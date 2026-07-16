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InfoTeCS ViPNet VPN-решение

СОБЫТИЯ

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16.07.2026 Kaspersky GReAT: идёт сложная целевая кибератака против российских компаний через механизм обновлений ViPNet

ного, энергетического, транспортно-логистического и образовательного секторов. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперског». Для заражения злоумышленники используют систему обновлений ViPNet — ПО для создания защищённых сетей. Атака реализуется через технику DLL Sideloading — ей подвержен один из компонентов ViPNet, который запускается при старте операционной системы.
15.07.2026 ViPNet PKI Client стал ближе и доступнее

але «Госуслуг» опубликована информация об обеспечении безопасного доступа к госсервисам. Одним из инструментов, рекомендованных для организации безопасных защищенных подключений к госсервисам, указан ViPNet PKI Client – универсальный клиент для работы в инфраструктуре открытых ключей, который позволяет настроить соединение с поддержкой шифрования по ГОСТ вне зависимости от используемого пол
25.06.2026 «ИнфоТеКС» и «АМТ-Груп» защитят системы промышленной автоматизации

Компании «ИнфоТеКС» и ««АМТ-Груп»» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW 5, по результатам которого подтвердили полную совместимость продуктов. Совместное использование продуктов обеспечивает эшелонированную защиту промышленной инфраструктуры п
27.05.2026 Red Security усилила сервис шифрования каналов связи продуктами «ИнфоТеКС»

тая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, объявила о том, что сервис шифрования каналов связи (ГОСТ VPN) теперь может быть оказан на базе программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator HW и программного комплекса ViPNet Client компании «ИнфоТеКС». Сервис Red Security ГОСТ VPN предназначен для построения защищенных каналов передачи данных между террит
19.05.2026 «Гигант Комплексные системы» подтвердил совместимость рабочих станций со средством защиты ViPNet SafeBoot 3

«Гигант Комплексные системы» получил сертификат совместимости средства доверенной загрузки ViPNet SafeBoot 3 версии 3.2.1 (исполнение 2) с ПЭВМ «Рабочая станция Гигант». Документ подтверждает корректную работу решения на оборудовании компании, включая системы на базе материнской плат
18.05.2026 Новые модели шлюза безопасности ViPNet Coordinator KB100 сертифицированы в ФСБ России

Компания «ИнфоТеКС» сообщает о получении нового сертификата ФСБ России на шлюз безопасности ViPNet Coordinator KB 4, в который включено новое исполнение ViPNet Coordinator KB100 на базе аппаратных платформ KB100 Q1 и KB100 Q2. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Се
05.05.2026 «ДиалогНаука» внедрила решения ViPNet для защиты «МБ РУС Банка»

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, осуществила поставку и внедрение системы криптографической защиты каналов связи на базе продуктов ViPNet для ООО «МБ РУС Банк». Об этом CNews сообщили представители «ДиалогНауки». В современных условиях банки ежедневно обрабатывают огромные объемы конфиденциальной информации. Для обеспечени
31.03.2026 ID от «Контур.Эгиды» стал доступен для многофакторной аутентификации в экосистеме ViPNet

Сервис ID от «Контур.Эгида» получил техническую интеграцию с решениями компании «ИнфоТеКС» и теперь может использоваться как один из факторов многофакторной аутентификации в экосистеме ViPNet. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». В рамках интеграции ID от «Контур.Эгиды» был добавлен в перечень настраиваемых 2FA-механизмов на сервере многофакторной аутентификации <
30.03.2026 «ИнфоТеКС» анонсировала новый продукт – квантовый генератор случайных чисел

Компания «ИнфоТеКС», российский разработчик программных и программно-аппаратных средств защиты информации, объявила о расширении линейки квантовых криптографических систем ViPNet QCS (Quantum Cryptographic Systems). Новый продукт – квантовый генератор случайных чисел ViPNet QRNG (Quantum Random Number Generators), представляет собой устройство, создающее и
11.03.2026 Серверы «Тринити» совместимы с программным модулем доверенной загрузки ViPNet SafeBoot 3

