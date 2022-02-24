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Sabre Corporation Sabre Holdings

Sabre Corporation - Sabre Holdings

Sabre Corporation – поставщик программного обеспечения и технологий для мировой индустрии туризма и путешествий (TravelTech), предоставляющий услуги для широкого круга туристических компаний, включая авиакомпании, отели, агентства и других поставщиков. Компания создает решения в области ритейла, дистрибуции и реализации услуг, помогая заказчикам работать более эффективно, увеличивать прибыль и предлагать персонализированный сервис путешественникам.  Sabre также выступает торговой площадкой, связывающей поставщиков туристических услуг с покупателями по всему миру.  Штаб-квартира компании находится в городе Саутлейк (Техас, США).

В 2021 году объем операций на технологической платформе Sabre превышает $260 млрд в год.  Sabre предоставляет услуги клиентам более чем в 160 странах по всему миру. 

СОБЫТИЯ

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24.02.2022 Авиакомпания SCAT выходит на новый технологический уровень благодаря стратегическому партнерству с Sabre

я пассажиров SabreSonic Passenger Service System (PSS) и переход на цифровую коммерческую платформу Sabre, поставщика технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма. Соврем
19.01.2022 Sabre Safepoint начал отслеживать ограничения на поездки по миру

ников могут меняться столь стремительно, – отметил Сонвит Пандья (Saunvit Pandya), старший директор Sabre по управлению продуктами. – Мы рады работать с нашими клиентами и предоставлять им прод
20.12.2021 Sabre объявила о кадровых изменениях в руководстве

мировой индустрии туризма, объявила о назначении Курта Экерта (Kurt Ekert) на должность президента Sabre. Таким образом, компания разделяет роли CEO и президента корпорации в рамках стратегии

23.11.2021 Sabre объявила о стратегическом партнерстве с TUI Group для цифровизации сервиса в отелях

ючении многолетнего партнерского соглашения с туристической группой TUI Group. В соответствии с ним Sabre Hospitality Solutions выступит в качестве поставщика технологий для дистрибуции и бизне
09.11.2021 Sabre представляет Retail Intelligence для роста доходов авиакомпаний за счет персонализации ритейла

ма, объявляет о запуске первых двух высокотехнологичных продуктов из портфеля Retail Intelligence – Sabre Air Price IQ и Sabre Ancillary IQ для динамического ценообразования тарифов и до
11.10.2021 Sabre запустила облачную систему управления гостиницей Synxis Property Hub

вной задаче – обеспечить комплексное, бесшовное и персонализированное обслуживание гостей. Партнеры Sabre по запуску этой системы внедрят Synxis Property Hub более чем в 450 гостиницах. Отели с
27.09.2021 Etihad и Sabre объявили о долгосрочном партнерстве и ключевых технологиях

ения с авиакомпанией Etihad. В соответствии с ним Etihad продолжит использовать портфель ИТ-решений Sabre, чтобы ускорить восстановление бизнеса, обеспечить рост после пандемии и повысить качес
08.09.2021 Qatar Airways намерена заключить новое дистрибутивное соглашение с Sabre с акцентом на NDC

вного соглашения, которое обеспечит доступ к контенту авиаперевозчика посредством торговой площадки Sabre (GDS). Qatar Airways намерена укрепить партнерство с Sabre и использовать преиму
30.06.2021 Sabre интегрирует аналитику оценки тревел-рисков в эпоху COVID-19

ая дает единое представление обо всех факторах риска биобезопасности в путешествии. Присоединяясь к Sabre Developer Partner Platform, GOPASS Global сможет повысить свою конкурентоспособность на
27.05.2021 Delta Air Lines и Sabre заключили соглашение о глобальной дистрибуции

Delta Air Lines и Sabre заключили передовое соглашение о глобальной дистрибуции, которое укрепит их многолетнее партнерство и будет способствовать внедрению коммерческих и технологических инноваций в туристическ
02.04.2021 Sabre представила новую электронную витрину предложений авиакомпаний

Airline Storefront, технологии, которая упрощает сравнение сложных и многосоставных тарифов авиакомпаний в непрямом канале продаж. С 31 марта 2021 г. возможности New Airline Storefront доступны через Sabre API. Игроки рынка смогут использовать их для создания собственных уникальных электронных витрин и повышения качества обслуживания путешественников. Sabre также планирует внедрить э
18.03.2021 Sabre расширяет возможности NDC и доступ к контенту авиакомпаний

