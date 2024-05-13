«Лента» закупает роботов-уборщиков для своей сети супермаркетов

Мультиформатная розничная сеть «Лента» завершила тестирование автоматической поломоечной машины Pudu CC1, сам робот был произведен в Китае. По результатам испытаний в России, которые проходили в магазине «Супер Лента» в районе Марьино в Москве, компания трудоустроила робота-уборщика в супермаркет.

Внедрение роботов в сеть магазинов

Центр инноваций «Ленты» тестировал робота-уборщика Pudu CC1 китайского производства в магазине «Супер Лента» в московском районе Марьино. Об этом в мае 2024 г. сообщила пресс-служба компании.

Поломоечная машина полностью автономна и хорошо ориентируется в магазине по карте, которую настроили инженеры официального дистрибьютора клининговых роботов в России из компании SPI robotics. При этом карта для маршрутов робота от SPI robotics почти в два раза меньше по габаритам, чем аналогичные модели. За счет небольших размеров робот-уборщик быстро объезжает все препятствия в супермаркете и без препятствий перемещается по торговому залу, поддерживая постоянный уровень чистоты.

Pudurobotics Лента » закупает больше 100 роботов -уборщиков для супермаркетов

Робота-уборщик способен значительно облегчить уход за большим домом или коммерческой недвижимостью. Автоматизация процесса зарядки и замены воды делает Pudu CC1 еще более удобным для использования в бизнесе. Робот на середину мая 2024 г. способен выполнять такие разнообразные задачи, как уборка и мытье полов, делает его универсальным и эффективным помощником.

Основными преимуществами робота Pudu CC1 являются универсальная очистка в которую входят интенсивная уборка, сухая уборка, уборка пылесосом, влажная уборка. Простая установка и настройка рабочей станции и большой резервуар для воды, который позволяет автоматически добавлять или сливать воду. Интеллектуальное планирование для нескольких устройств, в том случае, если организована работа нескольких роботов в одном помещении. Автоматическое обнаружение местоположения и навигация через решение PUDU SLAM, которое позволяет более эффективно выполнять задачи в сложных условиях. Длительное время работы, где полная зарядка происходит за 4 часа и 5 часов автономной работы. Дистанционное управление через приложение, автоматическое создание отчетов об уборке. Робот Pudu CC1 подходит для различных типов напольных покрытий, как для твердых полов, так и для мягкого коврового покрытия. Модель оснащена двумя режимами работы - полностью автономный режим (регулярная уборка по установленному таймингу и выбранным программам) и режим ручного управления (в случае необходимости можно использовать для уборки в паре с человеком).

Заявленная мощность производителем робота Pudu CC1 в 29.2 Вт. Длина - 56 см, ширина – 66 см, высота – 68 см. Питание проходит от встроенного аккумулятора. Степень защиты International/Ingress Protection Rating (IP) - IPx4, что означает защиту от водяных брызг с любого направления. Стоимость Pudu CC1 за 1 шт. 2,2 млн руб. на май 2024 г.

Во время тестирования в магазине «Супер Лента» в районе Марьино в городе Москве, робот продемонстрировала высокое качество уборки помещений. Модель безопасна в эксплуатации и оснащена специальным сигнальным маяком, предупреждающим покупателей и сотрудников о движении Pudu CC1 по заданной траектории.

«Мы регулярно следим за инновационными технологиями в ретейле, направленными на облегчение труда сотрудников компании. Роботы-уборщики позволяют сэкономить время и освободить ресурсы команды на другие операции. Современные технологии уборки позволяют сделать наши магазины более чистыми и привлекательными для покупателей. Компания планирует использовать Pudu CC1 во всех новых магазинах и сейчас формируем план по «трудоустройству» более 100 роботов в действующие супермаркеты в России», - сказал директор торговой сети «Супер Лента» Альберт Поршнев.

Первый робот-уборщик Pudu CC1 на 13 мая 2024 г. уже начал работу в «Супер Ленте» на Новочеркасском бульваре в Москве, и мультиформатная розничная сеть «Лента» планирует дальнейшее расширение этой практики в своих торговых точках.

Роботы для уборки

Интеграция роботизированных технологий стала краеугольным камнем для повышения эффективности и производительности в обрабатывающей промышленности и за ее пределами. Среди этих технологических достижений промышленные роботы-пылесосы стали ключевым инструментом, предлагающим уникальное сочетание точности и надежности благодаря автоматизации.

Промышленные роботы-пылесосы становятся все более распространенными в современном производстве, выходя за рамки своей основной функции - уборки - и внося значительный вклад в общую эффективность производства. Разнообразные области применения этих роботов подчеркивают их универсальность и важность в различных производственных контекстах.

Промышленные роботы-уборщики играют ключевую роль в обеспечении чистоты производственных помещений, что необходимо в отраслях, где чистота имеет решающее значение, например, в фармацевтике и производстве электроники. Автоматизируя процесс уборки, роботы помогают свести к минимуму риск несчастных случаев и травм, особенно на участках с тяжелым оборудованием, чрезмерной запыленностью или опасными материалами. В качестве примера можно привести литье металла или производство плитки. Способность роботов-пылесосов работать автономно и непрерывно позволяет сократить время простоя при уборке, что повышает общую производительность. Человеческий капитал на 2024 г. можно перераспределить на другие задачи, приносящие пользу.

Последовательная очистка с помощью этих роботов обеспечивает контролируемую среду, необходимую для поддержания качества в производственных процессах. Это способствует улучшению работы оборудования и качества самой продукции. Мир робота-уборщиков разнообразен и включает в себя различные типы, предназначенные для удовлетворения различных потребностей в производственном секторе. Понимание этих типов помогает выбрать подходящий вакуум для конкретных производственных условий.

Стратегия развития робототехники в России

В Государственной Думе 19 марта 2024 г. состоялся круглый стол «Стратегические инициативы по разработке национального проекта развития робототехники в России на долгосрочную перспективу». По информации ТАСС, представители государства и бизнеса наметили основные направления стимулирования развития робототехники в стране.

Для формирования системного подхода к комплексному развитию робототехники в России, Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) разрабатывает стратегический документ - «Стратегия развития робототехники в Российской Федерации до 2030 г.». Об этом рассказал, начальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алексей Сердюк. В документе должны быть сформулированы основные направления по решению первоочередных задач в области сервисной робототехники профессионального и персонального применения. Со слов Сердюкова, создание рабочей группы из специалистов отрасли для разработки комплексной программы развития робототехники может стать ключевой стратегией в развитии отечественной сервисной робототехники. Подключение разработчиков, производителей и экспертов может способствовать координации усилий и созданию эффективной комплексной стратегии, которая затем может быть внедрена в федеральные проекты, способствуя развитию отрасли.

Минпромторг России ведет работу по формированию предложений по мерам поддержки сервисной робототехники на следующий бюджетный период. Эти меры формируются на базе запросов от отечественных производителей и направлены на стимулирование спроса на инновации, подготовку высококвалифицированных специалистов, создание нормативно-правовой базы и развитие инфраструктуры в России. Ведомство рассчитывает внедрить единые стандарты жизненного цикла роботов, обеспечивающие технологический суверенитет в России, взаимодействие разработчиков и заказчиков, составление базы знаний, унификацию комплектующих, внедрение решений и конечного продукта, сервисное обслуживание и координацию дальнейшего развития стратегии.