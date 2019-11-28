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Esri CIS Эсри СНГ

Esri CIS - Эсри СНГ

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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28.11.2019 Esri CIS представила конструктор ГИС-приложений с поддержкой 3D
15.06.2015 Qlik Sense + ArcGIS: решение по геоанализу от Esri CIS и BI Consult

Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий), совместно с компанией BI Consult (официальный российский партнер компании Qlik
27.05.2015 Esri CIS включила технологию Smart Mapping в ArcGIS 10.3.1

Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) сообщила о том, что в новую версию программного комплекса ГИС-технологий ArcGIS
04.02.2015 Esri CIS выпустил первую версию настольного продукта ArcGIS Pro

Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о выходе первой версии нового настольного продукта ArcGIS Pro, разрабо
10.12.2014 Esri CIS представил новую программную ГИС-платформу ArcGIS 10.3

Российская компания Esri CIS, официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, представила новую программную ГИС-платформу ArcGIS 10.3. Основной целью компании Esri при создании ArcGIS 10.3 являлось обеспечен
25.03.2014 Esri CIS поможет запустить корпоративную ГИС на базе ArcGIS for Server Enterprise

Российская компания Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинфор
20.02.2014 Esri CIS и «БАРС Груп» предложат совместные решения для строительства, ЖКХ и энергетики

Компании Esri CIS, эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, и «БАРС Груп», российский разработчик и интегратор облачных систем управления, объявили о заключении партнерского соглашения и н
12.02.2014 Esri CIS расширяет набор пространственных данных и функциональные возможности Геопортала Чувашии

Российская компания Esri CIS (дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий), объявила о выполнении комплекса работ по развитию функциональности Геоинформационного порт
11.11.2013 Esri CIS и IB2S совместно интегрируют технологию информационного моделирования зданий и ГИС-платформу ArcGIS

Российские компании Esri CIS и Smart Innovative Building Solutions (IB2S) объявили о заключении партнерского соглашения в области интеграции технологии информационного моделирования зданий (BIM) с геоинформационно
11.11.2013 Esri CIS выпускает новые версии ArcGIS Runtime SDK 10.2 для различных платформ

Российская компания Esri CIS, дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий, – объявила о выпуске новых версий продуктов ArcGIS Runtime SDK 10.2 для создания пользовате
18.09.2013 Esri CIS с помощью платформы ArcGIS создала карту наводнения в Хабаровске

Российская компания Esri CIS опубликовала карту наводнения в г. Хабаровск. Карта создана на платформе ArcGIS – профессиональной ГИС-системы, разработанной компанией Esri. Космические снимки предоставлены ИТЦ «Скан
26.07.2013 Esri CIS завершила первый этап создания геопортала Чувашской республики

Российская компания Esri CIS сообщила о завершении первого этапа работ по созданию геоинформационного портала инфраструктуры пространственных данных (ИПД) Чувашской республики. Данный проект реализован в соответст
03.04.2013 Esri CIS представила комплексное решение для трехмерного моделирования городов

Компания Esri CIS объявила о выводе на российский рынок комплекса программных продуктов, позволяющего создавать, редактировать и визуализировать трехмерные модели городов. В состав данного комплекса вхо
19.02.2013 Data+ и Esri CIS представили новую версию ArcGIS Explorer Desktop

Российские компании Data+ (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявили о выпуске новой версии ArcGIS Explorer Desktop (2500). Этот релиз вкл
17.01.2013 Data+ и Esri CIS подвели итоги своей деятельности в 2012 г.

Российские компании Data+ (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) подвели итоги работы в 2012 г. Как сообщили CNews аналитики компаний, в минувш
01.11.2012 Esri CIS и концерн «Созвездие» будут сотрудничать в сфере создания ГИС-решений для силовых ведомств
21.06.2012 «Энвижн Груп» и Esri CIS создадут ИТ-фундамент для горнодобывающей отрасли

Российская компания- интегратор «Энвижн Груп» и компания Esri CIS, эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri — мирового поставщика геоинформационных технологий, заключили партнерское соглашение в области разработки и поставки решений для

19.06.2012 Esri CIS и РКСС создают геоинформационную систему для ФСК ЕЭС

Компании Esri CIS и «Российская корпорация средств связи» (РКСС) объявили о завершении первого этапа проекта по созданию геоинформационной системы (ГИС) для «Федеральной сетевой компании Единой энергети
13.06.2012 Esri CIS начала продажи нового поколения ГИС-продуктов ArcGIS

Российская компания Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о начале продаж с 14 июня ПО ArcGIS версии 10.1 — нового поколения ГИ
21.05.2012 Esri CIS и «Системы и связь» подписали партнерское соглашение по развитию ГИС для вооруженных сил и госструктур

Российские компании Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, поставщика геоинформационных технологий) и «Системы и связь» (системный интегратор, разработчик и поставщик решений в области ин
18.05.2012 «Data+» и Esri CIS выводят на рынок универсальное решение для создания инфраструктуры пространственных данных уровня региона

Консорциум российских компаний «Data+» (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявил о создании первого в России типового программного решения, позволяющег
24.01.2012 Esri CIS, Huawei и «Ангстрем» становятся партнерами в сфере реализация концепции Smart Grid для российской энергетики

Компании Esri CIS, Huawei и «Ангстрем» объявили о подписании партнерского соглашения и начале долгосрочной программы реализации совместных инициатив по созданию и внедрению интеллектуальных систем Smart
12.10.2011 «Data+» и Esri CIS планируют увеличить выручку в 2011 г. на 25%

омпании «Data+» (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинфор
15.09.2011 Esri CIS привезет в Россию программные решения для обработки геопространственных данных от LizardTech

