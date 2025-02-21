Разделы

ПО Бизнес Кадры Искусственный интеллект axenix
|

Ученые России представили ИИ-платформу для создания лекарств на основе молекулярного моделирования

Первую российскую ИИ-платформу полного цикла для генерации, аннотирования и оптимизации лекарственных молекул разработали эксперты Института искусственного интеллекта Университета Иннополис и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Н.Л. Духова. Технология позволяет повысить эффективность разработки новых биологически активных соединений и сможет применяться в создании лекарств, ветеринарных препаратов, биологических добавок и агрохимии. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис.

Платформа ориентирована на дизайн и оптимизацию структур малых молекул как для генерации абсолютно новых лекарственных соединений, так и для улучшения характеристик существующих препаратов. Среди других возможностей платформы — определение лиганд-белковых сайтов связывания, докинг и анализ межмолекулярных взаимодействий, прогнозирование аффинности малой молекулы к белку, расчет ADMET-свойств, например, фармакокинетики и токсичности.

Среди занимающихся виртуальным скринингом и предсказанием свойств молекул платформ в России система выделятся тем, что специализируется на генерации новых соединений. Преимущества платформы перед международными аналогами — в высокой точности поиска сайтов связывания и генеративных алгоритмов, поэтапной генерации и возможности направлять разработку в правильный хемотип. Платформа позволяет получать новые структуры всего за 72 ч, что значительно быстрее традиционных методов, занимающих две—четыре недели. Для этого достаточно запустить эксперимент на платформе, выбрать метод определения кармана и метод генерации структуры и дождаться результата.

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился
Бизнес

Рамиль Кулеев, директор Института искусственного интеллекта Университета Иннополис: «В международной практике есть случай, когда удалось вывести молекулу для лечения фиброза в клинику за 18 месяцев, при среднем сроке 4—5 лет для традиционных подходов разработки лекарств. Платформа уже доступна для партнеров, фармацевтических компаний и вузов. Мы готовы к сотрудничеству в сфере разработки молекул на базе нашей ИИ-платформы с проведением доклинических исследований, а также использованию платформы в образовательном процессе. На Форуме будущих технологий мы презентовали систему вместе с коллегами из «Сбера», которые развивают свою ИИ-экосистему в области науки. Решение Университета Иннополис может быть интегрировано с ИИ-платформой для оптимизации научных исследований «Сбера», что позволит на порядок ускорить работу медицинских химиков».

Платформа уже прошла валидацию in vitro, в результате которой были получены новые соединения, обладающие активностью в отношении выбранных белковых мишеней, что подтверждает ее практическую применимость и надежность прогнозов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Закрывается гигантский магазин приложений для Android спустя 14 лет работы. Скачать будет нельзя даже купленные приложения

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Сбежавшая из России Sony бессовестно обдирает игроков PlayStation. Из-за монопольных цен на нее подали в суд в крупной стране, и это уже четвертый подобный иск

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Российские банки усилят контроль за криптовалютами с помощью специальной системы «Прозрачный блокчейн»

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще