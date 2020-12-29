«Неофлекс» вступила в «Руссофт»

Компания «Неофлекс» стала участником некоммерческого партнерства «Руссофт» – крупнейшего объединения компаний-разработчиков программного обеспечения в России. В первую очередь сотрудничество «Неофлекс» и «Руссофт» будет направлено на развитие индустрии разработки программного обеспечения в России и содействие экспорту российского ПО.

На данный момент в составе «Руссофт» насчитывается более 190 ИТ-компаний с общим штатом около 70 тыс. сотрудников. «Руссофт» объединяет ресурсы для лучшего продвижения интересов российских ИТ-компаний – разработчиков программного обеспечения как на отечественном, так и на международном рынке.

«Руссофт» – одно из самых влиятельных и уважаемых объединений компаний-разработчиков программного обеспечения в России. Сегодня, при создании программных продуктов и реализации проектов наша экспертная команда использует наиболее передовые технологии: большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение, потоковая обработка данных. Партнерство с «Руссофт» дает нам возможность продвигать свои решения, обмениваться знаниями и экспертизой с другими участниками ИТ-рынка. Мы разделяем позицию «Руссофт» о весомом потенциале продуктов из состава реестра отечественного ПО для глобального рынка. На ряду с российскими ИТ-специалистами, которые занимают лидирующие позиции на мировом рынке, отечественное ПО также становится все более востребовано за рубежом. «Неофлекс» имеет обширный опыт реализации международных проектов. На сегодняшний день их география насчитывает более 20 стран (Франция, Великобритания, Греция, Германия, Китай, ЮАР, Вьетнам, Пакистан, Индия, Саудовская Аравия и др.). В долгосрочной стратегии «Неофлекс» планирует усилить международное присутствие, и мы уверены, что «Руссофт» станет для нас качественным союзником на глобальном рынке», — отметил Олег Баранов, управляющий партнер компании «Неофлекс».