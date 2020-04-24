Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан Молекулы ДНК хранят генетическую информацию на протяжении нескольких поколений. Суть самой идеи хранения других данных в молекулах ДНК заключается в том, чтобы создать длинные молекулы ДНК с базовыми блоками, выстроенными в определенном порядке. С помощью этого способа можно достичь высокой плотности записи данных — выше, чем на любом существующем в мире жестком диск

Синтетическая молекула может заменить антибиотик улу, которая может использоваться в борьбе со смертельными бактериальными инфекциями. Синтетическая молекула, разработанная в Almaden Research Center, несет отрицательный электрический заряд и

Компьютерная игра поможет в борьбе с туберкулезом сложные молекулы РНК с заданными параметрами. Молекулы РНК — это одноцепочечная версия ДНК. Каждая молекула РНК обладает уникальными свойствами, включая свойства потенциально полезные для меди

Создана «невозможная» молекула из фотонов ше энергии. Однако ученых удивило другое: фотоны выходили из облака атомов рубидия вместе, как одна молекула. Как эти «молекулы» образуются и почему таких молекул никто до сих пор не видел? Эфф

Жир из крови убирает всего одна молекула с лишним жиром в клетках крови, который был бы безопасен для организма. Повышенный уровень липипротеинов и липидов в крови ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Но оказывается, всего одна молекула может приостановить процесс выработки опасных жиров Из более ранних исследований известно, что процесс генерирования липопротеинов в организме зависит от гена микросомального белка-пер

Дешевый бензин: фильтруй нефть по форме, а не размеру Новый материал, способный по форме сортировать молекулы углеводородов, может радикально изменить облик нефтеперерабатывающей промышленности и резко удешевить бензин. Разработан новый материал специалистами из Университета Калифорнии в Беркл

Особая молекула может отменить старение мозга кулы могут оставлять стволовые клетки в состоянии покоя. Одной из таких молекул является сигнальная молекула Wnt, которая способствует образованию молодых нейронов. Ученые из немецкого Центра и

Как себя ведут "умные" молекулы ячо, светло-темно, изменение концентрации соли и т. п. При заданных условиях специально подобранная молекула будет менять форму, подавая четкий однозначный сигнал. Молекулы с такими свойствами

Из молекулы сделали деталь микромашины Аспирант Ник Вукотич и его команда исследователей опубликовала в Nature Chemistry исследование, которое переворачивает современную химию. Ученые смогли доказать, что связанные друг с другом молекулы могут выполнять механическую работу непосредственно внутри твердых материалов. Это может стать вехой в развитии компьютерной техники, поскольку появляется возможность управления электр

Новая молекула получила форму олимпийских колец зовались новейшим атомно-силовым микроскопом, получив намного более детальное изображение молекулы. Молекула оказалась очень интересной. Она относится к семейству графенов и, как оказалось, мож

Найдена молекула, способная заморозить нашу планету ания. Скорость ее образования оказалась намного выше, чем считалось до сих пор. И это означает, что молекула успевает за время своей жизни образовать сульфаты и нитраты, которые затем собираютс

Закрученный лазер различает правые и левые формы молекул Многие органические молекулы, включая аминокислоты, существуют в двух пространственных формах, являющихся зеркальным отображением друг друга - свойство, называемое хиральностью. Известно, что в живых организмах ис

IBM прорвалась за пределы наносферы тва, начинающегося за "пределами" наносферы. Кончиком иглы зонда атомно-силового микроскопа служила молекула CO. Наивысший контраст обеспечивался при её перемещении на удалении 0,5 нм от изучае

Молекулярная электроника получила недостающий элемент в в молекулярной электронике, является и создание соединений между этими блоками и контактов металл-молекула, которые обеспечивали бы беспрепятственное прохождение электронов. До сих пор наибол

Создана искусственная молекула ДНК и высокотехнологичное оборудование для сшивки четырех искусственно синтезированных азотистых оснований с "каркасом" ДНК, состоящим из сахаров и фосфатных групп. Как и большинство природных ДНК, новая молекула правозакрученная. Авторы работы, Масахико Иное (Masahiko Inouye) и его коллеги отмечают, что на протяжении многих лет ученые разрабатывают искусственный вариант молекулы ДНК с тем чтоб

