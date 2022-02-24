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Sabre Corporation Sabre Holdings

Sabre Corporation - Sabre Holdings

Sabre Corporation – поставщик программного обеспечения и технологий для мировой индустрии туризма и путешествий (TravelTech), предоставляющий услуги для широкого круга туристических компаний, включая авиакомпании, отели, агентства и других поставщиков. Компания создает решения в области ритейла, дистрибуции и реализации услуг, помогая заказчикам работать более эффективно, увеличивать прибыль и предлагать персонализированный сервис путешественникам.  Sabre также выступает торговой площадкой, связывающей поставщиков туристических услуг с покупателями по всему миру.  Штаб-квартира компании находится в городе Саутлейк (Техас, США).

В 2021 году объем операций на технологической платформе Sabre превышает $260 млрд в год.  Sabre предоставляет услуги клиентам более чем в 160 странах по всему миру. 


24.02.2022 Авиакомпания SCAT выходит на новый технологический уровень благодаря стратегическому партнерству с Sabre
19.01.2022 Sabre Safepoint начал отслеживать ограничения на поездки по миру
20.12.2021 Sabre объявила о кадровых изменениях в руководстве
23.11.2021 Sabre объявила о стратегическом партнерстве с TUI Group для цифровизации сервиса в отелях
09.11.2021 Sabre представляет Retail Intelligence для роста доходов авиакомпаний за счет персонализации ритейла
11.10.2021 Sabre запустила облачную систему управления гостиницей Synxis Property Hub
27.09.2021 Etihad и Sabre объявили о долгосрочном партнерстве и ключевых технологиях
08.09.2021 Qatar Airways намерена заключить новое дистрибутивное соглашение с Sabre с акцентом на NDC
30.06.2021 Sabre интегрирует аналитику оценки тревел-рисков в эпоху COVID-19
27.05.2021 Delta Air Lines и Sabre заключили соглашение о глобальной дистрибуции
02.04.2021 Sabre представила новую электронную витрину предложений авиакомпаний
18.03.2021 Sabre расширяет возможности NDC и доступ к контенту авиакомпаний
04.03.2021 Kiwi.com заключила партнерство с Sabre для расширения глобального присутствия
17.12.2020 Lufthansa Group и Sabre заключили дистрибутивное соглашение
09.11.2020 Sabre анонсировала первый продукт на базе технологии ИИ
26.10.2020 Sabre и Google создают технологию искусственного интеллекта в туризме
01.09.2020 SAS и Sabre заключили дистрибутивное соглашение
26.08.2020 Sabre активизирует возможности NDC в сотрудничестве с международными партнерами
13.08.2020 Sabre продлила дистрибуционное соглашение с United Airlines
29.07.2020 Sabre и Mindsay создали чат-бота для автоматизации и улучшения качества обслуживания путешественников
08.07.2020 Sabre объявила о новых назначениях в руководстве
10.03.2020 Sabre объявила финансовые результаты за IV квартал и полный 2019 год
03.03.2020 Sabre представила стратегические приоритеты для ускорения роста бизнеса
28.01.2020 Sabre и Accor создадут унифицированную платформу для индустрии гостеприимства
24.01.2020 Sabre выбрала Google Cloud в качестве основного поставщика облачных услуг
10.12.2019 Wizz Air внедряет интеллектуальные технологии Sabre для планирования рейсов и составления расписания
14.11.2019 Sabre представила медиа-решение для продвижения отелей в GDS
25.10.2019 Sabre и ATPCO заключили соглашение о дистрибуции контента Routehappy Rich Content
21.10.2019 Sabre объявила о приобретении Radixx
01.10.2019 Sabre обеспечит агентам доступ к контенту Singapore Airlines по NDC
12.08.2019 Sabre отчиталась за квартал и улучшила финансовый прогноз на 2019 год
23.07.2019 Sabre представила новое решение для бронирования гостиничного контента
04.06.2019 Sabre и Visa расширят возможности виртуальных B2B-платежей в индустрии туризма
20.05.2019 Консолидированный доход Sabre вырос на 6,2% и превысил $1 млрд
09.04.2019 Sabre тестирует создание NDC-предложений с United Airlines и агентствами
02.04.2019 Sabre получила сертификат IATA ONE Order
21.03.2019 Delta Air Lines присоединилась к программе Sabre «Больше, чем NDC»
16.11.2018 Sabre приобретает Farelogix для ускорения внедрения стандарта NDC
14.11.2018 Sabre отчитался о росте дохода на 7,7%
31.10.2018 Sabre объявил о запуске первой в отрасли цифровой коммерческой платформы для авиакомпаний

