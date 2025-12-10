Positive Technologies запускает коммерческие продажи антивируса в составе продукта MaxPatrol EPP Positive Technologies запускает коммерческие продажи собственной антивирусной технологии, которая легла в основу MaxPatrol EPP, продукта для предотвращения массовых и известных киберугроз. Кроме того, в течение полугода она будет бесплатна для клиентов MaxPatrol EDR. Об этом CNews сообщили представители Positive Te

Антивирус в Windows помечает собственную СУБД Microsoft SQL как безнадежно устаревшую и неподдерживаемую Microsoft Defender вновь чудит Корпоративная платформа безопасности Microsoft Defender for Endpoint ошибочно помечает экземпляры систем управления базами данных (СУБД) Microsoft SQL актуальных версий как программное обеспечение, поддержка которого была прекращена, пишет Bleeping Comp

Bi.Zone приобрела активы Nano Security для усиления платформы endpoint security и выхода в сегмент B2C антивирусной проверки в Bi.Zone EDR. Позднее планируется создание полноценного решения класса EPP (endpoint protection platform) как для корпоративных клиентов, так и для домашнего использован

Более 25% ИБ-рынка занимают сегменты EPP, NGFW и SIEM ы и дистрибуции цифровых технологий Axoft, российский ИБ-рынок без учета услуг и аппаратного обеспечения вырос на 14%, что составило почти 258 млрд руб., а в его структуре более 25% занимают сегменты EPP, NGFW и SIEM. Аналитики отмечают, что динамика роста обусловлена усилением законодательства в области защиты данных, ростом числа кибератак и их усложнением, а также необходимостью импортоз

InfoWatch ARMA Industrial Endpoint поддерживает Astra Linux SE ГК InfoWatch обновила решение для защиты информации рабочих станций и серверов АСУ ТП. Новая версия InfoWatch ARMA Industrial Endpoint 3.0 стала одним из первых решений на рынке с поддержкой отечественных ОС — Astra Linux Special Edition 1.7 и 1.8. Это сертифицированная ОС со встроенными средствами защиты информации,

Безопасная разработка «Ред ОС» при поддержке продуктов «Лаборатории Касперского»: итоги 2024 года curity для бизнеса в процесс безопасной разработки отечественной операционной системы для серверов и рабочих станций. Специалисты компании «Ред Софт» развернули одно из приложений решения — Kaspersky Endpoint Security для Linux — в инфраструктуре, используемой для разработки и тестирования «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Приложение Kaspersky Endpoint Securi

ALMI Partner и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость продуктов ALMI Partner и компания «Лаборатория Касперского» завершили тестирование совместимости операционной системы AlterOS с решением для предотвращения киберугроз Kaspersky Endpoint Security. На основании результатов испытаний разработчики выпустили сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner. Специалисты ALMI Partner и ко

Crosstech Solutions Group объявила о запуске нового продукта на рынке информационных технологий Crosstech Solutions Group, российский разработчик решений для комплексной защиты информации бизнеса, объявила о запуске нового продукта Crosstech Endpoint Device Manager (CEDM). Решение в области унифицированного управления (Unified Endpoint Management) позволяет организациям защитить устройства сотрудников, одновременно управляя

R-Vision представила новую версию продукта R-Vision Endpoint 1.8 Компания R-Vision, разработчик систем кибербезопасности, объявила о расширении функциональных возможностей R-Vision Endpoint. Новые функции призваны улучшить защиту корпоративных сетей от актуальных киберугроз и сделать процесс мониторинга ИТ-инфраструктуры более эффективным. R-Vision продолжает совершенство

R-Vision представила обновление технологии R-Vision Endpoint R-Vision представила обновление технологии R-Vision Endpoint, обеспечивающей сбор данных, обнаружение и реагирование на конечных устройствах. Среди ключевых изменений – расширение списка интеграций с продуктами R-Vision. Также вендор усовершенст

Завершена сертификация многофункционального средства защиты рабочих станций и серверов ViPNet EndPoint Protection Компания «Инфотекс» завершила сертификацию нового многофункционального средства защиты рабочих станций и серверов ViPNet EndPoint Protection. Сертификат ФСТЭК России от 22 марта 2023г. №4666 подтверждает соответствие ViPNet EndPoint Protection требованиям к межсетевым экранам «Профиль защиты межсетевых экр

Solar Dozor 7.8 усиливает защиту от утечек «РТК-Солар» выпустила новую версию системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.8. В обновлении реализованы изменения в политике модуля Dozor Endpoint Agent, в модуль UBA добавлен новый источник данных – мессенджеры, расширена совместимость с отечественным ПО, улучшена производительность технологии распознавания графических объектов.

