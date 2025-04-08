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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 172375
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Караева Ольга



08.04.2025 «Супер Лента» внедряет систему видеораспознавания товаров на полках 1
04.09.2023 Аптечные сети «36,6» и «Горздрав» совместно с GlowByte совершенствуют систему мониторинга обратной связи от клиентов 2
16.08.2023 «Лента» присоединилась к технологическому альянсу RITA 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1
11.06.2021 «Лента» оптимизирует промо с помощью стартапа 1
10.06.2020 «Лента» примет чат-бота «Галю» на работу еще в девять магазинов 1
30.03.2020 «Лента» запустила чат-бота для ускорения обслуживания покупателей 1
13.03.2014 Как не разориться, внедряя инновации. Опыт российских ритейлеров 2
05.03.2014 «Больших данных» в отечественном ритейле не существует 1
25.02.2014 «Московский ID-форум» в Москве: специалисты поделятся опытом внедрения RFID-систем в рознице и логистике 1
10.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в Ритейле 2014» 1
27.01.2014 Конференция CNews «ИКТ в Ритейле 2014» 1
24.01.2014 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в Ритейле 2014» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Караева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3030 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 3
Google LLC 11891 2
Ramax - Рамакс 117 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Microsoft Corporation 24753 1
VK - Mail.ru Group 3471 1
Yandex - Яндекс 7558 1
8361 1
ITProject - АйТиПроект 13 1
Esri 165 1
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
Telegram Group 2113 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 98 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13002 1
МегаФон 9116 1
Directum - Директум 1107 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
Gelarm - Геларм 37 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 16 1
SimbirSoft - СимбирСофт 80 1
Цифра ГК 2453 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
Meta Platforms - Facebook 4452 1
InfoWatch - Инфовотч 1031 1
UseTech - Юзтех Интеграция 52 1
Box inc - box.com - box.net 362 1
Donuts Inc 17 1
Сбер - InSales - Инсейлс 53 1
Парадигма 152 1
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 10 1
Nordic ID 7 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 138 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 72 1
АйТи-Альянс 3 1
Keonn Technologies 1 1
Лента - Сеть розничной торговли 2119 5
KupiVip - Приват Трэйд 81 4
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 4
Новард УК - Novard 72 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2447 3
eBay Inc 1622 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 287 3
Лента - Утконос 177 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 470 3
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 468 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 1
Carrefour 23 1
Starbucks 88 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 374 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 175 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7473 1
X5 Group - Перекрёсток 556 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 503 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Комус 96 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 1
Синара ГК - Sinara Group 102 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 2 1
Dunkin’ Donuts - Данкин Донатс 3 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2200 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2962 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12219 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4465 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21553 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15984 5
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1102 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5177 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6944 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12149 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24518 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11367 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4819 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31372 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13501 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1764 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6768 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 949 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12905 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 879 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6746 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1809 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2939 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1129 2
Smart mirror - Смарт зеркало - Умное зеркало 10 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1549 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4069 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4081 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24762 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 856 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14273 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9548 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20122 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4002 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 351 1
Умные платформы 1727 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7288 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 552 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13937 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1253 1
CSI Set Galya - чат-бот 5 2
Microsoft Azure 1417 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
WhatsApp Messenger 1100 1
Microsoft Teams - MS Teams 557 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 692 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 29 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 207 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 667 1
НСПК - СБПэй 44 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 196 1
IT Expert - ITSM box 9 1
Elcomplus - SmartICS 2 1
IT Expert - Asset box 3 1
Киреев Иван 35 5
Быстров Константин 24 4
Качанов Олег 118 4
Якушев Сергей 19 4
Козлов Михаил 175 4
Левиков Антон 69 4
Зайцев Николай 32 4
Попов Сергей 137 3
Родионов Дмитрий 26 3
Серова Елена 320 3
Ситников Николай 14 2
Лосев Сергей 46 1
Сереченко Денис 13 1
Писаревский Алексей 6 1
Меденцев Константин 98 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1027 1
Сотин Денис 205 1
Степанов Андрей 30 1
Чернышев Андрей 69 1
Воронин Павел 141 1
Истомин Константин 57 1
Врацкий Андрей 139 1
Копысов Виталий 63 1
Микрюков Валерий 28 1
Андрианов Павел 84 1
Мураховский Эдуард 38 1
Дмитриев Андрей 38 1
Гимранов Ринат 122 1
Ефёров Алексей 44 1
Кирьянова Александра 138 1
Куканов Антон 6 1
Ерошкин Павел 33 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Галкин Николай 109 1
Фокин Валерий 47 1
Грибов Михаил 9 1
Тараторин Александр 58 1
Шинкарев Александр 32 1
Сафрыгин Егор 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 10
Франция - Французская Республика 7883 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 4
Европа 21862 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17647 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17284 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43765 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52393 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13384 1
Германия - Федеративная Республика 12747 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24491 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5858 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5097 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4431 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5161 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7144 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5753 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13856 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2904 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18937 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1231 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10011 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1760 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48725 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5526 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8816 1
Аренда 2458 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7593 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3210 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51950 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14740 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3524 1
Экономический эффект 1093 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 615 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2442 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 958 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1525 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1398 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 257 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1097 1
HoReCa - Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 16 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 318 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1614 1
Экзамены 436 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4963 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 389 1
ID Expert 1 1
Известия ИД 642 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 2
Fortune Global 500 286 1
CNews Инновация года - награда 112 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1105 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2051 4
CNews AWARDS - награда 524 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1130 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 1
CNews FORUM Кейсы 230 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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