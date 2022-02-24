Sabre Corporation - Sabre Holdings

Авиакомпания SCAT выходит на новый технологический уровень благодаря стратегическому партнерству с Sabre я пассажиров SabreSonic Passenger Service System (PSS) и переход на цифровую коммерческую платформу Sabre, поставщика технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма. Соврем

Sabre Safepoint начал отслеживать ограничения на поездки по миру ников могут меняться столь стремительно, – отметил Сонвит Пандья (Saunvit Pandya), старший директор Sabre по управлению продуктами. – Мы рады работать с нашими клиентами и предоставлять им прод

Sabre объявила о кадровых изменениях в руководстве мировой индустрии туризма, объявила о назначении Курта Экерта (Kurt Ekert) на должность президента Sabre. Таким образом, компания разделяет роли CEO и президента корпорации в рамках стратегии

Sabre объявила о стратегическом партнерстве с TUI Group для цифровизации сервиса в отелях ючении многолетнего партнерского соглашения с туристической группой TUI Group. В соответствии с ним Sabre Hospitality Solutions выступит в качестве поставщика технологий для дистрибуции и бизне

Sabre представляет Retail Intelligence для роста доходов авиакомпаний за счет персонализации ритейла ма, объявляет о запуске первых двух высокотехнологичных продуктов из портфеля Retail Intelligence – Sabre Air Price IQ и Sabre Ancillary IQ для динамического ценообразования тарифов и до

Sabre запустила облачную систему управления гостиницей Synxis Property Hub вной задаче – обеспечить комплексное, бесшовное и персонализированное обслуживание гостей. Партнеры Sabre по запуску этой системы внедрят Synxis Property Hub более чем в 450 гостиницах. Отели с

Etihad и Sabre объявили о долгосрочном партнерстве и ключевых технологиях ения с авиакомпанией Etihad. В соответствии с ним Etihad продолжит использовать портфель ИТ-решений Sabre, чтобы ускорить восстановление бизнеса, обеспечить рост после пандемии и повысить качес

Qatar Airways намерена заключить новое дистрибутивное соглашение с Sabre с акцентом на NDC вного соглашения, которое обеспечит доступ к контенту авиаперевозчика посредством торговой площадки Sabre (GDS). Qatar Airways намерена укрепить партнерство с Sabre и использовать преиму

Sabre интегрирует аналитику оценки тревел-рисков в эпоху COVID-19 ая дает единое представление обо всех факторах риска биобезопасности в путешествии. Присоединяясь к Sabre Developer Partner Platform, GOPASS Global сможет повысить свою конкурентоспособность на

Delta Air Lines и Sabre заключили соглашение о глобальной дистрибуции Delta Air Lines и Sabre заключили передовое соглашение о глобальной дистрибуции, которое укрепит их многолетнее партнерство и будет способствовать внедрению коммерческих и технологических инноваций в туристическ

Sabre представила новую электронную витрину предложений авиакомпаний Airline Storefront, технологии, которая упрощает сравнение сложных и многосоставных тарифов авиакомпаний в непрямом канале продаж. С 31 марта 2021 г. возможности New Airline Storefront доступны через Sabre API. Игроки рынка смогут использовать их для создания собственных уникальных электронных витрин и повышения качества обслуживания путешественников. Sabre также планирует внедрить э

Sabre расширяет возможности NDC и доступ к контенту авиакомпаний Corporation сообщает о трех важных достижениях в развитии высокотехнологичных решений на базе NDC. Sabre получил сертификат высшего (четвертого) уровня IATA NDC Level 4 как IT-провайдер. NDC-п

Kiwi.com заключила партнерство с Sabre для расширения глобального присутствия Kiwi.com и Sabre Corporation объявили о заключении стратегического партнерства. Благодаря этому соглашен

Lufthansa Group и Sabre заключили дистрибутивное соглашение Авиационная группа Lufthansa и Sabre, поставщик технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма, объявили о заключении нового гибкого дистрибутивного соглашения, которое обеспечивает современный ритейл ав

Sabre анонсировала первый продукт на базе технологии ИИ Sabre Corporation анонсировала выход первого продукта на базе технологии Sabre Travel AI, создаваемой в партнерстве с Google. Эта инновация позволила ускорить разрабо

Sabre и Google создают технологию искусственного интеллекта в туризме и технологической платформы на базе искусственного интеллекта (AI). Технология, получившая название Sabre Travel AI, использует передовые разработки Google в области искусственного интеллекта и

SAS и Sabre заключили дистрибутивное соглашение SAS и Sabre Corporation объявили о заключении нового многолетнего дистрибутивного соглашения, котор

Sabre активизирует возможности NDC в сотрудничестве с международными партнерами ных путешествий. В сотрудничестве с агентством Flight Centre Travel Group и авиакомпанией-партнером Sabre получил сертификат NDC Level 4 (высший уровень) как агрегатор в рамках соответствующей

Sabre продлила дистрибуционное соглашение с United Airlines ий обеспечить туристическим агентам доступ к контенту авиаперевозчика посредством торговой площадки Sabre. C отменой ограничений на путешествия технологии Sabre помогут United продвигать

