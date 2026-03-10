Разделы

3Logic Group Robort by 3Logic Group


Robort - официальный поставщик мобильной робототехники в России

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.03.2026 Инновации в реабилитации: сервисные роботы помогают воспитанникам ЦРО №7 2
05.02.2026 Robort by 3Logic Group автоматизировал уборку склада площадью 20 000 м2 3
28.11.2024 РТУ МИРЭА в сотрудничестве с Robort открывает программу переподготовки на базе человекоподобных роботов 1
18.11.2024 «Северсталь» провела тестирование робота с отечественным лидаром 1
31.10.2024 Robort представляет флагманского робота-гуманоида Unitree G1 2

Публикаций - 5, упоминаний - 9

3Logic Group и организации, системы, технологии, персоны:

3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 124 2
Unitree Robotics 16 2
Северсталь Инфоком 95 1
Dephan - Дефан 2 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 27 1
Северсталь ПАО - Severstal 572 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 45 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7000 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2307 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19222 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1875 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 309 1
Робототехника - Мехатроника 38 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1059 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14436 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1921 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27309 1
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 148 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74530 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 809 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 207 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6061 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23557 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2079 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26306 1
Intel Agilex FPGA 11 1
AGILEX Bunker Mini - AGX-BMINI 1 1
Linux OS 11090 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 171 1
Каинов Илья 11 2
Колупаев Денис 7 1
Магомедов Шамиль 3 1
Кудж Станислав 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 159504 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46324 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6443 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8274 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15365 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32222 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 444 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 47 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 271 1
