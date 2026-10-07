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Газпром Газфонд НПФ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 20
Газпром и организации, системы, технологии, персоны:
|АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
|АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
|Рейман Леонид 1066 4
|Путин Владимир 3474 2
|Мамонов Михаил 24 2
|Микаберидзе Георгий 7 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Родионов Павел 2 2
|Тихонов Андрей 43 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Шмулевич Марк 90 1
|Овчинников Борис 129 1
|Ильин Николай 25 1
|Репин Игорь 23 1
|Брызгалов Александр 11 1
|Брагинский Матвей 9 1
|Гавриленко Анатолий 11 1
|Винокуров Александр 1 1
|Андреев Федор 1 1
|Бершидский Леонид 1 1
|Радионов Павел 1 1
|Колосова Евгения 3 1
|Фокеев Александр 4 1
|Бараусов Вадим 1 1
|Новиков Евгений 49 1
|Мамут Александр 133 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Кусков Денис 221 1
|Чайка Юрий 43 1
|Назаров Алексей 73 1
|Комков Алексей 16 1
|Ковальчук Михаил 24 1
|Ковальчук Юрий 36 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Серова Елена 321 1
|Шаров Борис 73 1
|Шипицин Артем 1 1
|Поволоцкий Станислав 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.