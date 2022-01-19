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Sabre Safepoint

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.01.2022 Sabre Safepoint начал отслеживать ограничения на поездки по миру 2
25.10.2021 ViPNet SafePoint 1.0 получил сертификат ФСТЭК России 1
10.02.2020 «Инфотекс» выпустил новый продукт в линейке защиты рабочих станций и серверов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Sabre Safepoint и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 2
ИТБ НПП - Информационные технологии в бизнесе 7 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 1
Visa International 1993 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 635 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 275 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 217 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Кибербезопасность - ЗПС - режим замкнутой программной среды 27 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
InfoTeCS - ViPNet SafePoint (КСЗИ Панцирь-К) 14 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 2
Microsoft Windows 16882 1
Sabre - SabreSonic PSS - SabreSonic Passenger Service System 2 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Кадыков Иван 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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