозможности предоставления информации автоматизированным способом запрос гражданина передается оператору или сотруднику в организации, непосредственно предоставляющей соответствующие меры социальной поддержки.

Изменения в соответствующий федеральный закон о введении единого номера, по которому можно будет позвонить, чтобы узнать о положенных гражданину мерах соцподдержки, принят в декабре 2019 года. 3 декабря 2020 г. было подписано постановление Правительства РФ № 1994 «Об утверждении Правил информирования гражданина о правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет ему возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также об условиях их назначения и предоставления».

Аспекты взаимодействия через кредитные учреждения, круглосуточные чат-боты, прочие онлайн- и офлайн-каналы будут прописаны в подзаконном акте. Через каналы портала государственных услуг проактивное информирование уже в ближайшее время. Через кредитные учреждения –– позднее.

Конечно, если человек не пользуется никакими приложениями, он может прийти в любой из органов социальной поддержки и получить необходимую информацию. Это может быть Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Департамент труда и социальной защиты, управление социальной защиты в субъекте РФ, МФЦ.

CNews: Как будет развиваться система ЕГИССО?

Алексей Скляр: Сегодня ЕГИССО — это агрегатор информации о назначенных мерах соцподдержки. Однако с 2021 часть субъектов Российской Федерации и далее до 2024 года иные участники должны будут процесс предоставления услуг по социальной поддержке осуществлять именно через ЕГИССО.

Использование единой системы в масштабах страны создаст не только единые технологические возможности более 10 тыс. организаций, но и, самое главное, значительно оптимизирует процесс взаимодействия с гражданами. Она исключит запрос от граждан тех документов, сведения из которых имеются в распоряжении государственных органов; сократит сроки предоставления мер социальной поддержки, а по отдельным мерам переведет их предоставление в проактивный формат. Обеспечит по всем этим мерам возможность взаимодействия для граждан через МФЦ и ЕПГУ, обеспечит единые сроки и единый перечень документов гражданина при предоставлении аналогичных мер социальной поддержки во всех субъектах Российской Федерации.

CNews: Решен ли вопрос с тем, чтобы интересы граждан в электронных системах представляли доверенные лица?

Алексей Скляр: Да, в законы внесены необходимые изменения, они заработают с 1 января 2021 года. Законные попечители смогут представлять интересы опекаемых не только при получении мер социальной поддержки в электронном виде, но и при получении любых государственных и муниципальных услуг.

В офлайне законному представителю достаточно предъявить доверенность.

Мы выступили с инициативой законопроекта, вносящего изменения в 178 федеральный закон «О государственной социальной помощи». В нем вводится реестр законных представителей, а порядок его ведения устанавливается актом правительства. Учет законных представителей нам позволит информировать их о правах лиц, которых они представляют. Это удобно не только для людей с ограниченными физическими возможностями, но и для пожилых, матерей с маленькими детьми и пр.

«В Минтруде очень глубокая интеграция ИТ-систем подразделений»

CNews: Как организовано управление информатизацией социальной сферы в целом?

Алексей Скляр: Для своих подведомственных структур, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Роструда, Федерального бюро медико-социальной экспертизы мы устанавливаем единые технологические требования к информационным системам, начиная от их создания и заканчивая сопровождением и взаимодействием с информационными системами других госорганов. Над этими требованиями работает совет по информационным технологиям, в который включены руководители и заместители руководителей всех организаций Минтруда.

Поэтому у нас в Министерстве очень глубокая интеграция ИТ-систем подразделений. В частности, если мы видим, что для осуществления схожих функций мы можем использовать одно решение, то мы возлагаем функции оператора этого решения на одного из участников, он обеспечивает его функционирование, а другие наши структуры становятся ее пользователями. Например, мы взяли систему управления проектной деятельностью, созданную для Пенсионного фонда, доработали ее и сделали единой системой управления проектной деятельностью в Минтруде и во всех подведомственных структурах. За счет этого мы экономим и время, и средства. И собственные силы, поскольку работаем в одной системе, в одной среде, со всеми вытекающими преимуществами.

У подведомственных нам структур часто пересекаются функции. Не дублируются, а именно пересекаются. Например, есть граждане с ограниченными физическими возможностями. Инвалидность им присваивают учреждения медико-социальной экспертизы, ФСС обеспечивает их техническими средствами реабилитации, а ПФР — соответствующими пенсиями.

