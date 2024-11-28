РТУ МИРЭА в сотрудничестве с Robort открывает программу переподготовки на базе человекоподобных роботов

РТУ МИРЭА объявляет об открытии новой программы переподготовки «Шагающие роботы». Теперь студенты вуза могут получить дополнительное ИТ-образование на базе человекоподобных роботов. Оснащение лаборатории девятью роботами и четырьмя руками-манипуляторами выполнил проект Robort — официальный дистрибьютор мобильной робототехники в России.

Российский технологический университет МИРЭА запускает новую программу обучения «Шагающие роботы» в рамках «Цифровой кафедры». Программа позволит студентам освоить новый профиль по робототехнике параллельно основному направлению.

Университет обладает продвинутой образовательной инфраструктурой для подготовки ИТ-специальностей, включая робототехнику и работу с ИИ. Сейчас материально-техническая база вуза усилена — в обучении и исследовательских проектах используются девять антропоморфных роботов Unitree H1 и четыре руки-манипулятора к ним.

Оснащение лаборатории выполнил проект Robort. Его специалисты также проконсультировали сотрудников университета по функциональности устройств и особенностям их эксплуатации.

«Мы живем в эпоху стремительных изменений технологий, и задача нашего университета — быть в авангарде этих преобразований. Базируясь опыте и сильной образовательной инфраструктуре, мы стремимся готовить специалистов, которые смогут не только адаптироваться к новым вызовам, но и формировать будущее. Сотрудничество с проектом Robort — это важный шаг в развитии нашей лаборатории, которая теперь оснащена девятью антропоморфными платформами Unitree H1 и четырьмя руками-манипуляторами. Наша программа позволит студентам освоить робототехнику на новом уровне. Мы уверены, что такие практические навыки помогут нашим выпускникам стать самыми востребованными специалистами на рынке труда», — сказал Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.

Студенты и научные сотрудники университета по направлениям «Информатика и вычислительная техника» и «Мехатроника и робототехника» работают с человекоподобными роботами. Первое соприкосновение с технологией начинается со второго курса. Студенты изучают конструктивное устройство человекоподобных роботов, принципы их движения и кинематические схемы, оттачивают навыки программирования. В этом году более 250 студентов пройдут обучение с использованием роботов. В 2025 г. их применение в образовательных программах будет расширено.

«Человекоподобный робот — это вершина развития робототехники сегодня. Его использование в образовании дает огромные преимущества. Студенты программируют каждый из 19 двигателей робота и, таким образом, создают нужные движения с человеческой бионикой. В результате гуманоид может применяться в логистике или на производстве. Работая с роботами, студенты становятся более ценными специалистами. После получения диплома они могут рассчитывать на позицию уровня middle с доходом в 2-2,5 раза выше, чем выпускники без обучения на подобной базе», — отметил Илья Каинов, руководитель проекта Robort.

Второй вектор использования роботов РТУ МИРЭА — в исследовательских проектах. Университет организует как собственные НИОКР, так и в сотрудничестве с бизнесом. Эти исследования сосредоточены на изучении принципов работы антропоморфных систем, их функциональности, возможности применения в технологических процессах.

«Мы гордимся нашей образовательной инфраструктурой и стремимся быть первыми в оснащении образовательной и научной деятельности передовой материально-технической базой. Открытие программы "Шагающие роботы" и включение новых антропоморфных платформ в обучение знаменует собой серьезный шаг в подготовке опытных профильных специалистов и развитии отечественной робототехники», — сказал Шамиль Магомедов, директор института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.

Выбор платформы Unitree H1 для оснащения лаборатории РТУ МИРЭА обусловлен лучшим соотношением цены, надежности и функциональности устройств, а также возможностью обучать студентов программированию на полноценной версии ОС Linux. Стоимость оснащения лаборатории роботизированными платформами и руками-манипуляторами составила 122 млн руб.