Большой Московский ИнфоТеКС ТехноФест по продуктам ViPNet состоится 21 сентября
Техническая конференция для ИБ-специалистов в этом году пройдет в четыре параллельных потока, чтобы за один день участники получили максимум прикладного контента. Основные темы, которые раскроют эксперты ИнфоТеКС в своих докладах:
- защита информации при передаче по публичным каналам связи;
- защита конечных узлов и серверов, включая стационарные и мобильные устройства;
- доверенная загрузка, доверенные вычисления;
- защита информации в средах виртуализации;
- использование машинного обучения для решения рутинных задач ИБ;
- защита информации в сетях промышленной автоматизации;
- защита текстовых, голосовых и видео коммуникаций в корпоративных средах;
- вопросы автоматизации органов власти федерального и регионального уровней.
Посмотреть полную программу и зарегистрироваться можно по ссылке.
Помимо докладов и мастер-классов на Большом Московском ИнфоТеКС ТехноФесте будет работать экспозиция с популярными продуктами ViPNet и два новых специализированных стенда с квантовой криптографической системой выработки и распределения ключей ViPNet QTS Lite и с решением для криптографической защиты информации в индустриальных системах – ViPNet SIES.
Учебный центр «ИнфоТеКС» приготовил активности для тех, кто не боится назвать себя экспертом ViPNet. У посетителей будет уникальная возможность пройти тестирование и получить сертификат администратора ViPNet прямо во время мероприятия.
Эксперты Перспективного мониторинга проведут традиционные киберучения, киберквест, расскажут о новой версии киберполигона Ampire.
Формат участия – гибридный, для офлайн и онлайн участия необходима предварительная регистрация.
Вся информация о Большом Московском ИнфоТеКС Технофесте в Telegram-канале.■ Токен: Kra23ah9UРекламодатель: АО "Инфотекс"ИНН/ОГРН: 7710013769/1027739185066Сайт: https://infotecs.ru/