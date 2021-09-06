Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Пакистан
Исламская Республика Пакистан
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 225, упоминаний - 352
Пакистан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics 1988 2
|Microsoft Security Intelligence Report 13 2
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|Analysys Mason 26 1
|NPD DisplaySearch 194 1
|IHS iSuppli 273 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755050, в очереди разбора - 658740.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755050, в очереди разбора - 658740.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru