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ИТ в госсекторе
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В нацпрограмму «Цифровая экономика» включены три федеральных проекта

Национальная программа «Цифровая экономика» дополнена тремя федеральными проектами. Их показатели синхронизированы с инициативами социально-экономического развития России. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Новые федеральные проекты в составе нацпрограммы: «Цифровые услуги и сервисы онлайн»; «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли»; «Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи».

К 2024 г. планируется оцифровка государственных услуг, которые пользуются наибольшим спросом у граждан. В 60% случаев массовые услуги будут оказываться онлайн.

Обучение старшеклассников и студентов вузов позволит справиться с дефицитом ИТ-кадров. К 2024 г. 240 тыс. школьников смогут изучить языки программирования на бесплатных двухлетних курсах. У студентов будет возможность получить дополнительную квалификацию по ИТ-профилю. Для этого более чем в 100 вузах будут созданы «цифровые кафедры», отучиться на них смогут более 610 тыс. человек.

Интернет станет доступнее на территории всей России. В 2024 г. провайдеры обеспечат интернетом все новостройки. На 80% федеральных дорог появится сеть LTE, а населенные пункты, в которых проживают больше 2 тыс. человек, будут полностью обеспечены интернетом.

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Актуальный состав нацпрограммы «Цифровая экономика» утвердил президиум Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Новые федеральные проекты включают пять инициатив социально-экономического развития России, которые были определены премьер-министром Михаилом Мишустиным: госуслуги онлайн, цифровой профиль гражданина, электронный документооборот, доступ в интернет и подготовка кадров для ИТ. Ранее показатели, направленные на достижение этих инициатив, были распределены внутри различных федпроектов нацпрограммы.

Ответственными за достижение результатов стали заместители главы Минцифры России. В частности, Олег Пак отвечает за сервисы электронного правительства, Николай Яцеленко — за подготовку ИТ-кадров, а в полномочия Дмитрия Кима входит реализация программ, направленных на доступность интернета по всей России.

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