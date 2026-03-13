Разделы

13.03.2026 В Приморье стартовал проект «Спарго Технологии» по модернизации системы льготного лекарственного обеспечения региона 1
01.07.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2025 года 1
16.07.2024 В России создается ИТ-платформа для пенсионного и соцстрахования добровольцев СВО 2
02.05.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2024 года 1
18.03.2024 Решение Кворум для интеграции банков с ЕГИССО через СМЭВ 2
25.08.2023 Выплаты пенсий и пособий были сорваны из-за некачественной работы ИТ-компании, разбогатевшей на госконтрактах 1
23.03.2023 Российский разработчик создал решение, упрощающее получение соцвыплат 2
17.02.2023 ИТ-компания выбила из Пенсионного фонда 74 миллиона по контракту, который власти признали недействительным 1
29.11.2022 «Мегафон» получил 9 млрд руб. за предоставление Пенсионному фонду ИТ-мощностей и каналов связи 2
28.11.2022 ОТР выпустил обновление ПО для дистанционного обучения «ОТР.гуру» 1
08.11.2022 ОТР.Гуру: вебинары и дистанционное обучение теперь в одной экосистеме 1
19.08.2022 Россияне смогут зарегистрироваться на «Госуслугах» при любом обращении в госроганы 1
25.07.2022 Выплаты российским семьям реализованы через цифровой сервис, разработанный ГК ОТР 2
12.04.2022 «Ростелеком» и ПФР подготовили новый модуль для расширенного курса программы «Азбука интернета» 1
10.01.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1
08.12.2021 CNews выпустил рейтинг доходов 87 федеральных ИТ-чиновников России 2
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 3
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима 1
16.09.2021 Власти заказали новую методику подсчета и прогнозирования числа россиян за чертой бедности 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 2
26.02.2021 В России расширен список госуслуг, оказываемых без привязки к прописке 1
21.12.2020 Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы 2
08.07.2020 Минкомсвязи предложило предоставлять дистанционные социальные услуги без справок и визитов в госорганы 1
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 1
12.11.2019 Образовательные организации Симферополя подключены к централизованной системе «Парус» 1
12.11.2019 Образовательные организации Симферополя подключены к централизованной системе «Парус» 1
20.08.2019 Уволен замглавы Пенсионного фонда, получивший миллионную взятку от «Техносерва» 1
12.07.2019 Назван размер взятки «Техносерва», за которую арестовали замглавы Пенсионного фонда 1
11.07.2019 «Техносерв» свалил вину за обыски в офисе на «команду Ананьева» - основателя компании, покинувшего Россию 1
11.07.2019 Ответственный за ИТ замглавы Пенсионного фонда арестован за взятку накануне миллиардного тендера. В «Техносерве» и «Редсис» обыски 1
11.06.2019 «Барс груп» расширила возможности решения «Электронный детский сад» 2
04.01.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2018 г. 2
05.12.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2018 г. 2
23.11.2018 Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 1
27.09.2018 В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 1
10.07.2018 Пенсионный фонд РФ и «Техносерв»: ИТ-инфраструктура ЕГИССО размещается в облаке 2
09.07.2018 «Техносерв» развернул ИТ-инфраструктуру ЕГИССО для ПФР 1
03.04.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2018 г. 2
08.12.2017 CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе 1

