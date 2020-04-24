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Молекула Molecula

СОБЫТИЯ


24.04.2020 Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан

Молекулы ДНК хранят генетическую информацию на протяжении нескольких поколений. Суть самой идеи хранения других данных в молекулах ДНК заключается в том, чтобы создать длинные молекулы ДНК с базовыми блоками, выстроенными в определенном порядке. С помощью этого способа можно достичь высокой плотности записи данных — выше, чем на любом существующем в мире жестком диск
08.04.2018 Синтетическая молекула может заменить антибиотик

улу, которая может использоваться в борьбе со смертельными бактериальными инфекциями. Синтетическая молекула, разработанная в Almaden Research Center, несет отрицательный электрический заряд и

03.05.2016 Компьютерная игра поможет в борьбе с туберкулезом

сложные молекулы РНК с заданными параметрами. Молекулы РНК — это одноцепочечная версия ДНК. Каждая молекула РНК обладает уникальными свойствами, включая свойства потенциально полезные для меди
30.09.2013 Создана «невозможная» молекула из фотонов

ше энергии. Однако ученых удивило другое: фотоны выходили из облака атомов рубидия вместе, как одна молекула. Как эти «молекулы» образуются и почему таких молекул никто до сих пор не видел? Эфф
25.06.2013 Жир из крови убирает всего одна молекула

с лишним жиром в клетках крови, который был бы безопасен для организма. Повышенный уровень липипротеинов и липидов в крови ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Но оказывается, всего одна молекула может приостановить процесс выработки опасных жиров Из более ранних исследований известно, что процесс генерирования липопротеинов в организме зависит от гена микросомального белка-пер
27.05.2013 Дешевый бензин: фильтруй нефть по форме, а не размеру

Новый материал, способный по форме сортировать молекулы углеводородов, может радикально изменить облик нефтеперерабатывающей промышленности и резко удешевить бензин. Разработан новый материал специалистами из Университета Калифорнии в Беркл
13.02.2013 Особая молекула может отменить старение мозга

кулы могут оставлять стволовые клетки в состоянии покоя. Одной из таких молекул является сигнальная молекула Wnt, которая способствует образованию молодых нейронов. Ученые из немецкого Центра и
22.01.2013 Как себя ведут "умные" молекулы

ячо, светло-темно, изменение концентрации соли и т. п. При заданных условиях специально подобранная молекула будет менять форму, подавая четкий однозначный сигнал. Молекулы с такими свойствами

25.07.2012 Из молекулы сделали деталь микромашины

Аспирант Ник Вукотич и его команда исследователей опубликовала в Nature Chemistry исследование, которое переворачивает современную химию. Ученые смогли доказать, что связанные друг с другом молекулы могут выполнять механическую работу непосредственно внутри твердых материалов. Это может стать вехой в развитии компьютерной техники, поскольку появляется возможность управления электр
30.05.2012 Новая молекула получила форму олимпийских колец

зовались новейшим атомно-силовым микроскопом, получив намного более детальное изображение молекулы. Молекула оказалась очень интересной. Она относится к семейству графенов и, как оказалось, мож
13.01.2012 Найдена молекула, способная заморозить нашу планету

ания. Скорость ее образования оказалась намного выше, чем считалось до сих пор. И это означает, что молекула успевает за время своей жизни образовать сульфаты и нитраты, которые затем собираютс
27.04.2011 Закрученный лазер различает правые и левые формы молекул

Многие органические молекулы, включая аминокислоты, существуют в двух пространственных формах, являющихся зеркальным отображением друг друга - свойство, называемое хиральностью. Известно, что в живых организмах ис
27.08.2009 IBM прорвалась за пределы наносферы

тва, начинающегося за "пределами" наносферы. Кончиком иглы зонда атомно-силового микроскопа служила молекула CO. Наивысший контраст обеспечивался при её перемещении на удалении 0,5 нм от изучае
06.08.2008 Молекулярная электроника получила недостающий элемент

