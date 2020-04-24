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Молекула Molecula



24.04.2020 Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан
08.04.2018 Синтетическая молекула может заменить антибиотик
03.05.2016 Компьютерная игра поможет в борьбе с туберкулезом
30.09.2013 Создана «невозможная» молекула из фотонов
25.06.2013 Жир из крови убирает всего одна молекула
27.05.2013 Дешевый бензин: фильтруй нефть по форме, а не размеру
13.02.2013 Особая молекула может отменить старение мозга
22.01.2013 Как себя ведут "умные" молекулы
25.07.2012 Из молекулы сделали деталь микромашины
30.05.2012 Новая молекула получила форму олимпийских колец
13.01.2012 Найдена молекула, способная заморозить нашу планету
27.04.2011 Закрученный лазер различает правые и левые формы молекул
27.08.2009 IBM прорвалась за пределы наносферы
06.08.2008 Молекулярная электроника получила недостающий элемент
11.07.2008 Создана искусственная молекула ДНК
14.03.2008 В зонах планетообразования обнаружены органические молекулы и вода
28.02.2008 Создана молекула для связывания отрицательных ионов в растворах
28.01.2008 Выявлен механизм "телепатии" генов
14.12.2007 Разработан новый метод получения ультрахолодных полярных молекул
21.11.2007 Получена новая урансодержащая молекула
13.11.2007 Синтетическая молекула приводит раковые клетки к самоубийству
14.08.2007 Активированные светом молекулы убивают раковые клетки
31.07.2007 Графеновые датчики улавливают единичные молекулы
23.04.2007 Обнаружены органические молекулы со свойствами металлов
18.12.2006 Кометы переносят жизнь в Солнечной системе
18.12.2006 Кометы переносят жизнь в Солнечной системе
05.12.2006 РНК-наномотор открывает тайны вирусов
05.12.2006 РНК-наномотор открывает тайны вирусов
24.11.2006 Экспресс-тест найдет кокаин в крови
24.11.2006 Экспресс-тест найдет кокаин в крови
23.11.2006 Расшифрован первичный генетический код
20.11.2006 Расшифрован первичный генетический код
20.11.2006 Расшифрован первичный генетический код
27.10.2006 Найдена древнейшая органическая молекула
27.10.2006 Найдена древнейшая органическая молекула
13.10.2006 Чистая энергия: двухфотонный прорыв
13.10.2006 Чистая энергия: двухфотонный прорыв
28.08.2006 Открыта "молекула памяти"
28.08.2006 Открыта "молекула памяти"
11.08.2006 Создан одномолекулярный элемент памяти

Публикаций - 1038, упоминаний - 1187
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