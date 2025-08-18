Разделы

18.08.2025 «Группа Лента» внедряет автоматизированную систему пополнения запасов от Napoleon IT 1
05.08.2025 «Супер Лента» запустила доставку с помощью роботов-курьеров «Яндекса» 2
02.07.2025 «Лента» и «Билайн Big Data & AI» расширяют сотрудничество в сфере цифровой indoor-рекламы 1
08.04.2025 «Супер Лента» внедряет систему видеораспознавания товаров на полках 2
03.04.2025 «Супер Лента» и «Сервис Плюс» протестировали платформу для видеораспознавания весовых товаров 2
18.11.2024 «Ростелеком» и «Лента» протестировали платформу «Аврора Центр» для управления мобильными устройствами в ритейле 2
13.05.2024 «Лента» закупает роботов-уборщиков для своей сети супермаркетов 2
08.05.2024 «Лента» трудоустроит роботов-уборщиков в новые супермаркеты 2

SPI robotics 2 2
Ростелеком 10077 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9014 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 461 1
Сервис Плюс 184 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 59 1
Ритейл Софт 2 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 33 1
Лента - Сеть розничной торговли 2201 8
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 272 1
Лента - Утконос 178 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
Лента - Монетка - торговая сеть 56 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3226 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5706 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54691 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16121 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5989 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32762 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21702 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3415 2
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 680 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14209 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9084 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70126 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10995 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26469 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 119 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3391 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3157 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 528 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 994 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8347 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14204 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 558 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25370 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 130 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 933 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5255 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28536 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1745 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7943 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 285 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 289 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1509 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3821 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9989 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1184 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Умные весы - Smart Scales - устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты 87 1
B2E - Business-to-employee - Бизнес-Сотрудник - Корпоративная система электронного бизнеса 28 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12608 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 249 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3624 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1519 1
PUDU Robotics 5 2
Google Android 14438 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 898 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 130 1
Сервис Плюс - СуперМаг 72 1
Napoleon IT - Napoleon ADR - Napoleon AI Driven Replenishment 2 1
ВымпелКом - Билайн Big Data & AI - Билайн BI - Beeline BI 26 1
Поршнев Альберт 4 4
Романов Константин 47 1
Караева Ольга 13 1
Беляков Александр 8 1
Пичугин Иван 36 1
Кардаева Галина 4 1
Сердюк Алексей 9 1
Ниров Азамат 6 1
Гасан Сергей 1 1
Фанта Евгения 1 1
Шабунина Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152182 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44799 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17745 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18156 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2578 2
Москва - ЮВАО - Марьино 68 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25242 6
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1363 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6053 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 140 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5119 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53608 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14529 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8108 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5165 1
Орехи - Nuts 57 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 539 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 313 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1061 1
