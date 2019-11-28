Esri CIS - Эсри СНГ

Qlik Sense + ArcGIS: решение по геоанализу от Esri CIS и BI Consult Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий), совместно с компанией BI Consult (официальный российский партнер компании Qlik

Esri CIS включила технологию Smart Mapping в ArcGIS 10.3.1 Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) сообщила о том, что в новую версию программного комплекса ГИС-технологий ArcGIS

Esri CIS выпустил первую версию настольного продукта ArcGIS Pro Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о выходе первой версии нового настольного продукта ArcGIS Pro, разрабо

Esri CIS представил новую программную ГИС-платформу ArcGIS 10.3 Российская компания Esri CIS, официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, представила новую программную ГИС-платформу ArcGIS 10.3. Основной целью компании Esri при создании ArcGIS 10.3 являлось обеспечен

Esri CIS поможет запустить корпоративную ГИС на базе ArcGIS for Server Enterprise Российская компания Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинфор

Esri CIS и «БАРС Груп» предложат совместные решения для строительства, ЖКХ и энергетики Компании Esri CIS, эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, и «БАРС Груп», российский разработчик и интегратор облачных систем управления, объявили о заключении партнерского соглашения и н

Esri CIS расширяет набор пространственных данных и функциональные возможности Геопортала Чувашии Российская компания Esri CIS (дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий), объявила о выполнении комплекса работ по развитию функциональности Геоинформационного порт

Esri CIS и IB2S совместно интегрируют технологию информационного моделирования зданий и ГИС-платформу ArcGIS Российские компании Esri CIS и Smart Innovative Building Solutions (IB2S) объявили о заключении партнерского соглашения в области интеграции технологии информационного моделирования зданий (BIM) с геоинформационно

Esri CIS выпускает новые версии ArcGIS Runtime SDK 10.2 для различных платформ Российская компания Esri CIS, дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий, – объявила о выпуске новых версий продуктов ArcGIS Runtime SDK 10.2 для создания пользовате

Esri CIS с помощью платформы ArcGIS создала карту наводнения в Хабаровске Российская компания Esri CIS опубликовала карту наводнения в г. Хабаровск. Карта создана на платформе ArcGIS – профессиональной ГИС-системы, разработанной компанией Esri. Космические снимки предоставлены ИТЦ «Скан

Esri CIS завершила первый этап создания геопортала Чувашской республики Российская компания Esri CIS сообщила о завершении первого этапа работ по созданию геоинформационного портала инфраструктуры пространственных данных (ИПД) Чувашской республики. Данный проект реализован в соответст

Esri CIS представила комплексное решение для трехмерного моделирования городов Компания Esri CIS объявила о выводе на российский рынок комплекса программных продуктов, позволяющего создавать, редактировать и визуализировать трехмерные модели городов. В состав данного комплекса вхо

Data+ и Esri CIS представили новую версию ArcGIS Explorer Desktop Российские компании Data+ (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявили о выпуске новой версии ArcGIS Explorer Desktop (2500). Этот релиз вкл

Data+ и Esri CIS подвели итоги своей деятельности в 2012 г. Российские компании Data+ (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) подвели итоги работы в 2012 г. Как сообщили CNews аналитики компаний, в минувш

«Энвижн Груп» и Esri CIS создадут ИТ-фундамент для горнодобывающей отрасли Российская компания- интегратор «Энвижн Груп» и компания Esri CIS, эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri — мирового поставщика геоинформационных технологий, заключили партнерское соглашение в области разработки и поставки решений для

Esri CIS и РКСС создают геоинформационную систему для ФСК ЕЭС Компании Esri CIS и «Российская корпорация средств связи» (РКСС) объявили о завершении первого этапа проекта по созданию геоинформационной системы (ГИС) для «Федеральной сетевой компании Единой энергети

Esri CIS начала продажи нового поколения ГИС-продуктов ArcGIS Российская компания Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о начале продаж с 14 июня ПО ArcGIS версии 10.1 — нового поколения ГИ

Esri CIS и «Системы и связь» подписали партнерское соглашение по развитию ГИС для вооруженных сил и госструктур Российские компании Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, поставщика геоинформационных технологий) и «Системы и связь» (системный интегратор, разработчик и поставщик решений в области ин

«Data+» и Esri CIS выводят на рынок универсальное решение для создания инфраструктуры пространственных данных уровня региона Консорциум российских компаний «Data+» (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявил о создании первого в России типового программного решения, позволяющег

Esri CIS, Huawei и «Ангстрем» становятся партнерами в сфере реализация концепции Smart Grid для российской энергетики Компании Esri CIS, Huawei и «Ангстрем» объявили о подписании партнерского соглашения и начале долгосрочной программы реализации совместных инициатив по созданию и внедрению интеллектуальных систем Smart

«Data+» и Esri CIS планируют увеличить выручку в 2011 г. на 25% омпании «Data+» (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинфор

Esri CIS привезет в Россию программные решения для обработки геопространственных данных от LizardTech Российская компания Esri CIS — эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий — объявила о подписании партнерского соглашения с компанией LizardTech (США) —

Консорциум Data+ и Esri CIS локализовал ПО 3-GIS для паспортизации и обслуживания активов Консорциум российских компаний Data+ (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий), объявил о завершении работ по локализации ПО 3-GIS. Это программный комплекс

Esri CIS и Data+ присоединяются к технологической платформе «Интеллектуальная энергетическая система России» Консорциум российских компаний Data+ (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, поставщика геоинформационных технологий) объявил о своем присоединении к технологической платформе (ТП) «Интеллектуальная энерге

Esri CIS и CDC предложат комплекс готовых решений для работы с ГИС-системой в «полевых» условиях Компания Esri CIS, эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ компании Esri (США) — мирового поставщика геоинформационных технологий, и Группа компаний CDC, независимый разработчик программного об

Data+ и Esri CIS представили концепцию «Esri 5D – управление бизнесом с помощью ГИС-технологий» Консорциум российских компаний Data+ (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибутор в странах СНГ компании Esri, поставщика геоинформационных технологий) представили российскому рынку концепцию «Esri 5D – управление бизнесом с помощью ГИС-тех

Esri CIS будет продвигать в России системы управления активами от Telvent для энергетических и транспортных компаний Компания Esri CIS, эксклюзивный представитель в странах СНГ компании Esri – мирового поставщика геоинформационных технологий, объявила о том, что в результате заключения партнерского соглашения с компан

Data+ и Esri CIS расширяют программу поддержки российских ВУЗов Консорциум российских компаний Data+ и Esri CIS начинает новый этап программы бесплатной поддержки ВУЗов Российской Федерации. Эта программа является частью долгосрочной стратегии Esri, направленной на развитие в странах Америки и Е

Esri CIS и РКСС подписали партнерское соглашение о создании в России геоинформационных систем Компания Esri CIS, эксклюзивный представитель в странах СНГ компании Esri, поставщика геоинформационных технологий, и «Российская корпорация средств связи» (РКСС), производитель доверенного оборудования

Esri CIS и «Газтранзит» предложат совместные наработки в сфере ГИС предприятиям нефтегазовой отрасли е десяти лет, отчетливо видят те огромные преимущества, которые может получить этот важнейший сегмент от использования геоинформационных систем, – говорит Юлия Быстрова, генеральный директор компании Esri CIS. – Именно поэтому мы придаем столь большое значение соглашению с «Газтранзитом»: ведь в этой компании сосредоточена самая глубокая экспертиза по информатизации нефтегазовой отрасли. Вм