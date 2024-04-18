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Баранов Олег

СОБЫТИЯ


Олег Баранов, «Неофлекс»: Крупным банкам нужны не готовые ИТ-продукты, а помощь в создании сложных решений 1
18.04.2024 «Систэм Электрик» и компания «Метрополис» договорились о сотрудничестве 1
20.07.2021 Neoflex обучит воспитанников детских домов ИТ-навыкам 1
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 1
09.02.2021 «Неофлекс» получила членство в Ассоциации поставщиков кредитной информации (ACCIS) 1
29.12.2020 «Неофлекс» вступила в «Руссофт» 1
14.07.2020 Как «президентские льготы» повлияют на российский ИТ-рынок? Опрос CNews 1
01.04.2014 «Неофлекс» внедрил систему GoldenSource в Национальном расчетном депозитарии 1
27.02.2013 "ДоксВижн" и ЦНТИ "Прогресс" объявили о начале сотрудничества 1
23.10.2012 «Неофлекс» выводит на российский рынок EDM-решения GoldenSource 1
02.03.2012 «ДоксВижн» выпустила «Центр поддержки пользователей» для DocsVision 4.5 1
11.11.2011 Neoflex FrontOffice сертифицирована по программе IBM Banking Industry Framework 1
24.03.2011 Разработка СЭД: что сможет дать "Конструктор решений" 1
12.05.2010 «Неофлекс» разработал для «Райффайзенбанка» концепцию перехода к SOA 1
22.06.2007 «КонтрАвт» расширяет возможности Monitor CRM: новый модуль 1
15.06.2007 DocsVision: решение по комплексной автоматизации органов госвласти 1
28.07.2003 "Диасофт" создал Центр банковских технологий 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Баранов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 256 11
Docsvision - ДоксВижн 1058 4
GoldenSource 4 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 29 1
КонтрАвт НПФ 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 26 1
Tyk Technologies 2 1
Apple Inc 13113 1
IBM - International Business Machines Corp 9692 1
Крок - Croc 1961 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1434 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1345 1
Diasoft - Диасофт 1133 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 562 1
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 88 1
Google LLC 12648 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 194 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3137 2
Импэксбанк 21 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
Кредит Европа банк - Икано Банк - Икано Финанс 2 1
Газпром ПАО 1489 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1890 1
Альфа-Банк 1971 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 1
СДМ-Банк 73 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 356 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 253 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13731 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2869 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2324 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4940 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 811 3
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26032 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22186 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7838 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6526 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13897 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25467 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6210 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4312 3
Data monetization - Монетизация данных 1958 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16095 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12174 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10164 2
DevOps - Development и Operations 1226 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5612 2
Workflow - Поток работ 367 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12793 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12138 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6424 1
Электронный документ - Electronic document 1573 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1103 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1998 1
Thread computing - Stream computing - Streaming processing - Потоковые вычисления - Потоковая обработка - Data flow - Поток данных 43 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1001 1
EIM - Enterprise Information Management - EDM - Enterprise Data Management - Управление корпоративными данными - Управление данными предприятия 44 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 296 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5161 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 391 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2352 1
Оповещение и уведомление - Notification 5877 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1248 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10621 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5154 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1194 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13063 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18052 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34710 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3803 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 3
IBM Banking Industry Framework - IBM Banking Data Warehouse 9 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 206 1
Бизнес Навигатор - Monitor CRM 25 1
Neoflex FrontOffice 13 1
Tyk API Gateway 2 1
IBM DB2 396 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 344 1
Neoflex Reporting 25 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Neoflex MSA Platform 4 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 1
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 44 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Neoflex Active Archive 8 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 11 1
ЭОС АРМ руководителя 78 1
Галеев Артур 13 1
Енютин Сергей 10 1
Астанин Эдди 8 1
Путин Владимир 3451 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
Касперская Наталья 319 1
Лагода Георгий 60 1
Дуров Павел 327 1
Волож Аркадий 267 1
Глазков Александр 151 1
Макаров Валентин 251 1
Андреев Владимир 100 1
Елисеев Владимир 20 1
Рождественский Алексей 19 1
Ведехин Игорь 41 1
Садовникова Галина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 13
ЮАР - Южно-Африканская Республика 593 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19046 3
Европа 24933 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19469 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3564 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 725 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13796 2
Индия - Bharat 5859 2
Германия - Федеративная Республика 13186 2
Африка - Африканский регион 3637 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1713 2
Саудовская Аравия - Королевство 665 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 930 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1132 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 497 2
ЮАР - Йоханнесбург 52 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 1
Азия - Азиатский регион 5908 1
Ирландия - Республика 1048 1
Франция - Французская Республика 8161 1
Китай - Тайвань 4238 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14796 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1435 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 678 1
Таиланд - Королевство 914 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Греция - Греческая Республика 1016 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 99 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53246 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18082 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33594 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11585 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15967 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57452 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7497 2
Образование в России 2778 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6632 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8903 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6537 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1259 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1548 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1630 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 238 1
Налогообложение - Налог на прибыль 221 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3818 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2413 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1763 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 337 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6490 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 215 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1224 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 599 1
Английский язык 7021 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 190 1
Прогресс ЦНТИ 1 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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