СФР Социальное казначейство ГИС ЕЦП Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.03.2026 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование 1
01.10.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2025 года 2
11.03.2025 «Цикада» и «Код Безопасности» обеспечили защиту информации Социального фонда России 1
13.01.2025 БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды 1
09.01.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2024 года 1
01.10.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2024 года 1
16.07.2024 В России создается ИТ-платформа для пенсионного и соцстрахования добровольцев СВО 1
14.05.2024 Голосовой робот самостоятельно консультирует более 60% всех обращений граждан в ЕКЦ Минздрава Мурманской области 1
03.04.2024 Платформа «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО компании «Базис» 1
03.04.2024 «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО 1
21.03.2024 Около 2500 сотрудников группы компаний ITMS перешли на кадровый ЭДО на базе системы HRlink 1
19.03.2024 «БФТ-Холдинг» перевел органы службы занятости населения на оказание госуслуг на базе ЕЦП «Работа в России» 1
15.03.2024 Как в России потратят 900 млрд руб. на цифровизацию органов госвласти 1
18.01.2024 «БФТ-холдинг» открыл базовую кафедру в Пермском филиале Финуниверситета 1
02.10.2023 «БФТ-холдинг» завершил этап проекта автоматизации бизнес-процесса по управлению государственным и муниципальным имуществом Ленинградской области 1
23.08.2023 Жители Тульской области могут записываться через голосового робота к конкретному врачу 1
21.06.2023 «БФТ-холдинг» и MONT заключили соглашение о партнерстве 1
19.06.2023 «БФТ-холдинг» внедрил в Омской области региональную витрину данных с архивным хранением результатов оказания госуслуг 1
24.05.2023 «БФТ-холдинг» развернул витрину данных для Федерального казначейства 1
28.02.2023 ВТБ и Минцифры России впервые запускают регистрацию на «Госуслугах» без СНИЛС 1
27.12.2022 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2022 г. Голосование 1
20.12.2022 Дмитрий Чернышенко: Правительством приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты 1
22.08.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября 2
25.07.2022 Выплаты российским семьям реализованы через цифровой сервис, разработанный ГК ОТР 1
23.06.2022 ВТБ и Минцифры запускают новый сервис для оформления социальных выплат 1
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 1
24.12.2021 ГосТех: что известно о революции в построении госинформсистем 1
23.11.2021 Когда общение с государством станет по-настоящему удобным 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
10.08.2021 «Ростелеком» стал безальтернативным создателем госплатформы для назначения пенсий и соцпособий онлайн 1
21.04.2021 Путин распорядился развить в России телемедицину, госуслуги и кибербезопасность 1
01.03.2021 Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений 1
21.01.2021 Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда 1
21.12.2020 Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы 1

Публикаций - 34, упоминаний - 36

