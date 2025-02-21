Иннополис Университет Институт искусственного интеллекта
Иннополис Университет и организации, системы, технологии, персоны:
|Ведяхин Александр 131 5
|Чернышенко Дмитрий 566 2
|Белевцев Андрей 64 2
|Кулеев Рамиль 3 2
|Наумов Алексей 7 2
|Путин Владимир 3190 1
|Бариев Искандер 10 1
|Климов Ефим 14 1
|Быченков Константин 1 1
|Иванов Илья 8 1
|Сафин Айдар 3 1
|Шпак Василий 226 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Кудж Станислав 22 1
|Греф Герман 422 1
|Стругацкие (братья) 32 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Еременко Максим 13 1
|Романов Дмитрий 66 1
|Малькова Лариса 16 1
|Романов Илья 32 1
|Аммосов Юрий 46 1
|Ильяшевич Юлия 1 1
|Чебыкина Ирина 1 1
|Шпильман Алексей 6 1
|Староверов Алексей 1 1
|Щербакова Валерия 1 1
|Бондаренко Иван 2 1
|Пучкин Никита 1 1
|Масютин Алексей 4 1
|Панков Александр 78 1
|Сегалович Илья 40 1
|Ветров Дмитрий 8 1
|Крайнов Александр 16 1
|Бурнаев Евгений 19 1
|Оселедец Иван 24 1
|Малых Валентин 2 1
|Ковалев Алексей 16 1
|Фролов Евгений 6 1
|Гасников Александр 4 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
|IEEE Access 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 169213.
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