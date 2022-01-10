Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
InfoTeCS
ViPNet VPN-решение
Публикаций - 167, упоминаний - 287
InfoTeCS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чапчаев Андрей 43 20
|Гусев Дмитрий 51 10
|Орлик Сергей 73 6
|Свириденко Андрей 93 6
|Смирнов Николай 14 3
|Кулик Сергей 5 3
|Путин Владимир 2445 2
|Янкин Константин 7 2
|Рустамов Рустам 182 2
|Носков Константин 206 2
|Мылицын Роман 81 2
|Эйгес Павел 70 2
|Галайко Ярослав 2 2
|Кадыков Иван 4 2
|Левцов Вениамин 33 2
|Конусов Андрей 83 2
|Писарев Михаил 14 2
|Касперская Наталья 237 1
|Акимов Максим 169 1
|Осеевский Михаил 252 1
|Шадаев Максут 422 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 990 1
|Абакумов Евгений 109 1
|Соловьев Владимир 101 1
|Баринов Александр 33 1
|Гребенщиков Дмитрий 22 1
|Бойко Андрей 37 1
|Куканов Алексей 13 1
|Березкин Григорий 28 1
|Фролов Павел 43 1
|Яппаров Тагир 79 1
|Горелов Дмитрий 54 1
|Раменский Демьян 12 1
|Навальный Алексей 60 1
|Миронов Сергей 61 1
|Иванов Михаил 78 1
|Бобров Сергей 9 1
|Савельев Михаил 37 1
|Лукацкий Алексей 87 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 555 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
|The Washington Post 288 1
|Telecom.paper 151 1
|Federal Register 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru