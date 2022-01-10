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InfoTeCS
ViPNet VPN-решение



10.01.2022 ViPNet Coordinator HW 4 в реестре российской радиоэлектронной продукции
29.12.2021 Получен сертификат ФСТЭК России для ViPNet xFirewall 5
09.12.2021 «ИнфоТеКС» выпустила новую сертифицированную версию шлюза безопасности ViPNet Coordinator KB 4
04.10.2021 «Инфотекс» получила сертификат ФСБ на Vipnet Coordinator VA
23.08.2021 Криптопровайдер ViPNet CSP 4.4.2 сертифицирован по трем классам защиты ФСБ России
19.04.2021 «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК о соответствии Vipnet Coordinator IG 4 требованиям к промышленным межсетевым экранам
05.04.2021 ФСБ России сертифицировала ViPNet Client для ОС «Аврора»
19.02.2021 Подтверждена корректность работы продуктов Vipnet с отечественными ВКС-системами
07.12.2020 «Инфотекс» получила сертификат соответствия ФСТЭК на ViPNet IDS 3
07.10.2020 Продуктам «Инфотекс» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения
06.10.2020 «Инфотекс» продлила акцию по безвозмездному предоставлению лицензий на ПО для защиты удаленного доступа
30.07.2020 Подтверждена совместимость «Рутокен» и средств защиты информации ViPNet
15.07.2020 Система ViPNet IDS 3 подтвердила соответствие требованиям ФСБ России
04.06.2020 «Инфотекс» и «Ред софт» тестируют продукты
19.03.2020 «Инфотекс» предоставит бесплатные лицензии ПО для защищенного удаленного доступа
10.02.2020 «Инфотекс» выпустил новый продукт в линейке защиты рабочих станций и серверов
04.02.2020 Облако для проверяющих чиновников будет стоить 1,3 миллиарда
15.01.2020 Подтверждена совместимость ViPNet Coordinator IG и DATAPK
19.06.2019 «ИнфоТеКС» выпустил новый технический релиз ViPNet SafeBoot 1.4 с поддержкой JaCarta-2 ГОСТ
15.10.2018 «Шаркс датацентр» и «Инфотекс» провели испытания на совместимость платформы Sharx cо средствами защиты информации Vipnet
06.06.2018 «Инфотекс» выпустил новый технический релиз ViPNet SafeBoot 1.3
27.12.2017 Мобильные решения Directum подтвердили совместимость со средствами защиты ViPNet
15.08.2017 «Инфотекс» и «ОМП» представили провайдер криптографии для Sailfish Mobile OS RUS
21.04.2017 Анонсирована специальная редакция WorksPad R с шифрованием данных по алгоритмам ГОСТ
06.03.2017 Модуль доверенной загрузки ViPNet SafeBoot от «Инфотекс» совместим с продуктами Aquarius
03.10.2016 Evolution 3.0 оснащена поддержкой ViPNet CSP
25.08.2016 Решения ViPNet от «Инфотекс» совместимы с токенами и смарт-картами «Рутокен» от «Актива»
03.08.2016 Смарт-карты и USB-токены от "Аладдин Р.Д." совместимы с обновлёнными версиями продуктов компании "ИнфоТеКС"
24.12.2015 ViPNet HSM в платежных системах: возможности и преимущества
11.11.2015 TrueConf и «ИнфоТеКС» обеспечат пользователей РФ безопасной видеосвязью
18.02.2015 МФЦ Республики Карелия выбрал продукты ViPNet для построения единой системы защиты информации
04.02.2015 «Инфотекс Интернет Траст» выпустила «ViPNet ЭДО Документ 2.0»
24.10.2014 ViPNet Client for Android прошел сертификацию ФСБ России по извещению об изменениях
04.09.2014 Серверное решение Mind показывает стабильную работу в защищенной сети ViPNet
02.06.2014 Новые версии решений ViPNet УЦ 4 и ViPNet CSP 4 сертифицированы ФСБ
01.04.2014 Подтверждена корректность работы СКЗИ ViPNet CSP с электронными ключами JaCarta
03.03.2014 «Инфотекс» разработала ViPNet Client для российского LTE-смартфона YotaPhone
03.03.2014 «Инфотекс» получила положительное заключение ФСБ на криптопровайдер ViPNet CSP 4.0
15.01.2014 MobileSputnik + ViPNet: защищенное мобильное рабочее место от «АйТи» и «ИнфоТеКС»
14.10.2013 Программный комплекс ViPNet Client for Android сертифицирован ФСБ

