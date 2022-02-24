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Sabre Corporation Sabre Holdings
Sabre Corporation – поставщик программного обеспечения и технологий для мировой индустрии туризма и путешествий (TravelTech), предоставляющий услуги для широкого круга туристических компаний, включая авиакомпании, отели, агентства и других поставщиков. Компания создает решения в области ритейла, дистрибуции и реализации услуг, помогая заказчикам работать более эффективно, увеличивать прибыль и предлагать персонализированный сервис путешественникам. Sabre также выступает торговой площадкой, связывающей поставщиков туристических услуг с покупателями по всему миру. Штаб-квартира компании находится в городе Саутлейк (Техас, США).
В 2021 году объем операций на технологической платформе Sabre превышает $260 млрд в год. Sabre предоставляет услуги клиентам более чем в 160 странах по всему миру.
СОБЫТИЯ
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|24.02.2022
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Авиакомпания SCAT выходит на новый технологический уровень благодаря стратегическому партнерству с Sabre
я пассажиров SabreSonic Passenger Service System (PSS) и переход на цифровую коммерческую платформу Sabre, поставщика технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма. Соврем
|19.01.2022
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Sabre Safepoint начал отслеживать ограничения на поездки по миру
ников могут меняться столь стремительно, – отметил Сонвит Пандья (Saunvit Pandya), старший директор Sabre по управлению продуктами. – Мы рады работать с нашими клиентами и предоставлять им прод
|20.12.2021
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Sabre объявила о кадровых изменениях в руководстве
мировой индустрии туризма, объявила о назначении Курта Экерта (Kurt Ekert) на должность президента Sabre. Таким образом, компания разделяет роли CEO и президента корпорации в рамках стратегии
|23.11.2021
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Sabre объявила о стратегическом партнерстве с TUI Group для цифровизации сервиса в отелях
ючении многолетнего партнерского соглашения с туристической группой TUI Group. В соответствии с ним Sabre Hospitality Solutions выступит в качестве поставщика технологий для дистрибуции и бизне
|09.11.2021
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Sabre представляет Retail Intelligence для роста доходов авиакомпаний за счет персонализации ритейла
ма, объявляет о запуске первых двух высокотехнологичных продуктов из портфеля Retail Intelligence – Sabre Air Price IQ и Sabre Ancillary IQ для динамического ценообразования тарифов и до
|11.10.2021
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Sabre запустила облачную систему управления гостиницей Synxis Property Hub
вной задаче – обеспечить комплексное, бесшовное и персонализированное обслуживание гостей. Партнеры Sabre по запуску этой системы внедрят Synxis Property Hub более чем в 450 гостиницах. Отели с
|27.09.2021
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Etihad и Sabre объявили о долгосрочном партнерстве и ключевых технологиях
ения с авиакомпанией Etihad. В соответствии с ним Etihad продолжит использовать портфель ИТ-решений Sabre, чтобы ускорить восстановление бизнеса, обеспечить рост после пандемии и повысить качес
|08.09.2021
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Qatar Airways намерена заключить новое дистрибутивное соглашение с Sabre с акцентом на NDC
вного соглашения, которое обеспечит доступ к контенту авиаперевозчика посредством торговой площадки Sabre (GDS). Qatar Airways намерена укрепить партнерство с Sabre и использовать преиму
|30.06.2021
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Sabre интегрирует аналитику оценки тревел-рисков в эпоху COVID-19
ая дает единое представление обо всех факторах риска биобезопасности в путешествии. Присоединяясь к Sabre Developer Partner Platform, GOPASS Global сможет повысить свою конкурентоспособность на
|27.05.2021
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Delta Air Lines и Sabre заключили соглашение о глобальной дистрибуции
Delta Air Lines и Sabre заключили передовое соглашение о глобальной дистрибуции, которое укрепит их многолетнее партнерство и будет способствовать внедрению коммерческих и технологических инноваций в туристическ
|02.04.2021
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Sabre представила новую электронную витрину предложений авиакомпаний