Компания «ИнфоТеКС» подтвердила корректную совместную работу программного модуля доверенной загрузки ViPNet SafeBoot 3 с российскими серверами «Тринити» поколения М8. ViPNet SafeBoot 3 — новое поколение программного модуля доверенной загрузки, сертифицированного по требованиям ФСБ Росси
19.02.2026 ViPNet SIES Nano Loader – новый продукт в составе решения ViPNet SIES

Компания «ИнфоТеКС» включила в состав комплекса встраиваемых средств защиты информации в индустриальных системах ViPNet SIES новый продукт – программно-аппаратный комплекс (ПАК) ViPNet SIES Nano Loader. ViPNet SIES Nano Loader используется для организации автоматизированного рабочего места п
26.01.2026 «ИнфоТеКС» выпустила решение для автоматизированной выдачи сертификатов пользователям платформы цифрового рубля

Компания «ИнфоТеКС» объявила о выпуске «ViPNet САВС 1.0», решения для автоматизации выдачи сертификатов пользователям платформы цифрового рубля (ПлЦР). Решение ViPNet САВС позволяет автоматизировать выпуск сертификатов TLS и с
13.01.2026 СКЗИ ViPNet Prime сертифицировано ФСБ России

Компания «ИнфоТеКС» информирует о получении сертификата ФСБ России на средство криптографической защиты информации (СКЗИ) ViPNet Prime Key Center из состава системы централизованного управления продуктами и решениями «ИнфоТеКС ViPNet Prime». Кроме того, получена выписка об успешном завершении процедуры оцен
06.01.2026 Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российские криптошлюзы и серверы на отечественном Linux

рмационной безопасности Как выяснил CNews, «Россети» покупают программно-аппаратные комплексы (ПАК) ViPNet и серверы «Аквариус» с Astra Linux на «борту» для создания комплексной системы информа
09.12.2025 Компания «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 for Linux

Компания «ИнфоТеКС» объявила о получении сертификата ФСБ России на программный комплекс (ПК) ViPNet Client 5 for Linux. ViPNet Client 5 – новое поколение программных комплексов, предназначенных для обеспечения защищенной передачи данных по каналам связи виртуальной сети ViPNe
03.12.2025 Корпоративный мессенджер ViPNet CSS Connect совместим с ВКС-решением «Протей»

«Протей ТЛ» объявляют о завершении интеграции программного обеспечения для организации сеансов аудио- и видеоконференцсвязи «Протей-ВКС» с приложением защищенного общения корпоративных пользователей ViPNet CSS Connect. Совместное решение позволяет реализовать систему конференцсвязи в информационно-защищенном исполнении, востребованную корпоративными заказчиками, объектами КИИ, органами гос
27.11.2025 «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5»

Компания «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на соответствие программного комплекса (ПК) ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5» требованиям к СКЗИ класса КС1. ViPNet Client 5 – новое поколение продуктов, предназначенных для обеспечения защищенной передачи данных по каналам связи

08.10.2025 «Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на распределительный и клиентский узлы квантовой сети из состава ViPNet Quantum Trusted System Lite

злов квантовой сети из состава квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей ViPNet Quantum Trusted System Lite (ViPNet QTS Lite). Сертификат СФ/124-5263 от 8.09.2
29.07.2025 «Индид» и «ИнфоТеКС» повышают безопасность доступа к учетным данным с помощью средств криптографической защиты

ТеКС», производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации, провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и программного комплекса ViPNet Client 5 для защиты рабочих мест пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Индид». «Индид» и «ИнфоТеКС» развивают технологическое партнерство, чтобы предоставлять клиентам ком
10.07.2025 Компания «ИнфоТеКС» выпустила новый продукт – ViPNet EDI Flow

