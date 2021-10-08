Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Карусель
Сеть гипермаркетов
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Публикаций - 148, упоминаний - 167
Карусель упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 7
|Шехтерман Игорь 12 6
|Путин Владимир 1824 5
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Волин Алексей 113 3
|Левин Леонид 83 2
|Капустин Вадим 2 2
|Демяшкевич Светлана 6 2
|Прусов Дмитрий 7 2
|Белозеров Андрей 35 2
|Савенко Вера 10 2
|Коренков Сергей 10 2
|Красноперова Татьяна 4 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Юдовский Сергей 4 1
|Добряков Сергей 2 1
|Мусиенко Сергей 1 1
|Гончаров Сергей 5 1
|Собянин Сергей 211 1
|Смирнов Иван 9 1
|Егин Иван 1 1
|Оганесян Игорь 8 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Шадаев Максут 384 1
|Давыдова Дарья 2 1
|Толстой Петр 1 1
|Бельская Яна 9 1
|Прохорова Алла 45 1
|Лукин Роман 3 1
|Рой Олег 1 1
|Кишковский Эдуард 10 1
|Жилина Мария 7 1
|Холодов Алексей 11 1
|Холязников Владимир 13 1
|Лисиченко Александр 1 1
|Агеенков Александр 1 1
|Козырь Сергей 30 1
|Соловенчук Александр 44 1
|Горяйнов Андрей 44 1
|Кулик Вадим 113 1
|CNews Analytics 1988 3
|IDC - International Data Corporation 2713 1
|NetMarketShare Web Analytics 29 1
|ResearchMe 11 1
|Synergy Research Group 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759069, в очереди разбора - 662759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759069, в очереди разбора - 662759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru