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Карусель
Сеть гипермаркетов


08.10.2021 Х5 Transport автоматизировала наем водителей 1
13.09.2021 Студенты МФТИ получат возможность работать над совместным проектом с коллегами из Стэнфорда и Мюнстера 1
04.08.2021 X5 Group проведет онлайн-соревнование по Java-разработке 1
02.07.2021 Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
09.04.2021 Х5ID «сшил» приложения сетей и сервисов Х5 1
07.04.2021 Экс-глава столичного ДИТ создал собственную венчурную компанию 2
18.03.2021 X5 запустила цифровой оффер при приглашении соискателей на работу 1
17.03.2021 X5 Retail Group совершенствует работу с бизнес-данными с помощью IBM Watson Knowledge Catalog 1
10.03.2021 В «Пятерочках» и «Перекрестках» теперь можно оплачивать покупки взглядом 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
26.02.2021 Х5 и POPAI помогут поставщикам оценить эффективность рекламы в магазинах 1
10.11.2020 В Москве заработал единый агрегатор экспресс-доставки из торговых сетей Х5 2
05.11.2020 X5 Retail Group завершила проект миграции SAP-систем в российский ЦОД 1
01.10.2020 X5 Retail Group внедряет речевых роботов в «Пятерочку» и «Перекресток» 1
24.09.2020 Х5 перевела закупку запчастей в электронный вид 1
15.09.2020 X5 запустила систему бесконтактных покупок с помощью мобильных устройств 1
02.09.2020 Х5 Retail Group запустила единую систему идентификации покупателя 1
17.08.2020 X5 Retail Group рассмотрит решения интеграторов и стартапов для внедрения в собственной сети магазинов 1
12.08.2020 X5 Retail Group ищет решения для оптимизации процессов эксплуатации магазинов и логистики 1
11.08.2020 Минтруд объяснил, как правильно отправлять работников на «удаленку» 1
07.07.2020 X5 запустила сервис экспресс-доставки «Около» 1
01.06.2020 X5 Retail Group подключает арендодателей и поставщиков коммунальных услуг к СЭД 1
25.05.2020 Х5 и Альфа-банк запустили робота-контролера оплат 1
19.05.2020 Х5 обучит персонал всех «Перекрестков» с помощью VR-технологии 1
18.05.2020 Сервис доставки из супермаркетов «Перекресток» охватил всю Москву 1
23.04.2020 X5 Retail Group разработала «умные весы» 1
22.04.2020 Х5 Retail Group запустила «робота-финансиста» 1
08.04.2020 В «Пятерочках» по всей России внедряют кассы самообслуживания 1
25.02.2020 GPMD использует данные «Эвотора» в видеорекламе 1
10.02.2020 Х5 Retail Group открыла «Цифровую академию» 1
27.12.2019 В России создали «умные тележки», которые избавят от очередей в магазинах 1
20.12.2019 Россияне запустили в облаке самый доступный на рынке анализ генома человека 1
11.12.2019 Данные о покупках в «Пятерочках» и «Перекрестках» продадут рекламодателям 1
11.12.2019 GPMD подписался на данные покупателей «Пятерочки», «Перекрестка» и «Карусели» 1
09.09.2019 Экс-директор по ИТ «Пятерочки», «Перекрестка», «Карусели» уволился ради своей рок-группы 1
10.07.2019 Tele2 обновил свое мобильное приложение 1
20.05.2019 «Яндекс» по ошибке удалил виртуальные машины клиентов в своем облаке 1
22.04.2019 Запущен сервис Yandex Vision, который будет конкурировать с Abbyy и распознавать лица 1
02.04.2019 Фабрисио Гранжа, X5 Retail Group, – о будущем ритейла и проблемах ИТ-рынка 1