После обновления Windows серверы остались без фирменного антивируса Microsoft Корпоративный «Защитник» в отключке Установка ноябрьских патчей для серверной версии операционной системы Windows может приводить к отказу корпоративного ИБ-решения Microsoft Defender for Endpoint. Об этом сообщило издание Bleeping Computer. Проблема затрагивает минималистичные варианты инсталляции (Windows Core) ОС Windows Server 2019 и Windows Server 2022. Причем исключительно

Фирменный антивирус Microsoft начал докладывать безопасникам о пользователях iPhone с разблокированными возможностями Microsoft Defender for Endpoint найдет опасные iPhone в сети Microsoft добавила в свое фирменное корпоративное ИБ-решение Defender for Endpoint поддержку обнаружения устройств на базе операционной системы Appl

Фирменный антивирус Microsoft принял браузер Google Chrome за опасный троян «Троян» в Chrome Коммерческое ИБ-решение Microsoft Defender for Endpoint приняло последнее обновление браузера Google Chrome за вредоносное ПО, пишет ZDNet. Как отмечает издание, встроенный в платформу безопасности Microsoft антивирус может идентифицировать

«Инфотекс» анонсировала систему комплексной защиты рабочих станций Vipnet Endpoint Protection «Инфотекс» объявила о выпуске нового продукта Vipnet Endpoint Protection — программного комплекса (ПК), предназначенного для обеспечения информационной безопасности конечных устройств, ставшего логическим развитием линейки Vipnet Endpoint

«Ростелеком-Солар» разработал полнофункциональный Linux-агент DLP-системы Solar Dozor Компания «Ростелеком-Солар», национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности, объявляет о выходе новой версии модуля контроля рабочих станций Dozor Endpoint Agent Linux 2.6. Новый агент для Linux обладает аналогичным Windows-версии набором возможностей, а также является самым широкофункциональным endpoint-решением на базе ОС Linux н

В Eset Endpoint Antivirus 7 для Linux реализована новая микросервисная архитектура Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщил о выпуске новой версии продукта Eset Endpoint Antivirus для Linux с полностью переписанной архитектурой. Одна из главных особенностей новой архитектуры — появление микросервисов в ее основе. Благодаря этому продукт работает стабил

«Лаборатория Касперского» и «Ред софт» подтвердили совместимость новых версий ПО софт» в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирование на совместимость своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректную работу программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security 11 для Linux на операционной системе РЕД ОС версии 7.2 (производства «Ред софт»). Kaspersky Endpoint Security 11 для Linux обеспечивает многоуровневую защиту серверов и

«Лаборатория Касперского» разработала решение для контроля сторонних облачных сервисов сотрудников «Лаборатория Касперского» представила обновленную версию решения Kaspersky Endpoint Security Cloud. Новая функция Cloud Discovery поможет системным администраторам обеспечить соблюдение корпоративной политики безопасности за счет обнаружения использования сторонних об

Антивирус Symantec отправил в «синий экран смерти» тысячи ПК по всему миру Обновление, которое вызывает BSOD Пользователи Symantec Endpoint Protection (SEP), комплексного антивируса и файрвола, столкнулись с отказом в работе операционной системы Windows, пишет Bleepingcomputer. В результате установки свежих определений (r6

«Лаборатория Касперского» обновила решение для СМБ-сектора «Лаборатория Касперского» разделила решение Kaspersky Endpoint Security Cloud, предоставляющее защиту от киберугроз среднему и малому бизнесу, на два уровня — Kaspersky Endpoint Security Cloud иKaspersky Endpoint Security Cloud Plus.

InfoWatch выпустила решение EndPoint Security 13.1 для аудита информационных систем и шифрования чувствительных данных Группа компаний InfoWatch, российский разработчик комплексных решений в сфере информационной безопасности предприятий, сообщило о выпуске InfoWatch EndPoint Security 13.1 — решения для мониторинга и контроля целостности рабочих станций и информационных ресурсов организаций с улучшенными алгоритмами шифрования. Продукт позволяет контролиров

«Лаборатория Касперского» представила Kaspersky Endpoint SecurityCloud для СМБ-компаний «Лаборатория Касперского» выпустила новый продукт для обеспечения многоуровневой защиты малого и среднего бизнеса — Kaspersky Endpoint Security Cloud. Решение включает в себя технологии для защиты компьютеров и файловых серверов на базе Windows, а также мобильных устройств на базе iOS и Android и предлагает управление

Solar Security выпустила DLP-агент для контроля рабочих станций на Linux Компания Solar Security выпустила на рынок модуль контроля рабочих станций Dozor Endpoint Agent for Linux, являющийся частью DLP-системы Solar Dozor 6.0, предназначенный для работы с Astra Linux и GosLinux («Гослинукс»). Об этом CNews сообщили в Solar Security. Разработка D

«Московская школа управления Сколково» выбрала InfoWatch EndPoint Security Компания InfoWatch, разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности, завершила внедрение продукта InfoWatch EndPoint Security в «Московской школе управления Сколково». Об этом CNews сообщили в InfoWatch. «Московская школа управления Сколково» обладает ценной информацией, нуждающейся в защите: базы да

