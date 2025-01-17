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PUDU Robotics



17.01.2025 «Перекресток» увеличил штат роботов-мойщиков более чем в пять раз 1
24.06.2024 «Перекресток» нанял в штат 10 роботов-мойщиков 1
03.06.2024 Для уборки в технопарке «Сколково» используют многофункциональных сервисных роботов 2
13.05.2024 «Лента» закупает роботов-уборщиков для своей сети супермаркетов 3
08.05.2024 «Лента» трудоустроит роботов-уборщиков в новые супермаркеты 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

PUDU Robotics и организации, системы, технологии, персоны:

SPI robotics 2 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Лента - Лента Онлайн 30 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Лента - Утконос 177 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 4
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 2
Facility Management - Facilities management - Управление инфраструктурой организации - Учет активов предприятия 12 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1788 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 958 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 533 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 124 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 90 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1123 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 1
Поршнев Альберт 2 2
Мезенцев Борис 1 1
Сердюк Алексей 8 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Россия - РФ - Российская федерация 144186 2
Москва - ЮВАО - Марьино 66 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 3
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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