Airline Storefront, технологии, которая упрощает сравнение сложных и многосоставных тарифов авиакомпаний в непрямом канале продаж. С 31 марта 2021 г. возможности New Airline Storefront доступны через Sabre API. Игроки рынка смогут использовать их для создания собственных уникальных электронных витрин и повышения качества обслуживания путешественников. Sabre также планирует внедрить э
|18.03.2021
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Sabre расширяет возможности NDC и доступ к контенту авиакомпаний
Corporation сообщает о трех важных достижениях в развитии высокотехнологичных решений на базе NDC. Sabre получил сертификат высшего (четвертого) уровня IATA NDC Level 4 как IT-провайдер. NDC-п
|04.03.2021
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Kiwi.com заключила партнерство с Sabre для расширения глобального присутствия
Kiwi.com и Sabre Corporation объявили о заключении стратегического партнерства. Благодаря этому соглашен
|17.12.2020
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Lufthansa Group и Sabre заключили дистрибутивное соглашение
Авиационная группа Lufthansa и Sabre, поставщик технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма, объявили о заключении нового гибкого дистрибутивного соглашения, которое обеспечивает современный ритейл ав
|09.11.2020
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Sabre анонсировала первый продукт на базе технологии ИИ
Sabre Corporation анонсировала выход первого продукта на базе технологии Sabre Travel AI, создаваемой в партнерстве с Google. Эта инновация позволила ускорить разрабо
|26.10.2020
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Sabre и Google создают технологию искусственного интеллекта в туризме
и технологической платформы на базе искусственного интеллекта (AI). Технология, получившая название Sabre Travel AI, использует передовые разработки Google в области искусственного интеллекта и
|01.09.2020
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SAS и Sabre заключили дистрибутивное соглашение
SAS и Sabre Corporation объявили о заключении нового многолетнего дистрибутивного соглашения, котор
|26.08.2020
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Sabre активизирует возможности NDC в сотрудничестве с международными партнерами
ных путешествий. В сотрудничестве с агентством Flight Centre Travel Group и авиакомпанией-партнером Sabre получил сертификат NDC Level 4 (высший уровень) как агрегатор в рамках соответствующей
|13.08.2020
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Sabre продлила дистрибуционное соглашение с United Airlines
ий обеспечить туристическим агентам доступ к контенту авиаперевозчика посредством торговой площадки Sabre. C отменой ограничений на путешествия технологии Sabre помогут United продвигать
|29.07.2020
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Sabre и Mindsay создали чат-бота для автоматизации и улучшения качества обслуживания путешественников
Компании Mindsay и Sabre Corporation объявили об официальном запуске решения по автоматизации клиентского обслуж
|08.07.2020
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Sabre объявила о новых назначениях в руководстве
азделения Travel Solutions, которое полностью объединит авиационное и агентское направления бизнеса Sabre для более эффективного и целостного обслуживания клиентов. «Я полон энтузиазма относите
|10.03.2020
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Sabre объявила финансовые результаты за IV квартал и полный 2019 год
вартал и календарный год, завершившийся 31 декабря 2019 года. В 2019 году консолидированная выручка Sabre выросла до $3,975 млрд, что на 2,8% больше показателя 2018 года ($3,867 млрд). Показате
|03.03.2020
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Sabre представила стратегические приоритеты для ускорения роста бизнеса
чную стоимость для акционеров. Стремясь стать лидером нового рынка персонализированных путешествий, Sabre подробно описала пять стратегических инициатив, направленных на расширение целевого рын
|28.01.2020
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Sabre и Accor создадут унифицированную платформу для индустрии гостеприимства
по многочисленным запросам гостиничного бизнеса, – отметил Шон Менке (Sean Menke), президент и CEO Sabre Corporation. – Эти разработки лягут в основу решений нового поколения с сфере ритейла,
|24.01.2020
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Sabre выбрала Google Cloud в качестве основного поставщика облачных услуг
Google Cloud объявила о партнерстве с Sabre Corporation, поставщиком программного обеспечения и технологий для мировой индустрии ту
|10.12.2019
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Wizz Air внедряет интеллектуальные технологии Sabre для планирования рейсов и составления расписания
