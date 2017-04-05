Индексная книга CNews*
Совет при президенте Российской Федерации
Публикаций - 192, упоминаний - 310
Совет при президенте Российской Федерации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2696 53
|Медведев Дмитрий 1626 43
|Никифоров Николай 1172 18
|Рейман Леонид 1030 15
|Акимов Максим 175 10
|Нарышкин Сергей 51 7
|Скворцова Вероника 67 7
|Собянин Сергей 235 6
|Фурсенко Андрей 128 6
|Щеголев Игорь 689 6
|Шмулевич Марк 88 6
|Ковнир Евгений 75 5
|Носков Константин 230 5
|Мишустин Михаил 466 5
|Шадаев Максут 609 5
|Дворкович Аркадий 210 4
|Рымар Максим 50 4
|Шалманов Сергей 201 4
|Массух Илья 215 4
|Белоусов Андрей 81 4
|Греф Герман 364 4
|Чернышенко Дмитрий 412 4
|Кириенко Сергей 145 3
|Абызов Михаил 66 3
|Осеевский Михаил 270 3
|Лужков Юрий 113 3
|Ермолаев Артем 361 3
|Набиуллина Эльвира 78 3
|Приходько Сергей 27 3
|Вайно Антон 25 3
|Козырев Алексей 288 3
|Песков Дмитрий 96 3
|Фомичев Олег 124 2
|Паршин Максим 262 2
|Бегтин Иван 54 2
|Чибис Андрей 27 2
|Кириенко Владимир 129 2
|Володин Вячеслав 72 2
|Симаков Олег 112 2
|Лихачев Алексей 31 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.