Публикаций - 148, упоминаний - 167

Карусель упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 12
Yandex - Яндекс 4101 9
SAP SE 3211 6
VK - Mail.ru Group 2483 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 4
Google LLC 7144 4
Commvault 148 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
Синтерра - Synterra 565 3
Apple Inc - Эппл Рус 7692 3
IBM 3537 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Amazon Inc - Amazon.com 1470 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 3
Samsung Electronics 5651 2
ОТР 135 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Ситроникс - Sitronics 561 2
НСК - Наша Сервисная Компания 39 2
Facebook 3765 2
Microsoft Corporation 11060 2
Twitter 2204 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
Тензор 44 1
Нетология - Netology 30 1
Segmento 9 1
RedSys - РедСис 67 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 20 1
Cisco Systems 2038 1
НТВ-Плюс 174 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 14 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Сравни.ру 7 1
electroNeek Robotics 5 1
Blue Prism 11 1
Oculus VR 48 1
X5 Group - Перекресток 203 39
X5 Group - Пятерочка 559 39
X5 Group 599 39
Орион-Экспресс - Телекарта 133 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
Conde Nast - Конде Наст 17 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Газпром ПАО 520 3
ВТБ Факторинг 22 3
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 3
Альфа-Банк 1123 3
Открытие ФК 538 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 2
Сбербанк Факторинг 18 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
ЯКласс 19 1
Белый Ветер 54 1
Anytime - Оператор каршеринга 10 1
Rentmee - Оператор каршеринга 2 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Candy Group - Канди 50 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Адамас - Ювелирный завод 56 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Газпромбанк Факторинг - ГПБ Факторинг 3 1
Huggies - Хаггис 5 1
Рики ГК 3 1
ФосАгро - Апатит 15 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 5
Президент Российской Федерации 1439 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Фонд Росконгресс 4 1
Администрация Псковской области 22 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роснано 456 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Счётная палата РФ 460 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
УТМ - Универсальный транспортный модуль 8 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ИТ-аудит 75 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 9 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 38 1
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 15 1
BYOL - Bring Your Own License - Использование уже имеющихся лицензий 15 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Website - Вебсайт 116 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 1
Xvid - видеокодек 99 1
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 85 1
PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей 42 1
Google Android 10750 7
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 5
Apple iOS 5741 5
VK - Mail.ru Одноклассники 857 5
Merlion MerliOnCloud 29 4
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 4
1С-Битрикс - Битрикс24 211 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Google Data Studio 6 2
Google Android 5 Lollipop 146 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
Microsoft Power BI 113 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Amazon Go 7 2
Google YouTube - Видеохостинг 1713 2
Apple - App Store 2198 2
X5 Group - X5 ID 7 2
Apple Mac 1456 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
Apple Face ID 118 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Apple iPad 3263 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Яндекс.Маркет 439 1
Apple Pay 385 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
ICQ 495 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 7
Шехтерман Игорь 12 6
Путин Владимир 1824 5
Медведев Дмитрий 1433 3
Волин Алексей 113 3
Левин Леонид 83 2
Капустин Вадим 2 2
Демяшкевич Светлана 6 2
Прусов Дмитрий 7 2
Белозеров Андрей 35 2
Савенко Вера 10 2
Коренков Сергей 10 2
Красноперова Татьяна 4 1
Ревенко Евгений 1 1
Юдовский Сергей 4 1
Добряков Сергей 2 1
Мусиенко Сергей 1 1
Гончаров Сергей 5 1
Собянин Сергей 211 1
Смирнов Иван 9 1
Егин Иван 1 1
Оганесян Игорь 8 1
Евтушенко Олег 125 1
Шадаев Максут 384 1
Давыдова Дарья 2 1
Толстой Петр 1 1
Бельская Яна 9 1
Прохорова Алла 45 1
Лукин Роман 3 1
Рой Олег 1 1
Кишковский Эдуард 10 1
Жилина Мария 7 1
Холодов Алексей 11 1
Холязников Владимир 13 1
Лисиченко Александр 1 1
Агеенков Александр 1 1
Козырь Сергей 30 1
Соловенчук Александр 44 1
Горяйнов Андрей 44 1
Кулик Вадим 113 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 96
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 5
Россия - ПФО - Казань 1513 5
Россия - Рязанская область 314 4
Россия - Владимир 159 4
Финляндия - Финляндская Республика 815 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Европа 3745 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Франция - Французская Республика 2120 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 3
Россия - Краснодар 1037 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Украина 3361 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 2
Россия - Сочи 911 2
Россия - Пермь 739 2
Россия - Воронеж 689 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - Ростовская область 861 2
США - Сиэтл 134 1
Россия - Долгопрудный 39 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 148 1
Россия - Владимирская область 368 1
Россия - Республика Алтай 684 1
Россия - Хабаровский край 416 1
Россия - Тверская область 248 1
Россия - Республика Адыгея 241 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Россия - Алтайский край - Бийск 45 1
Бразилия - Федеративная Республика 1123 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 73 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Пиратство - Авторское право 205 1
Русский язык 978 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 58 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Россия 24 - телеканал 86 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 6
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 6
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 5
Рен ТВ - телеканал 47 5
НТВ - Телекомпания 164 5
ТНТ - Телеканал 94 5
Пятый канал - Телеканал 38 4
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 4
Пятница - Телеканал 20 4
Муз ТВ - Телеканал 12 3
Россия К - телеканал 9 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 3
Вести FM - Вести ФМ 12 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
Радио России - радиостанция 30 2
ТВ-3 - телеканал 48 2
Вести 24 - Российский информационный канал 20 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
Cosmopolitan 16 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Woman.ru 3 1
Россия-1 - телеканал 20 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
Юность - радиостанция 14 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Российская газета 92 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Medsite.ru 1 1
Врачи РФ 1 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
Известия ИД 59 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
CNews Analytics 1988 3
IDC - International Data Corporation 2713 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
ResearchMe 11 1
Synergy Research Group 13 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
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