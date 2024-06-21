Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Получено заключение ФСБ России на криптопровайдер для блокчейн-платформ ViPNet CryptoSmart

Компания «ИнфоТеКС» сообщает о получении положительного заключения ФСБ России о соответствии ViPNet CryptoSmart требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, классов КС1 (исполнение 1) и КС2 (исполнение 2), и требованиям к средствам электронной подписи (ЭП), утвержденным приказом ФСБ России от 27.12.2011 года №796, установленным для классов КС1 (исполнение 1) и КС2 (исполнение 2). Срок действия заключения – до 20 мая 2029 г. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

ViPNet CryptoSmart – криптопровайдер, предназначенный для защиты распределенных реестров и смарт-контрактов при помощи криптографических алгоритмов ГОСТ и используемый для встраивания в блокчейн-платформы на базе Hyperledger Fabric.

Владислав Уткин, «Технониколь»: Генеративный искусственный интеллект производственными компаниями пока не востребован

ViPNet CryptoSmart обеспечивает юридическую значимость транзакций и смарт-контрактов с использованием квалифицированной электронной подписи и инфраструктуры открытых ключей. Продукт использует действующую PKI-инфраструктуру, заказчику не нужно расходовать средства на поддержку параллельной инфраструктуры удостоверяющих центров. Интегрированный в блокчейн-платформу ViPNet CryptoSmart необходим при обработке информации, подлежащей защите в соответствии с законодательством России: персональных данных, медицинской информации, коммерческой тайны, финансовой и кредитной информации, нотариальных данных, аудиторских, страховых и прочих данных.

Криптопровайдер уже применяют в линейке продуктов компании АО «Промышленные Криптосистемы» (ГК «ИнфоТеКС») для управления производственно-логистическими цепочками и взаиморасчетами, в том числе с применением цифровых финансовых активов (ЦФА). Один из таких инструментов – платформа для цифровых сделок «Контрактиум», которая обеспечивает конфиденциальное и юридически значимое взаимодействие между контрагентами. Также компания разработала систему управления распределенными реестрами и смарт-контрактами «Хауберк» для операторов промышленных и финансовых сетей, которая упрощает их развертывание и эксплуатацию.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Америка запрещает ПО «Касперского» для всех. Готовятся драконовские меры

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Власти сэкономили миллиард на полигоне для киберучений

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

В России арестована группа хакеров-вымогателей, замаскированная под ИТ-компанию

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Как скачать фотографии из зарубежных облачных хранилищ: инструкция для iCloud, Google Диска и других сервисов

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024