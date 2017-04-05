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Индексная книга CNews*
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Совет при президенте Российской Федерации



05.04.2017 Василий Бровко вошел в состав рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ по направлению «Цифровая экономика»
22.12.2014 Дворкович срывает покровы: Инновационное развитие России пробуксовывает
31.07.2013 Медведев: Темпы перевода услуг в электронный вид трудно назвать оптимальными
06.09.2012 Представитель ИТ-отрасли может войти в состав Общественного совета при президенте по развитию гражданского общества
19.09.2007 Леонид Рейман: новое назначение

Публикаций - 192, упоминаний - 310

Совет при президенте Российской Федерации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 25
Yandex - Яндекс 5551 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 8
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1525 6
6927 6
Google LLC 10865 6
Microsoft Corporation 23395 6
1С-ИжТиСи 6248 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 5
VK - Mail.ru Group 3185 5
Rambler Group - Рамблер ГК 851 4
АйТи 1278 4
Восход ФГБУ НИИ 598 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 255 3
Oracle Corporation 6271 3
Ситроникс - Sitronics 1036 3
Сбер - Цифровая Платформа 410 3
IBM - International Business Machines Corp 9167 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1137 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 332 3
Apple Inc 11103 3
Cisco Systems 4858 3
Крок - Croc 1683 3
Amazon Inc - Amazon.com 2777 3
Intel Corporation 11624 3
Т-Платформы - T-Platforms 375 2
Twitter 2686 2
Analog Devices 86 2
Dell EMC 4892 2
SAP SE 4833 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 2
STMicroelectronics 287 2
Softline - Софтлайн 2032 2
Meta Platforms - Facebook 4332 2
NetApp - Network Appliance 625 2
Почта России ПАО 1973 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива 138 10
РВК - Российская венчурная компания 536 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 9
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 87 4
Газпром ПАО 1144 4
Роснефть НК - нефтяная компания 471 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 3
Точка 3765 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 209 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 178 2
Северсталь ПАО - Severstal 354 2
Volvo Cars 249 2
Ростех - Вертолеты России 156 2
Транснефть 270 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 2
Stada 19 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 130 2
Максима Лигал - Maxima Legal 7 2
Россети Ленэнерго 2327 2
Открытая клиника - сеть медицинских центров 10 2
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 2
ВИФ - Венчурный инновационный фонд 4 2
Ренессанс Страхование 119 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 344 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
НСПК - Национальная система платежных карт 604 2
BMW Group 409 2
Roche Holding - Холдинг Рош 19 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 421 1
GM - General Motors 448 1
Lego Education 11 1
ГазСервисКомпозит УК 1 1
Robert Bosch GmbH 20 1
ГПБ - Газпромбанк 927 1
Kama Flow 8 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 31 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 81
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 80
Президент Российской Федерации 3492 62
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 58
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 22
Федеральное собрание Российской Федерации 285 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 19
Администрация Президента РФ 976 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 12
Правительство Москвы 1965 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 8
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 183 7
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 313 6
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 5
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 52 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 5
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 368 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 247 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1024 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1166 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 514 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 3
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 57 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 272 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 203 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 243 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 240 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 3
Единая Россия - Политическая партия 259 2
Ассоциация менеджеров 96 2
АЮР - Ассоциация юристов России 28 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 202 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 246 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 69 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
Талант и успех - Общественный фонд 15 1
Знание - Российское общество 7 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ЕРСТУ - Европейский союз речного и прибрежного транспорта - Европейский союз речного и морского транспорта 1 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 1 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 11 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 80
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 78
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 22
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 18
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 18
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 4945 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25675 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 11
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 3082 11
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 8795 10
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1716 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 1136 9
Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 988 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8786 9
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11249 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2200 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21694 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8978 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9935 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 7
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 7
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 797 7
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1785 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8074 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5779 6
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 6
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1336 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 27
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 13
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 462 9
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 166 9
ЕМИАС Электронный рецепт 78 7
LG 75SM99 7892 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2872 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 323 6
ЭОС Дело СЭД 202 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 5
Apple iPhone 6 6131 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 41 5
IBM Watson - IBM Watson Research Center 158 5
Linux OS 8153 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 870 4
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 27 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 889 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4800 3
Google Android 12432 3
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 30 3
Google YouTube - Видеохостинг 2406 3
Depositphotos - фотобанк 433 3
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 374 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 207 2
VK - Mail.ru Дети 7 2
Здравоохранение электронное - программа 20 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 2
Microsoft Windows 2000 12612 2
Blizzard - World of Warcraft 332 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1016 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1468 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 2
VK - Mail.ru Здоровье 18 2
Apple iOS 6722 2
Microsoft Windows 10 13409 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 190 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 209 1
ЦЭКИ ИС УПК - Информационная система управления проектами и контрактами 2 1
Совзонд Геоаналитика.Архив 2 1
Путин Владимир 2696 53
Медведев Дмитрий 1626 43
Никифоров Николай 1172 18
Рейман Леонид 1030 15
Акимов Максим 175 10
Нарышкин Сергей 51 7
Скворцова Вероника 67 7
Собянин Сергей 235 6
Фурсенко Андрей 128 6
Щеголев Игорь 689 6
Шмулевич Марк 88 6
Ковнир Евгений 75 5
Носков Константин 230 5
Мишустин Михаил 466 5
Шадаев Максут 609 5
Дворкович Аркадий 210 4
Рымар Максим 50 4
Шалманов Сергей 201 4
Массух Илья 215 4
Белоусов Андрей 81 4
Греф Герман 364 4
Чернышенко Дмитрий 412 4
Кириенко Сергей 145 3
Абызов Михаил 66 3
Осеевский Михаил 270 3
Лужков Юрий 113 3
Ермолаев Артем 361 3
Набиуллина Эльвира 78 3
Приходько Сергей 27 3
Вайно Антон 25 3
Козырев Алексей 288 3
Песков Дмитрий 96 3
Фомичев Олег 124 2
Паршин Максим 262 2
Бегтин Иван 54 2
Чибис Андрей 27 2
Кириенко Владимир 129 2
Володин Вячеслав 72 2
Симаков Олег 112 2
Лихачев Алексей 31 2
Россия - РФ - Российская федерация 121478 157
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2278 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2605 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 9
Европа 21235 7
Земля - планета Солнечной системы 9676 7
Япония 12847 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2464 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 5
Россия - СФО - Омская область 560 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2304 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 4
Россия - СФО - Новосибирск 3663 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1140 4
Германия - Федеративная Республика 11760 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 409 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 721 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1289 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2544 3
Россия - ПФО - Казань 2333 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 325 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2865 3
Россия - УФО - Тюменская область 893 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 663 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 361 3
Россия - ЮФО - Республика Крым 766 3
Россия - СЗФО - Псковская область 546 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 509 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1410 2
Казахстан - Республика 4750 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 706 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 452 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 94
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 56
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 43
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 32
Информационное общество - Государственная программа 1295 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 20
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4233 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8137 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41323 18
Федеральный бюджет Российской Федерации 2315 18
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4837 14
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Экспорт - Экспортные операции 2686 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4185 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13840 10
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1428 10
Паспорт - Паспортные данные 2049 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2957 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3572 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4603 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 8
Юриспруденция - Законодательство 4430 8
Физическое лицо - Физлицо 3094 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5122 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5201 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 7
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