в в молекулярной электронике, является и создание соединений между этими блоками и контактов металл-молекула, которые обеспечивали бы беспрепятственное прохождение электронов. До сих пор наибол
11.07.2008 Создана искусственная молекула ДНК

и высокотехнологичное оборудование для сшивки четырех искусственно синтезированных азотистых оснований с "каркасом" ДНК, состоящим из сахаров и фосфатных групп. Как и большинство природных ДНК, новая молекула правозакрученная. Авторы работы, Масахико Иное (Masahiko Inouye) и его коллеги отмечают, что на протяжении многих лет ученые разрабатывают искусственный вариант молекулы ДНК с тем чтоб
14.03.2008 В зонах планетообразования обнаружены органические молекулы и вода

ий состав газов, образующих протопланетарный диск вокруг молодой звезды AA Tauri, возраст которой составляет менее 1 млн. лет. Ученые обнаружили, что протопланетарный диск содержит такие органические молекулы, как цианид водорода, ацетилен и углекислый газ, а также пары воды. Сравнивая химический состав протопланетарного диска с составом межзвездного газа в молекулярных облаках, исследовате
28.02.2008 Создана молекула для связывания отрицательных ионов в растворах

связывать анионы, не притягивая при этом молекулы растворителя, является довольно сложной задачей. Молекула, синтезированная доктором Амаром Флудом (Amar Flood) и его коллегами, имеет форму то
28.01.2008 Выявлен механизм "телепатии" генов

Группа ученых из британского Колледжа Империал изучали поведение дуплексов ДНК - молекул из двух спирально закрученных полинуклеотидных цепей. Молекулы были помечены флуоресцентными метками и находились в водном растворе. Оказалось, что молекулы ДНК могут самостоятельно, без участия белков, распознавать другие ДНК, имеющие сход
14.12.2007 Разработан новый метод получения ультрахолодных полярных молекул

Физики из университета Рочестера разработали систему, позволяющую генерировать и удерживать ультрахолодные полярные молекулы в больших количествах. Ученые надеются, что на основе этих молекул им удастся создать экзотические искусственные кристаллы и стабильные квантовые компьютеры. Прибор, получивший названи
21.11.2007 Получена новая урансодержащая молекула

дством проф. Лестера Эндрюса (Lester Andrews) использовала импульсный лазер для испарения обедненного урана в вакуумной камере, после чего он вступал в реакцию с молекулами фтороформа. Образовавшиеся молекулы удерживались в замороженном аргоне при температуре 8 К. В ходе реакции атом урана образовывал тройную связь с атомом углерода, в результате чего происходило формирование новой молек
13.11.2007 Синтетическая молекула приводит раковые клетки к самоубийству

Исследователи из Медицинского института Говарда Хьюза создали молекулу, которая обращает сигнал выживания для разных раковых клеток в смертельный сигнал, пишет Science Daily. Молекула совершает такие же действия, как белок Smac, вызывающий самоубийство некоторых типов раковых клеток. Исследователи полагают, что их результаты могут быть полезны при лечении рака легки
14.08.2007 Активированные светом молекулы убивают раковые клетки

ные повреждения ДНК, вызывающие апоптоз. Исследование показало, что вызывающие апоптоз свойства конъюгатов лизина проявляются только при активизации молекул светом определенной длины волны. Активируя молекулы светом, ученые добились целенаправленного воздействия на раковые клетки, при котором не уничтожаются здоровые. Для опухолей, расположенных глубоко в теле, проф. Алабугин предлагает исп
31.07.2007 Графеновые датчики улавливают единичные молекулы

имодействии их с графеном происходит перемещение электронов, которое можно зарегистрировать по электропроводности графена. Д-р Новоселов считает, что с помощью графенов можно регистрировать отдельные молекулы, т.е. достичь предельной чувствительности датчиков газа. Нынешние приборы имеют чувствительность в миллионы раз хуже. Для разработки сенсоров уже создана база, многие лаборатории научи
23.04.2007 Обнаружены органические молекулы со свойствами металлов

