В якутской школе заработал робот-официант

В столовой школы №40 города Якутска появился необычный помощник – автономный робот-официант BellaBot. Эта инициатива Управления образования города призвана внедрить современные технологии в школьное пространство. Об этом CNews сообщили в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве.

BellaBot, симпатичный робот с большими экранами-глазами, ловко маневрирует между столами, помогая ученикам-дежурным разносить подносы с едой.

«Его главная задача — помогать школьникам-дежурным разносить подносы с едой. Дети в восторге, процесс стал быстрее, интереснее и похож на фрагмент из будущего. BellaBot — это умная машина, оснащенная системами навигации, датчиками препятствий и несколькими полками-подносами. Он способен самостоятельно строить маршрут по заранее загруженной карте помещения, аккуратно объезжая людей и столы», — сказала директор МАУ «ЦРО» Варвара Кычкина.

Этот робот-официант оснащен системами навигации, датчиками препятствий и несколькими полками-подносами. Он способен самостоятельно прокладывать маршрут по заранее загруженной карте помещения, объезжая людей и столы. Робот может автономно курсировать по заданным точкам (раздача → столы), переносить несколько подносов одновременно, и, благодаря датчикам и мягкому бамперу, исключает столкновения и травмы. Кроме того, он может проигрывать аудиосообщения, например, «Осторожно, горячо!».

Начальник Управления образования Якутска Мария Петрова отметила: «Для учеников BellaBot — наглядный пример того, как робототехника и автоматизация интегрируются в самые обычные сферы жизни, мотивируя детей к изучению технологий».

Появление BellaBot в школе №40 – это часть глобальной тенденции роботизации сервиса. Этот тестовый запуск позволит оценить эффективность технологии в условиях школьной инфраструктуры и высокой ежедневной нагрузки.

В случае успешного тестирования, подобные умные помощники могут появиться и в других школах города.

