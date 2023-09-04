Аптечные сети «36,6» и «Горздрав» совместно с GlowByte совершенствуют систему мониторинга обратной связи от клиентов

Аналитики GlowByte и команда аптечных сетей «36,6» и «Горздрав» продолжают развивать текущую систему мониторинга обратной связи от клиентов. Помимо регулярных замеров NPS в розничных точках, в нее были интегрированы данные интернет-аптек. Единый подход к отслеживанию уровня удовлетворенности клиентов позволяет принимать быстрые решения с учетом потребностей разных сегментов покупателей. Об этом CNews сообщил представитель GlowByte.

Расширенная аналитика ключевых показателей NPS дает возможность определить факторы, лежащие в основе удовлетворенности на разных этапах клиентского пути.

По словам Ольги Караевой, Lead по исследованиям из команды СХ GlowByte, промежуточные результаты опроса показали, что в интернет-аптеках к росту NPS приводит увеличение удовлетворенности общей атмосферой аптеки и квалификацией персонала, в розничных точках – общей атмосферой аптеки и ценами. В интернет-аптеках клиенты чаще довольны ценами, чем в рознице, а из всех параметров выше всего оценивают скорость обслуживания.

У онлайн-аптек «Горздрава» прирост NPS наблюдается при большей удовлетворенности атмосферой аптеки и программой лояльности, у «36,6» – при большей удовлетворенности ценами и квалификацией персонала.

«Потребительское поведение в e-commerce и в традиционной рознице имеет свою специфику, одни и те же параметры клиентского сервиса неодинаково воспринимаются покупателями: в интернет-аптеках клиенты чаще довольны ценами, чем в рознице, а из всех параметров выше всего оценивают скорость обслуживания. Поэтому важно иметь инструменты для фиксации реакций во всех точках контакта покупателей с брендом», – отметила Ольга Караева.

«Универсальность системы мониторинга для разных каналов продаж позволила нам детальнее наблюдать за работой нашей сети аптек – насколько востребована программа лояльности, насколько персонал справляется с консультациями и достаточен ли ассортимент товаров в быстро развивающемся сегменте интернет-аптек и в наших классических точках продаж», – сказала Мария Бренес Кесада, директор по маркетингу «36,6».