Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202460
ИКТ 15698
Организации 11892
Ведомства 1509
Ассоциации 1131
Технологии 3595
Системы 27090
Персоны 88381
География 3153
Статьи 1593
Пресса 1342
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

Газпром Газфонд НПФ

Газпром - Газфонд НПФ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.10.2026 «Хи-Квадрат» помогла «НПФ Газфонд пенсионные накопления» перевести личный кабинет для клиентов на отечественный стек 5
30.05.2022 Обзор подписки Огонь: экономим на доставках еды, кинотеатрах и банковских услугах 2
12.09.2019 Минкомсвязи оживило свой многострадальный венчурный ИТ-фонд. В него вольют еще 1,5 миллиарда 1
30.04.2015 Генпрокуратура предложила закрыть фонд Росинфокоминвест 1
14.04.2014 IBS, «Ланит» и другие объединились с фондом Минкомсвязи для инвестиций в стартапы 1
07.02.2011 Круглый стол «SaaS в России: в ожидании бума» 1
21.05.2009 «Ростелеком» станет полностью государственным 1
09.10.2008 Крупнейший акционер «Ростелекома» национализирован за 100 руб. 1
17.05.2007 «Связьинвесту» отключают дальнюю связь 1
12.09.2006 Пенсионеры России инвестировали в «Связьинвест» 2
21.04.2005 "Газфонд" внедрит "Финансовый риск-менеджер" 3

Публикаций - 12, упоминаний - 20

Газпром и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9572 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 5
Open Alliance - Опен Альянс 8 4
IQ One - Икан 15 4
РК-Телеком 6 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16143 4
InfoWatch - Инфовотч 1201 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 4
Naumen - Наумен 763 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Ростелеком 11050 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3386 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 56 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 1
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы - НЭК Инфокоммуникации - НЭК Корпорейшн 45 1
ЕПК - Единая почтовая корпорация - СГП - Системы гибридной печати 6 1
Healbe - Хилби 11 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 505 1
МегаФон 10951 1
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3477 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
IBM - International Business Machines Corp 9718 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1278 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1926 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5072 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 807 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 1
Indiegogo 57 1
ГПБ - Газпромбанк 1292 8
Лидер УК 25 5
Prostor Capital - Простор Капитал 29 4
Waarde Capital 7 4
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 4
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 4
Runa Capital 158 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 3
Газпром ПАО 1498 3
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1159 2
РЖД - Российские железные дороги 2108 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1164 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 303 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 12 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Гута ГК 34 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
Евротраст КБ 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9064 1
РВК - Российская венчурная компания 572 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 930 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 125 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1914 1
Альфа-Банк 1992 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 267 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1961 1
Евросеть 1421 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Инвитро - Invitro 84 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 123 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 17 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 77 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13899 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 4
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 810 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4987 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 528 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 82 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3605 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2900 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 109 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1200 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 787 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 104 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26404 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23205 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4712 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3675 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2034 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6139 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 544 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3306 1
Разделение обязанностей - SoD - Segregation of duties - контроль конфликта интересов 40 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5354 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18361 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54825 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3882 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36796 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1447 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33943 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8050 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8396 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24757 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4494 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1405 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7847 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13815 1
RoboETF 4 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 254 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 1
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 24 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 94 1
ИНЭК Холдинг - АФСКБ ПК - Анализ финансового состояния коммерческих банков 4 1
Ньютон Инвестиции - ранее Газпромбанк инвестиции 6 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 407 1
VK Combo 86 1
Рейман Леонид 1066 4
Путин Владимир 3474 2
Мамонов Михаил 24 2
Микаберидзе Георгий 7 2
Кочетков Владислав 248 2
Родионов Павел 2 2
Тихонов Андрей 43 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Шмулевич Марк 90 1
Овчинников Борис 129 1
Ильин Николай 25 1
Репин Игорь 23 1
Брызгалов Александр 11 1
Брагинский Матвей 9 1
Гавриленко Анатолий 11 1
Винокуров Александр 1 1
Андреев Федор 1 1
Бершидский Леонид 1 1
Радионов Павел 1 1
Колосова Евгения 3 1
Фокеев Александр 4 1
Бараусов Вадим 1 1
Новиков Евгений 49 1
Мамут Александр 133 1
Брюквин Юрий 300 1
Кусков Денис 221 1
Чайка Юрий 43 1
Назаров Алексей 73 1
Комков Алексей 16 1
Ковальчук Михаил 24 1
Ковальчук Юрий 36 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Серова Елена 321 1
Шаров Борис 73 1
Шипицин Артем 1 1
Поволоцкий Станислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168510 10
Европа 25030 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48087 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19777 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19375 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55091 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1260 1
Беларусь - Белоруссия 6359 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3379 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58473 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18404 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54115 7
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 516 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6744 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2325 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5860 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1905 3
Аудит - аудиторский услуги 1284 2
Приватизация - форма преобразования собственности 545 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4471 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12438 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 104 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1354 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6684 1
Национальный проект - Международная кооперация и экспорт - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 45 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7589 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 1
Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 39 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8983 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7706 1
Аренда 2726 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2960 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3404 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1765 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Самокат - колёсное транспортное средство 550 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 129 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11494 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2033 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 241 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8575 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 761 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1168 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2402 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1394 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 557 1
Национализация - передача (перевод) в собственность государства имущества, принадлежащего частным лицам или коллективным собственникам 32 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3177 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1921 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 898 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1294 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11597 1
Digital Trends - Издание 35 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4076 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8676 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 1
Рустелеком ТК 305 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще