Kaspersky GReAT: идёт сложная целевая кибератака против российских компаний через механизм обновлений ViPNet ного, энергетического, транспортно-логистического и образовательного секторов. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперског». Для заражения злоумышленники используют систему обновлений ViPNet — ПО для создания защищённых сетей. Атака реализуется через технику DLL Sideloading — ей подвержен один из компонентов ViPNet, который запускается при старте операционной системы.

ViPNet PKI Client стал ближе и доступнее але «Госуслуг» опубликована информация об обеспечении безопасного доступа к госсервисам. Одним из инструментов, рекомендованных для организации безопасных защищенных подключений к госсервисам, указан ViPNet PKI Client – универсальный клиент для работы в инфраструктуре открытых ключей, который позволяет настроить соединение с поддержкой шифрования по ГОСТ вне зависимости от используемого пол

«ИнфоТеКС» и «АМТ-Груп» защитят системы промышленной автоматизации Компании «ИнфоТеКС» и ««АМТ-Груп»» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW 5, по результатам которого подтвердили полную совместимость продуктов. Совместное использование продуктов обеспечивает эшелонированную защиту промышленной инфраструктуры п

Red Security усилила сервис шифрования каналов связи продуктами «ИнфоТеКС» тая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, объявила о том, что сервис шифрования каналов связи (ГОСТ VPN) теперь может быть оказан на базе программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator HW и программного комплекса ViPNet Client компании «ИнфоТеКС». Сервис Red Security ГОСТ VPN предназначен для построения защищенных каналов передачи данных между террит

«Гигант Комплексные системы» подтвердил совместимость рабочих станций со средством защиты ViPNet SafeBoot 3 «Гигант Комплексные системы» получил сертификат совместимости средства доверенной загрузки ViPNet SafeBoot 3 версии 3.2.1 (исполнение 2) с ПЭВМ «Рабочая станция Гигант». Документ подтверждает корректную работу решения на оборудовании компании, включая системы на базе материнской плат

Новые модели шлюза безопасности ViPNet Coordinator KB100 сертифицированы в ФСБ России Компания «ИнфоТеКС» сообщает о получении нового сертификата ФСБ России на шлюз безопасности ViPNet Coordinator KB 4, в который включено новое исполнение ViPNet Coordinator KB100 на базе аппаратных платформ KB100 Q1 и KB100 Q2. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Се

«ДиалогНаука» внедрила решения ViPNet для защиты «МБ РУС Банка» Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, осуществила поставку и внедрение системы криптографической защиты каналов связи на базе продуктов ViPNet для ООО «МБ РУС Банк». Об этом CNews сообщили представители «ДиалогНауки». В современных условиях банки ежедневно обрабатывают огромные объемы конфиденциальной информации. Для обеспечени

ID от «Контур.Эгиды» стал доступен для многофакторной аутентификации в экосистеме ViPNet Сервис ID от «Контур.Эгида» получил техническую интеграцию с решениями компании «ИнфоТеКС» и теперь может использоваться как один из факторов многофакторной аутентификации в экосистеме ViPNet. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». В рамках интеграции ID от «Контур.Эгиды» был добавлен в перечень настраиваемых 2FA-механизмов на сервере многофакторной аутентификации <

«ИнфоТеКС» анонсировала новый продукт – квантовый генератор случайных чисел Компания «ИнфоТеКС», российский разработчик программных и программно-аппаратных средств защиты информации, объявила о расширении линейки квантовых криптографических систем ViPNet QCS (Quantum Cryptographic Systems). Новый продукт – квантовый генератор случайных чисел ViPNet QRNG (Quantum Random Number Generators), представляет собой устройство, создающее и

Серверы «Тринити» совместимы с программным модулем доверенной загрузки ViPNet SafeBoot 3 Компания «ИнфоТеКС» подтвердила корректную совместную работу программного модуля доверенной загрузки ViPNet SafeBoot 3 с российскими серверами «Тринити» поколения М8. ViPNet SafeBoot 3 — новое поколение программного модуля доверенной загрузки, сертифицированного по требованиям ФСБ Росси

ViPNet SIES Nano Loader – новый продукт в составе решения ViPNet SIES Компания «ИнфоТеКС» включила в состав комплекса встраиваемых средств защиты информации в индустриальных системах ViPNet SIES новый продукт – программно-аппаратный комплекс (ПАК) ViPNet SIES Nano Loader. ViPNet SIES Nano Loader используется для организации автоматизированного рабочего места п

«ИнфоТеКС» выпустила решение для автоматизированной выдачи сертификатов пользователям платформы цифрового рубля Компания «ИнфоТеКС» объявила о выпуске «ViPNet САВС 1.0», решения для автоматизации выдачи сертификатов пользователям платформы цифрового рубля (ПлЦР). Решение ViPNet САВС позволяет автоматизировать выпуск сертификатов TLS и с

