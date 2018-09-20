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Совет при президенте Российской Федерации

СОБЫТИЯ


20.09.2018 Маневр на триллион. За счет чего резко выросли расходы государства на «Цифровую экономику»?

циональной программы «Цифровая экономика». Документ был рассмотрен и «в целом» одобрен на заседании Президентского совета по модернизации и инновационному развитию экономику, состоявшемуся в по
05.04.2017 Василий Бровко вошел в состав рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ по направлению «Цифровая экономика»

Председатель совета директоров компании «Национальный Центр Информатизации» Василий Бровко вошел в состав рабочей группы Экономического совета при президенте РФ по направлению «Цифровая экономика», распоряжение о создании которой накануне утвердил глава российского государства Владимир Путин. Текст документа опуб
22.12.2014 Дворкович срывает покровы: Инновационное развитие России пробуксовывает

азвития на период до 2020 г.» (см. полный текст). Ход исполнения стратегии обсуждался на президиуме Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России в Сколков
31.07.2013 Медведев: Темпы перевода услуг в электронный вид трудно назвать оптимальными

т целый ряд ведомств, целый ряд компаний и регионов». Наконец, глава правительства обратил внимание президентского совета на зарубежный опыт создания информационных ресурсов в области государст
14.01.2013 Выпущены поручения по итогам заседания президиума совета по модернизации экономики и инновационному развитию

говый перечень поручений председателя Правительства, выпущенный по результатам заседания президиума совета при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развити
24.12.2012 Медведев оценил объем ИТ-рынка России и выслушал предложения о его развитии

0 млрд руб. в прошлом году. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России. При этом, п
25.10.2012 Путин высказал свое отношение к инновациям. ВИДЕО

24 октября президент России Владимир Путин провел первое заседание президентского Совета по модернизации экономики и инновационному развитию, который был создан в июне 2012 г.
06.09.2012 Представитель ИТ-отрасли может войти в состав Общественного совета при президенте по развитию гражданского общества

Впервые в номинацию на вхождение в состав Общественного совета при президенте по развитию гражданского общества и защите прав человека выдвинут предс
19.09.2007 Леонид Рейман: новое назначение

18 сентября 2007 года Леонид Рейман выступил на заседании президиума Совета при президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию на тему создан

Публикаций - 205, упоминаний - 314

Совет при президенте Российской Федерации и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 31
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 19
Yandex - Яндекс 9216 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Microsoft Corporation 25775 9
Google LLC 12690 8
МегаФон 10742 8
9594 8
VK - Mail.ru Group 3602 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Восход ФГБУ НИИ 721 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 4
АйТи 1519 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Cisco Systems 5372 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Oracle Corporation 7074 4
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 3
Т-Платформы - T-Platforms 412 3
Крок - Croc 1964 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 3
X Corp - Twitter 2938 3
Apple Inc 13156 3
Intel Corporation 12811 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Softline - Софтлайн 3743 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 18
Почта России ПАО 2370 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
РВК - Российская венчурная компания 571 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
Газпром ПАО 1493 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Альфа-Банк 1979 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 3
Volvo Cars 262 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Наукоград - технопарк 156 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
BMW Group 482 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Ростех - Вертолеты России 180 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Транснефть 335 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
Stada 27 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 2
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 2
ВИФ - Венчурный инновационный фонд 4 2
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 93
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 89
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 50
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 21
Федеральное собрание Российской Федерации 318 20
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 10
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 6
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 5
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 2
Ассоциация менеджеров 107 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Знание - Российское общество 10 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
ЕРСТУ - Европейский союз речного и прибрежного транспорта - Европейский союз речного и морского транспорта 1 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов 10 1
Международная академия связи - МАС 46 1
СибАкадемИнновация 1 1
Профсоюз работников связи России 9 1
Глобальные университеты 4 1
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 76
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 42
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 32
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 21
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 19
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 19
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 16
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 13
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 12
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 11
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 9
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 33
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
ЕМИАС Электронный рецепт 90 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 5
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 5
Google Android 15244 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows 16882 5
Depositphotos - фотобанк 405 4
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Office 4170 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Apple iPhone 6 4861 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 2
Blizzard - World of Warcraft 362 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
VK - Mail.ru Дети 10 2
VK - Mail.ru Здоровье 24 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Путин Владимир 3454 63
Медведев Дмитрий 1665 52
Никифоров Николай 1138 22
Рейман Леонид 1065 15
Акимов Максим 192 10
Мишустин Михаил 787 9
Шадаев Максут 1210 8
Собянин Сергей 538 8
Скворцова Вероника 69 8
Щеголев Игорь 699 7
Нарышкин Сергей 51 7
Белоусов Андрей 149 6
Фурсенко Андрей 128 6
Шмулевич Марк 90 6
Носков Константин 241 5
Дворкович Аркадий 216 5
Массух Илья 239 5
Ковнир Евгений 75 5
Чернышенко Дмитрий 581 4
Греф Герман 485 4
Абызов Михаил 69 4
Чемезов Сергей 147 4
Рымар Максим 50 4
Козырев Алексей 328 4
Набиуллина Эльвира 123 4
Кириенко Сергей 149 4
Шалманов Сергей 202 4
Осеевский Михаил 350 3
Чубайс Анатолий 222 3
Песков Дмитрий 129 3
Силуанов Антон 84 3
Шувалов Игорь 86 3
Вексельберг Виктор 155 3
Ермолаев Артем 379 3
Приходько Сергей 28 3
Сурков Владислав 73 3
Гурко Александр 139 3
Ливанов Дмитрий 62 3
Дмитриев Владимир 38 3
Вайно Антон 25 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 191
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