Публикаций - 155, упоминаний - 230

Sabre Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

NDC Technologies 41 20
Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 15 15
IBM - International Business Machines Corp 9199 13
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution 446 13
SAP SE 4885 12
Amadeus IT Group 85 11
Google LLC 10969 10
Sabre Airline Solutions 16 9
Ramax - Рамакс 94 8
Microsoft Corporation 23533 8
Deutsche Lufthansa Systems 24 8
Oracle Corporation 6317 7
Cisco Systems 4882 7
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 121 6
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 170 4
Radixx 4 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1352 4
Inform GmbH 35 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6972 4
Sabre Labs 4 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1535 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 317 4
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 199 4
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 19 3
AR Door 3 3
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 12 3
ФОРС - Центр разработки 557 3
HP Inc. 5526 3
Крок - Croc 1711 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4165 3
Dell EMC 4921 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 439 3
7026 3
Celonis 23 3
Samsung Electronics 9746 2
Swiss-AS - Swiss Aviation Software 2 2
HP - Hewlett-Packard 3600 2
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 2
Yandex - Яндекс 5702 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 712 43
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 339 15
ВТБ - ВТБ24 660 10
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 306 7
Assist - Ассист 202 7
Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - авиакомпания 71 7
Почта России ПАО 1997 6
Трансаэро - авиакомпания 58 6
United Airlines - авиакомпания 90 6
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 57 5
British Airways - British Midland International 124 5
American Airlines 83 5
Austrian Airlines - авиакомпания 20 4
РЖД - Российские железные дороги 1625 4
Flight Centre Travel Group 3 3
Expedia Group 133 3
Альфа-Банк 1603 3
Deutsche Lufthansa AG 115 3
Boeing 988 3
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 32 3
ATPCO - The Airline Tariff Publishing Company 7 3
Expedia - Travelocity 60 3
Visa International 1874 3
Мираторг 24 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 2
American Express - Amex 310 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5840 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 889 2
Московские авиационные услуги ГУ 4 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 2
Delta Air Lines - авиакомпания 43 2
SWISS International Air Lines 52 2
Etihad Airways - авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов 7 2
Accor Hotels 15 2
American Express Global Business Travel 3 2
Carlson Wagonlit Travel 4 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 41 2
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 14 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 55 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2402 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2709 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10398 6
Автодор - Российские автомобильные дороги 64 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 851 3
Федеральное казначейство России 1551 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 823 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18006 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 2
Судебная власть - Judicial power 2100 2
Президент Российской Федерации 3723 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1216 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3712 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1179 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 1
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 97 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 189 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 144 1
CAHSR or CHSR - California High-Speed Rail - Калифорнийская высокоскоростная железная дорога - Управление высокоскоростной железной дороги Калифорнии 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2398 1
UK Government - Правительство Великобритании 29 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 1
Правительство Казахстана - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана - Министерство индустрии и новых технологий Казахстана - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 9 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 65 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 438 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53502 63
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5408 32
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79367 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39163 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17290 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26037 19
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 66 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17360 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13053 13
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 2970 13
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11402 13
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2505 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8197 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7996 12
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10247 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8148 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5463 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5127 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7809 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3420 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3767 9
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4390 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3783 8
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3321 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8912 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9951 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3672 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8299 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25814 7
