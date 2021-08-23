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Криптопровайдер Cryptography Service Provider, CSP


УПОМИНАНИЯ


23.08.2021 Криптопровайдер ViPNet CSP 4.4.2 сертифицирован по трем классам защиты ФСБ России

2 соответствует требованиям к СКЗИ, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Сертификат действителен до 10.08.2024. ViPNet CSP 4 — российский криптопровайдер, предназначенный для защищенной работы с веб-сервисами. Использование ViPNet CSP 4 рекомендуется при работе с системами юридически значимого защищенного электронного документооб
07.07.2021 Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России

ГК Astra Linux и «КриптоПро» сообщают об успешном прохождении сертификации ФСБ СКЗИ «КриптоПро CSP» 5.0 R2. Криптопровайдер поддерживает современные отечественные алгоритмы шифрования из ГОСТ Р 34.12-2015 (ГОСТ 34.12-2018), в том числе в протоколах CMS и TLS 1.2, и отвечает всем требованиям регулятор
03.03.2014 «Инфотекс» получила положительное заключение ФСБ на криптопровайдер ViPNet CSP 4.0

а ViPNet CSP 4.0 требованиям ФСБ к СКЗИ по классам KC1/KC2/KC3, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Об этом CNews сообщили в «Инфотекс». Криптопровайдер ViPNet CSP — это средство криптографической защиты информации, предназначенное для выполнения криптографических операций, доступ к которым обеспечивается встраиванием криптопров
21.03.2011 Криптопровайдер ViPNet CSP получил сертификат ФСБ России

Компания «Инфотекс» объявила о том, что по результатам сертификационных испытаний криптопровайдер ViPNet CSP (разработка «Инфотекс») получил положительное заключение ФСБ России, подтверждающее соответствие продукта требованиям, предъявляемым ФСБ к шифровальным (криптографиче
18.07.2008 Криптопровайдер Signal-COM CSP v2: теперь с поддержкой электронных ключей eToken

S, CMS) и вместе с тем соответствует требованиям российского законодательства (ФЗ РФ № 1-ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи»). В качестве дополнительной меры защиты закрытых ключей ЭЦП криптопровайдер Signal-COM CSP v2 может использовать в качестве защищенного хранилища сертифицированный электронный носитель eToken PRO. Результаты тестирования, проведенные партнерами, подтвер
30.05.2002 Первый российский криптопровайдер на основе смарт-карт зарегистрирован в Microsoft
08.11.2000 "Крипто-Про" и ГУП НТЦ "Атлас" разработали криптопровайдер КриптоПро CSP

Предприятия ООО "Крипто-Про", Москва, и ГУП НТЦ "Атлас" разработали новое средство криптографической защиты информации - криптопровайдер КриптоПро CSP. КриптоПро CSP реализует российские алгоритмы шифрования и разработана в соответствии с криптографическим интерфейсом фирмы Microsoft - Cryptographic Service Provi

Публикаций - 59, упоминаний - 59

Криптопровайдер и организации, системы, технологии, персоны:

КриптоПРО - Крипто-ПРО 415 26
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 475 18
Microsoft Corporation 24864 13
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 312 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2080 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 4
Ростелеком 9948 4
Thales - Gemalto - GemPlus 51 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 419 3
Signal-COM - Сигнал-КОМ 51 3
Ред Софт - Red Soft 801 2
Новые облачные технологии (НОТ) 456 2
Т-Платформы - T-Platforms 395 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3251 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 446 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 2
HID Global - HID Corporation 121 2
Восход ФГБУ НИИ 658 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 2
InfoWatch - Инфовотч 1045 1
БАРС Груп 551 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 542 1
Lenovo Group 2307 1
Intel Corporation 12316 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 189 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 1
Базальт СПО - BaseALT 702 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 189 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 40 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - Удостоверяющий центр 18 1
Apple Inc 12279 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 101 1
Газинформсервис - ГИС 317 1
Инверсия - Инверсия НПФ 145 1
Криптоком 9 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
АйТи 1383 1
Oracle Corporation 6761 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7614 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2888 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 2
Visa International 1953 2
Ак Барс Банк 273 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1800 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
МКБ - Московский кредитный банк 580 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Почта России ПАО 2162 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 38 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 519 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Фармстандарт АО 43 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4411 9
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3034 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 2
Федеральное казначейство России 1816 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1935 2
Мосгортранс ГУП 122 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1409 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6083 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4631 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 47 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 347 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 374 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 242 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 261 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 241 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 123 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3090 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 697 1
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РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 27 1
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 727 1
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Forbes Global 2000 48 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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