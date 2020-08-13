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United Airlines авиакомпания

United Airlines - авиакомпания

СОБЫТИЯ

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13.08.2020 Sabre продлила дистрибуционное соглашение с United Airlines

Sabre Corporation, поставщик технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма, сообщил о продлении соглашения о глобальной дистрибуции с United Airlines. Это подтверждает стремление двух компаний обеспечить туристическим агентам доступ к контенту авиаперевозчика посредством торговой площадки Sabre. C отменой ограничений на путеш
09.04.2019 Sabre тестирует создание NDC-предложений с United Airlines и агентствами

Sabre Corporation запустила первый пакет API-интерфейсов на базе нового стандарта дистрибуции NDC совместно с авиакомпанией United Airlines. Агентства-партнеры Sabre по программе «Больше, чем NDC» теперь смогут создавать бронирования, используя новый протокол передачи данных, и предоставить клиентам комплексный серв
16.05.2017 Все коды доступа в кабины пилотов United Airlines утекли в Сеть

Утечка кодов: так случайно получилось Авиакомпания United Airlines, занимающая третье место в мире по размерам воздушного флота, объявила об утечке секретных кодов доступа к кабинам пилотов. В авиакомпании утверждают, что, помимо кодов доступа,
25.06.2015 United Airlines модернизировала ИТ-инфраструктуру с помощью Microsoft

Авиакомпания United Airlines провела модернизацию ИТ-инфраструктуры при поддержке корпорации Microsoft. ИТ
07.06.2005 United Airlines готовится запустить беспроводной интернет на авиарейсах

Вторая по величине авиакомпания США United Airlines получила долгожданное одобрение Федерального управления авиации США (FAA) на запуск сервиса по беспроводному доступу в интернет на авиарейсах внутри страны. Согласие распорядите
07.06.2005 United Airlines готовится запустить беспроводной интернет на авиарейсах

Вторая по величине авиакомпания США United Airlines получила долгожданное одобрение Федерального управления авиации США (FAA) на запуск сервиса по беспроводному доступу в интернет на авиарейсах внутри страны. Согласие распорядите
23.08.2001 Веб-сайт компании United Airlines самостоятельно снизил цены на билеты

Некоторые сайты позволяют путешественникам называть собственную цену на билеты, но сбой в работе компьютеров компании United Airlines, развил этот метод дальше. Веб-сервер сам выбирал цену на каждый билет, сообщает Silicon. Сбой в работе сайта компании дал возможность тысячам пользователей купить билет до Инди
16.05.2001 MSN: альянс с United Airlines и Handspring

Портал компании Microsoft (MSN) вступил в интернет-альянс с авиакомпанией United Airlines и компанией Handspring, производителем PDA (Personal Digital Assistant), сообщает Yahoo!Actualites. United Airlines и MSN предложат клиентам авиакомпании интернет-сервис,
04.10.2000 Авиакомпания United Airlines предоставит своим пассажирам доступ в интернет в 50 аэропортах по всему миру

Американская авиакомпания United Airlines сообщила о намерении предоставить своим пассажирам возможности доступа в интернет и к электронной почте в 50 крупнейших международных аэропортах, сообщает WebTravelnews. В услуг
16.05.2000 United Airlines запустил в эксплуатацию корпоративный интранет-портал mySkyNet

Lotus Development Corp. объявила о том, что United Airlines, крупнейший в мире авиа перевозчик, запустил в эксплуатацию интранет-портал,

14.01.2000 United Airlines создает отделение по продажам через Интернет

Авиакомпания United Airlines объявила о своем намерении создать новое подразделение, целью которого станет максимизация продаж через Интернет. Все ресурсы нового подразделения будут сосредоточены на этой за
29.12.1999 United Airlines сокращает число новогодних рейсов

Крупнейшая американская авиакомпания United Airlines объявила о сокращении числа своих рейсов в Новый Год. Так, если обычная дневная норма составляет 2400 рейсов, то 31 декабря это число будет сокращено на 34%, а 1 января на 14%.

12.11.1999 HP заключает контракт с United Airlines на поставку Unix-серверов

Компания Hewlett-Packard, страдавшая из-за низких продаж Unix-серверов, заключила контракт с United Airlines на поставку более 108 подобных систем. По условиям договора будет установлено 8 серверов V-класса HP 9000 для обслуживания всемирных систем, отвечающих за графики полетов, грузо
31.05.1999 Lucent Technologies подписала контракт на предоставление услуг для United Airlines стоимостью $21 млн

Как сообщают западные СМИ, Lucent Technologies подписала контракт на сумму $21 млн с авиакомпанией United Airlines. Договор заключен на поддержку пунктов заказа авиабилетов и ящиков голосовой почты в течение трех лет. Поддержка будет осуществляться с помощью продуктов серий CentreVu Customer

