Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шмулевич Марк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 79, упоминаний - 138
Шмулевич Марк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 11
|Белоусов Сергей 217 8
|Свердлов Денис 163 4
|Рейман Леонид 412 3
|Андреев Сергей 40 3
|Сушкевич Антон 56 3
|Сапельников Сергей 100 2
|Волож Аркадий 181 2
|Василенко Евгения 19 2
|Макаров Валентин 112 2
|Шайхутдинов Роман 107 2
|Комлев Николай 46 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Шилов Сергей 61 2
|Тараба Дмитрий 23 2
|Новиков Дмитрий 27 1
|Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 1
|Крупнов Александр 14 1
|Тормасов Александр 8 1
|Ананьев Алексей 88 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Рязанцев Олег 2 1
|Шубин Сергей 25 1
|Григорьев Андрей 17 1
|Шадрин Артем 2 1
|Бирюков Виктор 5 1
|Александров Дмитрий 5 1
|Сурков Владислав 59 1
|Ивакин Роман 49 1
|Путин Владимир 1826 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Собянин Сергей 211 1
|Торбахов Александр 54 1
|Носков Константин 201 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Касперский Евгений 218 1
|Сысоев Игорь 31 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Повалко Александр 36 1
|Лощинин Дмитрий 31 1
|Wikipedia - Википедия 277 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 1
|Rusbase 15 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|РБК Инновации 36 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764281, в очереди разбора - 667968.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764281, в очереди разбора - 667968.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru