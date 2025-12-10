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Кибербезопасность EPP Endpoint Protection Platforms Endpoint Security Платформы защиты оконечных узлов Защита конечных точек

СОБЫТИЯ

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10.12.2025 Positive Technologies запускает коммерческие продажи антивируса в составе продукта MaxPatrol EPP

Positive Technologies запускает коммерческие продажи собственной антивирусной технологии, которая легла в основу MaxPatrol EPP, продукта для предотвращения массовых и известных киберугроз. Кроме того, в течение полугода она будет бесплатна для клиентов MaxPatrol EDR. Об этом CNews сообщили представители Positive Te
10.10.2025 Антивирус в Windows помечает собственную СУБД Microsoft SQL как безнадежно устаревшую и неподдерживаемую

Microsoft Defender вновь чудит Корпоративная платформа безопасности Microsoft Defender for Endpoint ошибочно помечает экземпляры систем управления базами данных (СУБД) Microsoft SQL актуальных версий как программное обеспечение, поддержка которого была прекращена, пишет Bleeping Comp
17.09.2025 Bi.Zone приобрела активы Nano Security для усиления платформы endpoint security и выхода в сегмент B2C

антивирусной проверки в Bi.Zone EDR. Позднее планируется создание полноценного решения класса EPP (endpoint protection platform) как для корпоративных клиентов, так и для домашнего использован
26.06.2025 Более 25% ИБ-рынка занимают сегменты EPP, NGFW и SIEM

ы и дистрибуции цифровых технологий Axoft, российский ИБ-рынок без учета услуг и аппаратного обеспечения вырос на 14%, что составило почти 258 млрд руб., а в его структуре более 25% занимают сегменты EPP, NGFW и SIEM. Аналитики отмечают, что динамика роста обусловлена усилением законодательства в области защиты данных, ростом числа кибератак и их усложнением, а также необходимостью импортоз
02.04.2025 InfoWatch ARMA Industrial Endpoint поддерживает Astra Linux SE

ГК InfoWatch обновила решение для защиты информации рабочих станций и серверов АСУ ТП. Новая версия InfoWatch ARMA Industrial Endpoint 3.0 стала одним из первых решений на рынке с поддержкой отечественных ОС — Astra Linux Special Edition 1.7 и 1.8. Это сертифицированная ОС со встроенными средствами защиты информации,

26.02.2025 Безопасная разработка «Ред ОС» при поддержке продуктов «Лаборатории Касперского»: итоги 2024 года

curity для бизнеса в процесс безопасной разработки отечественной операционной системы для серверов и рабочих станций. Специалисты компании «Ред Софт» развернули одно из приложений решения — Kaspersky Endpoint Security для Linux — в инфраструктуре, используемой для разработки и тестирования «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Приложение Kaspersky Endpoint Securi
04.10.2024 ALMI Partner и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость продуктов

ALMI Partner и компания «Лаборатория Касперского» завершили тестирование совместимости операционной системы AlterOS с решением для предотвращения киберугроз Kaspersky Endpoint Security. На основании результатов испытаний разработчики выпустили сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner. Специалисты ALMI Partner и ко
26.03.2024 Crosstech Solutions Group объявила о запуске нового продукта на рынке информационных технологий

Crosstech Solutions Group, российский разработчик решений для комплексной защиты информации бизнеса, объявила о запуске нового продукта Crosstech Endpoint Device Manager (CEDM). Решение в области унифицированного управления (Unified Endpoint Management) позволяет организациям защитить устройства сотрудников, одновременно управляя

20.11.2023 R-Vision представила новую версию продукта R-Vision Endpoint 1.8

Компания R-Vision, разработчик систем кибербезопасности, объявила о расширении функциональных возможностей R-Vision Endpoint. Новые функции призваны улучшить защиту корпоративных сетей от актуальных киберугроз и сделать процесс мониторинга ИТ-инфраструктуры более эффективным. R-Vision продолжает совершенство
09.08.2023 R-Vision представила обновление технологии R-Vision Endpoint

R-Vision представила обновление технологии R-Vision Endpoint, обеспечивающей сбор данных, обнаружение и реагирование на конечных устройствах. Среди ключевых изменений – расширение списка интеграций с продуктами R-Vision. Также вендор усовершенст
06.04.2023 Завершена сертификация многофункционального средства защиты рабочих станций и серверов ViPNet EndPoint Protection

Компания «Инфотекс» завершила сертификацию нового многофункционального средства защиты рабочих станций и серверов ViPNet EndPoint Protection. Сертификат ФСТЭК России от 22 марта 2023г. №4666 подтверждает соответствие ViPNet EndPoint Protection требованиям к межсетевым экранам «Профиль защиты межсетевых экр
02.12.2022 Solar Dozor 7.8 усиливает защиту от утечек

«РТК-Солар» выпустила новую версию системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.8. В обновлении реализованы изменения в политике модуля Dozor Endpoint Agent, в модуль UBA добавлен новый источник данных – мессенджеры, расширена совместимость с отечественным ПО, улучшена производительность технологии распознавания графических объектов.
26.11.2021 После обновления Windows серверы остались без фирменного антивируса Microsoft

Корпоративный «Защитник» в отключке Установка ноябрьских патчей для серверной версии операционной системы Windows может приводить к отказу корпоративного ИБ-решения Microsoft Defender for Endpoint. Об этом сообщило издание Bleeping Computer. Проблема затрагивает минималистичные варианты инсталляции (Windows Core) ОС Windows Server 2019 и Windows Server 2022. Причем исключительно
17.06.2021 Фирменный антивирус Microsoft начал докладывать безопасникам о пользователях iPhone с разблокированными возможностями

Microsoft Defender for Endpoint найдет опасные iPhone в сети Microsoft добавила в свое фирменное корпоративное ИБ-решение Defender for Endpoint поддержку обнаружения устройств на базе операционной системы Appl
04.02.2021 Фирменный антивирус Microsoft принял браузер Google Chrome за опасный троян

«Троян» в Chrome Коммерческое ИБ-решение Microsoft Defender for Endpoint приняло последнее обновление браузера Google Chrome за вредоносное ПО, пишет ZDNet. Как отмечает издание, встроенный в платформу безопасности Microsoft антивирус может идентифицировать
28.09.2020 «Инфотекс» анонсировала систему комплексной защиты рабочих станций Vipnet Endpoint Protection

«Инфотекс» объявила о выпуске нового продукта Vipnet Endpoint Protection — программного комплекса (ПК), предназначенного для обеспечения информационной безопасности конечных устройств, ставшего логическим развитием линейки Vipnet Endpoint

24.09.2020 «Ростелеком-Солар» разработал полнофункциональный Linux-агент DLP-системы Solar Dozor

Компания «Ростелеком-Солар», национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности, объявляет о выходе новой версии модуля контроля рабочих станций Dozor Endpoint Agent Linux 2.6. Новый агент для Linux обладает аналогичным Windows-версии набором возможностей, а также является самым широкофункциональным endpoint-решением на базе ОС Linux н
27.05.2020 В Eset Endpoint Antivirus 7 для Linux реализована новая микросервисная архитектура

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщил о выпуске новой версии продукта Eset Endpoint Antivirus для Linux с полностью переписанной архитектурой. Одна из главных особенностей новой архитектуры — появление микросервисов в ее основе. Благодаря этому продукт работает стабил
25.05.2020 «Лаборатория Касперского» и «Ред софт» подтвердили совместимость новых версий ПО

софт» в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирование на совместимость своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректную работу программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security 11 для Linux на операционной системе РЕД ОС версии 7.2 (производства «Ред софт»). Kaspersky Endpoint Security 11 для Linux обеспечивает многоуровневую защиту серверов и
23.04.2020 «Лаборатория Касперского» разработала решение для контроля сторонних облачных сервисов сотрудников

«Лаборатория Касперского» представила обновленную версию решения Kaspersky Endpoint Security Cloud. Новая функция Cloud Discovery поможет системным администраторам обеспечить соблюдение корпоративной политики безопасности за счет обнаружения использования сторонних об
16.10.2019 Антивирус Symantec отправил в «синий экран смерти» тысячи ПК по всему миру

