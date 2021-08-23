Криптопровайдер ViPNet CSP 4.4.2 сертифицирован по трем классам защиты ФСБ России 2 соответствует требованиям к СКЗИ, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Сертификат действителен до 10.08.2024. ViPNet CSP 4 — российский криптопровайдер, предназначенный для защищенной работы с веб-сервисами. Использование ViPNet CSP 4 рекомендуется при работе с системами юридически значимого защищенного электронного документооб

Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России ГК Astra Linux и «КриптоПро» сообщают об успешном прохождении сертификации ФСБ СКЗИ «КриптоПро CSP» 5.0 R2. Криптопровайдер поддерживает современные отечественные алгоритмы шифрования из ГОСТ Р 34.12-2015 (ГОСТ 34.12-2018), в том числе в протоколах CMS и TLS 1.2, и отвечает всем требованиям регулятор

«Инфотекс» получила положительное заключение ФСБ на криптопровайдер ViPNet CSP 4.0 а ViPNet CSP 4.0 требованиям ФСБ к СКЗИ по классам KC1/KC2/KC3, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Об этом CNews сообщили в «Инфотекс». Криптопровайдер ViPNet CSP — это средство криптографической защиты информации, предназначенное для выполнения криптографических операций, доступ к которым обеспечивается встраиванием криптопров

Криптопровайдер ViPNet CSP получил сертификат ФСБ России Компания «Инфотекс» объявила о том, что по результатам сертификационных испытаний криптопровайдер ViPNet CSP (разработка «Инфотекс») получил положительное заключение ФСБ России, подтверждающее соответствие продукта требованиям, предъявляемым ФСБ к шифровальным (криптографиче

Криптопровайдер Signal-COM CSP v2: теперь с поддержкой электронных ключей eToken S, CMS) и вместе с тем соответствует требованиям российского законодательства (ФЗ РФ № 1-ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи»). В качестве дополнительной меры защиты закрытых ключей ЭЦП криптопровайдер Signal-COM CSP v2 может использовать в качестве защищенного хранилища сертифицированный электронный носитель eToken PRO. Результаты тестирования, проведенные партнерами, подтвер