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ЭОС АРМ руководителя

СОБЫТИЯ

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16.06.2015 Digital Design создаст «АРМ Руководителя» для iPhone

Компания Digital Design анонсировала разработку приложения «АРМ Руководителя iPhone», предназначенного для работы с документами и поручениями топ-менеджеров компаний и руководителей подразделений разного уровня. Как сообщили CNews в Digital Design, сред
15.06.2015 Руководство Администрации Рязани работает в СЭД «Дело» через мобильное приложение «АРМ Руководителя»

Система электронного документооборота «Дело» используется в Администрации города Рязани с 2013 г. В текущем году с помощью мобильного приложения «АРМ Руководителя» был организован доступ в систему для Главы Администрации и его заместителей. Работы по развитию системы осуществляет компания «СофтЭксперт» (г. Тула). Внедрение системы «Дело»
26.09.2014 Digital Design разработает «АРМ руководителя» для Android

Специалисты компании Digital Design начали разработку полнофункционального клиента «Автоматизированного рабочего места руководителя» («АРМ руководителя») для устройств под управлением операционной системы Android. Клиент будет реализован с использованием средства для кроссплатформенной разработки мобильных приложений Xamarin,

18.09.2014 Digital Design анонсировала «АРМ руководителя» для Windows 8.1

В ближайшее время решение «Автоматизированное рабочее место руководителя» («АРМ руководителя») станет доступно заказчикам и на планшетах под управлением ОС Windows 8.1. Об этом CNews сообщили в компании Digital Design, разработчике системы. Функциональность «АРМ рук
27.08.2014 Digital Design выпустила прототип «АРМ руководителя» для Windows Phone 8.1

Компания Digital Design разработала прототип решения «Автоматизированное рабочее место руководителя» («АРМ руководителя») для смартфонов под управлением последней версии операционной системы Windows Phone 8.1. Продукт позволит руководителям государственных и коммерческих организаций принимать уп
29.05.2014 Digital Design внедрила «АРМ руководителя» на iPad в «Уральском банке Сбербанка»

al Design, продолжая проводить модернизацию системы электронного офисного документооборота (СЭОДО) «Сбербанка России», внедрила разработанный продукт «Автоматизированное рабочее место руководителя» («АРМ руководителя») в «Уральском банке Сбербанка», который осуществляет свою деятельность на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и республики Башкортостан. В настоящее врем
15.11.2013 Digital Design внедрит «АРМ руководителя» на iPad в «Среднерусском банке Сбербанка»

ентооборота на платформе Docsvision. Возможности этого решения в ближайшее время смогут оценить топ-менеджеры банка, сообщили CNews в Digital Design. «Автоматизированное рабочее место руководителя» («АРМ руководителя») — это решение, предназначенное для работы менеджеров среднего и высшего звена с документами и поручениями в рамках системы электронного офисного документооборота (СЭОДО) «Сбе
25.09.2013 Digital Design внедрила «АРМ руководителя» на iPad в «Северо-Западном банке Сбербанка»

ию «Автоматизированного рабочего места руководителя» на iPad в «Северо-Западном банке Сбербанка России» для удаленной работы руководителей банка в системе офисного документооборота. Проект внедрения «АРМ руководителя» в «Северо-Западном банке» был запущен в феврале 2013 г. Перед Digital Design была поставлена задача подключить руководителей высшего звена к СЭОДО на платформе Docsvision с це
22.03.2013 Digital Design внедрила «АРМ руководителя» на iPad в «Поволжском банке Сбербанка»

. Компании также реализуют общий проект по технической поддержке СЭОДО на базе DocsVision в «Поволжском банке Сбербанка», обеспечивая первую и вторую линии техподдержки. По информации Digital Design,«АРМ руководителя» представляет собой приложение, разработанное с учетом особенностей сценариев работы топ-менеджеров с СЭОДО.  Оно позволяет сократить время на рассмотрение и согласование докум
21.03.2011 Вышла СЭД «Дело» версии 11.0 с тремя новыми подсистемами

венно отличается от предыдущих масштабом реализованных возможностей и задач, говорится в сообщении ЭОС. С версией 11.0 будут также поставляться опционально три новые подсистемы: «Мобильный кабинет», «АРМ Руководителя» и «Сервер Электронного Взаимодействия» (СЭВ). Подсистема «Сервер Электронного Взаимодействия» (СЭВ) предназначена для автоматизации обмена документами между организациями-учас

Публикаций - 79, упоминаний - 80

ЭОС АРМ руководителя и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 41
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 20
Docsvision - ДоксВижн 1060 17
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 69 7
Системы документооборота 522 6
Microsoft Corporation 25775 5
Apple Inc 13154 5
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 5
Бизнес ИТ 47 4
SAP SE 5601 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 4
СофтЭксперт 48 3
9594 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 3
InterTrust - ИнтерТраст 336 3
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 3
ДокСофт 4 2
Ростелеком 10948 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Oracle Corporation 7074 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Directum - Директум 1268 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 2
АйТи 1519 2
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 2
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 2
Астерос Консалтинг 65 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
Cisco Systems - Cisco IBSG - Cisco Internet Business Solutions Group - Группа интернет-решений для бизнеса 9 1
Летограф - Letograf 80 1
Motorola Inc 1156 1
Eastman Kodak Alaris - Кодак Аларис Рус 1 1
Альта-Софт 10 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
Медиалюкс 32 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 15 1
ИнфоИнжиниринг НПФ 28 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Держава АКБ 44 1
Первая помощь - Аптечная сеть - Бизнес Решения 1 1
Взлет-Алтай Сервис 2 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга - Ленсвет 28 1
МЭК - Международная Энергосберегающая Корпорация 3 1
Белавтодор 1 1
ВЭБ.РФ - ИнфраВЭБ - ВЭБ Инфраструктура - ФЦПФ - Федеральный центр проектного финансирования 13 1
Татнефть АЗС - сеть автозаправочных станций 10 1
ЭкспоЛинк - Expolink 17 1
Комплето Маркетинговая группа 3 1
Infinbank 2 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Татнефть 243 1
Газпром нефть 725 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 55 3
Фонд капитального ремонта 21 2
Администрация Рязани 13 2
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 2
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 2
Конституционный суд РФ 112 2
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 18 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 22 1
Администрация Барнаула 16 1
Администрация Великого Новгорода - Дума Великого Новгорода - органы государственной власти 6 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 70
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 48
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 40
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 27
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 22
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 18
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Рабочее место руководителя - Планшет руководителя 95 13
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 12
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 10
Оповещение и уведомление - Notification 5943 10
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
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Apple iPad 4011 24
ЭОС Дело-web 209 19
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 17
Apple iOS 8583 16
Google Android 15243 14
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Microsoft Windows 16882 12
ЭОС iEOS 22 9
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 5
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 4
Microsoft Office 4170 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Intersoft Lab - Референт 157 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Linux OS 11533 3
ЭОС EOSmobile - Сервис Мобильных Решений (СМР) 23 3
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Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
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Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
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КриптоПро CSP СКЗИ 255 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Гайдамаков Сергей 27 9
Макаров Станислав 118 4
Войтов Алексей 6 2
Галимов Максим 33 2
Полтев Сергей 17 2
Кумыков Аслангери 2 2
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Федоров Андрей 31 2
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Яковлев Кирилл 1 1
Харин Алексей 4 1
Петренко Александр 9 1
Цимбалист Александр 1 1
Ищенко Александр 4 1
Ипатов Вадим 84 1
Валяева Елизавета 72 1
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Баранов Олег 18 1
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Ласкин Иван 13 1
Баранов Виталий 10 1
Мананникова Ольга 17 1
Лилеев Петр 6 1
Чеботова Виктория 12 1
Макаренко Владимир 19 1
Давыдов Олег 10 1
Ерохин Андрей 7 1
Зеленова Екатерина 6 1
Коростелев Дмитрий 4 1
Арапов Андрей 1 1
Невзоров Андрей 4 1
Швед Андрей 3 1
Гущин Сергей 20 1
Сулейков Андрей 1 1
Панарин Сергей 2 1
Таксер Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Карагинский район - Оссора 18 3
Тихий океан - Берингово море - Командорские острова 12 3
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 2
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 2
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 2
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Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 365 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Усть-Камчатск 23 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 119 1
США - Канзас 28 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 77 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 17 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 46
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
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