Обновление, которое вызывает BSOD Пользователи Symantec Endpoint Protection (SEP), комплексного антивируса и файрвола, столкнулись с отказом в работе операционной системы Windows, пишет Bleepingcomputer. В результате установки свежих определений (r6
16.04.2019 «Лаборатория Касперского» обновила решение для СМБ-сектора

«Лаборатория Касперского» разделила решение Kaspersky Endpoint Security Cloud, предоставляющее защиту от киберугроз среднему и малому бизнесу, на два уровня — Kaspersky Endpoint Security Cloud иKaspersky Endpoint Security Cloud Plus.
18.12.2018 InfoWatch выпустила решение EndPoint Security 13.1 для аудита информационных систем и шифрования чувствительных данных

Группа компаний InfoWatch, российский разработчик комплексных решений в сфере информационной безопасности предприятий, сообщило о выпуске InfoWatch EndPoint Security 13.1 — решения для мониторинга и контроля целостности рабочих станций и информационных ресурсов организаций с улучшенными алгоритмами шифрования. Продукт позволяет контролиров
05.09.2016 «Лаборатория Касперского» представила Kaspersky Endpoint SecurityCloud для СМБ-компаний

«Лаборатория Касперского» выпустила новый продукт для обеспечения многоуровневой защиты малого и среднего бизнеса — Kaspersky Endpoint Security Cloud. Решение включает в себя технологии для защиты компьютеров и файловых серверов на базе Windows, а также мобильных устройств на базе iOS и Android и предлагает управление
17.03.2016 Solar Security выпустила DLP-агент для контроля рабочих станций на Linux

Компания Solar Security выпустила на рынок модуль контроля рабочих станций Dozor Endpoint Agent for Linux, являющийся частью DLP-системы Solar Dozor 6.0, предназначенный для работы с Astra Linux и GosLinux («Гослинукс»). Об этом CNews сообщили в Solar Security. Разработка D
23.12.2015 «Московская школа управления Сколково» выбрала InfoWatch EndPoint Security

Компания InfoWatch, разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности, завершила внедрение продукта InfoWatch EndPoint Security в «Московской школе управления Сколково». Об этом CNews сообщили в InfoWatch. «Московская школа управления Сколково» обладает ценной информацией, нуждающейся в защите: базы да
22.10.2015 InfoWatch выпустила систему мониторинга ситуации в компании и защиты бизнеса в кризис

Компания InfoWatch, разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности организаций, выпустила новую версию InfoWatch EndPoint Security 10.1, получившую название Insight Edition. Об этом CNews сообщили в InfoWatch. InfoWatch EndPoint Security Insight Edition — это система постоянного мониторинга, диагно
29.01.2015 InfoWatch EndPoint Security сертифицирован ФСТЭК России

Компания InfoWatch, игрок российского рынка систем защиты корпоративной информации от внутренних угроз, получила сертификат ФСТЭК России на решение InfoWatch EndPoint Security. Об этом CNews сообщили в InfoWatch. Результаты сертификационных испытаний подтвердили, что программный продукт InfoWatch EndPoint Security соответствует руководящим до
28.01.2015 CommVault выпустила новый пакет решений Simpana for Endpoint Data Protection

Компания CommVault выпустила новый пакет решений Simpana for Endpoint Data Protection. Он разработан для защиты ноутбуков, настольных ПК и мобильных устройств удаленных сотрудников и включает возможности резервного копирования данных и безопасного доступ
26.01.2015 Security Studio Endpoint Protection 7.7 с поддержкой ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 поступил в продажу

Компания «Код Безопасности» объявила о поступлении в продажу обновленной версии комплексного средства защиты от интернет-угроз Security Studio Endpoint Protection. Как сообщили CNews в «Коде Безопасности», Security Studio Endpoint Protection 7.7 успешно прошла инспекционный контроль в ФСТЭК России для подтверждения соответствия
19.01.2015 «Кузнецкбизнесбанк» защитил информацию с помощью решений InfoWatch

