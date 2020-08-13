Sabre Corporation, поставщик технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма, сообщил о продлении соглашения о глобальной дистрибуции с United Airlines . Это подтверждает стремление двух компаний обеспечить туристическим агентам доступ к контенту авиаперевозчика посредством торговой площадки Sabre. C отменой ограничений на путеш

Sabre Corporation запустила первый пакет API-интерфейсов на базе нового стандарта дистрибуции NDC совместно с авиакомпанией United Airlines . Агентства-партнеры Sabre по программе «Больше, чем NDC» теперь смогут создавать бронирования, используя новый протокол передачи данных, и предоставить клиентам комплексный серв

Утечка кодов: так случайно получилось Авиакомпания United Airlines , занимающая третье место в мире по размерам воздушного флота, объявила об утечке секретных кодов доступа к кабинам пилотов. В авиакомпании утверждают, что, помимо кодов доступа,

Вторая по величине авиакомпания США United Airlines получила долгожданное одобрение Федерального управления авиации США (FAA) на запуск сервиса по беспроводному доступу в интернет на авиарейсах внутри страны. Согласие распорядите

Вторая по величине авиакомпания США United Airlines получила долгожданное одобрение Федерального управления авиации США (FAA) на запуск сервиса по беспроводному доступу в интернет на авиарейсах внутри страны. Согласие распорядите

Некоторые сайты позволяют путешественникам называть собственную цену на билеты, но сбой в работе компьютеров компании United Airlines , развил этот метод дальше. Веб-сервер сам выбирал цену на каждый билет, сообщает Silicon. Сбой в работе сайта компании дал возможность тысячам пользователей купить билет до Инди

Портал компании Microsoft (MSN) вступил в интернет-альянс с авиакомпанией United Airlines и компанией Handspring, производителем PDA (Personal Digital Assistant), сообщает Yahoo!Actualites. United Airlines и MSN предложат клиентам авиакомпании интернет-сервис,

Американская авиакомпания United Airlines сообщила о намерении предоставить своим пассажирам возможности доступа в интернет и к электронной почте в 50 крупнейших международных аэропортах, сообщает WebTravelnews. В услуг

Lotus Development Corp. объявила о том, что United Airlines , крупнейший в мире авиа перевозчик, запустил в эксплуатацию интранет-портал,

Авиакомпания United Airlines объявила о своем намерении создать новое подразделение, целью которого станет максимизация продаж через Интернет. Все ресурсы нового подразделения будут сосредоточены на этой за

Крупнейшая американская авиакомпания United Airlines объявила о сокращении числа своих рейсов в Новый Год. Так, если обычная дневная норма составляет 2400 рейсов, то 31 декабря это число будет сокращено на 34%, а 1 января на 14%.

Компания Hewlett-Packard, страдавшая из-за низких продаж Unix-серверов, заключила контракт с United Airlines на поставку более 108 подобных систем. По условиям договора будет установлено 8 серверов V-класса HP 9000 для обслуживания всемирных систем, отвечающих за графики полетов, грузо