Публикаций - 95, упоминаний - 97

United Airlines и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 20
Intel Corporation 12811 15
Oracle Corporation 7074 12
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 11
Cisco Systems 5372 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 7
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
HP EDS - Electronic Data Systems 239 6
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 6
Lenovo Motorola 3566 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Sony 6739 5
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 4
IBM Global Services 130 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Accenture plc 719 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Криста НПО 69 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 4
Adobe Systems 1597 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 167 4
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Микротест 284 4
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Apple Inc 13156 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
Delta Air Lines - авиакомпания 90 27
American Airlines 90 24
Boeing 1031 15
Continental Airlines 30 14
British Airways - British Midland International 127 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 12
Air France–KLM - Air France - KLM 81 11
Delta Air Lines - Northwest Airlines - NWA 21 9
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 9
Deutsche Lufthansa AG 121 8
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 7
Allstate Insurance 7 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
Bank of America - Банк Америки 271 6
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 5
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 5
Expedia Group 136 5
Deutsche Lufthansa AG - Austrian Airlines - авиакомпания 20 4
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 4
Bosch Gasoline Systems 4 4
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 4
Citi - Citibank 158 4
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 4
Merrill Lynch 454 4
Air Canada - авиакомпания 16 4
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 3
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 12 3
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 3
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 3
Expedia - Travelocity 60 3
Ukraine International Airlines - Международные авиалинии Украины - авиакомпания 5 3
eBay Inc 1640 3
Airbus Group - Airbus Industries 249 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 4
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
United States Office of Personnel Management - Управление кадровой службы США 9 1
IMI - Israel Military Industries 5 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 4
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 67 4
Бронирование - Booking 983 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 4
Стандартизация - Standardization 2339 4
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Электронный билет - e-ticket 176 4
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 73 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 2
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 6
Microsoft Windows 16882 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 3
Ross Systems iRenaissance ERP 34 2
Microsoft Money - MSN Money - MSN Money app - Microsoft MoneyCentral 26 2
Honda Accord 16 2
QAD MFG/Pro 29 2
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies - SQLBase 15 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Microsoft Azure 1526 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Apple iPod 1553 2
SAP Sybase 292 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Sabre Red 360 and GetThere 13 2
Microsoft VB.NET - язык программирования 18 1
Sabre API 7 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
Avaya Definity УАТС 104 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
AOL MapQuest 29 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 81 1
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 83 1
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 102 1
Nokia Nseries 538 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 73 1
iSpring TalkMaster 3 1
Sabre ACSI - Sabre SSCI - Sabre Sonic Check In 2 1
FreePik 1841 1
Avaya Intuity Audix 10 1
Amadeus ATC - Amadeus Ancillary Services - Amadeus ATC Refund - Amadeus ATC Shopper - Amadeus Ticket Changer 7 1
Paulk Mark - Полк Марк 7 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Тишкин Игорь 5 2
Altabef Douglas - Алтабеф Дуглас 9 2
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 2
ОХаллоран Джим 2 2
Clayman Michelle - Клайман Майкл 5 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Green Peter - Грин Питер 16 2
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 2
Clayman Michelle - Клэймен Майкл 2 2
Pickett John - Пикетт Джон 10 2
Snow John - Сноу Джон 6 2
Bingham Mark - Бингхем Марк 4 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Скляров Дмитрий 64 2
Rowe Zane - Роу Зейн 10 1
Mendis Roshan - Мендис Рошан 4 1
Гинцбург Александр 1 1
Симонов Игорь 103 1
Hastings Reed - Хастингс Рид 7 1
Junaid Hussain - Джуноид Хусейн 1 1
Gelsinger Pat - Гелсинджер Пэт 10 1
Chadwick Jonathan - Чадвик Джонатан 10 1
Проскурнин Сергей 1 1
Salvador Illa - Сальвадор Илья 1 1
Lewin Daniel - Левин Даниэл 6 1
Pombriant Denis - Помбриант Денис 7 1
Roslansky Ryan - Рослански Райан 1 1
Yellen Janet - Йеллен Джанет 6 1
Screven Edward - Скревен Эдвард 2 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Зонов Александр 55 1
Раздьяконов Николай 2 1
Rosenzweig Phil - Розенцвейг Фил 3 1
Hall Stanley - Холл Стэнли 2 1
Glazer Edmund - Глейзер Эдмунд 4 1
Evanina William - Эванина Уильям 1 1
Dean Eric - Дин Эрик 3 1
Barrett Michael - Барретт Майкл 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 55
Россия - РФ - Российская федерация 166168 20
Европа 24964 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Германия - Федеративная Республика 13221 7
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 6
США - Нью-Йорк 3180 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 4
Ирак - Республика 709 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Япония 13807 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Индия - Bharat 5870 3
Испания - Королевство 3840 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 3
Нидерланды 3746 3
США - Колумбия - Вашингтон 1487 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 3
США - Массачусетс - Бостон 384 3
Кения - Республика 168 3
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 271 2
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Америка - Американский регион 2206 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Израиль 2856 2
Франция - Французская Республика 8177 2
США - Иллинойс - Чикаго 440 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 2
США - Джорджия - Атланта 265 1
ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта - террористическая группировка, запрещена в России 25 1
США - Мичиган - Детройт 88 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 1
США - Вермонт - Берлингтон 27 1
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