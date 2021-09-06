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Пакистан
Исламская Республика Пакистан


06.09.2021 «Билайн» продал все свои сотовые вышки 1
10.08.2021 Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО» 1
27.07.2021 Отчет HP об угрозах кибербезопасности: хакеры объединяются для усиления эффекта своих атак 1
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО» 1
02.07.2021 Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов 2
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 1
29.04.2021 Microsoft меняет самую заметную часть своего ПО 2
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 1
20.04.2021 Хозяева «Билайна» лишились гендиректора 1
07.04.2021 Хозяева «Билайна» полностью выкупили свою «дочку» 7
19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала 1
26.01.2021 Хозяин «Билайна» урегулировал международный спор на $50 млн 1
29.12.2020 «Неофлекс» вступила в «Руссофт» 1
27.11.2020 Власти требуют от Veon $157 млн 6
10.11.2020 Kubernetes становится доступной технологией даже для небольших компаний 1
21.09.2020 Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео» 1
20.08.2020 «Лаборатория Касперского» выявила кампанию кибершпионажа против сотрудников государственных и военных организаций по всему миру 1
15.07.2020 Пакистан вводит для ИТ-компаний «самую мягкую налоговую систему» в мире 9
09.06.2020 В ОАЭ запущен видеомессенджер на базе Videomost 1
15.05.2020 Миллиард iPhone в большой опасности. Apple не спешит их выручать 1
24.04.2020 iPhone и iPad можно «убить», отправив одно сообщение. Как от этого защититься 1
16.04.2020 Древнее хакерское ПО пробудилось и напало на VPN-серверы по всему миру 1
18.03.2020 Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна» 2
17.02.2020 Начальником «Билайна» назначен главный юрист компании 1
14.02.2020 «Билайн» остается без гендиректора 1
13.02.2020 Крупнейший в мире поставщик шифровальных машин для дипломатов 50 лет контролировался ЦРУ 1
29.11.2019 Group-IB представила анализ глобальных угроз стабильности киберпространства 1
28.11.2019 Хозяев «Билайна» заставляют заплатить $450 млн за продление лицензии 5
23.07.2019 Microsoft заплатит миллионы долларов, чтобы не признаваться в откатах и взятках 1
15.07.2019 Скрытый в WhatsApp троян заразил 25 млн смартфонов на Android 1
27.06.2019 Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн 2
26.06.2019 Владелец «Билайна» получил 4G-лицензию без аукциона. Дело под расследованием властей 8
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
24.04.2019 Avast обнаружила в Google Play приложения с вредоносной рекламой, скачанные более 30 млн раз 1
17.04.2019 Navitel выпустила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
01.03.2019 Трояны-вымогатели вымирают, потому что пользователи не хотят платить 3
28.02.2019 Исследование Microsoft: за 2018 год число фишинговых атак выросло на 350% 3
25.02.2019 Хозяева «Билайна» ищут ему нового владельца 1
21.02.2019 Прогноз CNews сбылся: назначен новый глава НИИ «Восход» 1
06.02.2019 Владелец «Билайн» пытается купить собственную «дочку» за $600 млн 2