или класс карбенов – неустойчивых органических соединений, содержащих очень активные двухвалентные атомы углерода, – которые, до некоторой степени, могут проявлять свойства металлов. Эти органические молекулы, называющиеся циклические алкиламинокарбены (cyclic alkyl amino carbenes – CAAC), по мнению ученых, могут использоваться для разработки основанных на углероде систем хранения водорода.
18.12.2006 Кометы переносят жизнь в Солнечной системе

 Землю на ранней стадии её существования и таким образом способствовать зарождению жизни на планете», — заявил представитель космического центра им. Годдарда Джейсон Дворкин (Jason Dworkin). Две молекулы метиламина и этиламина, обнаруженные в комете Wild-2, являются источниками связанного азота — довольно редкого продукта на древней Земле. Азотфиксация — процесс связывания мо
18.12.2006 Кометы переносят жизнь в Солнечной системе

 Землю на ранней стадии её существования и таким образом способствовать зарождению жизни на планете», — заявил представитель космического центра им. Годдарда Джейсон Дворкин (Jason Dworkin). Две молекулы метиламина и этиламина, обнаруженные в комете Wild-2, являются источниками связанного азота — довольно редкого продукта на древней Земле. Азотфиксация — процесс связывания мо
05.12.2006 РНК-наномотор открывает тайны вирусов

ны». Все живые организмы построены из трех основных строительных блоков: молекул ДНК, РНК и белков. Молекула РНК наименее изучена по сравнению с другими строительными блоками. «РНК сочетает пре
05.12.2006 РНК-наномотор открывает тайны вирусов

ны». Все живые организмы построены из трех основных строительных блоков: молекул ДНК, РНК и белков. Молекула РНК наименее изучена по сравнению с другими строительными блоками. «РНК сочетает пре
24.11.2006 Экспресс-тест найдет кокаин в крови

аться наночастицам с аптамерами, «настроенными» на молекулы кокаина. Как только на полоску попадает молекула кокаина, ее захватывают аптамеры, разрывая связь с золотыми наночастицами, которые,

24.11.2006 Экспресс-тест найдет кокаин в крови

аться наночастицам с аптамерами, «настроенными» на молекулы кокаина. Как только на полоску попадает молекула кокаина, ее захватывают аптамеры, разрывая связь с золотыми наночастицами, которые,

23.11.2006 Расшифрован первичный генетический код

ледовательского института под руководством Раманараянана Кришнамурти (Ramanarayanan Krishnamurthy) и Альберта Эшенмозера (Albert Eschenmoser) приблизилась к пониманию того, как именно могли выглядеть молекулы начального генетического материала жизни. Известно, что основой генетического материала современных живых существ является двойная спираль молекулы ДНК, состоящая из полисахарид
20.11.2006 Расшифрован первичный генетический код

ледовательского института под руководством Раманараянана Кришнамурти (Ramanarayanan Krishnamurthy) и Альберта Эшенмозера (Albert Eschenmoser) приблизилась к пониманию того, как именно могли выглядеть молекулы начального генетического материала жизни. Известно, что основой генетического материала современных живых существ является двойная спираль молекулы ДНК, состоящая из полисахарид
20.11.2006 Расшифрован первичный генетический код

ледовательского института под руководством Раманараянана Кришнамурти (Ramanarayanan Krishnamurthy) и Альберта Эшенмозера (Albert Eschenmoser) приблизилась к пониманию того, как именно могли выглядеть молекулы начального генетического материала жизни. Известно, что основой генетического материала современных живых существ является двойная спираль молекулы ДНК, состоящая из полисахарид
27.10.2006 Найдена древнейшая органическая молекула

350 млн. лет сложную органическую молекулу — древнейшую из обнаруженных к настоящему времени. Молекула, скорее всего, служила древнему обитателю моря в качестве пигмента. Находка сделана

27.10.2006 Найдена древнейшая органическая молекула

350 млн. лет сложную органическую молекулу — древнейшую из обнаруженных к настоящему времени. Молекула, скорее всего, служила древнему обитателю моря в качестве пигмента. Находка сделана