Российская компания Esri CIS — эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий — объявила о подписании партнерского соглашения с компанией LizardTech (США) —
10.05.2011 Консорциум Data+ и Esri CIS локализовал ПО 3-GIS для паспортизации и обслуживания активов

Консорциум российских компаний Data+ (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий), объявил о завершении работ по локализации ПО 3-GIS. Это программный комплекс

22.03.2011 Esri CIS и Data+ присоединяются к технологической платформе «Интеллектуальная энергетическая система России»

Консорциум российских компаний Data+ (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, поставщика геоинформационных технологий) объявил о своем присоединении к технологической платформе (ТП) «Интеллектуальная энерге
14.03.2011 Esri CIS и CDC предложат комплекс готовых решений для работы с ГИС-системой в «полевых» условиях

Компания Esri CIS, эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ компании Esri (США) — мирового поставщика геоинформационных технологий, и Группа компаний CDC, независимый разработчик программного об
27.01.2011 Data+ и Esri CIS представили концепцию «Esri 5D – управление бизнесом с помощью ГИС-технологий»

Консорциум российских компаний Data+ (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибутор в странах СНГ компании Esri, поставщика геоинформационных технологий) представили российскому рынку концепцию «Esri 5D – управление бизнесом с помощью ГИС-тех
13.01.2011 Esri CIS будет продвигать в России системы управления активами от Telvent для энергетических и транспортных компаний

Компания Esri CIS, эксклюзивный представитель в странах СНГ компании Esri – мирового поставщика геоинформационных технологий, объявила о том, что в результате заключения партнерского соглашения с компан
17.12.2010 Data+ и Esri CIS расширяют программу поддержки российских ВУЗов

Консорциум российских компаний Data+ и Esri CIS начинает новый этап программы бесплатной поддержки ВУЗов Российской Федерации. Эта программа является частью долгосрочной стратегии Esri, направленной на развитие в странах Америки и Е
13.12.2010 Esri CIS и РКСС подписали партнерское соглашение о создании в России геоинформационных систем

Компания Esri CIS, эксклюзивный представитель в странах СНГ компании Esri, поставщика геоинформационных технологий, и «Российская корпорация средств связи» (РКСС), производитель доверенного оборудования
29.11.2010 Esri CIS и «Газтранзит» предложат совместные наработки в сфере ГИС предприятиям нефтегазовой отрасли

е десяти лет, отчетливо видят те огромные преимущества, которые может получить этот важнейший сегмент от использования геоинформационных систем, – говорит Юлия Быстрова, генеральный директор компании Esri CIS. – Именно поэтому мы придаем столь большое значение соглашению с «Газтранзитом»: ведь в этой компании сосредоточена самая глубокая экспертиза по информатизации нефтегазовой отрасли. Вм
24.11.2010 Esri CIS и «МКК-Групп» будут совместно выводить на российский рынок ГИС-решения для транспортной отрасли

Компания Esri CIS – эксклюзивный представитель в странах СНГ компании Esri, поставщика геоинформационн

Публикаций - 93, упоминаний - 97

Esri CIS и организации, системы, технологии, персоны:

Esri 176 74
Data+ 36 17
Microsoft Corporation 25775 7
SAP SE 5601 6
БАРС Груп 579 5
Google LLC 12690 5
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 4
РКСС - Российская корпорация средств связи 40 4
Broadcom - VMware 2610 3
Yandex - Яндекс 9216 3
9594 3
Autodesk 639 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 3
1С-Рарус 982 3
СиС - Системы и связь 11 3
ПрограмБанк 98 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 2
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 2
Парадигма 169 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Huawei 4677 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Apple Inc 13156 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Крок - Croc 1964 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
АйТи 1519 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 2
Qlik - QlikTech 173 2
OpenText 238 2
Bentley Systems 63 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 2
BI Consult - Би Ай Консалт 22 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Новард УК - Novard 73 3
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 2
Росэнергобанк 34 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Yves Rocher - Ив Роше 35 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 2
John Deere - Джон Дир 29 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Геометрия НПО 165 1
Солидарность 0 1
Росинжиниринг ГК - Росинжиниринг Проект - Росинжиниринг Автоматизация 7 1
Dunkin’ Donuts - Данкин Донатс 3 1
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 18 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 1
Таврос - Башкирская мясная компания - Уральская мясная компания 16 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
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X5 Group - Перекрёсток 640 1
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Карусель - Сеть гипермаркетов 2 1
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Google Android 15244 7
Apple iOS 8583 7
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
Linux OS 11533 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Dynamics CRM 564 3
Microsoft Dynamics 1197 3
Microsoft WPF - Microsoft Windows Presentation Foundation 41 2
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Esri GeoEvent Processor 2 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Космоснимки 40 2
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SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 2
БАРС.Alpha BI 47 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 2
Qlik Sense 50 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 33 2
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Esri AppStudio 2 1
SAP MAM - SAP Mobile Asset Management 1 1
Sapiens IDIT SoftwareSuite 1 1
InterSystems Cache 144 1
GeoEye IKONOS 127 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
NASA Landsat 83 1
1С-Рарус Бонусный сервис 1 1
Qlik GeoAnalytics 2 1
Microsoft Bing Maps - Microsoft Live Search Maps 40 1
Microsoft Windows Marketplace 55 1
Apple iOS SDK - Apple iOS Software Development Kit - Apple iPhone SDK 29 1
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 1
Системы и Проекты - IRM TDRM - Territory Development and Renovation Management 5 1
Барс.Стройкомплекс 4 1
Щербина Сергей 14 10
Быстрова Юлия 10 10
Ушаков Алексей 20 9
Куприяновский Василий 4 4
Силин Максим 4 4
Бессарабский Алексей 29 3
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Анискина Татьяна 6 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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