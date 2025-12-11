Разделы

Healbe Хилби

Healbe - Хилби

HEALBE разрабатывает и внедряет носимые технологии в области персонального здоровья 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 418 288 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 418 288 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 411 288 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 7 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


11.12.2025 В России создали носимое устройство подавления аппетита, снижения стресса и нормализации сна через стимуляцию блуждающего нерва 1
09.09.2025 Healbe вывел на рынок новое поколение браслетов GoBe U 2
06.06.2024 СПбГУ представил систему контроля на основе искусственного интеллекта 1
05.03.2019 Фонд Минкомсвязи возглавил сооснователь разработчика российских фитнес-браслетов 2
21.09.2015 Тенденции и перспективы ИТ в медицине обсудили на открытой встрече представителей Digital Health 2
26.01.2015 Интернет вещей: футуристические прогнозы сбываются 1
06.06.2014 Российский фитнес-браслет GoBe поступает в продажу 2
17.03.2014 «Умный браслет» из России за первые дни привлек в 6 раз больше денег, чем собирался 2
18.11.2013 В России создан уникальный "умный браслет". ФОТО 2

Публикаций - 9, упоминаний - 15

Healbe и организации, системы, технологии, персоны:

Indiegogo 57 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3116 1
InfoWatch - Инфовотч 1089 1
HP Inc. 5762 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
VK - Mail.ru Group 3533 1
Naumen - Наумен 684 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 32 1
Open Alliance - Опен Альянс 8 1
IQ One - Икан 15 1
РК-Телеком 6 1
Intech 23 1
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
Телематические системы 56 1
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 15 3
Starta Ventures - венчурный фонд 17 2
ГПБ - Газпромбанк 1175 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 74 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 115 1
Runa Capital 158 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
Газпром - Газфонд НПФ 11 1
Prostor Capital - Простор Капитал 29 1
Waarde Capital 7 1
Лидер УК 25 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
John Deere - Джон Дир 27 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
Доктор на работе 16 1
RadioShack - Radio Shack 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1287 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8182 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1730 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4678 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7665 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6151 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25714 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7416 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34049 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13012 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23206 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 2
ARM - Advanced RISC Machine 465 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7373 2
ОС - ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 72 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12907 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 834 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1915 2
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 181 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4689 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12275 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9390 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18188 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1132 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7639 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31774 1
Умные платформы 1868 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 939 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57430 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3350 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1153 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2086 1
Google Android 14686 2
Apple iOS 8243 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 1
VK - Mail.ru Здоровье 24 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
RoboETF 4 1
OSIsoft PI System 15 1
JawBone Up 17 1
Fitbit Flex 4 1
Esri GeoEvent Processor 2 1
Микаберидзе Георгий 7 2
Гирин Алексей 6 2
Полторак Дмитрий 8 2
Шипицын Артем 2 2
Рейман Леонид 1058 1
Мамонов Михаил 24 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Васильев Сергей 62 1
Гречкин Дмитрий 4 1
Зингер Анатолий 3 1
Паперный Евгений 11 1
Родионов Павел 2 1
Шипицин Артем 1 1
Поволоцкий Станислав 1 1
Пастухов Борис 5 1
Филь Иван 7 1
Уварова Мария 2 1
Куприянов Илья 3 1
Щербина Сергей 14 1
Смирнова Ирина 11 1
Матвеева Ольга 1 1
Шпирт Борис 3 1
Микушев Сергей 4 1
Савран Татьяна 1 1
Егофаров Наиль 1 1
Савран Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156959 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45728 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53465 3
Европа 24639 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18578 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18222 2
Азия - Азиатский регион 5750 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Дания - Королевство 1318 1
Канада 4985 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10755 8
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9682 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5518 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17419 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 3
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 775 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26017 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5286 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 493 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1954 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10540 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 552 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1715 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 73 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 560 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 1
Зоология - наука о животных 2793 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1813 1
Аудит - аудиторский услуги 3112 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1722 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 410 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 1
Digital Trends - Издание 33 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
Telegraph 196 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3609 1
Cleantech Group 1 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
Université Laval - Laval University - Университет Лаваля 7 1