ративной информации от внутренних угроз, завершила внедрение комплексной системы защиты от утечек информации InfoWatch Traffic Monitor Standard, а также решения для контроля рабочих станций InfoWatch EndPoint Security в АБ «Кузнецкбизнесбанк» (Кемеровская область). Об этом CNews сообщили в InfoWatch. Перед «Кузнецкбизнесбанком» встала задача по поиску системы, выявляющей и предотвращающей в
09.10.2014 Veeam анонсировала Endpoint Backup Free для резервирования данных с ноутбуков и ПК

Компания Veeam Software, поставщик решений, обеспечивающих доступность данных в современном ЦОД, представила Veeam Endpoint Backup Free — бесплатное автономное решение, с помощью которого пользователи смогут делать бэкап данных с ноутбуков и персональных компьютеров, работающих на основе Windows, на внутрен
02.06.2014 Новая версия СЗИ Security Studio Endpoint Protection поступила в продажу

В продажу поступило средство защиты информации (СЗИ) Security Studio Endpoint Protection 7.6, сертифицированное по новым требованиям ФСТЭК России, предъявляемым к средствам антивирусной защиты и системам обнаружения вторжений. Об этом CNews сообщили в компании «
25.02.2014 Вышла новая версия InfoWatch EndPoint Security для защиты рабочих станций СМБ-предприятий

Компания InfoWatch выпустила новую версию InfoWatch EndPoint Security — продукта, предназначенного для решения всех задач по управлению и защите рабочих станций корпоративной сети предприятия. Об этом CNews сообщили в InfoWatch. По словам разраб
17.02.2014 «Русагро-Инвест» под защитой Kaspersky Endpoint Security

льские станции организации. Перед началом проекта было проведено сравнительное исследование продуктов по информационной безопасности, в результате которого было принято решение использовать Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Именно это ПО, по отзыву заказчика, обеспечивает требуемый уровень безопасности сети в условиях ограниченности времени и ресурсов для внедрения. Внедрение решения
07.06.2013 Решения McAfee Complete Endpoint Protection обеспечат комплексную защиту — от микросхем до и приложений

Компания McAfee представила два новых комплекта: McAfee Complete Endpoint Protection — Enterprise и McAfee Complete Endpoint Protection — Business. Благодаря этим комплектам впервые стало возможно создать систему безопасности, связывающую всё — от мик
15.05.2013 InfoWatch обновила SMB-решение для защиты рабочих станций

Компания InfoWatch сообщила о выпуске обновленного решения InfoWatch EndPoint Security, ориентированного на защиту рабочих станций от различного вида угроз в компаниях малого и среднего бизнеса (small and medium business/SMB). Изучив потребности заказчиков SMB-с
29.04.2013 1С займется продвижением InfoWatch EndPoint Security на территории России

Группа компаний InfoWatch подписала дистрибьюторский договор с фирмой 1С, которая будет осуществлять продажи программного продукта InfoWatch EndPoint Security на территории Российской Федерации через все свои региональные подразделения. «Мы очень рады началу сотрудничества с компанией 1С, которое укрепит позиции InfoWatch в сегменте
04.02.2013 Три новых Ferarri - цена презентации продукта Касперского в Нью-Йорке

«Лаборатория Касперского» шумно презентовала в Нью-Йорке новое решение Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB) для обеспечения корпоративной безопасности. Запуск продуктовой линейки происходил в отеле Dream Downtown в формате конференции о кибербезопасности крупных

15.11.2012 DeviceLock Endpoint DLP Suite получил сертификат Citrix Ready

Компания «Смарт Лайн Инк», разработчик программных средств защиты от утечек данных с компьютеров, сообщила о том, что программный комплекс DeviceLock Endpoint DLP Suite успешно прошел сертификацию по программе Citrix Ready. Пользователи серверов виртуализации XenApp теперь могут защищать свои виртуальные рабочие среды, созданные на базе XenA