13.10.2006 Чистая энергия: двухфотонный прорыв

твор, в котором одновременно присутствуют молекулы двух типов с совершенно разными свойствами. Одна молекула играет роль антенны, улавливающей длинноволновое излучение, другая является источник
13.10.2006 Чистая энергия: двухфотонный прорыв

твор, в котором одновременно присутствуют молекулы двух типов с совершенно разными свойствами. Одна молекула играет роль антенны, улавливающей длинноволновое излучение, другая является источник
28.08.2006 Открыта "молекула памяти"

из американского медицинского центра SUNY Downstate (Бруклин, США) открыт молекулярный механизм, ответственный за сохранение информации в мозге человека – «носитель памяти». Ингибируя соответствующие молекулы можно «стереть» долговременные воспоминания, практически также как стирается память на компьютерном диске. Уже сейчас относительно простыми биохимическими методами они научились стират
28.08.2006 Открыта "молекула памяти"

из американского медицинского центра SUNY Downstate (Бруклин, США) открыт молекулярный механизм, ответственный за сохранение информации в мозге человека – «носитель памяти». Ингибируя соответствующие молекулы можно «стереть» долговременные воспоминания, практически также как стирается память на компьютерном диске. Уже сейчас относительно простыми биохимическими методами они научились стират
11.08.2006 Создан одномолекулярный элемент памяти

м станет изучение механизма, ответственного за переключение". В основе системы лежит так называемая молекула BPDN-DT, синтезированная группой под руководством профессора Джеймса Тура (James Tou

Публикаций - 1102, упоминаний - 1259

Молекула и организации, системы, технологии, персоны:

