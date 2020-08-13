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United Airlines авиакомпания
СОБЫТИЯ
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|13.08.2020
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Sabre продлила дистрибуционное соглашение с United Airlines
Sabre Corporation, поставщик технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма, сообщил о продлении соглашения о глобальной дистрибуции с United Airlines. Это подтверждает стремление двух компаний обеспечить туристическим агентам доступ к контенту авиаперевозчика посредством торговой площадки Sabre. C отменой ограничений на путеш
|09.04.2019
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Sabre тестирует создание NDC-предложений с United Airlines и агентствами
Sabre Corporation запустила первый пакет API-интерфейсов на базе нового стандарта дистрибуции NDC совместно с авиакомпанией United Airlines. Агентства-партнеры Sabre по программе «Больше, чем NDC» теперь смогут создавать бронирования, используя новый протокол передачи данных, и предоставить клиентам комплексный серв
|16.05.2017
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Все коды доступа в кабины пилотов United Airlines утекли в Сеть
Утечка кодов: так случайно получилось Авиакомпания United Airlines, занимающая третье место в мире по размерам воздушного флота, объявила об утечке секретных кодов доступа к кабинам пилотов. В авиакомпании утверждают, что, помимо кодов доступа,
|25.06.2015
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United Airlines модернизировала ИТ-инфраструктуру с помощью Microsoft
Авиакомпания United Airlines провела модернизацию ИТ-инфраструктуры при поддержке корпорации Microsoft. ИТ
|07.06.2005
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United Airlines готовится запустить беспроводной интернет на авиарейсах
Вторая по величине авиакомпания США United Airlines получила долгожданное одобрение Федерального управления авиации США (FAA) на запуск сервиса по беспроводному доступу в интернет на авиарейсах внутри страны. Согласие распорядите
|07.06.2005
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United Airlines готовится запустить беспроводной интернет на авиарейсах
Вторая по величине авиакомпания США United Airlines получила долгожданное одобрение Федерального управления авиации США (FAA) на запуск сервиса по беспроводному доступу в интернет на авиарейсах внутри страны. Согласие распорядите
|23.08.2001
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Веб-сайт компании United Airlines самостоятельно снизил цены на билеты
Некоторые сайты позволяют путешественникам называть собственную цену на билеты, но сбой в работе компьютеров компании United Airlines, развил этот метод дальше. Веб-сервер сам выбирал цену на каждый билет, сообщает Silicon. Сбой в работе сайта компании дал возможность тысячам пользователей купить билет до Инди
|16.05.2001
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MSN: альянс с United Airlines и Handspring
Портал компании Microsoft (MSN) вступил в интернет-альянс с авиакомпанией United Airlines и компанией Handspring, производителем PDA (Personal Digital Assistant), сообщает Yahoo!Actualites. United Airlines и MSN предложат клиентам авиакомпании интернет-сервис,
|04.10.2000
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Авиакомпания United Airlines предоставит своим пассажирам доступ в интернет в 50 аэропортах по всему миру
Американская авиакомпания United Airlines сообщила о намерении предоставить своим пассажирам возможности доступа в интернет и к электронной почте в 50 крупнейших международных аэропортах, сообщает WebTravelnews. В услуг
|16.05.2000
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United Airlines запустил в эксплуатацию корпоративный интранет-портал mySkyNet
Lotus Development Corp. объявила о том, что United Airlines, крупнейший в мире авиа перевозчик, запустил в эксплуатацию интранет-портал,
|14.01.2000
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United Airlines создает отделение по продажам через Интернет
Авиакомпания United Airlines объявила о своем намерении создать новое подразделение, целью которого станет максимизация продаж через Интернет. Все ресурсы нового подразделения будут сосредоточены на этой за
|29.12.1999
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United Airlines сокращает число новогодних рейсов
Крупнейшая американская авиакомпания United Airlines объявила о сокращении числа своих рейсов в Новый Год. Так, если обычная дневная норма составляет 2400 рейсов, то 31 декабря это число будет сокращено на 34%, а 1 января на 14%.
|12.11.1999
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HP заключает контракт с United Airlines на поставку Unix-серверов
Компания Hewlett-Packard, страдавшая из-за низких продаж Unix-серверов, заключила контракт с United Airlines на поставку более 108 подобных систем. По условиям договора будет установлено 8 серверов V-класса HP 9000 для обслуживания всемирных систем, отвечающих за графики полетов, грузо
|31.05.1999
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Lucent Technologies подписала контракт на предоставление услуг для United Airlines стоимостью $21 млн
Как сообщают западные СМИ, Lucent Technologies подписала контракт на сумму $21 млн с авиакомпанией United Airlines. Договор заключен на поддержку пунктов заказа авиабилетов и ящиков голосовой почты в течение трех лет. Поддержка будет осуществляться с помощью продуктов серий CentreVu Customer
United Airlines и организации, системы, технологии, персоны:
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