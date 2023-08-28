Разделы

|

Большой Московский ИнфоТеКС ТехноФест по продуктам ViPNet состоится 21 сентября

Техническая конференция для ИБ-специалистов в этом году пройдет в четыре параллельных потока, чтобы за один день участники получили максимум прикладного контента. Основные темы, которые раскроют эксперты ИнфоТеКС в своих докладах:



Посмотреть полную программу и зарегистрироваться можно по ссылке.

Помимо докладов и мастер-классов на Большом Московском ИнфоТеКС ТехноФесте будет работать экспозиция с популярными продуктами ViPNet и два новых специализированных стенда с квантовой криптографической системой выработки и распределения ключей ViPNet QTS Lite и с решением для криптографической защиты информации в индустриальных системах – ViPNet SIES.

Учебный центр «ИнфоТеКС» приготовил активности для тех, кто не боится назвать себя экспертом ViPNet. У посетителей будет уникальная возможность пройти тестирование и получить сертификат администратора ViPNet прямо во время мероприятия.

Эксперты Перспективного мониторинга проведут традиционные киберучения, киберквест, расскажут о новой версии киберполигона Ampire.

Формат участия – гибридный, для офлайн и онлайн участия необходима предварительная регистрация.

Вся информация о Большом Московском ИнфоТеКС Технофесте в Telegram-канале.

Токен: Kra23ah9UРекламодатель: АО "Инфотекс"ИНН/ОГРН: 7710013769/1027739185066Сайт: https://infotecs.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ВВС США строит флот из 2 тыс. боевых БПЛА с искусственным интеллектом. Они в разы дешевле американских истребителей

Skype стал чертовски опасен – он в два счета рассекречивает IP-адреса пользователей. Microsoft не видит тут проблемы

Qiwi заплатила 2,2 миллиарда за агентство интернет-рекламы

Россияне испугались новых поборов за покупки на AliExpress. Власти готовятся в 5 раз снизить беспошлинный таможенный порог

Владелец интегратора систем на «1С» стал хозяином 5% ГК «Борлас»

Windows 11 не смогла «убить» российский WinRAR. Ее встроенный архиватор работает с архивами в разы хуже «родных» приложений

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор TCL LINKZONE MW63VK: мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер с поддержкой LTE Cat. 6

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах
Показать еще