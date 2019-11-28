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ЭОС АРМ руководителя


28.11.2019 «Цифровая экономика» в регионах: как госорганы отказываются от бумаги 2
21.03.2017 Список Единого реестра российского ПО пополнила ЕСМ-система EOS for SharePoint 1
14.12.2016 «КС – Консалтинг» представил новую версию «eDocLib: Актив Бизнес» 1
01.08.2016 Администрация Рязани развивает электронный документооборот: к СЭД «Дело» подключены новые пользователи, автоматизирован архив 1
22.06.2016 «Диджитал Дизайн» завершил модернизацию СЭД Росстандарта 1
24.12.2015 ТФОМС Свердловской области развивает EOS for SharePoint 1
22.12.2015 Digital Design выполнила проект по развитию СЭД для Федерального центра проектного финансирования 1
11.11.2015 ЭОС представила ECM-приложение EOSMobile для Android 1
16.06.2015 Digital Design создаст «АРМ Руководителя» для iPhone 1
15.06.2015 Руководство Администрации Рязани работает в СЭД «Дело» через мобильное приложение «АРМ Руководителя» 1
08.06.2015 В Кабардино-Балкарской Республике внедрили СЭД в органах государственной власти и местного самоуправления 1
14.04.2015 Ростовская область и ЭОС: от электронного управления бумагой к электронным подлинникам 1
03.03.2015 Правильное внедрение СЭД. Опыт Правительства Карачаево-Черкессии 1
26.09.2014 Digital Design разработает «АРМ руководителя» для Android 4
18.09.2014 Digital Design анонсировала «АРМ руководителя» для Windows 8.1 7
27.08.2014 Digital Design выпустила прототип «АРМ руководителя» для Windows Phone 8.1 4
18.08.2014 Тюменская областная Дума: в СЭД «Дело» работают более 300 пользователей 1
29.05.2014 Digital Design внедрила «АРМ руководителя» на iPad в «Уральском банке Сбербанка» 3
06.03.2014 Завершено внедрение СЭД «Дело» в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 1
17.02.2014 «Дело» в Камчатском крае: этапы и итоги создания единой системы e-документооборота 1
12.02.2014 Камчатский край подключил к единой системе документооборота Законодательное Собрание и муниципальные районы 1
12.12.2013 Работа с мобильным приложением: как защитить информацию 1
15.11.2013 Digital Design внедрит «АРМ руководителя» на iPad в «Среднерусском банке Сбербанка» 5
23.10.2013 ЭОС выпустила новую версию своей СЭД «Дело» 1
21.10.2013 EOS for SharePoint 3.5: усилены функционал, скорость, защита 1
25.09.2013 Digital Design внедрила «АРМ руководителя» на iPad в «Северо-Западном банке Сбербанка» 2
24.09.2013 Мобильный АРМ для iPad от ЭОС работает с ЭЦП на любой версии iOS 1
18.09.2013 СЭД Алтайского края: сотни пользователей, >1000 новых документов в день 1
09.07.2013 ЭОС: Новая архитектура СЭД – кроссплатформенный мультискрин 1
29.05.2013 Правительство Камчатского края: E-документооборот сделал нашу работу более оперативной 1
04.04.2013 ЭОС-"Офис-Док": внедрение СЭД "Дело" в Администрации Новгородской области 1
22.03.2013 Digital Design внедрила «АРМ руководителя» на iPad в «Поволжском банке Сбербанка» 2
10.12.2012 В органах исполнительной власти Ненецкого АО более 550 пользователей работают в СЭД «Дело» 1
21.11.2012 БФТ выпустила обновленную линейку программных продуктов 1
29.10.2012 ЭОС обновила СЭД/ECM-систему EOS for SharePoint 1
19.06.2012 Вышла новая версия СЭД «Дело» 2
11.05.2012 «Татнефть-АЗС-Запад» расширяет масштабы использования СЭД «Дело» 1
28.04.2012 "Весенний документооборот - 2012": что скрывают горизонты ЭОС? 1
27.04.2012 Мобильные технологии необратимо трансформируют бизнес 1
02.04.2012 Новая версия системы «БОСС-Референт» оснащена модулями «АРМ делопроизводителя» и «Центр отчетов» 1

Публикаций - 53, упоминаний - 79

ЭОС АРМ руководителя упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 990 4
Docsvision - ДоксВижн 780 3
Бизнес ИТ 34 2
Microsoft Corporation 11168 2
Офис-док - Office Doc 55 2
Летограф - Letograf 65 1
СофтЭксперт 39 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
АйТи 753 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Seiko Epson Corporation 333 1
Qlik 63 1
Panasonic 1175 1
Canon 590 1
Fujitsu 747 1
HP Inc. 2937 1
SAP SE 3220 1
Почта России ПАО 1579 1
СПК - Сталепромышленная компания 3 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Правительство РФ 2208 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Конституционный суд РФ 48 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 8
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Тонкий клиент - Thin client 108 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
ЭОС Дело СЭД 625 28
Apple iOS 5742 12
Google Android 10751 10
Microsoft Windows 7 1662 8
Microsoft Windows 8 1228 5
ЭОС iEOS 21 2
ЭОС EOS for SharePoint 112 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Apple iPad 3263 2
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
SAP LT Replication Server - SAP Landscape Transformation Replication Server 1 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Aladdin JaCarta 147 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Abbyy PDF Transformer 11 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
SAP Fiori 40 1
Prognoz Platform 74 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 127 1
Кузнецов Сергей 82 1
Маликов Алексей 1 1
Голубев Василий 32 1
Козлов Андрей 12 1
Лопаткин Герман 102 1
Баласанян Владимир 31 1
Ярошевская Наталья 1 1
Яковлев Кирилл 1 1
Харин Алексей 2 1
Петренко Александр 3 1
Цимбалист Александр 1 1
Ищенко Александр 2 1
Ипатов Вадим 80 1
Валяева Елизавета 72 1
Храмцовская Наталья 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 2
Россия - Калининградская область 542 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 2
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - Волгодонск 42 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Курск 232 1
Россия - Брянская область 86 1
Узбекистан - Ташкент 106 1
Россия - Республика Дагестан 266 1
Россия - Пермь 743 1
Россия - Тюмень 499 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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