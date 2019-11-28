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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭОС АРМ руководителя
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Публикаций - 53, упоминаний - 79
ЭОС АРМ руководителя упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЭОС - Электронные офисные системы 990 4
|Docsvision - ДоксВижн 780 3
|Бизнес ИТ 34 2
|Microsoft Corporation 11168 2
|Офис-док - Office Doc 55 2
|Летограф - Letograf 65 1
|СофтЭксперт 39 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|АйТи 753 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
|Saprun - Сапран групп 38 1
|Seiko Epson Corporation 333 1
|Qlik 63 1
|Panasonic 1175 1
|Canon 590 1
|Fujitsu 747 1
|HP Inc. 2937 1
|SAP SE 3220 1
|Кузнецов Сергей 82 1
|Маликов Алексей 1 1
|Голубев Василий 32 1
|Козлов Андрей 12 1
|Лопаткин Герман 102 1
|Баласанян Владимир 31 1
|Ярошевская Наталья 1 1
|Яковлев Кирилл 1 1
|Харин Алексей 2 1
|Петренко Александр 3 1
|Цимбалист Александр 1 1
|Ищенко Александр 2 1
|Ипатов Вадим 80 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768272, в очереди разбора - 671956.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768272, в очереди разбора - 671956.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru