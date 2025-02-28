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Федеральный проект Цифровые услуги и сервисы онлайн
Федеральный проект и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышенко Дмитрий 568 3
|Мишустин Михаил 684 2
|Пак Олег 112 2
|Путин Владимир 3195 1
|Черненко Андрей 69 1
|Ким Дмитрий 61 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145653 4
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7515 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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