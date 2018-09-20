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Совет при президенте Российской Федерации
СОБЫТИЯ
|20.09.2018
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Маневр на триллион. За счет чего резко выросли расходы государства на «Цифровую экономику»?
циональной программы «Цифровая экономика». Документ был рассмотрен и «в целом» одобрен на заседании Президентского совета по модернизации и инновационному развитию экономику, состоявшемуся в по
|05.04.2017
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Василий Бровко вошел в состав рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ по направлению «Цифровая экономика»
Председатель совета директоров компании «Национальный Центр Информатизации» Василий Бровко вошел в состав рабочей группы Экономического совета при президенте РФ по направлению «Цифровая экономика», распоряжение о создании которой накануне утвердил глава российского государства Владимир Путин. Текст документа опуб
|22.12.2014
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Дворкович срывает покровы: Инновационное развитие России пробуксовывает
азвития на период до 2020 г.» (см. полный текст). Ход исполнения стратегии обсуждался на президиуме Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России в Сколков
|31.07.2013
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Медведев: Темпы перевода услуг в электронный вид трудно назвать оптимальными
т целый ряд ведомств, целый ряд компаний и регионов». Наконец, глава правительства обратил внимание президентского совета на зарубежный опыт создания информационных ресурсов в области государст
|14.01.2013
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Выпущены поручения по итогам заседания президиума совета по модернизации экономики и инновационному развитию
говый перечень поручений председателя Правительства, выпущенный по результатам заседания президиума совета при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развити
|24.12.2012
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Медведев оценил объем ИТ-рынка России и выслушал предложения о его развитии
0 млрд руб. в прошлом году. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России. При этом, п
|25.10.2012
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Путин высказал свое отношение к инновациям. ВИДЕО
24 октября президент России Владимир Путин провел первое заседание президентского Совета по модернизации экономики и инновационному развитию, который был создан в июне 2012 г.
|06.09.2012
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Представитель ИТ-отрасли может войти в состав Общественного совета при президенте по развитию гражданского общества
Впервые в номинацию на вхождение в состав Общественного совета при президенте по развитию гражданского общества и защите прав человека выдвинут предс
|19.09.2007
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Леонид Рейман: новое назначение
18 сентября 2007 года Леонид Рейман выступил на заседании президиума Совета при президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию на тему создан
Совет при президенте Российской Федерации и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 63
|Медведев Дмитрий 1665 52
|Никифоров Николай 1138 22
|Рейман Леонид 1065 15
|Акимов Максим 192 10
|Мишустин Михаил 787 9
|Шадаев Максут 1210 8
|Собянин Сергей 538 8
|Скворцова Вероника 69 8
|Щеголев Игорь 699 7
|Нарышкин Сергей 51 7
|Белоусов Андрей 149 6
|Фурсенко Андрей 128 6
|Шмулевич Марк 90 6
|Носков Константин 241 5
|Дворкович Аркадий 216 5
|Массух Илья 239 5
|Ковнир Евгений 75 5
|Чернышенко Дмитрий 581 4
|Греф Герман 485 4
|Абызов Михаил 69 4
|Чемезов Сергей 147 4
|Рымар Максим 50 4
|Козырев Алексей 328 4
|Набиуллина Эльвира 123 4
|Кириенко Сергей 149 4
|Шалманов Сергей 202 4
|Осеевский Михаил 350 3
|Чубайс Анатолий 222 3
|Песков Дмитрий 129 3
|Силуанов Антон 84 3
|Шувалов Игорь 86 3
|Вексельберг Виктор 155 3
|Ермолаев Артем 379 3
|Приходько Сергей 28 3
|Сурков Владислав 73 3
|Гурко Александр 139 3
|Ливанов Дмитрий 62 3
|Дмитриев Владимир 38 3
|Вайно Антон 25 3
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