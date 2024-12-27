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InfoTeCS ViPNet SIES Core СКЗИ ViPNet SIES Core Nano ViPNet SIES Unit ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions


  • Крипточип ViPNet SIES Core Nano – это СКЗИ в виде миниатюрной микросхемы российского производства, которая предназначена для установки в полевые устройства АСУ ТП, приборы учета электроэнергии или устройства промышленного интернета вещей (IIoT). Устройство со встроенным в него ViPNet SIES Core Nano может эксплуатироваться вне контролируемой зоны без необходимости обеспечения дополнительных мер защиты (датчиков вскрытия и элементов питания для удаления ключей в случае вскрытия корпуса) от доступа к нему потенциального нарушителя. Это возможно благодаря встроенным в крипточип на уровне кристалла инженерным мерам защиты, обеспечивающим неизвлекаемость ключевой информации.
  • ViPNet SIES Core Nano является частью комплексного решения ViPNet SIES (Security for Industrial and Embedded Solutions), предназначенного для обеспечения информационной безопасности широкого спектра устройств, входящих в экосистему IIoT.

27.12.2024 Андрей Чапчаев -

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: В секторе промышленных информационных систем встраиваемые СКЗИ займут важное место

 5
26.11.2024 Решение «ИнфоТеКС» для защиты ИСУЭ 6
21.11.2024 «Инфотекс» сертифицировала самое маленькое СКЗИ для ИСУЭ и интернета вещей 5
29.05.2024 В МЭИ открылась первая отраслевая Лаборатория криптографической защиты информации 1
23.04.2024 Внедрена первая российская защищенная система интеллектуального учета электроэнергии 1
22.02.2024 В России утвердили национальный стандарт протокола защищенного обмена для индустриальных систем 3
23.01.2024 Российские криптографические решения для защиты LoRaWAN 3
27.12.2023 Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям 6
28.08.2023 Большой Московский ИнфоТеКС ТехноФест по продуктам ViPNet состоится 21 сентября 1
08.06.2023 В реестре российского ПО появился новый класс средств защиты систем промышленной автоматизации 2
02.03.2023 На рынке электроэнергетики появилось УСПД с интегрированным СКЗИ 3
18.10.2022 Андрей Чапчаев -

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: Уровень киберугроз растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ

 1
05.04.2022 Получен сертификат ФСБ России для ViPNet SIES Unit 2.0 5
15.02.2022 «ИнфоТеКС» выпустил сертифицированную версию ViPNet SIES MC 2.2.2 8
19.10.2020 Еще два продукта «Инфотекс» включены в реестр отечественного ПО 4
29.09.2020 Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС» -

Бизнес, вендоры, интеграторы, регуляторы — мы все одновременно оказались в стадии НИОКР

 1
18.05.2020 «Инфотекс» получил положительное заключение ФСБ России для Vipnet SIES Core 3

Публикаций - 17, упоминаний - 58

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 17
InfoTeCS - Перспективный мониторинг 34 3
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 3
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 1
Нартис НТЦ завод 2 1
Crypto AG 34 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 1
Сигма ГК 5 1
Вега-Абсолют 6 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Верный - торговая сеть 291 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 10
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 11
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IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 9
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 8
CRISP - Cryptographic Industrial Security Protocol - Криптографический протокол 15 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 8
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