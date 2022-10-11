Разделы

ИТ в госсекторе Документооборот
|

С использованием «Госключа» подписано более полумиллиона документов

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание по работе сервиса «Госключ», сообщили CNews собеседники в аппарате вице-премьера. Это мобильная электронная подпись, которая позволяет подписывать юридически значимые документы в электронном виде.

Вице-премьер напомнил, что «Госключ» является одним из ключевых инструментов нового федерального проекта «Цифровые услуги и сервисы онлайн».

«Президент поручил расширить спектр цифровых услуг для граждан. И "Госключ" позволяет это сделать, при этом существенно повышая безопасность проводимых операций. С момента его запуска год назад в приложении зарегистрировано 635 тыс. уникальных пользователей, подписано более полумиллиона документов – около 530 тыс. До конца года планируется, что с использованием "Госключа" также можно будет подписывать документы в рамках кадрового документооборота и транспортные накладные», – сказал Дмитрий Чернышенко.

В настоящее время с помощью «Госключа» на портале «Госуслуги» можно подписать заявления по расторжению брака, исправлению технических ошибок в ЕГРН и по определению наследников накопительной части пенсии. Кроме того, с использованием данной технологии возможно зарегистрировать бизнес на сайте ФНС и оформить договор купли-продажи автомобиля.

С мобильной электронной подписью «Госключ» также реализованы несколько коммерческих сервисов: подписание договора с оператором сотовой связи, с вузом на платное обучение, а также подписание ипотечного договора.

Дроны, роботы и VR: какие инновации востребованы в металлургии
Инновации для промышленности

Первым регионом, который реализовал услуги с использованием новой технологии на своем региональном портале, стала Московская область.

Напомним, для использования «Госключа» требуется подтвержденная запись на портале «Госуслуги».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры выпустило рекомендации по дизайну госсервисов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Авиатранспорт будущего: какие электрические самолеты уже покоряют небо

Лучшие умные очистители воздуха: хиты продаж

Лучшие мобильные приложения с аудиокнигами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября