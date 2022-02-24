Sabre Corporation - Sabre Holdings

Sabre Corporation – поставщик программного обеспечения и технологий для мировой индустрии туризма и путешествий (TravelTech), предоставляющий услуги для широкого круга туристических компаний, включая авиакомпании, отели, агентства и других поставщиков. Компания создает решения в области ритейла, дистрибуции и реализации услуг, помогая заказчикам работать более эффективно, увеличивать прибыль и предлагать персонализированный сервис путешественникам. Sabre также выступает торговой площадкой, связывающей поставщиков туристических услуг с покупателями по всему миру. Штаб-квартира компании находится в городе Саутлейк (Техас, США).

В 2021 году объем операций на технологической платформе Sabre превышает $260 млрд в год. Sabre предоставляет услуги клиентам более чем в 160 странах по всему миру.