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Пакистан Исламская Республика Пакистан

Пакистан - Исламская Республика Пакистан

СОБЫТИЯ


29.10.2025 Пакистан атакует индийские госструктуры трояном, написанным нейросетью

твляет связанная со спецслужбами Пакистана группа TransparentTribe (APT36). chandlervid85 / Freepik Пакистан использует для атак на госструктуры Индии троян, видимо, написанный LLM Цепочка зара
30.09.2025 Российский разработчик ИИ выходит на рынок Ирана и Пакистана

Новые рынки Как стало известно CNews, российский разработчик ИИ-решений Smart Engines выходит на рынки Ирана и Пакистана. Об этом CNews рассказал гендиректор компании Владимир Арлазаров. Компания будет продавать на новые рынки собственную ИИ-систему «Шерлок» для распознавания и проверки документов. Реше
04.07.2025 Microsoft спешно бежит из одной из крупнейших стран мира после 25 лет работы

подтверждением. Microsoft В мире стало на одно представительство Microsoft меньше В настоящее время Пакистан находится на пятом месте в мире по численности населения – 247 млн человек на начало
19.02.2025 «МегаФон»: Алжир, Вьетнам и Пакистан: красноярские бизнесмены расширяют деловые контакты

казывают, что в январе 2025 г. треть корпоративных клиентов «МегаФона» звонила в Великобританию, далее следуют Казахстан (13%) и Соединенные Штаты Америки (5%). При этом активнее всего они общались с Пакистаном – почти 18 часов или 21% от всех звонков. За год голосовой трафик с этой южноазиатской страной увеличился более, чем в 141 раз. Также в январе 2025 г. у регионального бизнес-сообщест
10.02.2025 «МегаФон»: челябинские бизнесмены наращивают связи с Белоруссией и Пакистаном

трея. Как подтверждает аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных, активнее всего корпоративные клиенты из Челябинской области общались с Казахстаном (доля 28% от всех международных звонков), Пакистаном (17%), Белоруссией (12%), ОАЭ (5%) и Узбекистаном (4%). «Наши корпоративные клиенты активно используют мобильный интернет для достижения бизнес-целей — за январь объем переданных дан
08.01.2025 «Дочка» Veon за полмиллиарда долларов избавилась от своих вышек сотовой связи

Veon продал свою башенную инфраструктуру в Пакистане за $543 млн Пакистанский сотовый оператор PMCL (Pakistan Mobile Communications, тор
22.11.2024 Замедление и блокировка интернета на корню губят всю ИТ-индустрию. Основной удар приходится на удаленщиков

стов, и с тех пор отключения и замедления интернета происходят периодически. rawpixel.com / FreePik Пакистан уже ощутил на себе негативные последствия замедления и блокировки интернета Сложивша
14.06.2024 Огромная страна будет лишать своих граждан мобильной связи за долги по налогам

д. По итогам 2023 г. номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны составил около $1,85 трлн. Пакистан – государство в Южной Азии, которое образовалось по итогам раздела территории Британ
16.05.2022 Хозяева «Билайна» после неудачных споров с властями потратили на лицензии миллиард долларов

время потратила $916 млн на продление срока действия имевшихся у нее сотовых лицензий. Но у Veon в Пакистане есть еще одна проблема. Упомянутая лицензия Warid выдавалась на частоты в диапазона
27.11.2020 Власти требуют от Veon $157 млн

Veon запустить сети 4G без покупки дополнительных частот. Спор вокруг продления сотовых лицензий в Пакистане Параллельно развивается спор с продлением срока действия лицензий, выданных в 2004

15.07.2020 Пакистан вводит для ИТ-компаний «самую мягкую налоговую систему» в мире

аниям США, Китая, России, Кореи, Японии и Европейского союза присоединиться к нам. Не сомневайтесь, Пакистан обеспечит наиболее конкурентную среду и самый низкий уровень налогообложения для тех
28.11.2019 Хозяев «Билайна» заставляют заплатить $450 млн за продление лицензии

ера платы за продление лицензий. Об это говорится в квартальном отчете Veon. Как Veon закреплялся в Пакистане Исторически крупнейшим сотовым оператором Пакистана была компания Pakistan Mobile C
26.06.2019 Владелец «Билайна» получил 4G-лицензию без аукциона. Дело под расследованием властей

илась с владельцем Warid - Dhabi Group из Объединенных Арабских Эмиратов - об объединении активов в Пакистане. Объединенная компания получила название Jazz и находится под контролем Veon (через
18.09.2018 Власти не позволили хозяевам «Билайна» продать сотовые вышки за $940 млн

орговой маркой «Билайн») сообщила об отмене ранее заключенной сделки по продаже башенного бизнеса в Пакистане. Сотовый оператор Jazz, которого Veon контролирует через египетский холдинг Global

22.03.2018 Российские IT-компании представят властям Пакистана решения в области «умного города»

on Technology Export), дочерней структурой Ростеха, и при участии консорциума iDVP, объединения российских компаний в области разработки технологий продвинутой визуализации данных, представят властям Пакистана отечественные решения в сфере «умного города». Мероприятие пройдет в городе Лахор (провинция Пенджаб) с 20 по 23 марта 2018 г. «Правительство Пакистана стремится расширить испо
30.08.2017 «Дочка» «Билайн» продает сотовые вышки за миллиард долларов

ор «Вымпелком» работает под брендом «Билайн») ведет переговоры о продаже своего башенного бизнеса в Пакистане. Об этом сообщило агентство Bloomberg. В Пакистане Veon владеет сотовым опер
07.06.2017 «Дочка» «Билайна» купила 4G-частоты за $295 млн

Структура Veon выиграла аукцион по 4G-частотам в Пакистане Пакистанский сотовый оператор Jazz стал единственным участником проведенного властя
27.10.2016 Пакистан и Китай нещадно бьют по правительственным ИТ-системам Индии

инии между двумя странами. Атака на государственные сайты показывает, что кибервойна между Индией и Пакистаном набирает обороты. Об этом сообщил индийский ресурс The Economic Times.Среди прочих
01.04.2015 Большие данные в госсекторе: опыт Пакистана

оступны подобные дорогостоящие решения. Однако, волею судеб в числе лидеров в этой области оказался Пакистан – государство, занимающее 44 место в мире по объему ВВП. Опыт Пакистана Создание одн
10.11.2014 «Инфинет» назначил нового дистрибьютора в Пакистане

своего присутствия в регионах Ближнего Востока и Юго-Западной Азии назначил нового дистрибьютора в Пакистане - компанию Real Solutions Private Limited. Богатый опыт Real Solutions в отраслевых
17.10.2013 «Национальный Банк Пакистана» внедряет АБС RS-Bank

Компания R-Style Softlab сообщила о начале внедрения систем автоматизации в головном офисе ДБ «Национальный Банк Пакистана» (Казахстан). На первом этапе проекта в банке будет установлена АБС RS-Bank в части главной книги и расчетно-кассового обслуживания, а также системы автоматизации кредитования, рознич
20.08.2013 Почти половина пакистанцев не в состоянии получить электронный паспорт

яснениями, однако конкретные меры не приняты до сих пор. В 2011 году президент Исламской республики Пакистан Асиф Али Зардари (Asif Ali Zardari) добровольно предложил NADRA регистрировать всех

21.05.2013 Конфиденциальные данные в Пакистане стали мишенью для кибератаки

й код проявил наибольшую активность (79% от общего количества обнаружений данной угрозы пришлось на Пакистан). «Таргетированные атаки получают в последние годы все большее распространение. Как

23.08.2012 Бишкекский филиал «Национального банка Пакистана» подключился к системе Contact

Платежная система Contact объявила о подключении Бишкекского филиала «Национального банка Пакистана» к своей сети пунктов обслуживания. Как результат, клиенты Бишкекского филиала НБП получили возможность совершать как локальные, так и трансграничные денежные переводы по системе Cont
02.11.2011 Пакистан подводит итоги Open Source-проектов

дставляла Пакистан на 24 международных конференциях, в ходе которых установила сотрудничество между Пакистаном и развивающимися рынками СПО в Камбодже, Китае, Индии, Индонезии, Малайзии, Непале
01.09.2011 "Чужой" беспилотник: в Пакистане обнаружена птица-шпион

рук человека, а вес позволяет переносить БПЛА в рюкзаке. Неизвестный беспилотный самолет, упавший в Пакистане, с большого расстояния очень похож на большую чайку Неизвестный беспилотный самолет
11.05.2011 Пакистанские хакеры взломали 116 индийских сайтов

Группа хакеров Киберармия Пакистана (Pak Cyber Army) объявила о том, что провела масштабную кибератаку против индийских
21.02.2011 Пакистан возобновляет вещание на русском языке

Служба зарубежного вещания «Радио Пакистан» в ближайшее время возобновит передачи на русском языке. Об этом заявил на днях, выс
15.07.2010 Пакистан лидирует по количеству поисковых запросов о порно

Пакистан является мировым лидером по количеству поисковых запросов, связанных с порнографией. Согласно новой информации FoxNews.com, Пакистан находится на первом месте в мире по множеству запросов, связанных с сексуальными темами. Среди популярных в стране порно-запросов в том числе и запросы о незаконном сексуальном контент
31.05.2010 Пакистан снял блокировку Facebook

