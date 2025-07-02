«Лента» и «Билайн Big Data & AI» расширяют сотрудничество в сфере цифровой indoor-рекламы

«Лента», российская мультиформатная розничная сеть России, объявила о старте сотрудничества с «Билайн Big Data & AI». Партнёры торговой сети установят 2 тыс. экранов в магазинах компании.

Компания разместит экраны от «Билайн» в более чем 400 магазинах сети – в «Гипер Лентах» и «Супер Лентах». Оборудование установят над каждой кассой, что позволит охватить всех покупателей. Для гипермаркетов предусмотрены экраны диагональю 50 дюймов, для супермаркетов – 42 дюйма. Благодаря такой конфигурации увеличивается заметность рекламы. До конца лета планируется установить 2 тыс. новых устройств в магазинах сети по всей стране.

Директор по маркетингу торговой сети «Гипер Лента» Галина Кардаева сказала: «Развивая направление indoor-рекламы, мы стремимся не только внедрять передовые технологии, но и создавать новые точки роста для наших партнёров и рекламодателей. Благодаря партнерству с «Билайном» мы обеспечиваем возможность размещения рекламы на цифровых экранах, независимо от города. Это открывает для брендов доступ к целевой аудитории не только в городах-миллионниках, но и в динамично развивающихся регионах. Мы уверены, что сотрудничество позволит повысить качество коммуникации с покупателями и создать дополнительные преимущества для наших партнёров».

«Билайн» как оператор digital indoor-рекламы предлагает дополнительные возможности для таргетированного размещения на цифровых экранах. Благодаря использованию агрегированных обезличенных данных сотового оператора о профиле аудитории рекламодатели могут выбрать наиболее релевантные форматы и локации с учетом «живых», а не усредненных данных о целевой аудитории, что существенно повышает эффективность кампаний. Для планирования рекламных кампаний используется агрегированная аналитика, основанная на обезличенных данных о пользователях и данных технических средств «Билайна», в частности информации о нагрузке на базовые станции. Анализ проводится в отношении пользователей, выразивших согласие на соответствующую обработку данных.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна», отметил: «Мы видим огромный потенциал в объединении наших технологических решений и широкой федеральной сети «Ленты». Благодаря расширению географии и нашей экспертизе рекламодатели смогут реализовывать кампании с высокой эффективностью и отдачей от таргетинга, а в будущем также получат возможность гибко управлять кампаниями через личный кабинет. В рамках партнерства мы продолжим расширять возможности для проведения рекламных кампаний разных масштабов и эффективного взаимодействия с аудиторией по всей стране. Это позволит не только повысить отдачу от инвестиций в рекламу, но и выходить в новые города».

Параллельно «Лента» продолжает развивать собственный проект Digital Signage, который охватывает 170 магазинов сети. Благодаря партнерству все магазины сети будут оснащены digital-экранами.