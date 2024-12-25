Крупнейший в мире авиаперевозчик из-за ИТ-сбоя задержал и отменил более тысячи рейсов в канун Рождества

Подпортили праздники

Неполадка в одной из ИТ-систем вынудила авиакомпанию American Airlines «приземлить» все воздушные суда, принадлежащие ей, пишет The Register.

Во вторник, 24 декабря 2024 г. в 14:50 по московскому времени (11:50 UTC) Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) по запросу American Airlines приостановило все вылеты самолетов компании и ее «дочек». Спустя примерно час после первого объявления FAA общенациональные ограничения были сняты.

«Проблема была решена, а полеты возобновлены. Мы искренне извиняемся перед нашими клиентами за неудобства, причиненные им этим утром. Все наготове, наша команда усердно работает, чтобы доставить клиентов туда, куда им нужно как можно быстрее», – сообщил изданию представитель American Airlines по электронной почте.

Представители перевозчика не ответили на вопросы издания, касающиеся возможности повторного возникновения подобных инцидентов в ближайшем будущем, зато посоветовали пассажирам следить за информацией о том, как сбой в ее ИТ-системе отразился на судьбе конкретных рейсов – через веб-сайт или мобильное приложение American Airlines.

Загадочный сбой в ИТ-системе

Виновником масштабного сбоя американский перевозчик назвал «вендорскую технологию», но не уточнил, что это за технология и какая именно компания выступает ее поставщиком.

Forsaken Films / unsplash.com Авиалайнер Airbus A319-115 в ливрее American Airlines

Проблема была вызвана неполадками в системе обеспечения полета, от которой зависит посадка пассажиров на борт и его отбытие, пояснили The Register в American Airlines.

Масштабы проблемы

По данным сервиса мониторинга авиатрафика Flightaware, около 1 тыс. рейсов American Airlines было задержано и всего 13 было отменено в Рождественский сочельник 2024 г.

Наибольшее количество вылетевших с опозданием бортов было зафиксировано в международном аэропорте Даллас/Форт-Уэрт (DFW), который является узловым (хабом) для American Airlines. Почти 60% вылетов из DFW в этот день было осуществлено с задержкой. Однако технический сбой в данном случае стал не единственным фактором, обусловившим нарушение графика – значительную роль также сыграли неблагоприятные метеоусловия.

В общей сложности последствия сбоя могли напрямую затронуть десятки или даже сотни тысяч человек. По сообщению NewsStation, пассажиры столкнулись с задержками вылета продолжительностью от 30 до 90 минут. Неудобства сбой доставил не только пассажирам, но и пилотам «приземленных» судов, которые из-за него не могли получить достоверную и точную информацию о «количестве топлива» (вероятно, в баках самолета).

Период зимних праздников в США ассоциируется с повышенной нагрузкой на инфраструктуру аэропортов в связи с резким увеличением пассажиропотока. Согласно оценке Администрации транспортной безопасности (входит в структуру Министерства внутренней безопасности США), в рождественские и новогодние праздники аэропорты США примут около 40 млн пассажиров.

Бывало и хуже

Нынешний инцидент, вероятно, нельзя назвать самым неприятным для американской отрасли пассажирский перевозок за последние несколько лет. 28 декабря 2022 г. американский лоукостер Southwest Airlines отменил 2509 рейсов из-за масштабного сбоя в его ИТ-системах и дефицита кадров. Проблемы технического характера вынудили экипажи заниматься планированием полетов вручную, без использования вспомогательных цифровых инструментов, что для персонала Southwest Airlines оказалось «чрезвычайно сложным», «утомительным и долгим» процессом. Всего решением компании было затронуто около 2 млн пассажиров.

В июле 2024 г. печально известное обновление ПО Falcon Sensor компании CrowdStrike вывело из строя десятки ИТ-систем по всему миру, в том числе крупнейшие авиакомпании США – Delta Airlines, United Airlines и American Airlines, которым пришлось отменить все рейсы.

Крупнейший авиаперевозчик в мире

American Airlines – национальная авиакомпания США, крупнейший авиаперевозчик в мире по таким показателям как суммарное количество пассажиро-километров, размер пассажиропотока, общее число ежедневно выполняемых пассажирских рейсов.

Компания обеспечивает перевозку в среднем 500 тыс. человек и осуществляет примерно 6,8 тыс. вылетов в сутки. Пассажирский флот American Airlines по состоянию на декабрь 2024 г. насчитывал 977 воздушных судов. Более 80% флота компании составляют узкофюзеляжные среднемагистральные лайнеры семейств Airbus A320 и Boeing 737.