PUDU Robotics
PUDU Robotics и организации, системы, технологии, персоны:
|Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
|Лента - Лента Онлайн 30 1
|Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
|X5 Group - Перекрёсток 544 1
|Лента - Утконос 177 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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