В зонах планетообразования обнаружены органические молекулы и вода ий состав газов, образующих протопланетарный диск вокруг молодой звезды AA Tauri, возраст которой составляет менее 1 млн. лет. Ученые обнаружили, что протопланетарный диск содержит такие органические молекулы, как цианид водорода, ацетилен и углекислый газ, а также пары воды. Сравнивая химический состав протопланетарного диска с составом межзвездного газа в молекулярных облаках, исследовате

Создана молекула для связывания отрицательных ионов в растворах связывать анионы, не притягивая при этом молекулы растворителя, является довольно сложной задачей. Молекула, синтезированная доктором Амаром Флудом (Amar Flood) и его коллегами, имеет форму то

Выявлен механизм "телепатии" генов Группа ученых из британского Колледжа Империал изучали поведение дуплексов ДНК - молекул из двух спирально закрученных полинуклеотидных цепей. Молекулы были помечены флуоресцентными метками и находились в водном растворе. Оказалось, что молекулы ДНК могут самостоятельно, без участия белков, распознавать другие ДНК, имеющие сход

Разработан новый метод получения ультрахолодных полярных молекул Физики из университета Рочестера разработали систему, позволяющую генерировать и удерживать ультрахолодные полярные молекулы в больших количествах. Ученые надеются, что на основе этих молекул им удастся создать экзотические искусственные кристаллы и стабильные квантовые компьютеры. Прибор, получивший названи

Получена новая урансодержащая молекула дством проф. Лестера Эндрюса (Lester Andrews) использовала импульсный лазер для испарения обедненного урана в вакуумной камере, после чего он вступал в реакцию с молекулами фтороформа. Образовавшиеся молекулы удерживались в замороженном аргоне при температуре 8 К. В ходе реакции атом урана образовывал тройную связь с атомом углерода, в результате чего происходило формирование новой молек

Синтетическая молекула приводит раковые клетки к самоубийству Исследователи из Медицинского института Говарда Хьюза создали молекулу, которая обращает сигнал выживания для разных раковых клеток в смертельный сигнал, пишет Science Daily. Молекула совершает такие же действия, как белок Smac, вызывающий самоубийство некоторых типов раковых клеток. Исследователи полагают, что их результаты могут быть полезны при лечении рака легки

Активированные светом молекулы убивают раковые клетки ные повреждения ДНК, вызывающие апоптоз. Исследование показало, что вызывающие апоптоз свойства конъюгатов лизина проявляются только при активизации молекул светом определенной длины волны. Активируя молекулы светом, ученые добились целенаправленного воздействия на раковые клетки, при котором не уничтожаются здоровые. Для опухолей, расположенных глубоко в теле, проф. Алабугин предлагает исп

Графеновые датчики улавливают единичные молекулы имодействии их с графеном происходит перемещение электронов, которое можно зарегистрировать по электропроводности графена. Д-р Новоселов считает, что с помощью графенов можно регистрировать отдельные молекулы, т.е. достичь предельной чувствительности датчиков газа. Нынешние приборы имеют чувствительность в миллионы раз хуже. Для разработки сенсоров уже создана база, многие лаборатории научи

Обнаружены органические молекулы со свойствами металлов или класс карбенов – неустойчивых органических соединений, содержащих очень активные двухвалентные атомы углерода, – которые, до некоторой степени, могут проявлять свойства металлов. Эти органические молекулы, называющиеся циклические алкиламинокарбены (cyclic alkyl amino carbenes – CAAC), по мнению ученых, могут использоваться для разработки основанных на углероде систем хранения водорода.