Публикаций - 167, упоминаний - 287

InfoTeCS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 310 111
Microsoft Corporation 21029 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7838 12
Cisco Systems 4642 11
Samsung Electronics 8962 10
Код Безопасности 389 10
Apple Inc 10154 10
VideoMost - ВидеоМост 200 8
Spirit DSP - Спирит Корп 413 8
Huawei 3000 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3763 7
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 204 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1201 7
Polycom - Поликом Россия 372 6
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 184 6
Avaya Inc - Avaya СНГ 953 6
АйТи 1067 6
Крипто-ПРО 270 6
HP Inc. 5106 6
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 488 5
Oracle Corporation 5813 5
InfoTeCS - Перспективный мониторинг 15 5
Softline - Софтлайн 1769 5
NEC 1695 4
TI - Texas Instruments Incorporated 779 4
Leta Group 216 4
Dr.Web - Доктор Веб 1171 4
Blizzard Entertainment 293 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 442 4
ZTE Corporation 637 4
China Mobile 359 4
Ericsson 2284 4
AT&T Inc 1555 4
Adobe Systems 1351 4
Toshiba Corporation 2749 4
Kyocera 205 4
HTC Corporation 1377 4
Конфидент 63 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4863 8
РЖД - Российские железные дороги 1333 7
Vimeo - Видеохостинг 60 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1620 2
Visa International 1641 2
НСПК - Национальная система платежных карт 274 2
Почта России ПАО 1801 2
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 5 1
Ростатом - Ростовская АЭС - атомная электростанция 25 1
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 46 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 46 1
Петрокоммерц 42 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 104 1
Сбербанк Сибирский банк 18 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 84 1
Китай - Тяньваньская АЭС - атомная электростанция 24 1
Ростатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 38 1
Пробизнесбанк АКБ 122 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 189 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 1
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 19 1
Intouch - Интач Страхование 24 1
ВТБ - Транскредитбанк 92 1
ГПБ - Газпромбанк 802 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 54 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 21 1
РВК - Российская венчурная компания 505 1
Еврохим МХК 67 1
РАО ЕЭС России ПАО 233 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 84 1
Вотрон 16 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 62 1
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 81 1
Физприбор - Московский завод 8 1
Алроса АК 98 1
АльфаСтрахование СГ 233 1
Вертолеты России 126 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1924 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2354 46
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2050 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7407 11
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1123 9
Правительство РФ 2666 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1250 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2040 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 224 3
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 295 3
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 27 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1518 3
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 953 3
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 182 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 2
Президент Российской Федерации 1733 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 2
Администрация Президента РФ 325 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1181 2
Правительство и губернатор Ярославской области 27 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 54 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 198 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 50 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Совет Министров Республики Крым - Министерство образования науки и молодежи Республики Крым 2 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 56 1
Правительство Республики Мордовия - Министерство информатизации и связи Республики Мордовия - Мининформсвязи Республики Мордовия 5 1
Правительство Республики Башкортостан 18 1
Правительство Воронежской области 12 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 201 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1501 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12397 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4131 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10170 15
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 269 15
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 136 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2744 12
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 71 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 680 10
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 738 9
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 227 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1924 9
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 78 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1890 7
ARM64 - Архитектура процессора 1239 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12184 7
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 637 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2464 6
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 68 5
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 532 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6905 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2525 5
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 151 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 275 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 4
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Apple iPhone - серия смартфонов 5834 7
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Microsoft Windows 1379 5
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Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 5
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Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1280 5
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 28 5
InfoTeCS - ViPNet Network Security 7 5
Киберника Сибрус - мессенджер 26 4
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InfoTeCS - ViPNet TIAS 9 4
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Intel x86 - архитектура процессора 1278 4
Microsoft Windows 7 1758 4
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 125 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 677 4
InfoTeCS - ViPNet SafePoint (КСЗИ Панцирь-К) 9 4
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Google Chrome - браузер 1169 4
Чапчаев Андрей 43 20
Гусев Дмитрий 51 10
Орлик Сергей 73 6
Свириденко Андрей 93 6
Смирнов Николай 14 3
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Путин Владимир 2445 2
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Рустамов Рустам 182 2
Носков Константин 206 2
Мылицын Роман 81 2
Эйгес Павел 70 2
Галайко Ярослав 2 2
Кадыков Иван 4 2
Левцов Вениамин 33 2
Конусов Андрей 83 2
Писарев Михаил 14 2
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Акимов Максим 169 1
Осеевский Михаил 252 1
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Кабанов Владимир 174 1
Jobs Steve - Джобс Стив 990 1
Абакумов Евгений 109 1
Соловьев Владимир 101 1
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Бойко Андрей 37 1
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Фролов Павел 43 1
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Горелов Дмитрий 54 1
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Навальный Алексей 60 1
Миронов Сергей 61 1
Иванов Михаил 78 1
Бобров Сергей 9 1
Савельев Михаил 37 1
Лукацкий Алексей 87 1
Россия - Российская федерация - РФ 82603 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26738 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12081 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34077 6
Хорватия - Республика 206 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11598 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10918 4
Германия - Федеративная Республика 7794 3
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1075 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 869 2
Россия - УФО - Тюменская область 749 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 367 2
Россия - УФО - Челябинская область 849 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 836 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 542 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 384 2
Россия - СФО - Республика Алтай 885 2
Россия - Восточная Сибирь 231 2
Россия - УФО - Свердловская область 1025 2
Европа 7254 1
Россия - ЦФО - Костромская область 289 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 467 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 861 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 505 1
Россия - ЦФО - Орловская область 169 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 246 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 193 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 507 1
Азия - Азиатский регион 3158 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 502 1
Австрия - Австрийская Республика 978 1
Россия - СФО - Иркутская область 725 1
Россия - ПФО - Пензенская область 433 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 502 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 138 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 331 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 956 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5083 8
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 39 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3666 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1485 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 235 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 3
Всероссийская перепись населения 42 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 627 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1106 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4140 2
МПС - Международные платежные системы 94 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 46 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 74 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 128 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 35 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 216 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 35 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 302 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1519 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 279 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 158 1
НПА - Нормативный правовой акт 53 1
Образование в России 552 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 131 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 77 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 431 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2753 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1241 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 555 2
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
The Washington Post 288 1
Telecom.paper 151 1
Federal Register 7 1
Gartner 3198 7
IDC - International Data Corporation 4528 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2698 3
Juniper Research 420 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 610 1
Zecurion Analytics 25 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1057 7
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 19 1
Микротест УЦ - Учебный центр 5 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 6 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 24 1
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 19 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 16 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 45 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
АГУ - Алтайский государственный университет 17 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 57 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 496 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 549 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 84 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 95 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 2
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 9 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 52 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
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