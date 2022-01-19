Разделы

Интеграция Бизнес-приложения
|

Sabre Safepoint начал отслеживать ограничения на поездки по миру

Sabre Corporation, поставщик технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма, объявила о расширении функциональности продукта Safepoint для управления тревел-рисками, который теперь позволяет отслеживать актуальные ограничения на путешествия по миру.

Решение фокусируется не на отдельных событиях, а предоставляет обширную информацию о распространении COVID-19 и его новых штаммов, а также о действующих в странах ограничениях на въезд, включая маски, сертификаты о вакцинации, документы о здоровье и требования о соблюдении карантина.

Safepoint отслеживает ситуацию в мире в почти реальном времени 24/7, собирая из сотен источников информацию о событиях и ограничениях, которые могут повлиять на организацию поездок и/или безопасность путешественников. Решение помогает туристическим агентствам и корпоративным клиентам принимать более взвешенные, обдуманные решения и повышать безопасность путешественников, своевременно предупреждая их о действующих ограничениях. Эту информацию можно использовать для принятия соответствующих мер на любом этапе поездки.

«Мы считаем, что решение, предназначенное для соблюдения интересов путешественников и оповещения о кризисных ситуациях, необходимо любому туристическому бизнесу, особенно в мире, где рекомендации для путешественников могут меняться столь стремительно, – отметил Сонвит Пандья (Saunvit Pandya), старший директор Sabre по управлению продуктами. – Мы рады работать с нашими клиентами и предоставлять им продукты для повышения качества обслуживания путешественников».

«Мгновенный доступ к актуальной информации об ограничениях на поездки имеет решающее значение для принятия правильных решений в текущих условиях. Sabre Safepoint предоставляет нам своевременную информацию, которая помогает лучше обслуживать наших клиентов. Это надежный источник информации от надежного партнера», – отметила Анна МакГёрк, операционный директор Norad Travel UK.

Хотя пандемия COVID-19 значительно повлияла на индустрию путешествий, в отрасли видны признаки восстановления. Sabre нацелена на поддержку безопасного возвращения к путешествиям, предоставляя клиентам решения, которые обеспечат соблюдение интересов и безопасность путешественников в текущей ситуации и в дальнейшем.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft взвинтит цены на Office в России

Платформа коммуникаций стала частью ИТ-инфраструктуры логистических компаний

«Тинькофф» создал бесплатный инструмент для бизнес-аналитики лучше, чем у Meta и Amazon. Аналогов в России нет

Россияне создали платформу для управления жизненным циклом приложений, у которой «нет реальных конкурентов»

Microsoft поднимет цены на MS Office и MS Teams или заставит пользователей оформлять подписку на год

Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Показать еще

Наука

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022