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Esri CIS Эсри СНГ
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Всего 5 дел, на cумму 49 227 000 ₽*
СОБЫТИЯ
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|28.11.2019
|Esri CIS представила конструктор ГИС-приложений с поддержкой 3D
|15.06.2015
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Qlik Sense + ArcGIS: решение по геоанализу от Esri CIS и BI Consult
Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий), совместно с компанией BI Consult (официальный российский партнер компании Qlik
|27.05.2015
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Esri CIS включила технологию Smart Mapping в ArcGIS 10.3.1
Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) сообщила о том, что в новую версию программного комплекса ГИС-технологий ArcGIS
|04.02.2015
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Esri CIS выпустил первую версию настольного продукта ArcGIS Pro
Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о выходе первой версии нового настольного продукта ArcGIS Pro, разрабо
|10.12.2014
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Esri CIS представил новую программную ГИС-платформу ArcGIS 10.3
Российская компания Esri CIS, официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, представила новую программную ГИС-платформу ArcGIS 10.3. Основной целью компании Esri при создании ArcGIS 10.3 являлось обеспечен
|25.03.2014
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Esri CIS поможет запустить корпоративную ГИС на базе ArcGIS for Server Enterprise
Российская компания Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинфор
|20.02.2014
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Esri CIS и «БАРС Груп» предложат совместные решения для строительства, ЖКХ и энергетики
Компании Esri CIS, эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, и «БАРС Груп», российский разработчик и интегратор облачных систем управления, объявили о заключении партнерского соглашения и н
|12.02.2014
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Esri CIS расширяет набор пространственных данных и функциональные возможности Геопортала Чувашии
Российская компания Esri CIS (дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий), объявила о выполнении комплекса работ по развитию функциональности Геоинформационного порт
|11.11.2013
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Esri CIS и IB2S совместно интегрируют технологию информационного моделирования зданий и ГИС-платформу ArcGIS
Российские компании Esri CIS и Smart Innovative Building Solutions (IB2S) объявили о заключении партнерского соглашения в области интеграции технологии информационного моделирования зданий (BIM) с геоинформационно
|11.11.2013
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Esri CIS выпускает новые версии ArcGIS Runtime SDK 10.2 для различных платформ
Российская компания Esri CIS, дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий, – объявила о выпуске новых версий продуктов ArcGIS Runtime SDK 10.2 для создания пользовате
|18.09.2013
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Esri CIS с помощью платформы ArcGIS создала карту наводнения в Хабаровске
Российская компания Esri CIS опубликовала карту наводнения в г. Хабаровск. Карта создана на платформе ArcGIS – профессиональной ГИС-системы, разработанной компанией Esri. Космические снимки предоставлены ИТЦ «Скан
|26.07.2013
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Esri CIS завершила первый этап создания геопортала Чувашской республики
Российская компания Esri CIS сообщила о завершении первого этапа работ по созданию геоинформационного портала инфраструктуры пространственных данных (ИПД) Чувашской республики. Данный проект реализован в соответст
|03.04.2013
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Esri CIS представила комплексное решение для трехмерного моделирования городов
Компания Esri CIS объявила о выводе на российский рынок комплекса программных продуктов, позволяющего создавать, редактировать и визуализировать трехмерные модели городов. В состав данного комплекса вхо
|19.02.2013
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Data+ и Esri CIS представили новую версию ArcGIS Explorer Desktop
Российские компании Data+ (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявили о выпуске новой версии ArcGIS Explorer Desktop (2500). Этот релиз вкл
|17.01.2013
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Data+ и Esri CIS подвели итоги своей деятельности в 2012 г.
Российские компании Data+ (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) подвели итоги работы в 2012 г. Как сообщили CNews аналитики компаний, в минувш
|01.11.2012
|Esri CIS и концерн «Созвездие» будут сотрудничать в сфере создания ГИС-решений для силовых ведомств
|21.06.2012
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«Энвижн Груп» и Esri CIS создадут ИТ-фундамент для горнодобывающей отрасли
Российская компания- интегратор «Энвижн Груп» и компания Esri CIS, эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri — мирового поставщика геоинформационных технологий, заключили партнерское соглашение в области разработки и поставки решений для
|19.06.2012
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Esri CIS и РКСС создают геоинформационную систему для ФСК ЕЭС
Компании Esri CIS и «Российская корпорация средств связи» (РКСС) объявили о завершении первого этапа проекта по созданию геоинформационной системы (ГИС) для «Федеральной сетевой компании Единой энергети
|13.06.2012
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Esri CIS начала продажи нового поколения ГИС-продуктов ArcGIS
Российская компания Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о начале продаж с 14 июня ПО ArcGIS версии 10.1 — нового поколения ГИ
|21.05.2012
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Esri CIS и «Системы и связь» подписали партнерское соглашение по развитию ГИС для вооруженных сил и госструктур