Взаимодействие наших структур называют «социальным казначейством». Это механизм, который позволяет осуществить такой подход к оказанию социальных услуг, при котором гражданин может получать положенные ему виды поддержки от государства автоматически, либо без заявления совсем, либо только по одному заявлению. «Собирание справок» государство при этом берет на себя.

Естественно, здесь речь идет о тех системах, которые создаются для оказания госуслуг населению, не про бэк-офисные платформы.

CNews: Сколько ИТ-специалистов работает в подведомственных вам органах исполнительной власти?

Алексей Скляр: По всей России в ПФР около 4,5 тыс., в ФСС — около 900, в МСЭ — около 300, в Роструде — около 45. Эти цифры приблизительно пропорциональны количеству сотрудников в соответствующих структурах, речь идет как о специалистах в центральных аппаратах, так и о специалистах в территориальных органах.

CNews: Как координируется процесс информатизации с другими ведомствами?

Алексей Скляр: До недавнего времени взаимодействие ведомств подчинялось положениям постановления №365 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов», принятого в 2010 году.

После того, как Михаил Владимирович Мишустин занял пост премьер-министра, он поручил подготовить проект постановления о цифровой трансформации госорганов. В октябре было принято соответствующее постановление № 1646 «О мерах по обеспечению эффективности мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами».

Алексей Скляр: Мы собираемся в будущем использовать также и дополнительные каналы –– передавать информацию в банковские приложения, голосовое информирование

Главное изменение, разумеется, не в названии, а в сущности. Раньше экспертиза каждого мероприятия по информатизации касалась технических и других характеристик. Что соблюдаются требования по этапности создания систем, по сопровождению, по требованиям в области безопасности и т.д. В меньшей степени она затрагивала рассмотрение результатов от изменения государственных услуг, осуществляемых функций при реализации мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий. Не так глубоко рассматривалась целесообразность создания решения, каким будет результат его внедрения и как оно взаимодействует с ИТ-решениями других ведомств.

То есть, ранее государственный заказчик информационной системы в первую очередь отвечал за результаты в следующей части — «система создана, осуществлена приемка выполненных работ, система введена в эксплуатацию». Но за то, что дало введение системы в промышленную эксплуатацию, насколько значительно произошла оптимизация в процессах реализуемой ФОИВ государственной политики от внедренной системы ответственность была в меньшей степени. Теперь же он должен будет отчитываться за конечный результат. Показывать, какие новые услуги он смог оказывать в электронном виде, насколько сократился срок оказания тех или иных услуг, уменьшилось количество документов, которые должен предоставлять гражданин в ведомство и т.д. Главное теперь то, какие изменения в работу ФОИВ внесло внедрение работ по созданию или развитию информационной системы как часть программы цифровой трансформации. И это правильно.

«Мы должны заниматься своими отраслевыми системами»

CNews: Как вы относитесь к созданию государственной единой облачной платформы?

Алексей Скляр: Положительно. Создание и обеспечение работы базовой инфраструктуры, я считаю, должно быть централизовано. Поэтому я за переход в ГЕОП, все наши новые разработки размещаются в этом облаке. На этой платформе, в частности, заработает наш Единый контакт-центр, решения ФСС, Роструда.

CNews: В рамках программы «общегосударственной» унификации планируется принятие концепции Единой технической политики (ЕТП). Вы участвовали в ее разработке?

Алексей Скляр: Да, проект документа нам направлялся, мы внесли свои замечания, которые, впрочем, не носят кардинального характера.

CNews: Насколько актуально ее создание?

Алексей Скляр: Государство, посредством ЕТП, должно зафиксировать требования к системам, создаваемым для его исполнительных органов в процессе цифровой трансформации, детализировано их донести. Это однозначно поддерживаю.

А дальше уже вопрос в содержании технической политики. Это должен быть гибкий документ, для того, чтобы быть реальным инструментом.

CNews: Основой идентификации граждан в системах Минтруда является Страховой номер индивидуального лицевого счета. Какое будущее ждет СНИЛС после создания Единого реестра населения и Единого цифрового профиля?

Алексей Скляр: СНИЛС — это идентификатор, который в настоящее время присвоен всем гражданам. Он указывается при регистрации учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации. И, вероятнее всего, именно СНИЛС будет взят за основу для сопоставления данных о гражданах из различных реестров.