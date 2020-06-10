«Лента» примет чат-бота «Галю» на работу еще в девять магазинов

«Лента» объявила о расширении проекта по ускорению обслуживания покупателей. Чат-бот Set Galya заработает в десяти магазинах сети.

«Лента» продолжит использовать чат-бот Set Galya для работы с привилегированными операциями на кассе и расширит пилотный проект до 10 магазинов. В первом «пилотном» гипермаркете чат-бот помогал кассирам 2 месяца: по итогам оценки эффективности обработка запросов с кассы ускорилась в 6 раз, а экономия времени составила 60 часов в месяц.

Set Galya позволяет кассирам осуществлять операции, которые ранее требовали личного участия старшего кассира: удаление товаров из чека, отмену позиции и изменение количества покупок. Старший кассир получает через чат-бот сформированный запрос из кассовой системы ­– и одним нажатием кнопки подтверждает операцию.

Пилотный проект проходил в гипермаркете «Лента» на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге, где на кассах осуществляется более 4000 привилегированных операций в месяц. Были сделаны замеры показателей скорости по каждой операции.

Использование чат-бота повышает качество обслуживания: покупатель тратит минимум времени на совершение покупки и контактирует с меньшим количеством сотрудников, что особенно актуально в текущей ситуации. Сотрудники кассовых линий «Ленты» также оценили интерфейс решения и скорость осуществления привычного процесса в электронном виде.

Ольга Караева, директор по инновациям «Ленты», сказала: «Результаты пилотного проекта подтвердили эффективность работы с привилегированными кассовыми операциями через чат-бот. С электронной «Галей» мы высвобождаем от 60 часов в месяц в одном гипермаркете – это заметное ускорение обслуживания покупателей и большая экономия ресурсов наших сотрудников. Мы постоянно работаем над оптимизацией привычных процессов за счёт технологий, экономим для клиентов «Ленты» время, проведённое в магазине. Покупатели ценят высокий уровень сервиса и выбирают «Ленту» для ежедневных покупок. Продолжая и масштабируя пилотный проект, мы проверим полученные показатели в других магазинах сети».

Чат-бот Set Galya разработан компанией CSI при участии Центра развития инноваций и ИТ-подразделения «Ленты».