Европейский авиаперевозчик Wizz Air выбрал в качестве стратегического партнера Sabre Corporation, поставщика технологий для мировой индустрии туризма и путешествий, который
|14.11.2019
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Sabre представила медиа-решение для продвижения отелей в GDS
й в агентском сообществе в рамках запуска решения Content Services for Lodging. Новое медиа-решение Sabre для отелей поможет агентам находить более подходящие варианты жилья посредством GDS, ис
|25.10.2019
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Sabre и ATPCO заключили соглашение о дистрибуции контента Routehappy Rich Content
Sabre Corporation и ATPCO объявили о заключении нового долгосрочного соглашения, позволяющего Sabre распространять контент Routehappy посредством подключенных к Sabre традиционных
|21.10.2019
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Sabre объявила о приобретении Radixx
адиционными перевозчиками и сегодня составляет около 30% мирового рынка пассажирских авиаперевозок. Sabre ожидает, что сделка по приобретению Radixx позволит компании предложить быстрорастущему
|01.10.2019
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Sabre обеспечит агентам доступ к контенту Singapore Airlines по NDC
e Airlines в целях развития ее NDC-программы KrisConnect. Уже с ноября 2019 года ряд подключенных к Sabre агентов в Сингапуре получат доступ к уникальному NDC-контенту Singapore Airlines. По ме
|12.08.2019
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Sabre отчиталась за квартал и улучшила финансовый прогноз на 2019 год
а финансовые результаты за второй квартал, завершившийся 30 июня 2019 года. Консолидированный доход Sabre во втором квартале вырос на 1,6% до $1,0 млрд по сравнению с $984,4 млн за аналогичный
|23.07.2019
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Sabre представила новое решение для бронирования гостиничного контента
Sabre Corporation объявила о запуске нового решения Sabre Content Services for Lodging. Оно расширит возможности агентских и корпоративных инстру
|04.06.2019
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Sabre и Visa расширят возможности виртуальных B2B-платежей в индустрии туризма
уг смогут осуществлять платежи и получать оплату с помощью виртуальных карт Visa, используя решение Sabre Virtual Payments. Совместная работа Sabre и Visa объединяет возможности Sabre
|20.05.2019
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Консолидированный доход Sabre вырос на 6,2% и превысил $1 млрд
объявил финансовые результаты за I квартал, завершившийся 31 марта 2019 г. Консолидированный доход Sabre в I квартале вырос на 6,2% до $1,0494 млрд по сравнению с $988,4 млн за аналогичный пер
|09.04.2019
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Sabre тестирует создание NDC-предложений с United Airlines и агентствами
базе нового стандарта дистрибуции NDC совместно с авиакомпанией United Airlines. Агентства-партнеры Sabre по программе «Больше, чем NDC» теперь смогут создавать бронирования, используя новый пр
|02.04.2019
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Sabre получила сертификат IATA ONE Order
der Management System) и провайдер документооборота. Таким образом, система обслуживания пассажиров Sabre стала первой PSS (Passenger Service System), прошедшей этот этап сертификации Междунаро
|21.03.2019
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Delta Air Lines присоединилась к программе Sabre «Больше, чем NDC»
через NGS и с нетерпением ждем возможности использовать эти разработки с Sabre и всей индустрией». Sabre Corporation возглавляет совместную инициативу игроков рынка в области создания ритейла
|16.11.2018
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Sabre приобретает Farelogix для ускорения внедрения стандарта NDC
ниями и выполнению заказов по протоколу NDC, которые используют многие ведущие авиакомпании в мире. Sabre ожидает, что после завершения сделки данное приобретение позволит компании ускорить выв
|14.11.2018
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Sabre отчитался о росте дохода на 7,7%
вил финансовые результаты за III квартал, завершившийся 30 сентября 2018 г. Консолидированный доход Sabre в III квартале вырос на 7,7% до $970,3 млн по сравнению с $900,6 млн за аналогичный пер
|31.10.2018
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Sabre объявил о запуске первой в отрасли цифровой коммерческой платформы для авиакомпаний
действия с клиентами. Digital Airline Commercial Platform является частью стратегической инициативы Sabre по переосмыслению подходов к туристическому бизнесу. Это единственная в отрасли платфор
Sabre Corporation и организации, системы, технологии, персоны:
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