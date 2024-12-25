Southwest Airlines авиакомпания
Southwest Airlines и организации, системы, технологии, персоны:
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 9
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 4
|Япония 13282 2
|Индия - Bharat 5434 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
|Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
|Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
|Польша - Республика 1959 1
|Канада 4881 1
|Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
|Япония - Токио 995 1
|Венгрия 812 1
|Монголия 347 1
|США - Миннесота 194 1
|США - Коннектикут 170 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
|Bloomberg 1286 1
|Forbes - Форбс 817 1
|The Register - The Register Hardware 1551 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.