Публикаций - 269, упоминаний - 304

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5537 68
Microsoft Corporation 25655 27
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1722 27
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1700 23
InfoWatch - Инфовотч 1152 18
ESET - ESET Software 1160 14
Trend Micro 647 14
Broadcom - VMware 2586 12
Softline - Софтлайн 3613 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1288 11
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 831 11
Sophos - SophosLabs 432 11
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 157 9
Intel Corporation 12750 8
IBM - International Business Machines Corp 9664 8
Check Point Software Technologies 817 8
Fortinet 439 8
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 564 8
Код Безопасности 760 8
Cisco Systems 5332 7
Apple Inc 13031 7
9424 7
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 416 7
Defender 158 6
Dell EMC 5160 6
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 6
R-Vision - Р-Вижн 256 6
Palo Alto Networks 192 6
X Corp - Twitter 2929 5
Telegram Group 2853 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1376 5
ВирусБлокАда 17 4
Ростелеком 10797 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 899 4
Meta Platforms - Facebook 4601 4
Commvault 185 4
Информзащита 918 4
Acronis - Акронис 481 4
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 576 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1073 4
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1678 2
НСПК - Национальная система платежных карт 935 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1872 2
Аэродинамика - Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II 5 2
Outlaw 5 1
Александринский театр - Национальный драматический театр России - Академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 15 1
Крокус банк КБ 3 1
Крокус Логистик - Крокус Интерсервис 1 1
Крокус Сити Океанариум 1 1
Крокус Сити Молл 16 1
Крокус Сток 1 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
RELX - Accuity - Reed Elsevier - Reed Exhibitions 18 1
Оренбургкоммунэлектросеть - ГУП коммунальных электрических сетей Оренбургской области 3 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 1
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 13 1
Русагро Инвест 7 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 57 1
Кузнецкбизнесбанк 4 1
Ачим Девелопмент - Achim Development 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1100 1
РЖД - Российские железные дороги 2057 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8676 1
Почта России ПАО 2327 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 315 1
Microsoft - LinkedIn 693 1
Visa International 1987 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 357 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 153 1
Русагро Группа Компаний 362 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 592 1
Volkswagen Group - VW 305 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 289 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5454 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13524 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5563 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3556 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3386 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 271 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 177 3
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4917 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1581 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 492 2
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 56 2
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 33 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 104 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
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UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 223 1
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Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1203 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 952 1
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Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 341 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 440 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 1
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Роскачество - Российская система качества 48 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1399 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 53 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 2
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 1
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PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 68 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 226 1
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3025 49
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2429 38
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27018 37
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12667 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35509 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24929 35
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7439 35
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17845 33
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4939 33
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 553 32
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 941 31
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10079 30
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5015 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60601 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12972 29
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9212 28
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13588 28
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6392 26
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16873 25
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3271 24
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1545 24
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15323 24
Оцифровка - Digitization 5110 22
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6540 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12003 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21304 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12851 20
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4115 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12624 20
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1036 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14654 19
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1168 19
Microsoft Windows 16743 62
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5581 44
Linux OS 11353 42
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 182 30
Google Android 15109 19
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP - Symantec Antivirus Enterprise - NortonLifeLock Symantec Endpoint Encryption 67 17
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 469 16
Kaspersky Internet Security 492 14
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 140 14
Apple macOS 2380 13
Apple Mac - Apple Macintosh 3094 13
Apple iOS 8515 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 274 10
Microsoft Exchange - MS Exchange 1823 10
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 844 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1634 9
InfoWatch EndPoint Security - InfoWatch EndPoint Access Control 18 9
Veritas Symantec Altiris 60 8
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 350 8
Microsoft Windows 7 2006 8
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 299 8
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 139 8
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 105 8
Positive Technologies - PT Sandbox 112 8
Код Безопасности - SSEP - Security Studio Endpoint Protection 19 7
Microsoft Office 4109 7
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 90 7