СКЗИ ViPNet Prime сертифицировано ФСБ России Компания «ИнфоТеКС» информирует о получении сертификата ФСБ России на средство криптографической защиты информации (СКЗИ) ViPNet Prime Key Center из состава системы централизованного управления продуктами и решениями «ИнфоТеКС ViPNet Prime». Кроме того, получена выписка об успешном завершении процедуры оцен

Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российские криптошлюзы и серверы на отечественном Linux рмационной безопасности Как выяснил CNews, «Россети» покупают программно-аппаратные комплексы (ПАК) ViPNet и серверы «Аквариус» с Astra Linux на «борту» для создания комплексной системы информа

Компания «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 for Linux Компания «ИнфоТеКС» объявила о получении сертификата ФСБ России на программный комплекс (ПК) ViPNet Client 5 for Linux. ViPNet Client 5 – новое поколение программных комплексов, предназначенных для обеспечения защищенной передачи данных по каналам связи виртуальной сети ViPNe

Корпоративный мессенджер ViPNet CSS Connect совместим с ВКС-решением «Протей» «Протей ТЛ» объявляют о завершении интеграции программного обеспечения для организации сеансов аудио- и видеоконференцсвязи «Протей-ВКС» с приложением защищенного общения корпоративных пользователей ViPNet CSS Connect. Совместное решение позволяет реализовать систему конференцсвязи в информационно-защищенном исполнении, востребованную корпоративными заказчиками, объектами КИИ, органами гос

«ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5» Компания «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на соответствие программного комплекса (ПК) ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5» требованиям к СКЗИ класса КС1. ViPNet Client 5 – новое поколение продуктов, предназначенных для обеспечения защищенной передачи данных по каналам связи

«Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на распределительный и клиентский узлы квантовой сети из состава ViPNet Quantum Trusted System Lite злов квантовой сети из состава квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей ViPNet Quantum Trusted System Lite (ViPNet QTS Lite). Сертификат СФ/124-5263 от 8.09.2

«Индид» и «ИнфоТеКС» повышают безопасность доступа к учетным данным с помощью средств криптографической защиты ТеКС», производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации, провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и программного комплекса ViPNet Client 5 для защиты рабочих мест пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Индид». «Индид» и «ИнфоТеКС» развивают технологическое партнерство, чтобы предоставлять клиентам ком

Компания «ИнфоТеКС» выпустила новый продукт – ViPNet EDI Flow Компания «ИнфоТеКС» объявляет о выпуске программного комплекса ViPNet EDI Flow версии 1.0. ViPNet EDI Flow является управляющим компонентом системы автоматизации выпуска сертификатов ViPNet САВС и обеспечивает выполнение всех процессов, связа

«ИнфоТеКС» получила сертификат соответствия на новое поколение индустриальных шлюзов безопасности Компания «ИнфоТеКС» объявляет о получении сертификата ФСТЭК России на ViPNet Coordinator IG 5. Сертификат №4944 от 17 июня 2025 г. удостоверяет, что ViPNet Coordinator IG 5 является межсетевым экраном и соответствует требованиям ФСТЭК России к профилю защи

Выпущена версия ViPNet SafeBoot 3.2 с поддержкой ARM-платформ Компания «ИнфоТеКС» сообщает о выпуске версии ViPNet SafeBoot 3.2 (исполнение 2), ключевой особенностью которой является возможность встраивания в ARM-платформы. ViPNet SafeBoot 3 – новое поколение программного модуля доверенной заг

НИИМЭ и «ИнфоТеКС» отработают совместимость систем криптозащиты Элемент») и АО «ИнфоТеКС» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения АО «НИИМЭ» планирует выпустить микросхему СКЗИ NE51IOT ver.2, адаптированную под требования инфраструктуры решения ViPNet SIES – комплекса встраиваемых СКЗИ производства «ИнфоТеКС». Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Подобная интеграция позволит сформировать вариативность предложений по защите

Выпущена новая сертифицированная версия ViPNet Coordinator HW 5.3.2 щает о получении новых сертификатов ФСБ России и завершении сертификации в рамках действующего сертификата ФСТЭК России новой версии криптографического шлюза – межсетевого экрана следующего поколения ViPNet Coordinator HW 5. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Сертификат соответствия ФСБ России №СФ/124-5134 от 15 марта 2025 г. удостоверяет, что программно-аппаратный комплекс

Выпущена новая модель шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW50 на базе российской платформы «АТБ-Электроника» Компания «ИнфоТеКС» объявляет о расширении модельного ряда программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator HW 4. Новое исполнение ViPNet Coordinator HW50 разработано на базе аппаратной платформы HW50 A1 и обеспечивает производительность в режиме шифрования (VPN) до 250 Мбит

ViPNet SafeBoot 3.2 сертифицирован по требованиям двух регуляторов Компания «ИнфоТеКС» сообщает о завершении сертификации ViPNet SafeBoot 3.2 по извещению об изменениях в рамках действующего сертификата ФСТЭК России №4673 от 10 мая 2023 г. Подтверждено соответствие ViPNet SafeBoot 3 требованиям к средствам

