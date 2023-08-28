Большой Московский ИнфоТеКС ТехноФест по продуктам ViPNet состоится 21 сентября

Техническая конференция для ИБ-специалистов в этом году пройдет в четыре параллельных потока, чтобы за один день участники получили максимум прикладного контента. Основные темы, которые раскроют эксперты ИнфоТеКС в своих докладах:





защита информации при передаче по публичным каналам связи;

защита конечных узлов и серверов, включая стационарные и мобильные устройства;

доверенная загрузка, доверенные вычисления;

защита информации в средах виртуализации;

использование машинного обучения для решения рутинных задач ИБ;

защита информации в сетях промышленной автоматизации;

защита текстовых, голосовых и видео коммуникаций в корпоративных средах;

вопросы автоматизации органов власти федерального и регионального уровней.





Посмотреть полную программу и зарегистрироваться можно по ссылке.

Помимо докладов и мастер-классов на Большом Московском ИнфоТеКС ТехноФесте будет работать экспозиция с популярными продуктами ViPNet и два новых специализированных стенда с квантовой криптографической системой выработки и распределения ключей ViPNet QTS Lite и с решением для криптографической защиты информации в индустриальных системах – ViPNet SIES.

Учебный центр «ИнфоТеКС» приготовил активности для тех, кто не боится назвать себя экспертом ViPNet. У посетителей будет уникальная возможность пройти тестирование и получить сертификат администратора ViPNet прямо во время мероприятия.

Эксперты Перспективного мониторинга проведут традиционные киберучения, киберквест, расскажут о новой версии киберполигона Ampire.

Формат участия – гибридный, для офлайн и онлайн участия необходима предварительная регистрация.

Вся информация о Большом Московском ИнфоТеКС Технофесте в Telegram-канале.