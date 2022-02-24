Sabre Corporation Sabre Holdings
Sabre Corporation – поставщик программного обеспечения и технологий для мировой индустрии туризма и путешествий (TravelTech), предоставляющий услуги для широкого круга туристических компаний, включая авиакомпании, отели, агентства и других поставщиков. Компания создает решения в области ритейла, дистрибуции и реализации услуг, помогая заказчикам работать более эффективно, увеличивать прибыль и предлагать персонализированный сервис путешественникам. Sabre также выступает торговой площадкой, связывающей поставщиков туристических услуг с покупателями по всему миру. Штаб-квартира компании находится в городе Саутлейк (Техас, США).
В 2021 году объем операций на технологической платформе Sabre превышает $260 млрд в год. Sabre предоставляет услуги клиентам более чем в 160 странах по всему миру.
Sabre Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219899, в очереди разбора - 880221.
Создано именных указателей - 111394.
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