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о выпуске программного комплекса ViPNet EDI Flow версии 1.0. ViPNet EDI Flow является управляющим компонентом системы автоматизации выпуска сертификатов ViPNet САВС и обеспечивает выполнение всех процессов, связа
01.07.2025 «ИнфоТеКС» получила сертификат соответствия на новое поколение индустриальных шлюзов безопасности

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о получении сертификата ФСТЭК России на ViPNet Coordinator IG 5. Сертификат №4944 от 17 июня 2025 г. удостоверяет, что ViPNet Coordinator IG 5 является межсетевым экраном и соответствует требованиям ФСТЭК России к профилю защи
28.04.2025 Выпущена версия ViPNet SafeBoot 3.2 с поддержкой ARM-платформ

Компания «ИнфоТеКС» сообщает о выпуске версии ViPNet SafeBoot 3.2 (исполнение 2), ключевой особенностью которой является возможность встраивания в ARM-платформы. ViPNet SafeBoot 3 – новое поколение программного модуля доверенной заг
15.04.2025 НИИМЭ и «ИнфоТеКС» отработают совместимость систем криптозащиты

Элемент») и АО «ИнфоТеКС» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения АО «НИИМЭ» планирует выпустить микросхему СКЗИ NE51IOT ver.2, адаптированную под требования инфраструктуры решения ViPNet SIES – комплекса встраиваемых СКЗИ производства «ИнфоТеКС». Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Подобная интеграция позволит сформировать вариативность предложений по защите
07.04.2025 Выпущена новая сертифицированная версия ViPNet Coordinator HW 5.3.2

щает о получении новых сертификатов ФСБ России и завершении сертификации в рамках действующего сертификата ФСТЭК России новой версии криптографического шлюза – межсетевого экрана следующего поколения ViPNet Coordinator HW 5. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Сертификат соответствия ФСБ России №СФ/124-5134 от 15 марта 2025 г. удостоверяет, что программно-аппаратный комплекс

24.03.2025 Выпущена новая модель шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW50 на базе российской платформы «АТБ-Электроника»

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о расширении модельного ряда программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator HW 4. Новое исполнение ViPNet Coordinator HW50 разработано на базе аппаратной платформы HW50 A1 и обеспечивает производительность в режиме шифрования (VPN) до 250 Мбит
13.02.2025 ViPNet SafeBoot 3.2 сертифицирован по требованиям двух регуляторов

Компания «ИнфоТеКС» сообщает о завершении сертификации ViPNet SafeBoot 3.2 по извещению об изменениях в рамках действующего сертификата ФСТЭК России №4673 от 10 мая 2023 г. Подтверждено соответствие ViPNet SafeBoot 3 требованиям к средствам

23.01.2025 «Инфотекс» получила сертификат ФСБ на ViPNet SafeBoot 3.2

Компания «Инфотекс» сообщает о получении сертификата ФСБ России №СФ/517-5070 от 25 декабря 2024 г. на новую версию программного модуля доверенной загрузки (ПМДЗ) ViPNet SafeBoot 3. Сертификат выдан на основании положительного заключения ФСБ России, действующего до 1 октября 2034, и подтверждает, что модуль ViPNet SafeBoot 3 (версии 3.2) в исполне
28.12.2024 Получен сертификат ФСБ России на ViPNet РУКС

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о получении сертификата ФСБ России для программно-аппаратного комплекса ViPNet Распределительный узел квантовой сети (ViPNet РУКС). Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Сертификат №СФ/124-5088 от 27.12.2024 удостоверяет, что ПАК ViPNet РУК
27.12.2024 Андрей Чапчаев -

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: В секторе промышленных информационных систем встраиваемые СКЗИ займут важное место

CNews: Группа компаний «ИнфоТеКС» показывает значительный рост выручки за последний год. Продукция для защиты информации ViPNet остается одной из самых востребованных на отечественном рынке. Какие классы решений и какие продукты особенно пользуются спросом? Андрей Чапчаев: На российском рынке «ИнфоТеКС» сегодня о
25.12.2024 «Инфотекс» выпустила сертифицированную версию ViPNet xFirewall 5.6.2