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Галактика - Корпорация 1545 27
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Intel Corporation 12811 18
HP Inc. 5883 14
9594 14
Samsung Electronics 11064 10
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Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 29
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 253 28
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 28
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 27
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 27
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 27
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 25
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 277 25
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 23
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 22
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 22
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 19
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 19
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 19
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 19
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 18
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 17
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 422 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 15
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 20
Microsoft Windows 2000 8678 16
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 16
Apple iPhone 6 4861 10
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 10
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 9
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 9
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 7
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 7
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 7
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Apple iPod 1553 6
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 6
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 6
NASA Stardust 51 6
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 5
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 5
NASA OSIRIS-REx 10 4
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 4
Microsoft Office 4170 4
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 4
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 4
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
IBM Quantum Experience 8 4
Intel Pentium III 782 4
Yota Бизнес 61 4
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 4
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 3
FreePik 1841 3
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 3
Зенин Станислав 7 6
Stoddart Fraser - Стоддарт Фрэзер 10 6
Свидиненко Юрий 14 6
Tour James - Тур Джеймс 14 5
Benveniste Jacques - Бенвенист Жак 6 5
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 5
Shapiro Ehud - Шапиро Эхуд 7 4
Kimmel Greg - Киммел Грег 4 4
Gaub Hermann - Гауб Герман 4 4
Hollis Jan - Холлис Ян 4 4
Fung Bing - Фунг Бинг 4 4
Weiss Paul - Вейс Пол 4 4
Moore Gordon - Мур Гордон 66 4
Левкевич Михаил 59 4
Geim Andre - Гейм Андре 23 4
Bernstein Max - Бернстайн Макс 4 4
Eschenmoser Albert - Эшенмозер Альберт 3 3
Rothemund Paul - Ротеманд Пол 3 3
Nilsson Anders - Нильссон Андерс 5 3
Williams Stanley - Уильямс Стенли 6 3
Krishnamurthy Ramanarayanan - Кришнамурти Раманараянан 4 3
Marty Bernard - Марти Бернар 3 3
Bartels Ludwig - Бартельс Людвиг 3 3
Adleman Leonard - Адельман Леонард 7 3
Visocekas Rafael - Висосекас Рафаэль 2 2
Firman Keith - Фирмен Кит 4 2
Балушев Станислав 2 2
Дубровинский Леонид 3 2
Kuekes Philip - Кьюкес Филипп 2 2
Попова Анастасия 6 2
Ciechanover Aaron - Чехановер Аарон 2 2
Машкин Николай 2 2
Kotov Nicholas - Котов Николас 7 2
Дубровинская Наталья 4 2
Chisholm Malcolm - Чизхолм Малькольм 2 2
Rotello Vincent - Ротелло Винсент 2 2
Grunsfeld John - Грансфельд Джон 12 2
Катин Константин 4 2
O'Malley Christine - О'Мэлли Кристина 2 2
SteindlerDennis - Стайндлер Деннис 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 243
Земля - планета Солнечной системы 10865 176
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 130
США - Калифорния 4829 114
Россия - РФ - Российская федерация 166164 113
Солнечная система - Solar system 2569 73
Япония 13807 62
Европа 24963 57
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 54
Германия - Федеративная Республика 13221 51
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 44
США - Колумбия - Вашингтон 1487 33
Франция - Французская Республика 8177 30
Сатурн - Титан (спутник) 533 30
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 27
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 27
Великобритания - Лондон 2432 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 23
США - Калифорния - Беркли 286 23
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 20
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 20
Юпитер - планета Солнечной системы 557 20
Нидерланды 3745 19
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 19
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 18
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 18
Швеция - Королевство 3781 17
Индия - Bharat 5869 17
Канада 5081 17
США - Нью-Йорк 3180 16
США - Иллинойс 340 15
Израиль 2856 14
Испания - Королевство 3839 13
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 13
США - Огайо 291 12
США - Калифорния - Сан-Диего 370 12
Мировой океан - World Ocean 528 12
Венера - планета Солнечной системы 298 12
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 298
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 210
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1324 181
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 180
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 149
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 134
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1711 126
Физика - Physics - область естествознания 2940 104
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 102
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 99
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 97
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 97
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 94
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 89
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 84
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 79
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 79
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 74
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 73
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 68
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 65
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 64
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 63
Зоология - наука о животных 2887 63
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 315 47
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 530 46
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 44
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 44
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 44
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 43
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 40
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 39
Энергетика - Energy - Energetically 5855 38
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 37
Ботаника - Растения - Plantae 1167 36
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 36
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 33
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 33
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 32
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 327 32
New Scientist 1448 71
Nature 832 67
Phys.org 972 53
EurekAlert 291 31
ScienceDaily 399 24
CNews RND - R&D.CNews 2274 21
PhysicsWeb 184 20
Nanotechweb 92 19
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 14
Future - Space.com 200 10
Physical Review Letters 164 8
SpaceDaily - Space Daily 187 8
CNews - ZOOM.CNews 1866 7
Space Daily 528 6
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 6
e4 Engineering 107 5
Nature Materials 20 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 5
Optics 143 5
PhysicsWorld 90 5
TerraDaily 141 4
Scientific American 81 4
LiveScience 154 4
CNews Инноваторы 39 4
Nature Nanotechnology 24 3
Public Library of Science - PLOS 71 3
MIT Technology Review 66 3
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 3
CNews Орудия Апокалипсиса 35 3
CNews Энергоэффективное освещение 28 3
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Spacemart 20 2
Mignews 16 2
The Verge - Издание 619 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
EE Times 160 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 16
CNews Мишень 186 11
IDC - International Data Corporation 4975 3
IBM Research 111 3
Microsoft Research 144 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Discovery Research Group 22 1
Tractica 7 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 48
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 33
РАН - Российская академия наук 2122 30
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 28
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 25
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 21
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 21
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 20
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 19
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 19
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 13
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 13
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 12
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 11
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 11
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 10
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 10
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 10
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 10
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 9
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 9
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 9
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 8
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 8
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 8
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 8
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 7
Scripps Research - Исследовательский институт Скриппс 32 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 7
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 7
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 7
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 7
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 7
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 7
University of Glasgow - Университет Глазго 30 6
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 6
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 19
День молодёжи - 27 июня 1087 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
МТС - Телеком Идея 51 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 1
Google Lunar X Prize - GLXP 16 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
NeurIPS 13 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
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