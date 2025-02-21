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Иннополис Университет Институт искусственного интеллекта



21.02.2025 Ученые России представили ИИ-платформу для создания лекарств на основе молекулярного моделирования 2
28.11.2024 РТУ МИРЭА в сотрудничестве с Robort открывает программу переподготовки на базе человекоподобных роботов 1
22.11.2024 В НИУ ВШЭ разработали ИИ-ассистента для студентов и сотрудников учебных офисов 1
09.09.2024 «Яндекс» и НИУ ВШЭ проведут международную олимпиаду по ИИ для студентов 1
06.09.2024 Ученые Вышки и AIRI разработали метод высококачественного редактирования изображений 1
26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка 1
13.06.2024 Обучение с подкреплением позволило лучше работать генеративным потоковым нейросетям 1
28.05.2024 Нейросеть Kandinsky Video 1.1 стала доступна всем пользователям без ограничений 1
23.05.2024 Российские исследователи повысили точность рекомендательных систем на основе ИИ 1
15.05.2024 НИУ ВШЭ запускает стратегический проект в области искусственного интеллекта 1
22.04.2024 Возможности нейросети Kandinsky 3.1 стали доступны всем пользователям 1
04.04.2024 «Сбер» представил новую версию модели Kandinsky 1
16.02.2024 Инженеры-программисты научили роборуку новым когнитивным способностям на базе ИИ 1
15.02.2024 Российские ученые улучшили модель диффузионной нейросети 1
14.02.2024 Разработанную учеными НГУ нейросеть научили распознавать голосовые команды управления автономными роботами 1
08.02.2024 Ведущие российские ученые вошли в научный совет «Альянс в сфере ИИ» 1
06.02.2024 Ученые Центра ИИ НИУ ВШЭ разработали алгоритм, способный обнаружить землетрясения и всплески заболеваний 1
12.10.2023 Нейросеть Kandinsky научилась создавать анимационные видеоролики 1
04.09.2023 Исследователи «Сбера» вместе с российскими учёными создали базу изображений минералов с их описаниями для обучения ИИ 1
20.07.2023 «Сбер» открыл доступ к модели генерации текста для русского языка ruGPT-3.5 и расширенной версии нейросети mGPT, способной генерировать тексты на 61 языке 1
12.07.2023 «Сбер» представил новую версию нейросети Kandinsky 1
24.04.2023 Сбербанк выпустил «убийцу» ChatGPT, который правильно говорит по-русски 1
30.12.2022 В РТУ МИРЭА открыта лаборатория «Умные лабораторные системы» 1
25.11.2022 Дмитрий Чернышенко: Опорный образовательный центр Университета Иннополис переориентируют под задачи импортозамещения 1
29.07.2022 Ozon Masters и МГУ запускают программу AI Masters 1
17.06.2022 Десятки студентов требуют вернуть деньги российский университет, который обещал за девять месяцев научить их ИИ-разработке 2
28.12.2021 В Самаре разработали решение для интеллектуальной фильтрации DNS 1
10.12.2021 Искусственный интеллект составит маршруты для российских мусоровозов 1
24.12.2020 Университет Иннополис разработает ИИ-платформу для прогнозирования спроса 2
10.12.2020 Первый в России Институт ИИ создан на базе Университета Иннополис 3
16.08.2005 Ученые разработали тест для измерения интеллекта компьютерных систем 1

Публикаций - 31, упоминаний - 36

Иннополис Университет и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 9
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 316 7
Yandex - Яндекс 7420 3
OpenAI 232 3
Telegram Group 2024 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 2
Social Data Hub - SocialDataHub 19 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12778 2
ИИ-Технологии 113 2
Эттон Груп - Etton 57 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 99 1
Microsoft Corporation 24667 1
Age of AI 2 1
Age of AI - FreedomGPT 2 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1059 1
Accenture plc 682 1
Сател - VizorLabs - Визорлабс 18 1
Теко НПК 430 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
Diasoft - Диасофт 884 1
Базальт СПО - BaseALT 663 1
Ахметрон 1 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 1
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 37 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 273 1
Софт Плюс - Hexway - Хексвей 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Завод Реконд 1 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн 8 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 507 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 1
Execution R.D.C. - Эксикьюшин р.д.с. 1 1
Цифра ГК 2438 1
Unitree Robotics 7 1
Ростех - Швабе - ГИПО НПО - Государственный институт прикладной оптики 8 1
Intheme Lab - Интем Лаб 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7375 11
Газпром ПАО 1345 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1357 1
Ozon Masters 1 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Почта России ПАО 2119 1
Газпром нефть 622 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 1
Русагро Группа Компаний 279 1
LEGO 245 1
Мэдэкс 1 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 1
ITGF - Industrial Technologies Group France 1 1
Норникель - Сфера 1 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 30 1
Unsplash 824 1
Резонанс НПП 370 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4536 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2877 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5961 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11733 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2902 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 463 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1526 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 29 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13717 28
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3065 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5075 9
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30955 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5333 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 3
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AIRI - FusionBrain 21 3
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OpenAI ChatGPT 357 2
СалютДевайсы - NeONKA - NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness 7 2
NVision Барьер 659 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 95 2
Linux OS 10019 2
IBM Deep Blue 44 1
Baidu 284 1
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Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 205 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 467 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1074 1
Яндекс.Маркет - Роборука 7 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 768 1
Google AlphaGo 10 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 32 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1599 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 142 1
Python - высокоуровневый язык программирования 951 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 52 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 588 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1117 1
Unitree Robotics - Unitree H1 1 1
Ведяхин Александр 131 5
Чернышенко Дмитрий 566 2
Белевцев Андрей 64 2
Кулеев Рамиль 3 2
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Путин Владимир 3190 1
Бариев Искандер 10 1
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Быченков Константин 1 1
Иванов Илья 8 1
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Греф Герман 422 1
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Еременко Максим 13 1
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Ильяшевич Юлия 1 1
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Шпильман Алексей 6 1
Староверов Алексей 1 1
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Бондаренко Иван 2 1
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Масютин Алексей 4 1
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Сегалович Илья 40 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10997 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 4
Английский язык 6659 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13639 3
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5869 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7537 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6956 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4689 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 1
Образование в России 2215 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3497 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
IEEE Access 11 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 56 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1063 8
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 58 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 187 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 938 3
РАН - Российская академия наук 1884 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 2
НИУ ВШЭ - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта 9 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 376 1
Терра эйай - УИИ терра - Университет искусственного интеллекта терра 1 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 336 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 203 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 104 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 20 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 17 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 82 1
NeurIPS 9 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2442 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
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