Публикаций - 62, упоминаний - 93

СФР и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 11
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1090 9
ОТР ГК - ОТР 2000 223 7
RedSys - РедСис 74 6
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 47 6
Новые облачные технологии (НОТ) 468 6
Microsoft Corporation 25383 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 28 4
Ростелеком 10476 4
9145 4
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1277 4
Promt - Промт 310 3
Магелан - Magelan 5 3
АйДиЭс 3 3
МегаФон 10192 3
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 3
IBM - International Business Machines Corp 9573 3
Directum - Директум 1194 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 357 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 642 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 131 2
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 131 2
Google LLC 12376 2
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 15 2
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 2
Бинго-Софт - Акцент 10 2
Восход ФГБУ НИИ 690 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3327 2
Oracle Corporation 6915 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 432 2
Ростелеком - РТЛабс 183 2
Росплатформа - Р-Платформа 91 2
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 2
ФОРС - Центр разработки 684 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
Код Безопасности 715 2
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8363 6
РЖД - Российские железные дороги 2025 5
ПСБ - Промсвязьбанк 921 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3040 3
Газпром ПАО 1434 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 244 2
Почта России ПАО 2274 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1824 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 2
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
Airbnb 99 1
ПромСвязьКапитал 84 1
МСП Факторинг 11 1
Сургутнефтегаз - СНГ 282 1
LEGO 255 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Новатэк Новафининвест 58 1
Uber 345 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 76 1
Социальные гарантии 39 1
Институт развития образования 14 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 12 1
101Hotels.com 456 1
НОВАЭМ - Сибэнергомаш БКЗ - Барнаульский котельный завод 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1564 1
Мосавтодор ГБУ 10 1
Ralieva Management LTD - Ралиева Менеджмент ЛТД 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1051 1
РВК - Российская венчурная компания 560 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2768 1
НСПК - Национальная система платежных карт 911 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 298 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1414 1
Coursera 63 1
Альфа-Банк 1898 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13117 30
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5297 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4849 18
Федеральное казначейство России 1885 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6376 16
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 14
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 284 14
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 13
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 167 12
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 11
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 11
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 10
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 9
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 139 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 763 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1416 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1282 7
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 6
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 6
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5800 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5384 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 6
Администрация Перми 22 5
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 181 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3443 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5127 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3562 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1466 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3298 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2774 5
ГосИнформСистемы 155 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 393 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 19 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 319 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 260 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74513 51
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2554 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58140 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23552 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34322 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22130 24
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8890 20
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6762 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12488 17
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 905 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23217 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13456 15
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4181 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13379 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13184 11
Оповещение и уведомление - Notification 5463 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12186 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8267 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12381 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32422 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1862 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32164 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12423 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11670 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19212 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12500 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17323 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9539 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6259 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2720 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6328 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11588 5
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 691 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9766 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4395 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5701 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11400 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1434 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3496 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6671 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5979 30
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1549 26
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 24
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 83 20
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 258 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1058 16
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 14
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 12
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 12
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 83 12
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3455 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 346 5
Новые облачные технологии - МойОфис 915 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 320 5
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 534 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 251 4
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 119 3
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1585 3
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 34 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 401 3
Apple iPhone 6 4862 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 597 2
Moodle LMS - система управления курсами 35 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 99 2
Минцифры РФ - Госключ 197 2
ОТР ГУРУ 2 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 997 2
Google Chrome - браузер 1666 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 893 2
Google Android 14881 2
Apple iOS 8375 2
Microsoft Windows 16500 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2908 2
Microsoft Teams - MS Teams 633 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 421 2
Бутенко Юрий 65 13
Фишер Андрей 74 11
Елистратов Николай 90 11
Шадаев Максут 1164 11
Соколов Олег 51 9
Веригин Илья 36 9
Евраев Михаил 264 8
Дюбанов Анатолий 95 8
Копейкин Алексей 16 8
Козырев Алексей 326 8
Ермолаев Артем 379 8
Цариковский Федор 32 8
Лопаткин Герман 104 8
Земской Николай 15 8
Казеко Владимир 9 8
Парфенов Юрий 10 8
Степанов Максим 10 8
Кошечкин Константин 11 8
Дзвинко Роман 18 7
Гуревич Раиса 16 7
Путин Владимир 3402 7
Иванов Алексей 155 6
Фомичев Олег 139 6
Никуличев Андрей 43 6
Власов Сергей 98 6
Звягина Наталья 64 6
Петрушин Андрей 110 6
Авербах Владимир 127 6
Казарин Станислав 175 6
Гуральников Сергей 164 6
Нечепоренко Юрий 27 6
Кучин Сергей 27 6
Ципорин Павел 102 5
Разумовский Дмитрий 124 5
Соловьев Денис 5 5
Чукарин Алексей 59 4
Фенюшин Евгений 26 4
Хрипунов Павел 20 4
Ананьев Алексей 110 4
Ложникова Анастасия 5 4
Россия - РФ - Российская федерация 159477 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46316 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8277 15
Россия - ЦФО - Тамбовская область 622 12
Россия - ПФО - Мордовия Республика 636 12
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1949 12
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1338 11
Россия - ЮФО - Ростовская область 1712 10
Россия - ПФО - Самарская область 1502 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 2171 9
Россия - ЦФО - Калужская область 1039 8
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18916 7
Россия - ЦФО - Ярославская область 941 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 898 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3298 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1348 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область 855 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 1024 4
Россия - ЦФО - Липецкая область 603 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 984 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 693 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1470 3
Европа 24725 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1383 3
Россия - УФО - Свердловская область 1817 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2145 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1428 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1044 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 550 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 459 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 748 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 909 2
Россия - ЦФО - Орловская область 357 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1019 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 375 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 147 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1851 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55433 56
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10589 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51640 22
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4443 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 6290 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10836 18
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3428 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32218 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8582 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6736 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20572 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6407 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4287 13
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8435 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5328 9
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1187 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9795 8
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 8
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7640 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7342 8
Аренда 2591 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10626 8
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 950 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5364 7
Энергетика - Energy - Energetically 5566 7
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1340 7
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 733 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15362 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5770 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17538 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6324 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6375 5
Паспорт - Паспортные данные 2749 5
Здравоохранение - Реабилитация 422 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3060 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3825 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7421 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4792 4
Госрасходы - портал 70 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11462 10
TAdviser - Центр выбора технологий 437 4
ТВ-Новости АНО 7 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 1
Парламентская газета 32 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1177 1
Bloomberg 1567 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 3
CNews Инновация года - награда 135 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Vanson Bourne 49 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 799 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 356 1
IDC - International Data Corporation 4953 1
Gartner - Гартнер 3626 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 29 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1313 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 55 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
Ростелеком - Азбука интернета 33 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 104 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 26 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 1
Росгидромет - ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 7 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 22 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 408 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2154 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 729 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
CNews AWARDS - награда 558 2
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 22 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 147 1
День молодёжи - 27 июня 1017 1
