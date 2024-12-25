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Southwest Airlines авиакомпания



25.12.2024 Крупнейший в мире авиаперевозчик из-за ИТ-сбоя задержал и отменил более тысячи рейсов в канун Рождества 1
18.01.2022 Авиакомпании в ужасе готовы отменить рейсы для 100 тыс. пассажиров из-за намеченного на завтра запуска 5G 1
22.05.2014 Southwest Airlines внедрит единую систему бронирования билетов на базе Amadeus Altea 1
07.09.2012 На что способен "Мобильный "Аэрофлот"? 1
14.05.2012 Oracle обновила бизнес-приложение Siebel Loyalty Management до версии 8.2.2 1
16.12.2010 Доходы Facebook в 2010 году превысят $2 млрд 1
20.08.2008 Microsoft заплатит $100 млн за совместимость с Linux 1
16.05.2003 Рынок систем хранения данных ожидает переворот 1
27.09.2002 Эволюционная биология и высокие технологии: симбиоз будущего 1
27.09.2002 Эволюционная биология и высокие технологии: симбиоз будущего 1
12.08.2002 NetRatings: резко выросла посещаемость сайтов авиакомпаний 1
18.04.2002 Nielsen/NetRatings: туристические ресурсы Сети переживают сезонный рост трафика 1
10.10.2001 Fujitsu увеличила частоту процессоров Unix-серверов 1
05.07.2001 Туристические сайты продолжают борьбу за клиентов 1
06.03.2001 Американским турфирмам в Сети приходится нелегко 1
13.09.2000 30% своих авиабилетов Southwest Airlines продает через сайт 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Southwest Airlines и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 3
Google LLC 11775 2
Yahoo! 3697 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Dell EMC 5027 2
Oracle Corporation 6688 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
X Corp - Twitter 2845 1
Fujitsu 2041 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 1
NetApp - Network Appliance 636 1
HP Inc. 5685 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
AT&T Inc 1679 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Expedia - Travelocity 60 3
eBay Inc 1619 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 2
Expedia Group 134 2
American Airlines 86 2
United Airlines - авиакомпания 93 2
JetBlue Airways - авиакомпания 5 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Delta Air Lines - авиакомпания 88 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Adidas - Адидас 160 1
BMW Group 446 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Ford 411 1
Coca-Cola Company 254 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Merrill Lynch 433 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 86 1
Atlas Air - авиакомпания 2 1
Expedia - Orbitz 28 1
Continental Airlines 30 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
Air China - Air China Cargo - авиакомпания 4 1
Air France–KLM - Air France - KLM 78 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Unsplash 764 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 101 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 5
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NetApp ONTAP 66 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
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Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 179 1
Аэрофлот Бонус 26 1
Fujitsu PrimePower 35 1
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 1
SUSE Linux 202 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Google Trends 22 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 1
Dell EMC Symmetrix 71 1
Amadeus Altea - Amadeus Altea Inventory and Reservation - Amadeus Altea Departure Control - Amadeus Altea Revenue Management - Amadeus Passenger Revenue Accounting 9 1
Drexler Eric - Дрекслер Эрик 9 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Арсентьев Андрей 67 1
Богданов Кирилл 112 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 566 1
Алексеев Александр 20 1
Duran Eduardo - Дуран Эдуардо 1 1
Тишкин Игорь 5 1
Hovsepian Ron - Овсепян Рон 17 1
Варменховен Даниэль 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 9
Россия - РФ - Российская федерация 144213 4
Япония 13282 2
Индия - Bharat 5434 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Польша - Республика 1959 1
Канада 4881 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Япония - Токио 995 1
Венгрия 812 1
Монголия 347 1
США - Миннесота 194 1
США - Коннектикут 170 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 924 10
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
Экономический эффект 1067 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
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Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 2
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Молекула - Molecula 1065 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
Bloomberg 1286 1
Forbes - Форбс 817 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
eMarketer 205 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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