ении сертификации по извещению об изменениях во ФСТЭК России программно-аппаратного комплекса (ПАК) ViPNet xFirewall 5.6.2 в рамках действующего сертификата №4501 от 28 декабря 2021 г. ПАК V
26.11.2024 Решение «ИнфоТеКС» для защиты ИСУЭ

Компания «ИнфоТеКС» разработала сертифицированное решение для организации надежной защиты информации, передаваемой по каналам связи интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) – ViPNet SIES (Security for Industrial and Embedded Solutions). Решение соответствует требованиям нормативной-правовой базы России в области защиты информации, не содержащей сведений, составляющи
21.11.2024 «Инфотекс» сертифицировала самое маленькое СКЗИ для ИСУЭ и интернета вещей

Компания «Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСБ России на крипточип ViPNet SIES Core Nano, самое маленькое средство криптографической защиты информации (СКЗИ) со сроком действия ключей 16 лет. Сертификат ФСБ России №СФ/124-5018 от 30 октября 2024 г. удостоверяе
17.10.2024 «Инфотекс» и «Бифит» разработали решение для защиты инфраструктуры цифрового рубля

Компания «Инфотекс» интегрировала продукты ViPNet в комплексную систему защиты информационного взаимодействия участников платформы цифрового рубля. Решение встроено в систему дистанционного банковского обслуживания iBank компании «Бифит
10.10.2024 Получен сертификат ФСБ России на ViPNet Prime Key Center

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о получении сертификата ФСБ России на СКЗИ ViPNet Prime Key Center из состава системы централизованного управления продуктами и решениями «ИнфоТеКС» ViPNet Prime. Программный комплекс ViPNet Prime Key Center отвечает за вы
04.09.2024 ViPNet Coordinator HW 5 сертифицирован по требованиям ФСБ России

Компания «ИнфоТекс» объявила о получении сертификата ФСБ России на межсетевой экран следующего поколения с ГОСТ VPN ViPNet Coordinator HW 5. Сертификат ФСБ России №СФ/124-4972 от 30 августа 2024 г. удостоверяет, что ViPNet Coordinator HW 5 соответствует требованиям к средствам криптографической зашиты
29.08.2024 «ИнфоТекс» объявила о выпуске ViPNet Coordinator HW10

Компания «ИнфоТекс» объявила о расширении модельного ряда ViPNet Coordinator HW 4. В состав продукта включено новое исполнение ViPNet Coordinator HW10. ViPNet Coordinator HW10 – шлюз безопасности в компактном форм-факторе, предназначенны
28.08.2024 Компания «ИнфоТеКС» разработала высокопроизводительный NGFW для каналов 200G-400G

Компания «ИнфоТеКС» завершила испытания высокопроизводительного межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) ViPNet xFirewall уровня ЦОД, предназначенного для обработки больших объемов трафика. Новое исполнение ViPNet xFirewall обладает производительностью, необходимой для защиты от угроз инфор
06.08.2024 Компания «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК России на ViPNet Coordinator HW 5

Компания «Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСТЭК России на шлюз безопасности нового поколения ViPNet Coordinator HW 5. Сертификат ФСТЭК России №4831 от 25 июля 2024 г. подтверждает соответствие ViPNet Coordinator HW 5 требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни
21.06.2024 Получено заключение ФСБ России на криптопровайдер для блокчейн-платформ ViPNet CryptoSmart

Компания «ИнфоТеКС» сообщает о получении положительного заключения ФСБ России о соответствии ViPNet CryptoSmart требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, классов КС1 (и
25.04.2024 «КриптоАРМ» для ViPNet совместим с ViPNet CSP

Компании «Цифровые технологии» и «ИнфоТеКС» сообщают о завершении тестирования совместимости средства электронной подписи КриптоАРМ для ViPNet с криптопровайдером ViPNet CSP версии 4.4. Корректность совместного функционирования продуктов подтверждена подписанным сторонами сертификатом совместимости. Об этом CNews сообщил

