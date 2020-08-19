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Шмулевич Марк


19.08.2020 Президентом «Билайна» стал бывший замминистра связи 1
19.10.2015 Создатели одной из версий «российского Linux» ушли разрабатывать «российскую платформу» 1
29.05.2015 ИТ-университет «Иннополис» спасет своих студентов от армии 1
30.03.2015 Спонсорская помощь ИТ-университету «Иннополис» сократилась более чем в два раза 1
07.08.2014 Назначен новый заместитель министра связи России 2
04.07.2014 Как заместить импорт в ИТ: мнения разделились 1
03.07.2014 Основатель и гендиректор Acronis избран председателем Наблюдательного совета НГУ 1
18.06.2014 Правительство намерено выделить еще 30 млн руб. на технопарк для ИТ-компаний в Москве 1
18.06.2014 Медведев утвердил отставку замминистра связи Шмулевича 1
18.06.2014 Подведены итоги конкурса на создание ИТ-классов и развитие ИТ-образования в школах Москвы 1
16.06.2014 Замминистра связи Марк Шмулевич уходит в отставку 2
16.06.2014 Госдума приняла федеральный закон об упрощении процедуры привлечения ИТ-компаниями иностранных специалистов 1
02.06.2014 Фонд «Росинфокоминвест» начал отбор ИТ-проектов для инвестирования 1
19.05.2014 Марк Шмулевич: венчурный рынок в области робототехники в России пока не сформирован, но первые фонды уже появляются 3
12.05.2014 ИТ-университет «Иннополис» раскрыл своих спонсоров и заказчиков 1
05.05.2014 Минкомсвязь и Фонд перспективных исследований подписали соглашение о сотрудничестве по поиску и поддержке технологических проектов 1
30.04.2014 Николай Никифоров: Интернетом в России пользуется 69 млн человек 1
28.04.2014 Открыт прием заявок на создание ИТ-классов и развитие ИТ-образования в школах Москвы 1
14.04.2014 IBS, «Ланит» и другие объединились с фондом Минкомсвязи для инвестиций в стартапы 2
14.04.2014 Число партнеров «Росинфокоминвеста» достигло двенадцати 1
28.03.2014 Технопарк в Нижнем Новгороде будет открыт в ноябре 2014 г. 2
25.03.2014 Половина российских ИТ-компаний планируют применять опционы для мотивации сотрудников 1
07.03.2014 В московских школах появятся ИТ-классы 1
03.03.2014 Марк Шмулевич: «Развитие робототехники достойно того, чтобы быть отдельным приоритетным направлением господдержки» 3
26.02.2014 В Минкомсвязи России прошло совещание по внедрению современных информационных технологий в ОПК 2
17.02.2014 В России увеличено число бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям 1
17.02.2014 В 2015 учебном году количество бюджетных мест по ИТ-специальностям вырастет на 34% 1
14.01.2014 Читатели CNews выбрали человека 2013 года 1
30.12.2013 Президент России подписал закон о льготах для малых ИТ-компаний 1
24.12.2013 Вышел 70-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
16.12.2013 Госдума приняла закон о льготах для малых ИТ-компаний 1
09.12.2013 Люди года 2013 в отрасли ИТ по версии CNews. Голосование 1
05.12.2013 19 декабря состоится церемония награждения лауреатов премии «Время инноваций — 2013» 1
29.11.2013 Законопроект об ИТ-мигрантах внесен в Правительство 2
27.11.2013 Выбраны центры прорывных ИТ-исследований, которые получат господдержку 1
27.11.2013 Определены победители конкурса на создание центров прорывных исследований в области ИТ 1
15.11.2013 Минкомсвязи правит законодательство для введения опционов 2
11.11.2013 Опубликована стратегия развития ИТ-отрасли России на следующие 10 лет 1
29.10.2013 Минкомсвязь разъяснила изменения в законе о привлечении на работу в Россию иностранных ИТ-специалистов 1
23.10.2013 Выбраны регионы-получатели новых миллиардов на технопарки 1

Публикаций - 79, упоминаний - 138

Шмулевич Марк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Acronis - Акронис 364 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 7
Parallels Holdings 471 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 6
VK - Mail.ru Group 2484 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Microsoft Corporation 11110 5
Verysell - Верисел 91 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
3753 4
Abbyy 796 4
Naumen - Наумен 342 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
IQ One - Икан 14 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
Yandex - Яндекс 4101 3
InfoWatch - Инфовотч 613 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Ланит ГК 1158 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
Nokia Networks 54 2
Регионком 31 2
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 12 2
Open Alliance - Опен Альянс 6 2
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
РК-Телеком 5 2
АйТи 752 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 1
Ангстрем НПО 17 1
Nokia Siemens Network Russia 4 1
Siemens Communications 7 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
Odin 20 1
SAP SE 3216 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
IBM 3546 1
Runa Capital 153 6
Waarde Capital 7 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Leta Capital 42 2
Prostor Capital 28 2
Лидер УК 15 2
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Газфонд НПФ 4 1
ТелеМед - Школа здоровья 6 1
КапиталЪ ИФД 10 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 25
Правительство РФ 2206 7
Росинфокоминвест 39 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Президент Российской Федерации 1440 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 1
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Правительство Москвы 653 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
Руссофт - Russoft 250 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 4
Software Engineering - Программная инженерия 13 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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