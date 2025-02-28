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Федеральный проект Цифровые услуги и сервисы онлайн



28.02.2025 Затраты на развитие «Экономики данных» в России составят триллион 1
11.12.2024 Как власти сэкономили 700 млрд руб. на финансировании «Цифровой экономики» 1
11.10.2022 С использованием «Госключа» подписано более полумиллиона документов 1
19.08.2022 Россияне смогут зарегистрироваться на «Госуслугах» при любом обращении в госроганы 1
25.01.2022 В нацпрограмму «Цифровая экономика» включены три федеральных проекта 1
18.11.2021 «Цифровая экономика» прирастет федпроектами по линии госуслуг, ИТ-кадров, СЭД, интернета 1
18.11.2021 Вице-премьер Чернышенко: в нацпрограмме «Цифровая экономика» появятся три новых федеральных проекта 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Федеральный проект и организации, системы, технологии, персоны:

ФОРС - Центр разработки 638 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 995 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11751 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4996 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2726 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1402 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5970 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12608 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9400 3
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 517 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 3
Оповещение и уведомление - Notification 4688 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1729 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2484 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11144 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13816 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 346 1
Оцифровка - Digitization 4587 1
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 121 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3851 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8632 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11242 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2165 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6756 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8300 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1907 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3917 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 780 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16051 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15839 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1172 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1755 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10593 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 867 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5257 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1431 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 274 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 59 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 36 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 395 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 290 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
Минцифры РФ - Госключ 140 1
Чернышенко Дмитрий 568 3
Мишустин Михаил 684 2
Пак Олег 112 2
Путин Владимир 3195 1
Черненко Андрей 69 1
Ким Дмитрий 61 1
Яцеленко Николай 25 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7515 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3976 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7009 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 392 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8099 3
Образование в России 2218 2
Паспорт - Паспортные данные 2528 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 492 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7667 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2854 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1276 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 683 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 275 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2918 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13683 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2140 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2941 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 704 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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