Corporation сообщает о трех важных достижениях в развитии высокотехнологичных решений на базе NDC. Sabre получил сертификат высшего (четвертого) уровня IATA NDC Level 4 как IT-провайдер. NDC-п
04.03.2021 Kiwi.com заключила партнерство с Sabre для расширения глобального присутствия

Kiwi.com и Sabre Corporation объявили о заключении стратегического партнерства. Благодаря этому соглашен
17.12.2020 Lufthansa Group и Sabre заключили дистрибутивное соглашение

Авиационная группа Lufthansa и Sabre, поставщик технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма, объявили о заключении нового гибкого дистрибутивного соглашения, которое обеспечивает современный ритейл ав
09.11.2020 Sabre анонсировала первый продукт на базе технологии ИИ

Sabre Corporation анонсировала выход первого продукта на базе технологии Sabre Travel AI, создаваемой в партнерстве с Google. Эта инновация позволила ускорить разрабо
26.10.2020 Sabre и Google создают технологию искусственного интеллекта в туризме

и технологической платформы на базе искусственного интеллекта (AI). Технология, получившая название Sabre Travel AI, использует передовые разработки Google в области искусственного интеллекта и
01.09.2020 SAS и Sabre заключили дистрибутивное соглашение

SAS и Sabre Corporation объявили о заключении нового многолетнего дистрибутивного соглашения, котор
26.08.2020 Sabre активизирует возможности NDC в сотрудничестве с международными партнерами

ных путешествий. В сотрудничестве с агентством Flight Centre Travel Group и авиакомпанией-партнером Sabre получил сертификат NDC Level 4 (высший уровень) как агрегатор в рамках соответствующей

13.08.2020 Sabre продлила дистрибуционное соглашение с United Airlines

ий обеспечить туристическим агентам доступ к контенту авиаперевозчика посредством торговой площадки Sabre. C отменой ограничений на путешествия технологии Sabre помогут United продвигать
29.07.2020 Sabre и Mindsay создали чат-бота для автоматизации и улучшения качества обслуживания путешественников

Компании Mindsay и Sabre Corporation объявили об официальном запуске решения по автоматизации клиентского обслуж
08.07.2020 Sabre объявила о новых назначениях в руководстве

азделения Travel Solutions, которое полностью объединит авиационное и агентское направления бизнеса Sabre для более эффективного и целостного обслуживания клиентов. «Я полон энтузиазма относите
10.03.2020 Sabre объявила финансовые результаты за IV квартал и полный 2019 год

вартал и календарный год, завершившийся 31 декабря 2019 года. В 2019 году консолидированная выручка Sabre выросла до $3,975 млрд, что на 2,8% больше показателя 2018 года ($3,867 млрд). Показате
03.03.2020 Sabre представила стратегические приоритеты для ускорения роста бизнеса

чную стоимость для акционеров. Стремясь стать лидером нового рынка персонализированных путешествий, Sabre подробно описала пять стратегических инициатив, направленных на расширение целевого рын
28.01.2020 Sabre и Accor создадут унифицированную платформу для индустрии гостеприимства

по многочисленным запросам гостиничного бизнеса, – отметил Шон Менке (Sean Menke), президент и CEO Sabre Corporation. – Эти разработки лягут в основу решений нового поколения с сфере ритейла,

24.01.2020 Sabre выбрала Google Cloud в качестве основного поставщика облачных услуг

Google Cloud объявила о партнерстве с Sabre Corporation, поставщиком программного обеспечения и технологий для мировой индустрии ту
10.12.2019 Wizz Air внедряет интеллектуальные технологии Sabre для планирования рейсов и составления расписания

Европейский авиаперевозчик Wizz Air выбрал в качестве стратегического партнера Sabre Corporation, поставщика технологий для мировой индустрии туризма и путешествий, который
14.11.2019 Sabre представила медиа-решение для продвижения отелей в GDS

й в агентском сообществе в рамках запуска решения Content Services for Lodging. Новое медиа-решение Sabre для отелей поможет агентам находить более подходящие варианты жилья посредством GDS, ис
25.10.2019 Sabre и ATPCO заключили соглашение о дистрибуции контента Routehappy Rich Content

Sabre Corporation и ATPCO объявили о заключении нового долгосрочного соглашения, позволяющего Sabre распространять контент Routehappy посредством подключенных к Sabre традиционных