Кометы переносят жизнь в Солнечной системе Землю на ранней стадии её существования и таким образом способствовать зарождению жизни на планете», — заявил представитель космического центра им. Годдарда Джейсон Дворкин (Jason Dworkin). Две молекулы метиламина и этиламина, обнаруженные в комете Wild-2, являются источниками связанного азота — довольно редкого продукта на древней Земле. Азотфиксация — процесс связывания мо

Кометы переносят жизнь в Солнечной системе Землю на ранней стадии её существования и таким образом способствовать зарождению жизни на планете», — заявил представитель космического центра им. Годдарда Джейсон Дворкин (Jason Dworkin). Две молекулы метиламина и этиламина, обнаруженные в комете Wild-2, являются источниками связанного азота — довольно редкого продукта на древней Земле. Азотфиксация — процесс связывания мо

РНК-наномотор открывает тайны вирусов ны». Все живые организмы построены из трех основных строительных блоков: молекул ДНК, РНК и белков. Молекула РНК наименее изучена по сравнению с другими строительными блоками. «РНК сочетает пре

РНК-наномотор открывает тайны вирусов ны». Все живые организмы построены из трех основных строительных блоков: молекул ДНК, РНК и белков. Молекула РНК наименее изучена по сравнению с другими строительными блоками. «РНК сочетает пре

Экспресс-тест найдет кокаин в крови аться наночастицам с аптамерами, «настроенными» на молекулы кокаина. Как только на полоску попадает молекула кокаина, ее захватывают аптамеры, разрывая связь с золотыми наночастицами, которые,

Экспресс-тест найдет кокаин в крови аться наночастицам с аптамерами, «настроенными» на молекулы кокаина. Как только на полоску попадает молекула кокаина, ее захватывают аптамеры, разрывая связь с золотыми наночастицами, которые,

Расшифрован первичный генетический код ледовательского института под руководством Раманараянана Кришнамурти (Ramanarayanan Krishnamurthy) и Альберта Эшенмозера (Albert Eschenmoser) приблизилась к пониманию того, как именно могли выглядеть молекулы начального генетического материала жизни. Известно, что основой генетического материала современных живых существ является двойная спираль молекулы ДНК, состоящая из полисахарид

Расшифрован первичный генетический код ледовательского института под руководством Раманараянана Кришнамурти (Ramanarayanan Krishnamurthy) и Альберта Эшенмозера (Albert Eschenmoser) приблизилась к пониманию того, как именно могли выглядеть молекулы начального генетического материала жизни. Известно, что основой генетического материала современных живых существ является двойная спираль молекулы ДНК, состоящая из полисахарид

Расшифрован первичный генетический код ледовательского института под руководством Раманараянана Кришнамурти (Ramanarayanan Krishnamurthy) и Альберта Эшенмозера (Albert Eschenmoser) приблизилась к пониманию того, как именно могли выглядеть молекулы начального генетического материала жизни. Известно, что основой генетического материала современных живых существ является двойная спираль молекулы ДНК, состоящая из полисахарид

Найдена древнейшая органическая молекула 350 млн. лет сложную органическую молекулу — древнейшую из обнаруженных к настоящему времени. Молекула, скорее всего, служила древнему обитателю моря в качестве пигмента. Находка сделана

Найдена древнейшая органическая молекула 350 млн. лет сложную органическую молекулу — древнейшую из обнаруженных к настоящему времени. Молекула, скорее всего, служила древнему обитателю моря в качестве пигмента. Находка сделана

Чистая энергия: двухфотонный прорыв твор, в котором одновременно присутствуют молекулы двух типов с совершенно разными свойствами. Одна молекула играет роль антенны, улавливающей длинноволновое излучение, другая является источник

Чистая энергия: двухфотонный прорыв твор, в котором одновременно присутствуют молекулы двух типов с совершенно разными свойствами. Одна молекула играет роль антенны, улавливающей длинноволновое излучение, другая является источник

Открыта "молекула памяти" из американского медицинского центра SUNY Downstate (Бруклин, США) открыт молекулярный механизм, ответственный за сохранение информации в мозге человека – «носитель памяти». Ингибируя соответствующие молекулы можно «стереть» долговременные воспоминания, практически также как стирается память на компьютерном диске. Уже сейчас относительно простыми биохимическими методами они научились стират

Открыта "молекула памяти" из американского медицинского центра SUNY Downstate (Бруклин, США) открыт молекулярный механизм, ответственный за сохранение информации в мозге человека – «носитель памяти». Ингибируя соответствующие молекулы можно «стереть» долговременные воспоминания, практически также как стирается память на компьютерном диске. Уже сейчас относительно простыми биохимическими методами они научились стират