Sabre и Mindsay создали чат-бота для автоматизации и улучшения качества обслуживания путешественников Компании Mindsay и Sabre Corporation объявили об официальном запуске решения по автоматизации клиентского обслуж

Sabre объявила о новых назначениях в руководстве азделения Travel Solutions, которое полностью объединит авиационное и агентское направления бизнеса Sabre для более эффективного и целостного обслуживания клиентов. «Я полон энтузиазма относите

Sabre объявила финансовые результаты за IV квартал и полный 2019 год вартал и календарный год, завершившийся 31 декабря 2019 года. В 2019 году консолидированная выручка Sabre выросла до $3,975 млрд, что на 2,8% больше показателя 2018 года ($3,867 млрд). Показате

Sabre представила стратегические приоритеты для ускорения роста бизнеса чную стоимость для акционеров. Стремясь стать лидером нового рынка персонализированных путешествий, Sabre подробно описала пять стратегических инициатив, направленных на расширение целевого рын

Sabre и Accor создадут унифицированную платформу для индустрии гостеприимства по многочисленным запросам гостиничного бизнеса, – отметил Шон Менке (Sean Menke), президент и CEO Sabre Corporation. – Эти разработки лягут в основу решений нового поколения с сфере ритейла,

Sabre выбрала Google Cloud в качестве основного поставщика облачных услуг Google Cloud объявила о партнерстве с Sabre Corporation, поставщиком программного обеспечения и технологий для мировой индустрии ту

Wizz Air внедряет интеллектуальные технологии Sabre для планирования рейсов и составления расписания Европейский авиаперевозчик Wizz Air выбрал в качестве стратегического партнера Sabre Corporation, поставщика технологий для мировой индустрии туризма и путешествий, который

Sabre представила медиа-решение для продвижения отелей в GDS й в агентском сообществе в рамках запуска решения Content Services for Lodging. Новое медиа-решение Sabre для отелей поможет агентам находить более подходящие варианты жилья посредством GDS, ис

Sabre и ATPCO заключили соглашение о дистрибуции контента Routehappy Rich Content Sabre Corporation и ATPCO объявили о заключении нового долгосрочного соглашения, позволяющего Sabre распространять контент Routehappy посредством подключенных к Sabre традиционных

Sabre объявила о приобретении Radixx адиционными перевозчиками и сегодня составляет около 30% мирового рынка пассажирских авиаперевозок. Sabre ожидает, что сделка по приобретению Radixx позволит компании предложить быстрорастущему

Sabre обеспечит агентам доступ к контенту Singapore Airlines по NDC e Airlines в целях развития ее NDC-программы KrisConnect. Уже с ноября 2019 года ряд подключенных к Sabre агентов в Сингапуре получат доступ к уникальному NDC-контенту Singapore Airlines. По ме

Sabre отчиталась за квартал и улучшила финансовый прогноз на 2019 год а финансовые результаты за второй квартал, завершившийся 30 июня 2019 года. Консолидированный доход Sabre во втором квартале вырос на 1,6% до $1,0 млрд по сравнению с $984,4 млн за аналогичный

Sabre представила новое решение для бронирования гостиничного контента Sabre Corporation объявила о запуске нового решения Sabre Content Services for Lodging. Оно расширит возможности агентских и корпоративных инстру

Sabre и Visa расширят возможности виртуальных B2B-платежей в индустрии туризма уг смогут осуществлять платежи и получать оплату с помощью виртуальных карт Visa, используя решение Sabre Virtual Payments. Совместная работа Sabre и Visa объединяет возможности Sabre

Консолидированный доход Sabre вырос на 6,2% и превысил $1 млрд объявил финансовые результаты за I квартал, завершившийся 31 марта 2019 г. Консолидированный доход Sabre в I квартале вырос на 6,2% до $1,0494 млрд по сравнению с $988,4 млн за аналогичный пер

Sabre тестирует создание NDC-предложений с United Airlines и агентствами базе нового стандарта дистрибуции NDC совместно с авиакомпанией United Airlines. Агентства-партнеры Sabre по программе «Больше, чем NDC» теперь смогут создавать бронирования, используя новый пр

Sabre получила сертификат IATA ONE Order der Management System) и провайдер документооборота. Таким образом, система обслуживания пассажиров Sabre стала первой PSS (Passenger Service System), прошедшей этот этап сертификации Междунаро

Delta Air Lines присоединилась к программе Sabre «Больше, чем NDC» через NGS и с нетерпением ждем возможности использовать эти разработки с Sabre и всей индустрией». Sabre Corporation возглавляет совместную инициативу игроков рынка в области создания ритейла

Sabre приобретает Farelogix для ускорения внедрения стандарта NDC ниями и выполнению заказов по протоколу NDC, которые используют многие ведущие авиакомпании в мире. Sabre ожидает, что после завершения сделки данное приобретение позволит компании ускорить выв

Sabre отчитался о росте дохода на 7,7% вил финансовые результаты за III квартал, завершившийся 30 сентября 2018 г. Консолидированный доход Sabre в III квартале вырос на 7,7% до $970,3 млн по сравнению с $900,6 млн за аналогичный пер