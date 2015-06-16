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ЭОС АРМ руководителя
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.06.2015
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Digital Design создаст «АРМ Руководителя» для iPhone
Компания Digital Design анонсировала разработку приложения «АРМ Руководителя iPhone», предназначенного для работы с документами и поручениями топ-менеджеров компаний и руководителей подразделений разного уровня. Как сообщили CNews в Digital Design, сред
|15.06.2015
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Руководство Администрации Рязани работает в СЭД «Дело» через мобильное приложение «АРМ Руководителя»
Система электронного документооборота «Дело» используется в Администрации города Рязани с 2013 г. В текущем году с помощью мобильного приложения «АРМ Руководителя» был организован доступ в систему для Главы Администрации и его заместителей. Работы по развитию системы осуществляет компания «СофтЭксперт» (г. Тула). Внедрение системы «Дело»
|26.09.2014
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Digital Design разработает «АРМ руководителя» для Android
Специалисты компании Digital Design начали разработку полнофункционального клиента «Автоматизированного рабочего места руководителя» («АРМ руководителя») для устройств под управлением операционной системы Android. Клиент будет реализован с использованием средства для кроссплатформенной разработки мобильных приложений Xamarin,
|18.09.2014
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Digital Design анонсировала «АРМ руководителя» для Windows 8.1
В ближайшее время решение «Автоматизированное рабочее место руководителя» («АРМ руководителя») станет доступно заказчикам и на планшетах под управлением ОС Windows 8.1. Об этом CNews сообщили в компании Digital Design, разработчике системы. Функциональность «АРМ рук
|27.08.2014
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Digital Design выпустила прототип «АРМ руководителя» для Windows Phone 8.1
Компания Digital Design разработала прототип решения «Автоматизированное рабочее место руководителя» («АРМ руководителя») для смартфонов под управлением последней версии операционной системы Windows Phone 8.1. Продукт позволит руководителям государственных и коммерческих организаций принимать уп
|29.05.2014
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Digital Design внедрила «АРМ руководителя» на iPad в «Уральском банке Сбербанка»
al Design, продолжая проводить модернизацию системы электронного офисного документооборота (СЭОДО) «Сбербанка России», внедрила разработанный продукт «Автоматизированное рабочее место руководителя» («АРМ руководителя») в «Уральском банке Сбербанка», который осуществляет свою деятельность на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и республики Башкортостан. В настоящее врем
|15.11.2013
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Digital Design внедрит «АРМ руководителя» на iPad в «Среднерусском банке Сбербанка»
ентооборота на платформе Docsvision. Возможности этого решения в ближайшее время смогут оценить топ-менеджеры банка, сообщили CNews в Digital Design. «Автоматизированное рабочее место руководителя» («АРМ руководителя») — это решение, предназначенное для работы менеджеров среднего и высшего звена с документами и поручениями в рамках системы электронного офисного документооборота (СЭОДО) «Сбе
|25.09.2013
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Digital Design внедрила «АРМ руководителя» на iPad в «Северо-Западном банке Сбербанка»
ию «Автоматизированного рабочего места руководителя» на iPad в «Северо-Западном банке Сбербанка России» для удаленной работы руководителей банка в системе офисного документооборота. Проект внедрения «АРМ руководителя» в «Северо-Западном банке» был запущен в феврале 2013 г. Перед Digital Design была поставлена задача подключить руководителей высшего звена к СЭОДО на платформе Docsvision с це
|22.03.2013
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Digital Design внедрила «АРМ руководителя» на iPad в «Поволжском банке Сбербанка»
. Компании также реализуют общий проект по технической поддержке СЭОДО на базе DocsVision в «Поволжском банке Сбербанка», обеспечивая первую и вторую линии техподдержки. По информации Digital Design,«АРМ руководителя» представляет собой приложение, разработанное с учетом особенностей сценариев работы топ-менеджеров с СЭОДО. Оно позволяет сократить время на рассмотрение и согласование докум
|21.03.2011
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Вышла СЭД «Дело» версии 11.0 с тремя новыми подсистемами
венно отличается от предыдущих масштабом реализованных возможностей и задач, говорится в сообщении ЭОС. С версией 11.0 будут также поставляться опционально три новые подсистемы: «Мобильный кабинет», «АРМ Руководителя» и «Сервер Электронного Взаимодействия» (СЭВ). Подсистема «Сервер Электронного Взаимодействия» (СЭВ) предназначена для автоматизации обмена документами между организациями-учас
ЭОС АРМ руководителя и организации, системы, технологии, персоны:
|Гайдамаков Сергей 27 9
|Макаров Станислав 118 4
|Войтов Алексей 6 2
|Галимов Максим 33 2
|Полтев Сергей 17 2
|Кумыков Аслангери 2 2
|Козлов Андрей 31 2
|Баласанян Владимир 45 2
|Федоров Андрей 31 2
|Андреев Артем 11 2
|Яковлев Кирилл 1 1
|Харин Алексей 4 1
|Петренко Александр 9 1
|Цимбалист Александр 1 1
|Ищенко Александр 4 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Храмцовская Наталья 48 1
|Бушмелев Сергей 44 1
|Анищук Наталья 30 1
|Кубликова Ирина 28 1
|Баранов Олег 18 1
|Карпицкий Олег 84 1
|Ласкин Иван 13 1
|Баранов Виталий 10 1
|Мананникова Ольга 17 1
|Лилеев Петр 6 1
|Чеботова Виктория 12 1
|Макаренко Владимир 19 1
|Давыдов Олег 10 1
|Ерохин Андрей 7 1
|Зеленова Екатерина 6 1
|Коростелев Дмитрий 4 1
|Арапов Андрей 1 1
|Невзоров Андрей 4 1
|Швед Андрей 3 1
|Гущин Сергей 20 1
|Сулейков Андрей 1 1
|Панарин Сергей 2 1
|Таксер Дмитрий 1 1
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