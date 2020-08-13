Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Sabre продлила дистрибуционное соглашение с United Airlines

Бизнес

Sabre Corporation, поставщик технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма, сообщил о продлении соглашения о глобальной дистрибуции с United Airlines. Это подтверждает стремление двух компаний обеспечить туристическим агентам доступ к контенту авиаперевозчика посредством торговой площадки Sabre.

C отменой ограничений на путешествия технологии Sabre помогут United продвигать и реализовывать широкую линейку тарифов через глобальную дистрибутивную систему Sabre (GDS). Она позволяет охватить более 425 тыс. агентов и пассажиров, которых они обслуживают по всему миру.

«По мере восстановления отрасли ключевую роль в успехе авиакомпаний будет играть дистрибуция контента среди высокодоходных путешественников с помощью глобальной торговой площадки Sabre, – отметил Рошан Мендис (Roshan Mendis), коммерческий директор Sabre Travel Solutions. – Sabre по-прежнему нацелен предоставлять решения для ритейла, дистрибуции и реализации услуг, поддерживающие рост и прибыльность бизнеса наших клиентов. Мы рады продолжить многолетнее сотрудничество с авиакомпанией United, которая является технологическим лидером, и вместе работать над созданием инновационных продуктов для наших заказчиков».

Новое соглашение Sabre и United также поддерживает сотрудничество компаний, направленное на создание дополнительных возможностей на основе нового стандарта дистрибуции NDC. Решение Sabre на базе NDC играет основополагающую роль в том, чтобы путешественники имели доступ к лучшим персонализированным предложениям.

«United рада обеспечить пассажирам доступ к своему контенту через агентов, подключенных к Sabre. Мы также с нетерпением ждем продолжения нашей совместной работы над NDC, чтобы предоставить путешественникам, бронирующим авиабилеты через этот канал, все преимущества нашего разнообразного и персонализированного NDC-контента, – отметил Гленн Холлистер (Glenn Hollister), вице-президент United по стратегии и эффективности продаж. – United стала первой авиакомпанией в мире, запустившей NDC вместе с Sabre. Наша совместная работа направлена на то, чтобы предложить в Sabre полную линейку продуктов и сервисов, которые сейчас доступны на сайте United.com и через наш NDC API».

United выступила стартовым партнером Sabre по запуску функциональности для поиска, бронирования и оформления авиабилетов по NDC на все рейсы своей маршрутной сети. Авиакомпания продолжит распространять свой выгодный контент через сотни тысяч агентов и тысячи корпораций, которые пользуются торговой площадкой Sabre для поиска, бронирования и управления поездками.

Другие материалы рубрики

Центробанк обвинили в краже первого в России суперсервиса у разработчика

Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber

В России установлены первые нацстандарты для «умных городов»

Скидка 30% на оплату пошлин через портал госуслуг будет работать еще два года

Актуальна ли еще ОС Linux для виртуальных серверов VPS

«Яндекс» обвинили в пиратстве на 3 миллиарда

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей

Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

Показать еще

Наука

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной
Показать еще
Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов