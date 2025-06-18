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Дербенков Сергей
УПОМИНАНИЯ
Дербенков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Панченко Иван 152 1
|Рустамов Рустам 456 1
|Фенюшин Евгений 26 1
|Бугрецов Антон 22 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149779 4
|Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 479 1
|Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 442 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366028, в очереди разбора - 750478.
Создано именных указателей - 177050.
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