Российские компании Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, поставщика геоинформационных технологий) и «Системы и связь» (системный интегратор, разработчик и поставщик решений в области ин
|18.05.2012
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«Data+» и Esri CIS выводят на рынок универсальное решение для создания инфраструктуры пространственных данных уровня региона
Консорциум российских компаний «Data+» (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявил о создании первого в России типового программного решения, позволяющег
|24.01.2012
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Esri CIS, Huawei и «Ангстрем» становятся партнерами в сфере реализация концепции Smart Grid для российской энергетики
Компании Esri CIS, Huawei и «Ангстрем» объявили о подписании партнерского соглашения и начале долгосрочной программы реализации совместных инициатив по созданию и внедрению интеллектуальных систем Smart
|12.10.2011
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«Data+» и Esri CIS планируют увеличить выручку в 2011 г. на 25%
омпании «Data+» (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинфор
|15.09.2011
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Esri CIS привезет в Россию программные решения для обработки геопространственных данных от LizardTech
Российская компания Esri CIS — эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий — объявила о подписании партнерского соглашения с компанией LizardTech (США) —
|10.05.2011
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Консорциум Data+ и Esri CIS локализовал ПО 3-GIS для паспортизации и обслуживания активов
Консорциум российских компаний Data+ (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий), объявил о завершении работ по локализации ПО 3-GIS. Это программный комплекс
|22.03.2011
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Esri CIS и Data+ присоединяются к технологической платформе «Интеллектуальная энергетическая система России»
Консорциум российских компаний Data+ (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, поставщика геоинформационных технологий) объявил о своем присоединении к технологической платформе (ТП) «Интеллектуальная энерге
|14.03.2011
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Esri CIS и CDC предложат комплекс готовых решений для работы с ГИС-системой в «полевых» условиях
Компания Esri CIS, эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ компании Esri (США) — мирового поставщика геоинформационных технологий, и Группа компаний CDC, независимый разработчик программного об
|27.01.2011
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Data+ и Esri CIS представили концепцию «Esri 5D – управление бизнесом с помощью ГИС-технологий»
Консорциум российских компаний Data+ (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибутор в странах СНГ компании Esri, поставщика геоинформационных технологий) представили российскому рынку концепцию «Esri 5D – управление бизнесом с помощью ГИС-тех
|13.01.2011
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Esri CIS будет продвигать в России системы управления активами от Telvent для энергетических и транспортных компаний
Компания Esri CIS, эксклюзивный представитель в странах СНГ компании Esri – мирового поставщика геоинформационных технологий, объявила о том, что в результате заключения партнерского соглашения с компан
|17.12.2010
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Data+ и Esri CIS расширяют программу поддержки российских ВУЗов
Консорциум российских компаний Data+ и Esri CIS начинает новый этап программы бесплатной поддержки ВУЗов Российской Федерации. Эта программа является частью долгосрочной стратегии Esri, направленной на развитие в странах Америки и Е
|13.12.2010
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Esri CIS и РКСС подписали партнерское соглашение о создании в России геоинформационных систем
Компания Esri CIS, эксклюзивный представитель в странах СНГ компании Esri, поставщика геоинформационных технологий, и «Российская корпорация средств связи» (РКСС), производитель доверенного оборудования
|29.11.2010
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Esri CIS и «Газтранзит» предложат совместные наработки в сфере ГИС предприятиям нефтегазовой отрасли
е десяти лет, отчетливо видят те огромные преимущества, которые может получить этот важнейший сегмент от использования геоинформационных систем, – говорит Юлия Быстрова, генеральный директор компании Esri CIS. – Именно поэтому мы придаем столь большое значение соглашению с «Газтранзитом»: ведь в этой компании сосредоточена самая глубокая экспертиза по информатизации нефтегазовой отрасли. Вм
|24.11.2010
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Esri CIS и «МКК-Групп» будут совместно выводить на российский рынок ГИС-решения для транспортной отрасли
Компания Esri CIS – эксклюзивный представитель в странах СНГ компании Esri, поставщика геоинформационн
Esri CIS и организации, системы, технологии, персоны:
|Щербина Сергей 14 10
|Быстрова Юлия 10 10
|Ушаков Алексей 20 9
|Куприяновский Василий 4 4
|Силин Максим 4 4
|Бессарабский Алексей 29 3
|Быстров Константин 24 3
|Анискина Татьяна 6 3
|Dangermond Jack - Данджермонд Джек 6 3
|Бадалов Андрей 66 3
|Левиков Антон 69 3
|Зайцев Николай 32 2
|Староверов Денис 14 2
|Михалев Александр 26 2
|Лосев Сергей 46 2
|Кибалко Кирилл 46 2
|Белышков Леонид 18 2
|Наумов Сергей 42 2
|Мусина Галина 6 2
|Смирнова Ирина 11 2
|Демишев Геннадий 3 2
|Dangermond Jack - Данжермонд Джек 2 2
|Готовченков Дмитрий 6 2
|Ерёмин Александр 9 2
|Павлов Евгений 18 2
|Киреев Иван 40 2
|Леушев Андрей 75 2
|Филь Иван 7 2
|Занин Виталий 23 2
|Чекель Павел 15 1
|Векилов Тимур 28 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Таболкин Алексей 8 1
|Тарасенко Алексей 16 1
|Римский Александр 5 1
|Трошин Александр 16 1
|Никульшин Алексей 1 1
|Беспалов Александр 15 1
|Стародубов Александр 1 1
|Заединов Руслан 47 1
|InformationWeek 241 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
|Fortune 211 1
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