Публикаций - 225, упоминаний - 352

Пакистан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 64
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 19
Microsoft Corporation 10997 19
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 102 14
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 12
Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 31 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 9
Apple Inc - Эппл Рус 7669 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 6
Navitel - Навител Навигатор 252 6
Facebook 3764 6
Banglalink 13 5
Samsung Electronics 5627 5
Ufone - Пакистанский поставщик услуг сотовой связи 7 4
SEC Consult Services 929 4
China Telecom - Zong 8 4
Iraqna 5 4
АФК Система ПАО 990 4
Google LLC 7124 4
Киевстар 256 4
Dhabi Group 8 4
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink (Пакистан) 25 4
Telenor 293 4
Warid 5 3
Telegram Group 702 3
Djezzy - Алжирский сотовый оператор 28 3
Yandex - Яндекс 4098 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 3
Telenor Pakistan (Пакистан) 8 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 3
Orange France Télécom 97 3
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 3
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 2
China Telecom 88 2
Ситроникс - Sitronics 556 2
ESET 989 2
Huawei 2723 2
Twitter 2204 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 10
EGX - Египетская фондовая биржа 9 8
Альфа-Групп 318 4
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 3
РусславБанк - РСБ 147 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
ONE RETAIL 23 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь 7 1
East Capital AB 3 1
Lazard Freres SAS 1 1
Mars Incorporated 5 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Yara - Яра 8 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Евросеть 882 1
Балтика - Пивоваренная компания 110 1
Роснефть НК 367 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Adidas 94 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 8 7
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта 8 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 3
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 5 3
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 4 2
Экономический суд Каира 2 2
Верховный суд Пакистана 2 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
Правительство РФ 2198 1
FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 3 1
Федеральная разведывательная служба Германии (ФРГ) - Bundesnachrichtendienst - BND 1 1
Высший административный суд Египта 1 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 9 1
Президент Российской Федерации 1439 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Руссофт - Russoft 250 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 10
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 9
3G - Стандарт мобильной связи 3699 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 376 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 2
Фишинг - Phishing 95 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 2
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 1
Kubernetes 307 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 748 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 104 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 127 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
FastCash - метод хищения 3 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 1
Google Android 10750 12
WhatsApp Messenger 654 9
Microsoft Windows 10 6602 6
Microsoft Office 365 769 6
Apple iOS 5741 6
Linux OS 4236 6
WordPress 168 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Microsoft Office 1916 3
Symbian OS 755 3
Microsoft Azure 1171 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Java - Язык программирования 1166 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 109 2
Apple iPhone 6 547 2
Apple iPadOS 62 2
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 2
Google Chrome - браузер 1117 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
Apple Mac 1453 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 27 1
TeamSpirit IM - Мессенджер 27 1
Apple iTunes Store 566 1
Microsoft Andromeda OS 15 1
Apple macOS X 900 1
Opera Mini 188 1
ZTE Blade - Серия смартфонов 24 1
Microsoft Dynamics CRM 384 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 79 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft WordPad 22 1
Coinhive - Сервис криптовалютного майнинга 21 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform 42 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 20
Путин Владимир 1820 3
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 3
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 3
Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 2
Изосимов Александр 87 2
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 2
Бущик Дмитрий 5 2
Наместников Юрий 39 2
Чиркунов Олег 6 2
Волков Дмитрий 39 2
Старовойтов Дмитрий 5 2
Рудычева Наталья 81 2
Кочаров Армен 18 2
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 2
Макар Герман 9 2
Абызов Михаил 64 2
Волож Аркадий 181 2
Sharif Nawaz - Шариф Наваз 4 2
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 2
Зайцев Михаил 145 2
Лацанич Василь 92 2
Смолянинов Александр 4 2
Phinney Thomas - Финни Томас 1 1
Howard David - Говард Дэвид 3 1
Papp Istvan - Папп Иштван 1 1
Orban Viktor - Орбан Виктор 1 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 24 1
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 1
Глотов Алексей 24 1
Бирюков Виктор 5 1
Khan Imran - Хан Имран 4 1
Баталов Александр 2 1
Chaudhry Fawad - Чоудхури Фавад 1 1
Шурупов Дмитрий 1 1
Столяров Дмитрий 4 1
Красников Геннадий 41 1
Корчагин Руслан 22 1
Коболев Андрей 3 1
Галкина Татьяна 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 109
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 70
Индия - Республика 2156 65
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 40
Украина 3344 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 28
Казахстан - Республика 2618 24
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 183 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 19
Франция - Французская Республика 2109 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 19
Германия - Федеративная Республика 3606 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 17
Япония 2752 16
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 118 16
Египет - Арабская Республика 366 12
Беларусь - Белоруссия 2079 11
Бразилия - Федеративная Республика 1120 11
Азия - Азиатский регион 1510 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 460 9
Канада 1290 9
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 9
Узбекистан - Республика 820 9
Италия - Итальянская Республика 1363 8
Иран - Исламская Республика Иран 374 8
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 8
Турция - Турецкая республика 950 8
Ирак - Республика 81 7
Грузия 687 7
Армения - Республика 684 7
Ближний Восток 1466 7
Восточная Европа 1667 6
Малайзия 336 6
Швеция - Королевство 747 6
Таджикистан - Республика 433 6
Африка 1480 6
Индонезия - Республика 384 6
Нидерланды 969 5
Финляндия - Финляндская Республика 811 5
Норвегия - Королевство 426 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 4 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Холодная война 23 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 5 1
POI - points of interest 60 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 60 1
Вторая мировая война 254 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 90 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
NYT - The New York Times 505 3
Wikipedia - Википедия 272 2
Bloomberg 785 2
Reddit 198 1
The Wall Street Journal 709 1
The Register 337 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 1
Forbes - Форбс 441 1
WCCFTech - Издание 32 1
MacRumors 114 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
The Washington Post 109 1
CoinMarKetCap 14 1
Ars Technica 227 1
AppleInsider 366 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 3 1
CNews Analytics 1988 2
Microsoft Security Intelligence Report 13 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Analysys Mason 26 1
NPD DisplaySearch 194 1
IHS iSuppli 273 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 41 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
JD.com 618 Shopping Festival 1 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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