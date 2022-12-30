В РТУ МИРЭА открыта лаборатория «Умные лабораторные системы»

В МИРЭА — Российском технологическом университете — на базе Института искусственного интеллекта открылся Учебно-научный центр «Умные производственные системы». В открытии новой лаборатории принял участие заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак.

На базе лаборатории будет вестись подготовка инженерных кадров нового поколения, которые создают информационно-программные системы и аппаратно-программные комплексы управления умным производством.

Лаборатория оснащена стендами, которые представляют собой реальные системы управления, подключенные к обрабатывающим центрам, физическим моделям станков и виртуальным моделям технологического оборудования.

Объединение оборудования в единую систему позволяет создавать цифровые двойники умных производственных систем, максимально приближенных к реальным. Это дает возможность разрабатывать как новое программное обеспечение управления производством, так и проводить отладку и оптимизацию существующих производственных систем и технологических процессов.

Учебно-научный центр оснащен современным оборудованием и программным обеспечением дополненной реальности, позволяющим реализовывать умные системы интерактивной сборки сложных изделий.

«Открываемый сегодня центр “Умные производственные системы” позволит кардинально изменить ряд образовательных программ и подготовить специалистов максимально готовых реализовывать цифровую трансформацию производства. Они будут вести эту работу за счет автоматизации производственных систем и оптимизации процессов, сбора, хранения и обработки больших данных с помощью интернета вещей и облачных сервисов, а также разработки и внедрения российского инженерного ПО и цифровых платформ», - отметил Василий Шпак.

«РТУ МИРЭА активно развивает инфраструктуру университета, создает уникальные лаборатории, модернизирует учебные планы, чтобы качественно изменить уровень подготовки своих выпускников. Мы уверены, что выпускники передового инженерного университета должны иметь возможность обучаться на самом современном оборудовании, которое только планируется к внедрению в реальное производство в горизонте ближайших пяти лет, что, в свою очередь, позволит обеспечить опережающую подготовку кадров в интересах государства», — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.