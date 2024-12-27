InfoTeCS ViPNet SIES Core СКЗИ ViPNet SIES Core Nano ViPNet SIES Unit ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions
- Крипточип ViPNet SIES Core Nano – это СКЗИ в виде миниатюрной микросхемы российского производства, которая предназначена для установки в полевые устройства АСУ ТП, приборы учета электроэнергии или устройства промышленного интернета вещей (IIoT). Устройство со встроенным в него ViPNet SIES Core Nano может эксплуатироваться вне контролируемой зоны без необходимости обеспечения дополнительных мер защиты (датчиков вскрытия и элементов питания для удаления ключей в случае вскрытия корпуса) от доступа к нему потенциального нарушителя. Это возможно благодаря встроенным в крипточип на уровне кристалла инженерным мерам защиты, обеспечивающим неизвлекаемость ключевой информации.
- ViPNet SIES Core Nano является частью комплексного решения ViPNet SIES (Security for Industrial and Embedded Solutions), предназначенного для обеспечения информационной безопасности широкого спектра устройств, входящих в экосистему IIoT.
InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:
|Интер РАО ЕЭС ПАО 337 2
|Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
|РЖД - Российские железные дороги 1903 1
|Верный - торговая сеть 291 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
|Гусев Дмитрий 70 4
|Чапчаев Андрей 55 3
|Сорокина Марина 3 2
|Зарецкий Дмитрий 2 1
|Блохин Арсений 1 1
|Полторак Дмитрий 6 1
|Пестунов Александр 6 1
|Рогалев Николай 25 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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