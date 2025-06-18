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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дербенков Сергей


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 «Группа Астра» и «Диджитал Дизайн» представляют мобильное приложение «АРМ Руководителя» для Astra Linux SE 1
23.07.2021 Единая отраслевая система электронного документооборота ФГУП «Росморпорт» объединила подведомственные организации «Росморречфлота» 1
03.12.2020 Система документационного управления «Приоритет» интегрирует технологии «Мойофис» 1
22.09.2020 Подтверждена совместимость СДУ «Приоритет» и ОС Astra Linux 1
07.08.2020 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и СДУ «Приоритет» 1
14.07.2017 «Диджитал Дизайн» и Postgres Professional расширяют сотрудничество по программе импортозамещения 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Дербенков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 544 5
Docsvision - ДоксВижн 1017 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 424 1
Ред Софт - Red Soft 820 1
Системы документооборота 501 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2112 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 415 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 73 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12123 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4449 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 87 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12898 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20975 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68598 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53308 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32087 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26114 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9454 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24957 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11792 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2273 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4403 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5379 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11925 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5624 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12378 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1999 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6364 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 884 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6558 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1183 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 812 1
Криптопровайдер - Cryptography Service Provider, CSP 59 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30688 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3987 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11610 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1350 1
КриптоПро ЭЦП 14 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 223 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 568 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Mozilla Firefox - браузер 1901 1
КриптоПро CSP СКЗИ 219 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 841 1
Новые облачные технологии - МойОфис SDK - Комплект средств разработки 15 1
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 25 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 33 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 445 1
Digital Design СДУ Приоритет 6 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 756 1
Linux OS 10280 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1072 1
Новые облачные технологии - МойОфис 823 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 261 1
Панченко Иван 152 1
Рустамов Рустам 456 1
Фенюшин Евгений 26 1
Бугрецов Антон 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 149779 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 479 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 442 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52836 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9220 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2281 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19329 1
Цифровые Вершины - премия 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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