HoReCa - Hospitality Solutions - Hospitality Management Solutions - Hospitality Management - Управление в индустрии гостеприимства 15 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9534 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 4865 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2432 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5204 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3529 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11318 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25148 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19948 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14898 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13599 5
Sabre GDS - Sabre Global Distribution System - travel reservation system 13 13
Sabre Red Workspace - Sabre Red App Centre 11 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 809 7
Sabre API 7 7
Sabre Red 360 and GetThere 7 7
Google Cloud Platform - GCP 273 6
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 421 6
Google Android 12590 5
Sabre Hospitality Solutions - Sabre Hospitality Intelligent Retailing Platform 5 5
Аэрофлот Бонус 25 5
Deutsche Lufthansa Systems Sirax AirFinance 6 5
Sabre NDC - Sabre New Distribution Capability - Sabre Beyond NDC 3 3
Oracle Siebel CRM Loyalty Management 20 3
Sabre Content Services for Lodging 3 3
Booking.com 104 3
Swiss-AS AMOS 33 3
Microsoft Windows 2000 12692 3
Microsoft Azure 1322 3
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 78 2
Sabre Sonic 3 2
SITA CrewTablet 2 2
Sabre KrisConnect 2 2
Sabre Smart Retail Engine 2 2
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 17 2
Sabre Virtual Payments 2 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2910 2
Sabre IX - Sabre Intelligence Exchange 2 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6548 2
Samsung Galaxy Gear 140 2
HPE ProLiant - HPE ProLiant G - HPE ProLiant Gen - Серия серверов 299 2
Champ 14 2
Google Cloud Services 183 2
IBM FileNet 111 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2514 2
Microsoft Exchange 1336 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 460 2
Sabre SynXis Central Reservations System - Sabre SynXis Platform 2 2
Microsoft Windows BitLocker 1276 1
Microsoft SQL Server 1479 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 1
Menke Shawn - Менке Шон 15 15
Лавренюк Анастасия 13 13
Jones Wade - Джонс Уэйд 10 10
Shirk Dave - Ширк Дейв 6 6
Богданов Кирилл 112 6
Савельев Виталий 48 5
Mendis Roshan - Мендис Рошан 4 4
Morgan Kathy - Морган Кэти 4 4
Врублевский Павел 93 4
Кирюшин Сергей 67 4
Шаромов Алексей 5 2
Войтенко Игорь 6 2
Ciancimino Alessandro - Чианчимино Алессандро 2 2
Lobl Jeff - Лобл Джефф 2 2
Войтенко Олег 26 2
Исаак Мостов 9 2
Буленков Дмитрий 29 2
Кутинский Владимир 3 1
Глазачев Иван 27 1
Демин Михаил 6 1
Кадников Вячеслав 19 1
DiFonzo Joe - ДиФонцо Джо 1 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 1
Колганов Владимир 13 1
Булгаков Кирилл 50 1
Самоукин Сергей 7 1
Савельев Михаил 41 1
Ильичев Сергей 3 1
Наумов Виктор 125 1
Окулов Валерий 7 1
Дмитрук Екатерина 3 1
Василенко Михаил 4 1
Сидоров Алексей 19 1
Акулов Михаил 6 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 61 1
Спирин Геннадий 4 1
Артимович Дмитрий 34 1
Курнаков Денис 3 1
Ткачук Всеволод 2 1
Конюков Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 123299 62
Европа 21327 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39452 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50237 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13191 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17157 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15027 10
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1745 8
Африка - Африканский регион 3273 8
Ближний Восток 2650 7
Германия - Федеративная Республика 12022 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12823 6
Америка Северная 2837 5
Земля - планета Солнечной системы 9713 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 979 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15121 4
Америка Латинская 1687 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2379 4
Европа Восточная 3001 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 420 3
Сингапур - Республика 1771 3
Украина 7284 3
Великобритания - Лондон 2370 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2383 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1289 2
Германия - Бавария - Мюнхен 469 2
Италия - Итальянская Республика 4229 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1433 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 848 2
США - Нью-Йорк 2810 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3430 2
Израиль 2612 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2332 2
Россия - СФО - Новосибирск 3726 2
Франция - Французская Республика 7089 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3334 2
Индия - Республика 5079 2
Япония 12886 2
Канада 4711 2
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4567 92
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие 490 49
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4944 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20260 36
Общественный транспорт - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2196 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42139 28
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4009 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15111 25
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс 1346 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6810 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14113 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41789 10
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2602 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4650 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3217 8
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа 1679 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10738 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6871 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10372 5
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 321 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4057 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4946 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9431 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2142 4
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 178 4
Топливо - Контроль топлива 1475 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24062 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4199 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3999 4
Кредитование - Сrediting 5194 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5674 4
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Экономический эффект 822 3
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