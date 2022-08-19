Россияне смогут зарегистрироваться на «Госуслугах» при любом обращении в госроганы

Власти рассматривают возможность создания правовых оснований для регистрации на портале Госуслуг. Это может происходить при рождении ребенка, выдаче паспорта или очном визите гражданина в госорганы. Впрочем, в Минцифры уверяют, что возможность получения госуслуг в режиме оффлайн сохранится.

Федпроект «Цифровые услуги и сервисы онлайн»

В распоряжении CNews оказался федеральный проект «Цифровые услуги и сервисы онлайн». Это новый федпроект, ставший частью национальной программы «Цифровая экономика». Задачей данного федпроекта является обеспечение оптимизации взаимодействия граждан и бизнеса с органами власти с использованием цифровых сервисов. Куратором направления выступает Минцифры.

Создание учетных записей на Госуслугах

В первую очередь, федпроект предполагает создание нормативной базы для оптимизации предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций для граждан и бизнеса за счет сокращения времени на идентификацию и сокращение количества бумажных персональных документов.

В 2022 г. должно быть проведено исследование на предмет того, какие нормативные правовые акты следуют изменить в данной сфере.

В частности, должно быть «обеспечено правовое основание для оформления учетной записи Госуслуг». Например, это может происходить при любом очном обращении гражданина в госорганы, при рождении или при выдаче паспорта. Такая ситуация может возникнуть при выдаче по умолчанию документов в электронном виде, хотя по требованию гражданина сохранится возможность выдачи бумажного документа.

Власти рассматривают оснований для регистрации россиян на портале Госуслуг

В то же время для любых случаев, требующих подтверждение личности, может быть установлена необязательность предоставления паспорта при условии регистрации биометрии. Кроме того, закрепляется обязанность государственных органов власти обеспечить онлайн доступ гражданина к сведениям о нем, при этом любая организация обязана с согласия гражданина принимать эти сведения.

Представители Минцифры пояснили CNews, что возможность получать госуслуги в режиме оффлайн сохранится, а регистрация на портале Госуслуг не будет обязательной. «Минцифры предлагает обязать госорганы предоставлять гражданам возможность регистрации учетной записи на Госуслугах, - заявили в ведомстве. - Сейчас оформить и подтвердить учетную запись лично можно только в МФЦ (Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг), и мы получаем жалобы на нехватку точек, где можно это сделать. Инициатива Минцифры заключается в том, чтобы гражданин при личном обращении за услугой в ведомство мог здесь же зарегистрировать аккаунт на Госуслугах. В таком случае и результат услуги, за которой он обратился лично, можно будет сразу получить в электронном виде, не приходя повторно».

Перевод госуслуг в режим онлайн

Другой результат, заложенный в федпроект, предполагает разработку документов, содержащих перечень предложений по доработке инфраструктуры электронного правительства, позволяющей обеспечивать перевод предоставления отдельного перечня госуслуг в режим онлайн. В 2022 г. в режим онлайн планируется перевести пять госуслуг, в 2023 г. – 10, в 2024 г. – 15 .

Достижение данного результата обеспечит возможность получения гражданами и организациями популярных госуслуг без очных визитов. Кроме того, предоставление госуслуг в режиме онлайн подразумевает сокращение времени обработки запросов и повышение эффективности работы органов государственной власти.

Облачная подпись

Следующий запланированный в документе результат - создание системы нормативно-правового регулирования применения облачной подписи, упрощенной и удаленной идентификации гражданина, применения юридически значимых уведомлений в электронном виде и электронного взаимодействия компаний и государства.

В рамках достижения этого результата в 2022 г. должны быть разработаны нормативные правовые акты, обеспечивающие ведение первичных учетных документов и транспортных сопроводительных документов исключительно в электронной форме. Вместе с этим должен быть установлен запрет на предоставление документов в бумажной форме.

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Также должно быть введенное обязательное наличие публичного API (программный интерфейс приложения) у всех ГИС и ведомственных информационных систем, в которых ведутся государственные реестры, содержаться сведения о выданных сертификатах и лицензиях. Вместе с этим должна быть обеспечена возможность предоставления отчетности, а также SLA (соглашение об уровне предоставления услуг) по передаче данных из указанных систем;

Кроме того, планируется ввести запрет на требование документов в бумажной форме при уведомительных и разрешительных процедурах и контрольно-надзорной деятельности. Также предполагается обеспечить переход к цифровым банковским гарантиям и осуществить регулирование электронного взаимодействия с арбитражными судами, судами общей юрисдикции и мировыми судами.

Развитие инфраструктуры электронного правительства

Еще один результат, включенный в федпроект, заключается в обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, национальной системы управления данными (НСУД), а также информационных систем, необходимых для их функционирования. Предполагается, что информационные системы инфраструктуры электронного правительства будут функционировать с интегральным показателем качества, равным значению не менее 0,97 при заданных нагрузочных показателях, учитывающих естественный рост нагрузки, и сроках реагирования на возможные события.

Развитие информационных систем инфраструктуры электронного правительства будет направлено на достижение базового показателя: перевода 50% социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид к 2021 г., 60% - к 2022 г., 75% - к 2023 г., 95% - к 2024 г. К указанным системам относятся федеральная государственной информационной системы (ФГИС) «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ), единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), ФГИС «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА), ФГИС «Федеральный реестр государственных услуг».

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Должно быть обеспечено катастрофоустойчивое функционирование критически важных информационных систем инфраструктуры электронного правительства при наступлении обстоятельств неопределимой силы (форс-мажора) или чрезвычайной ситуации. При этом должен быть обеспечен онлайн доступ к связанным массивам и информационным продуктам по наиболее востребованных для оказания услуг и исполнения государственных функций. Запланировано также сокращение времени исполнения регламентных процедур.

Также на ЕПГУ запланировано: создание механизма управления знаниями о пользователях, анализа поведения и формирования масштабных персональных коммуникаций; реализация всех услуг и сервисов Пенсионного фонда России; реализация цифровых сервисов для участников избирательного процесса; создание нового портала и интеллектуальных помощников получения и заполнения форм услуг, создание новые мобильных приложений под распространенные жизненные ситуации («здоровье», «образование», «дом», «автомобиль»); обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи; обеспечение возможности создания сайтов школ с использованием конструктора типовых сайтов; реализация механизма централизованного управления информацией органной государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в социальных сетях.

Кроме того, предполагается обеспечить развитие функциональности ЕПГУ в части разработки функциональности сбора и анализа знаний о пользователях (анализ диалогов с Цифровым ассистентом, статистики СМЭВ, слотах времени для записи, статистики Единой государственной информационной системы социального обеспечения, статистики Государственной электронной почтовой системы, архива заявлений, поиск заявлений, развитие дашбордов), пользовательского поведения (данные об активности пользователей), выполнения таргетированных масштабных персональных коммуникаций (функциональности таргетированной рассылки, функциональности создания аудиторий, функциональности проведения информационных кампаний, функциональности управления доступами).