«Инфотекс» получила сертификат ФСБ на ViPNet SafeBoot 3.2 Компания «Инфотекс» сообщает о получении сертификата ФСБ России №СФ/517-5070 от 25 декабря 2024 г. на новую версию программного модуля доверенной загрузки (ПМДЗ) ViPNet SafeBoot 3. Сертификат выдан на основании положительного заключения ФСБ России, действующего до 1 октября 2034, и подтверждает, что модуль ViPNet SafeBoot 3 (версии 3.2) в исполне

Получен сертификат ФСБ России на ViPNet РУКС Компания «ИнфоТеКС» объявляет о получении сертификата ФСБ России для программно-аппаратного комплекса ViPNet Распределительный узел квантовой сети (ViPNet РУКС). Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Сертификат №СФ/124-5088 от 27.12.2024 удостоверяет, что ПАК ViPNet РУК

Андрей Чапчаев - Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: В секторе промышленных информационных систем встраиваемые СКЗИ займут важное место CNews: Группа компаний «ИнфоТеКС» показывает значительный рост выручки за последний год. Продукция для защиты информации ViPNet остается одной из самых востребованных на отечественном рынке. Какие классы решений и какие продукты особенно пользуются спросом? Андрей Чапчаев: На российском рынке «ИнфоТеКС» сегодня о

«Инфотекс» выпустила сертифицированную версию ViPNet xFirewall 5.6.2 ении сертификации по извещению об изменениях во ФСТЭК России программно-аппаратного комплекса (ПАК) ViPNet xFirewall 5.6.2 в рамках действующего сертификата №4501 от 28 декабря 2021 г. ПАК V

Решение «ИнфоТеКС» для защиты ИСУЭ Компания «ИнфоТеКС» разработала сертифицированное решение для организации надежной защиты информации, передаваемой по каналам связи интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) – ViPNet SIES (Security for Industrial and Embedded Solutions). Решение соответствует требованиям нормативной-правовой базы России в области защиты информации, не содержащей сведений, составляющи

«Инфотекс» сертифицировала самое маленькое СКЗИ для ИСУЭ и интернета вещей Компания «Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСБ России на крипточип ViPNet SIES Core Nano, самое маленькое средство криптографической защиты информации (СКЗИ) со сроком действия ключей 16 лет. Сертификат ФСБ России №СФ/124-5018 от 30 октября 2024 г. удостоверяе

«Инфотекс» и «Бифит» разработали решение для защиты инфраструктуры цифрового рубля Компания «Инфотекс» интегрировала продукты ViPNet в комплексную систему защиты информационного взаимодействия участников платформы цифрового рубля. Решение встроено в систему дистанционного банковского обслуживания iBank компании «Бифит

Получен сертификат ФСБ России на ViPNet Prime Key Center Компания «ИнфоТеКС» объявляет о получении сертификата ФСБ России на СКЗИ ViPNet Prime Key Center из состава системы централизованного управления продуктами и решениями «ИнфоТеКС» ViPNet Prime. Программный комплекс ViPNet Prime Key Center отвечает за вы

ViPNet Coordinator HW 5 сертифицирован по требованиям ФСБ России Компания «ИнфоТекс» объявила о получении сертификата ФСБ России на межсетевой экран следующего поколения с ГОСТ VPN ViPNet Coordinator HW 5. Сертификат ФСБ России №СФ/124-4972 от 30 августа 2024 г. удостоверяет, что ViPNet Coordinator HW 5 соответствует требованиям к средствам криптографической зашиты

«ИнфоТекс» объявила о выпуске ViPNet Coordinator HW10 Компания «ИнфоТекс» объявила о расширении модельного ряда ViPNet Coordinator HW 4. В состав продукта включено новое исполнение ViPNet Coordinator HW10. ViPNet Coordinator HW10 – шлюз безопасности в компактном форм-факторе, предназначенны

Компания «ИнфоТеКС» разработала высокопроизводительный NGFW для каналов 200G-400G Компания «ИнфоТеКС» завершила испытания высокопроизводительного межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) ViPNet xFirewall уровня ЦОД, предназначенного для обработки больших объемов трафика. Новое исполнение ViPNet xFirewall обладает производительностью, необходимой для защиты от угроз инфор

Компания «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК России на ViPNet Coordinator HW 5 Компания «Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСТЭК России на шлюз безопасности нового поколения ViPNet Coordinator HW 5. Сертификат ФСТЭК России №4831 от 25 июля 2024 г. подтверждает соответствие ViPNet Coordinator HW 5 требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни

Получено заключение ФСБ России на криптопровайдер для блокчейн-платформ ViPNet CryptoSmart Компания «ИнфоТеКС» сообщает о получении положительного заключения ФСБ России о соответствии ViPNet CryptoSmart требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, классов КС1 (и