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Караева Ольга
Караева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Киреев Иван 35 5
|Быстров Константин 24 4
|Качанов Олег 118 4
|Якушев Сергей 19 4
|Козлов Михаил 175 4
|Левиков Антон 69 4
|Зайцев Николай 32 4
|Попов Сергей 137 3
|Родионов Дмитрий 26 3
|Серова Елена 320 3
|Ситников Николай 14 2
|Лосев Сергей 46 1
|Сереченко Денис 13 1
|Писаревский Алексей 6 1
|Меденцев Константин 98 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1027 1
|Сотин Денис 205 1
|Степанов Андрей 30 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Воронин Павел 141 1
|Истомин Константин 57 1
|Врацкий Андрей 139 1
|Копысов Виталий 63 1
|Микрюков Валерий 28 1
|Андрианов Павел 84 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Дмитриев Андрей 38 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Ефёров Алексей 44 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Куканов Антон 6 1
|Ерошкин Павел 33 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|Галкин Николай 109 1
|Фокин Валерий 47 1
|Грибов Михаил 9 1
|Тараторин Александр 58 1
|Шинкарев Александр 32 1
|Сафрыгин Егор 37 1
|ID Expert 1 1
|Известия ИД 642 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 4
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 2
|Fortune Global 500 286 1
|CNews Инновация года - награда 112 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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