Публикаций - 381, упоминаний - 414

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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 169
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 167
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 166
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 130
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 109
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 99
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 98
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 96
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 87
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 68
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 64
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 63
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 57
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 54
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 53
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 48
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 45
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 44
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 44
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 43
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 40
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 38
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 37
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 37
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 33
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 549 32
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 32
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 32
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 31
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 31
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 31
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 30
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 30
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 29
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 29
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 26
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 26
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 160 26
InfoTeCS - ViPNet Client 122 82
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 77
Linux OS 11533 69
Microsoft Windows 16882 59
Google Android 15243 52
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 47
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 36
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 34
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 33
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 33
Apple iOS 8583 32
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 30
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 28 27
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 47 24
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 30 23
Axiom JDK СЗИ 175 19
InfoTeCS - ViPNet Prime 18 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 17
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 21 17
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 16
Oracle Java - язык программирования 3469 16
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS/NIDS СЗИ 24 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 15
QNAP QTS 35 15
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 14
InfoTeCS - ViPNet Administrator 16 14
Apple iPad 4011 13
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 12
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 12
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 17 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 11
InfoTeCS - ViPNet EDI 12 11
КриптоПро CSP СКЗИ 255 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 9
Microsoft Windows 7 2007 8
Гусев Дмитрий 92 48
Чапчаев Андрей 56 35
Смирнов Николай 39 17
Василенков Александр 11 9
Свириденко Андрей 99 7
Орлик Сергей 83 6
Рустамов Рустам 548 5
Анфимов Павел 59 5
Кадыков Иван 7 5
Эйгес Павел 108 4
Кулик Сергей 10 4
Сорокина Марина 3 3
Янкин Константин 10 2
Касперская Наталья 319 2
Носков Константин 241 2
Парфентьев Алексей 183 2
Шадаев Максут 1210 2
Мылицын Роман 111 2
Мартынов Владислав 115 2
Кузнецов Александр 162 2
Иванов Михаил 116 2
Галайко Ярослав 6 2
Аносов Сергей 16 2
Полянский Денис 15 2
Афанасьев Денис 77 2
Левцов Вениамин 41 2
Конусов Андрей 87 2
Писарев Михаил 29 2
Люторович Александр 2 2
Бадмаева Римма 2 2
Тусова Диана 2 2
Путин Владимир 3454 2
Акимов Максим 192 1
Орловский Виктор 408 1
Суровец Дмитрий 115 1
Осеевский Михаил 350 1
Кабанов Владимир 178 1
Иванов Олег 153 1
Глазков Александр 151 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 281
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 28
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Россия - ДФО - Амурская область 954 13
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Израиль 2856 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 6
Хорватия - Республика 287 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
Европа 24964 5
Канада 5081 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Япония 13807 3
Индия - Bharat 5869 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 3
Бельгия - Королевство 1192 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Россия - УФО - Тюменская область 1365 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 2
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 186
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 60
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 55
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 48
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 47
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 44
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 104 38
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 35
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 29
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 22
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 21
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 20
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 16
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 14
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 10
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 10
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Образование в России 2893 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
Физика - Physics - область естествознания 2940 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 8
Энергетика - Energy - Energetically 5855 8
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Telecom.paper 194 2
Forbes - Форбс 1002 1
Ведомости 1466 1
The Washington Post 350 1
Мобильные системы 118 1
Total Telecom 613 1
Federal Register 7 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
Gartner - Гартнер 3658 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
IDC - International Data Corporation 4975 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
CNews Fast рейтинг 55 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Zecurion Analytics 25 1
Wainhouse Research 40 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 18
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 10
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 6
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 5
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 5
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 5
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
Рубин НИИ 9 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
МИД РФ - НИЦИ - Научно-исследовательский центр информатизации Министерства иностранных дел Российской Федерации 3 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 16 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 19 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС ТехноФест 3 3
Международный женский день - 8 марта 418 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
ЭОС Осенний документооборот 35 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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