21.10.2019 Sabre объявила о приобретении Radixx

адиционными перевозчиками и сегодня составляет около 30% мирового рынка пассажирских авиаперевозок. Sabre ожидает, что сделка по приобретению Radixx позволит компании предложить быстрорастущему
01.10.2019 Sabre обеспечит агентам доступ к контенту Singapore Airlines по NDC

e Airlines в целях развития ее NDC-программы KrisConnect. Уже с ноября 2019 года ряд подключенных к Sabre агентов в Сингапуре получат доступ к уникальному NDC-контенту Singapore Airlines. По ме
12.08.2019 Sabre отчиталась за квартал и улучшила финансовый прогноз на 2019 год

а финансовые результаты за второй квартал, завершившийся 30 июня 2019 года. Консолидированный доход Sabre во втором квартале вырос на 1,6% до $1,0 млрд по сравнению с $984,4 млн за аналогичный

23.07.2019 Sabre представила новое решение для бронирования гостиничного контента

Sabre Corporation объявила о запуске нового решения Sabre Content Services for Lodging. Оно расширит возможности агентских и корпоративных инстру
04.06.2019 Sabre и Visa расширят возможности виртуальных B2B-платежей в индустрии туризма

уг смогут осуществлять платежи и получать оплату с помощью виртуальных карт Visa, используя решение Sabre Virtual Payments. Совместная работа Sabre и Visa объединяет возможности Sabre
20.05.2019 Консолидированный доход Sabre вырос на 6,2% и превысил $1 млрд

объявил финансовые результаты за I квартал, завершившийся 31 марта 2019 г. Консолидированный доход Sabre в I квартале вырос на 6,2% до $1,0494 млрд по сравнению с $988,4 млн за аналогичный пер
09.04.2019 Sabre тестирует создание NDC-предложений с United Airlines и агентствами

базе нового стандарта дистрибуции NDC совместно с авиакомпанией United Airlines. Агентства-партнеры Sabre по программе «Больше, чем NDC» теперь смогут создавать бронирования, используя новый пр
02.04.2019 Sabre получила сертификат IATA ONE Order

der Management System) и провайдер документооборота. Таким образом, система обслуживания пассажиров Sabre стала первой PSS (Passenger Service System), прошедшей этот этап сертификации Междунаро
21.03.2019 Delta Air Lines присоединилась к программе Sabre «Больше, чем NDC»

через NGS и с нетерпением ждем возможности использовать эти разработки с Sabre и всей индустрией». Sabre Corporation возглавляет совместную инициативу игроков рынка в области создания ритейла

16.11.2018 Sabre приобретает Farelogix для ускорения внедрения стандарта NDC

ниями и выполнению заказов по протоколу NDC, которые используют многие ведущие авиакомпании в мире. Sabre ожидает, что после завершения сделки данное приобретение позволит компании ускорить выв
14.11.2018 Sabre отчитался о росте дохода на 7,7%

вил финансовые результаты за III квартал, завершившийся 30 сентября 2018 г. Консолидированный доход Sabre в III квартале вырос на 7,7% до $970,3 млн по сравнению с $900,6 млн за аналогичный пер
31.10.2018 Sabre объявил о запуске первой в отрасли цифровой коммерческой платформы для авиакомпаний

действия с клиентами. Digital Airline Commercial Platform является частью стратегической инициативы Sabre по переосмыслению подходов к туристическому бизнесу. Это единственная в отрасли платфор