InfoWatch выпустила систему мониторинга ситуации в компании и защиты бизнеса в кризис Компания InfoWatch, разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности организаций, выпустила новую версию InfoWatch EndPoint Security 10.1, получившую название Insight Edition. Об этом CNews сообщили в InfoWatch. InfoWatch EndPoint Security Insight Edition — это система постоянного мониторинга, диагно

InfoWatch EndPoint Security сертифицирован ФСТЭК России Компания InfoWatch, игрок российского рынка систем защиты корпоративной информации от внутренних угроз, получила сертификат ФСТЭК России на решение InfoWatch EndPoint Security. Об этом CNews сообщили в InfoWatch. Результаты сертификационных испытаний подтвердили, что программный продукт InfoWatch EndPoint Security соответствует руководящим до

CommVault выпустила новый пакет решений Simpana for Endpoint Data Protection Компания CommVault выпустила новый пакет решений Simpana for Endpoint Data Protection. Он разработан для защиты ноутбуков, настольных ПК и мобильных устройств удаленных сотрудников и включает возможности резервного копирования данных и безопасного доступ

Security Studio Endpoint Protection 7.7 с поддержкой ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 поступил в продажу Компания «Код Безопасности» объявила о поступлении в продажу обновленной версии комплексного средства защиты от интернет-угроз Security Studio Endpoint Protection. Как сообщили CNews в «Коде Безопасности», Security Studio Endpoint Protection 7.7 успешно прошла инспекционный контроль в ФСТЭК России для подтверждения соответствия

«Кузнецкбизнесбанк» защитил информацию с помощью решений InfoWatch ративной информации от внутренних угроз, завершила внедрение комплексной системы защиты от утечек информации InfoWatch Traffic Monitor Standard, а также решения для контроля рабочих станций InfoWatch EndPoint Security в АБ «Кузнецкбизнесбанк» (Кемеровская область). Об этом CNews сообщили в InfoWatch. Перед «Кузнецкбизнесбанком» встала задача по поиску системы, выявляющей и предотвращающей в

Veeam анонсировала Endpoint Backup Free для резервирования данных с ноутбуков и ПК Компания Veeam Software, поставщик решений, обеспечивающих доступность данных в современном ЦОД, представила Veeam Endpoint Backup Free — бесплатное автономное решение, с помощью которого пользователи смогут делать бэкап данных с ноутбуков и персональных компьютеров, работающих на основе Windows, на внутрен

Новая версия СЗИ Security Studio Endpoint Protection поступила в продажу В продажу поступило средство защиты информации (СЗИ) Security Studio Endpoint Protection 7.6, сертифицированное по новым требованиям ФСТЭК России, предъявляемым к средствам антивирусной защиты и системам обнаружения вторжений. Об этом CNews сообщили в компании «

Вышла новая версия InfoWatch EndPoint Security для защиты рабочих станций СМБ-предприятий Компания InfoWatch выпустила новую версию InfoWatch EndPoint Security — продукта, предназначенного для решения всех задач по управлению и защите рабочих станций корпоративной сети предприятия. Об этом CNews сообщили в InfoWatch. По словам разраб

«Русагро-Инвест» под защитой Kaspersky Endpoint Security льские станции организации. Перед началом проекта было проведено сравнительное исследование продуктов по информационной безопасности, в результате которого было принято решение использовать Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Именно это ПО, по отзыву заказчика, обеспечивает требуемый уровень безопасности сети в условиях ограниченности времени и ресурсов для внедрения. Внедрение решения

Решения McAfee Complete Endpoint Protection обеспечат комплексную защиту — от микросхем до и приложений Компания McAfee представила два новых комплекта: McAfee Complete Endpoint Protection — Enterprise и McAfee Complete Endpoint Protection — Business. Благодаря этим комплектам впервые стало возможно создать систему безопасности, связывающую всё — от мик

InfoWatch обновила SMB-решение для защиты рабочих станций Компания InfoWatch сообщила о выпуске обновленного решения InfoWatch EndPoint Security, ориентированного на защиту рабочих станций от различного вида угроз в компаниях малого и среднего бизнеса (small and medium business/SMB). Изучив потребности заказчиков SMB-с

1С займется продвижением InfoWatch EndPoint Security на территории России Группа компаний InfoWatch подписала дистрибьюторский договор с фирмой 1С, которая будет осуществлять продажи программного продукта InfoWatch EndPoint Security на территории Российской Федерации через все свои региональные подразделения. «Мы очень рады началу сотрудничества с компанией 1С, которое укрепит позиции InfoWatch в сегменте

Три новых Ferarri - цена презентации продукта Касперского в Нью-Йорке «Лаборатория Касперского» шумно презентовала в Нью-Йорке новое решение Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB) для обеспечения корпоративной безопасности. Запуск продуктовой линейки происходил в отеле Dream Downtown в формате конференции о кибербезопасности крупных