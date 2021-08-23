Получите все материалы CNews по ключевому слову
Криптопровайдер Cryptography Service Provider, CSP
УПОМИНАНИЯ
|23.08.2021
|
Криптопровайдер ViPNet CSP 4.4.2 сертифицирован по трем классам защиты ФСБ России
2 соответствует требованиям к СКЗИ, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Сертификат действителен до 10.08.2024. ViPNet CSP 4 — российский криптопровайдер, предназначенный для защищенной работы с веб-сервисами. Использование ViPNet CSP 4 рекомендуется при работе с системами юридически значимого защищенного электронного документооб
|07.07.2021
|
Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России
ГК Astra Linux и «КриптоПро» сообщают об успешном прохождении сертификации ФСБ СКЗИ «КриптоПро CSP» 5.0 R2. Криптопровайдер поддерживает современные отечественные алгоритмы шифрования из ГОСТ Р 34.12-2015 (ГОСТ 34.12-2018), в том числе в протоколах CMS и TLS 1.2, и отвечает всем требованиям регулятор
|03.03.2014
|
«Инфотекс» получила положительное заключение ФСБ на криптопровайдер ViPNet CSP 4.0
а ViPNet CSP 4.0 требованиям ФСБ к СКЗИ по классам KC1/KC2/KC3, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Об этом CNews сообщили в «Инфотекс». Криптопровайдер ViPNet CSP — это средство криптографической защиты информации, предназначенное для выполнения криптографических операций, доступ к которым обеспечивается встраиванием криптопров
|21.03.2011
|
Криптопровайдер ViPNet CSP получил сертификат ФСБ России
Компания «Инфотекс» объявила о том, что по результатам сертификационных испытаний криптопровайдер ViPNet CSP (разработка «Инфотекс») получил положительное заключение ФСБ России, подтверждающее соответствие продукта требованиям, предъявляемым ФСБ к шифровальным (криптографиче
|18.07.2008
|
Криптопровайдер Signal-COM CSP v2: теперь с поддержкой электронных ключей eToken
S, CMS) и вместе с тем соответствует требованиям российского законодательства (ФЗ РФ № 1-ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи»). В качестве дополнительной меры защиты закрытых ключей ЭЦП криптопровайдер Signal-COM CSP v2 может использовать в качестве защищенного хранилища сертифицированный электронный носитель eToken PRO. Результаты тестирования, проведенные партнерами, подтвер
|30.05.2002
|Первый российский криптопровайдер на основе смарт-карт зарегистрирован в Microsoft
|08.11.2000
|
"Крипто-Про" и ГУП НТЦ "Атлас" разработали криптопровайдер КриптоПро CSP
Предприятия ООО "Крипто-Про", Москва, и ГУП НТЦ "Атлас" разработали новое средство криптографической защиты информации - криптопровайдер КриптоПро CSP. КриптоПро CSP реализует российские алгоритмы шифрования и разработана в соответствии с криптографическим интерфейсом фирмы Microsoft - Cryptographic Service Provi
Криптопровайдер и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 697 1
|IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
|РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 27 1
|Рустамов Рустам 444 2
|Гусев Дмитрий 72 2
|Мылицын Роман 111 2
|Чапчаев Андрей 55 2
|Попов Алексей 336 2
|Легезо Денис 40 2
|Макаров Владимир 73 2
|Смирнов Николай 29 2
|Ахмеров Тимур 87 1
|Бугрецов Антон 22 1
|Дербенков Сергей 5 1
|Горелов Дмитрий 61 1
|Курепкин Игорь 16 1
|Кишковский Эдуард 17 1
|Эйгес Павел 101 1
|Комиссаров Дмитрий 228 1
|Евдокимов Андрей 84 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Горшенин Максим 37 1
|Мальков Алексей 9 1
|Луцик Павел 13 1
|Федоров Алексей 124 1
|Святик Владислав 7 1
|Путин Владимир 3247 1
|Рейман Леонид 1052 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Гагарин Юрий 91 1
|Финогин Сергей 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Анфимов Павел 50 1
|Колокольцев Владимир 42 1
|Матвеенко Владимир 3 1
|Ахкямов Раис 12 1
|Крячков Антон 20 1
|Маленков Антон 1 1
|Карпицкий Олег 73 1
|Фатеев Николай 2 1
|Пушкин Николай 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3306 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8219 2
|Forbes Global 2000 48 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.