Публикаций - 177, упоминаний - 264

Sabre Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 59 56
NDC Technologies 42 22
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 16
SAP SE 5601 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Sabre Airline Solutions 16 13
Microsoft Corporation 25775 12
Deutsche Lufthansa Systems 26 10
Google LLC 12688 10
Oracle Corporation 7074 10
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 26 9
Cisco Systems 5372 9
Ramax - Рамакс 138 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
9594 5
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 4
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 29 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 4
Radixx 6 4
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 4
Inform GmbH 65 4
Sabre Labs 4 4
Travelport - Трэвелпорт 8 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 4
МегаФон 10742 4
Dell EMC 5180 4
HP Inc. 5883 4
HP - Hewlett-Packard 3662 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 3
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии - РТ-Прометей 39 3
Celonis 32 3
Farelogix 4 3
AR Door 3 3
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 22 3
Samsung Electronics 11064 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 52
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 20
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 10
ВТБ - ВТБ24 671 10
Assist - Ассист 218 7
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 7
Deutsche Lufthansa AG 121 6
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 6
United Airlines - авиакомпания 95 6
Трансаэро - авиакомпания 59 6
Почта России ПАО 2370 6
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 5
British Airways - British Midland International 127 5
American Airlines 90 5
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 50 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Boeing 1031 4
Expedia Group 136 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 4
Air France–KLM - Air France - KLM 81 4
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 33 4
Deutsche Lufthansa AG - Austrian Airlines - авиакомпания 20 4
Expedia - Travelocity 60 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Visa International 1993 4
American Express - Amex 338 3
ATPCO - The Airline Tariff Publishing Company 8 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Flight Centre Travel Group 3 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Ukraine International Airlines - Международные авиалинии Украины - авиакомпания 5 3
РусЛайн - авиакомпания 11 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Альфа-Банк 1979 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 2
Carlson Wagonlit Travel 4 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 5
Федеральное казначейство России 1949 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 17 1
CAHSR or CHSR - California High-Speed Rail - Калифорнийская высокоскоростная железная дорога - Управление высокоскоростной железной дороги Калифорнии 1 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Московский авиационный узел, МАУ (ИАТА: MOW) - система аэропортов Москвы и Московской области 8 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Правительство Казахстана - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана - Министерство индустрии и новых технологий Казахстана - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 9 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 62
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 38
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 73 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 22
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 21
Бронирование - Booking 983 17
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 614 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 16
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 14
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 13
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 7
HoReCa - HotelTech - Hotel Management - Hospitality Management Solutions, HMS - Управление в индустрии гостеприимства - Система управления отелем - Гостиничное хозяйство - Решения для отельеров 33 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 6
Sabre Red Workspace - Sabre Red App Centre 15 15
Sabre GDS - Sabre Global Distribution System - travel reservation system 13 13
Sabre Red 360 and GetThere 13 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 8
Sabre API 7 7
Google Cloud Platform - GCP 383 7
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 6
Sabre Hospitality Solutions - Sabre Hospitality Intelligent Retailing Platform 5 5
Deutsche Lufthansa Systems Sirax AirFinance 6 5
Аэрофлот Бонус 30 5
Google Android 15243 5
Swiss-AS AMOS 39 4
Sabre Dev Studio APIs 4 4
Sabre TripCase 4 4
Sabre IBE - Sabre Internet Booking Engine 4 4
Sabre Skylon 5 4
Microsoft Azure 1526 4
Booking.com 126 3
HPE ProLiant 409 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Sabre Content Services for Lodging 3 3
Sabre Smart Retail Engine - Sabre Retail Intelligence 4 3
Sabre NDC - Sabre New Distribution Capability - Sabre Beyond NDC 3 3
Sabre Sonic 4 3
Sabre SynXis Central Reservations System - Sabre SynXis Platform 3 3
Oracle Siebel CRM Loyalty Management - Oracle Loyalty 23 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 2
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 21 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
IBM FileNet 140 2
Google Cloud Services 244 2
Sabre IX - Sabre Intelligence Exchange 4 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Sabre Virtual Payments 2 2
Sabre KrisConnect 2 2
Samsung Galaxy Gear 154 2
Champ 16 2
Menke Shawn - Менке Шон 16 15
Лавренюк Анастасия 13 13
Jones Wade - Джонс Уэйд 10 10
Богданов Кирилл 112 6
Кирюшин Сергей 91 6
Shirk Dave - Ширк Дейв 7 6
Савельев Виталий 55 5
Webb Greg - Вебб Грег 5 5
Morgan Kathy - Морган Кэти 4 4
Mendis Roshan - Мендис Рошан 4 4
Klein Tom - Клейн Том 4 4
Врублевский Павел 105 4
Кальчук Александр 5 3
Таль Георгий 4 3
Войтенко Олег 27 2
Окулов Валерий 7 2
Буленков Дмитрий 44 2
Исаак Мостов 9 2
Lobl Jeff - Лобл Джефф 2 2
Ciancimino Alessandro - Чианчимино Алессандро 2 2
Белей Александр 8 2
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Шаромов Алексей 5 2
Горин Дмитрий 4 2
Ройтман Игорь 5 2
Баскаков Михаил 2 2
Сулейманов Ибрагим 4 2
Eisenaecher Harald - Айзенекер Харальд 2 2
Суринов Татевос 3 2
Баскаков Иннокентий 2 2
Чемезов Сергей 147 1
Назаров Александр 76 1
Алифанов Кирилл 84 1
Кузнецов Сергей 163 1
Жуков Олег 25 1
Захаренко Максим 57 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 1
Артимович Дмитрий 45 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 1
Егоров Александр 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 31
Европа 24964 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Ближний Восток 3154 7
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 7
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Украина 7928 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 4
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Испания - Королевство 3840 4
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Япония 13807 3
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Европа Восточная 3138 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 3
Германия - Бавария - Мюнхен 485 3
Нидерланды 3746 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
Германия - Берлин 732 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 2
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
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