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 304 6
Microsoft Windows 10 1928 6
Kaspersky Security Center - KSC 81 6
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 162 6
Microsoft Teams - MS Teams 658 6
DeviceLock DLP 82 6
Microsoft Windows PowerShell 244 6
Microsoft Windows Server 2008 483 6
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 437 6
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 69 6
Sophos ES - Sophos Endpoint Security and Control - Sophos EndUser Protection 19 5
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 5
ESET NOD32 Remote Administrator Console 60 5
Касперский Евгений 335 6
Касперская Наталья 314 4
Лебедев Сергей 65 3
Душа Игорь 23 2
Куценко Петр 6 2
Никуличев Виктор 16 2
Лушин Илья 12 2
Косынкин Илья 10 2
Кирикова Евгения 2 2
Гогуа Шалва 6 2
Рябова Галина 27 2
Белоусов Сергей 253 2
Оганесян Ашот 148 2
Марцынкьян Сергей 19 2
Иванов Антон 93 2
Киселёв Алексей 87 2
Шебулдаев Георгий 12 2
Янкин Андрей 48 2
Тугов Александр 22 2
Чапчаев Андрей 55 2
Левин Константин 38 2
Гребенников Николай 33 2
Хомутов Дмитрий 60 2
Бударин Евгений 6 2
Кадыков Иван 7 2
Назаров Егор 8 2
Усова Марина 25 2
Короткин Илья 3 1
Смирнов Николай 39 1
Оськин Алексей 22 1
Сюртукова Екатерина 10 1
Королев Максим 35 1
Долмацкий Яков 4 1
Дрозд Алексей 25 1
Амосов Алексей 4 1
Пешков Алексей 4 1
Бердин Алексей 3 1
Севостьянов Александр 16 1
Самойленко Максим 67 1
Прозоровский Василий 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 113
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47130 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54273 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 15
Европа 24874 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13726 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18876 6
Беларусь - Белоруссия 6227 6
Германия - Федеративная Республика 13108 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 4
Япония 13737 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19305 4
Ближний Восток 3126 4
Индия - Bharat 5820 3
Европа Восточная 3135 3
Италия - Итальянская Республика 4486 3
Франция - Французская Республика 8107 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3012 3
Россия - СФО - Новосибирск 4824 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 3
США - Калифорния 4803 3
Европа Западная 1495 3
Азия - Азиатский регион 5873 2
Швеция - Королевство 3761 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8451 2
Польша - Республика 2024 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 2
Канада 5043 2
Израиль 2831 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2577 2
Африка - Африканский регион 3623 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3536 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 507 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1661 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1930 2
Грузия 1318 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1290 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1289 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 482 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56840 49
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52786 45
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12126 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15769 31
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7271 27
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11262 17
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3605 17
Аудит - аудиторский услуги 3347 14
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1365 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33196 11
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1343 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26893 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2680 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7658 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10123 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21269 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6085 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6422 7
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 931 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2095 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17942 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8732 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2777 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3265 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8409 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5587 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6495 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9057 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4770 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 5
Blacklist - Чёрный список 699 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3045 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6952 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3914 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4549 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5488 5
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 443 5
White list - Белый список 154 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6507 4
Энергетика - Energy - Energetically 5756 4
BleepingComputer - Издание 450 7
Virus Bulletin 33 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Reg Hardware 91 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Intelligent Enterprise 27 1
Forbes - Форбс 973 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11526 1
Reddit 386 1
TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
ZDnet 663 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 1
Mashable 372 1
Gartner - Гартнер 3647 23
IDC - International Data Corporation 4966 12
Forrester Research 832 9
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8500 4
Gartner Magic Quadrant EPP - Endpoint Protection Platforms 5 3
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 78 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3891 2
Forrester Wave 45 2
Check Point Security Report 4 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 226 1
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 1
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
Gartner Customer Choice 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 176 1
Positive Technologies - Positive Research 10 1
Radicati Group 26 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 53 1
Fortune Global 500 293 1
Markets&Markets Research 113 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
Forrester Consulting 26 1
AV-Test Institute 41 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
CNews Мишень 180 1
B2B International 50 1
AV-Comparatives 27 1
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1712 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 63 1
Институт инженерной физики АНО 6 1
Хабаровский технологический колледж ПОУ КГА 1 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 297 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 709 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 343 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 88 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 75 1
TED Talks 35 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 147 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 25 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 82 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 55 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1278 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Kaspersky Cyber-Security Summit 1 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС ТехноФест 3 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 941 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 733 1
Kaspersky ON AIR 1 1
VMworld 29 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 40 1
Selectel TechDay 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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