Правительство Пакистана отменило свой указ по блокировке доступа к социальной сети Facebook для граждан страны. Это произошло после того, как представители Facebook извинились за страницу на сайте, которую м
20.05.2010 В Пакистане заблокировали YouTube

сь сообщения о том, что в стране будут заблокированы Wikipedia и сервис Flickr. Доступ к Facebook в Пакистане был заблокирован вчера, 19 мая, из-за существования на сайте социальной сети страни
19.05.2010 Пакистан заблокировал доступ к Facebook

ателей размещать изображения пророка Мухаммеда. Это вызвало критику со стороны сторонников ислама в Пакистане и других странах, сообщает АР. Постановление о блокировке Facebook было опубликован
02.04.2010 В Индонезии, Чили и Пакистане произошли землетрясения

Как сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США, 1 апреля 2010 года в Индонезии, Чили и Пакистане произошли землетрясения. Землетрясение в Индонезии имело магнитуду 5,1. Его эпицентр находился на расстоянии 424 км к западу от индонезийского г.Саумлаки. Очаг землетрясения располага
29.03.2010 Пакистан намерен купить у США 14 истребителей F-16
03.03.2010 США поставят Пакистану авиабомбы с лазерным наведением

США поставят Пакистану в марте 2010 года тысячу управляемых авиабомб с лазерной системой наведения. Соглас
20.08.2009 Инфраструктуру железных дорог Пакистана обследовали с помощью лазерного сканирования

российско-пакистанского договора на обследование инфраструктуры железных дорог Исламской республики Пакистан перед их реконструкцией, сообщает пресс-служба компании. В рамках проекта специалист
03.12.2008 Бразилия продаст Пакистану 100 ракет воздух-земля

Как сообщает РБК со ссылкой на "Синьхуа", Бразилия продаст Пакистану 100 ракет, которыми планируется оснастить самолеты. Бразильская внешнеторговая палата одобрила 2 декабря 2008 г. военную сделку, о которой пакистанское правительство и бразильские воо
30.10.2008 В результате 2 землетрясений в Пакистане погибли 170 человек

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, число жертв землетрясений в Пакистане увеличилось до 170 человек. 375 человек получили ранения и еще порядка 15 тыс. жите
29.10.2008 В Пакистане произошло мощное землетрясение

В Пакистане произошло землетрясение силой 6,2 балла по шкале Рихтера, сообщает РБК со ссылкой н
20.10.2008 Китай построит в Пакистане две новые АЭС

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, Китай подписал соглашение с Пакистаном о строительстве двух новых АЭС. Напомним, что Китай уже оказал помощь Пакистану в


Публикаций - 726, упоминаний - 960

Пакистан и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 114
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 104
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 58
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 57
Microsoft Corporation 25775 55
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 47
Киевстар - Kyivstar 569 40
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 36
Google LLC 12688 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 30
МегаФон 10742 28
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 26
Apple Inc 13154 26
Cisco Systems 5372 24
Intel Corporation 12811 24
Oracle Corporation 7074 24
Meta Platforms - Facebook 4621 22
Verizon - WorldCom 501 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 20
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Yandex - Яндекс 9215 17
Ufone - Пакистанский поставщик услуг сотовой связи 17 15
Ростелеком 10948 15
Telenor Pakistan (Пакистан) 16 14
Samsung Electronics 11064 14
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 14
Huawei 4675 14
Yahoo! 3726 14
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 21 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
Vodafone Group 1412 13
Dell EMC 5180 12
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 12
Dhabi Group 13 11
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 11
Lenovo Motorola 3566 11
China Telecom - Zong 15 10
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 48
Альфа-Групп 745 47
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 27
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 26
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 19
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Boeing 1031 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 8
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 7
Lockheed Martin 777 6
Enron - Enrongate 122 6
Apax Partners - Weather Investments 30 6
Евросеть 1421 6
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 5
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 5
Walmart - Wal-Mart Stores 405 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 4
Merrill Lynch 454 4
RBC Capital Markets 59 4
Federated Hermes - Federated Investors 57 4
Cukurova 97 4
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 4
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 4
Global Partners Securities 42 4
Global Security 23 4
Лента - Монетка - торговая сеть 69 4
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 4
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 28
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 27
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 19
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 19
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 16
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 16
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 15
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 13
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 12
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 15 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 8
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 6
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 5
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 5
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 5
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 4
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 34
Аль-Каида - террористическая организация 67 16
OLPC - One Laptop per Child 82 10
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
НРА - Национальный рекламный альянс 5 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
PIDA - Photonics Industry & Technology Development Association - Ассоциация Индустрии и Технологии Фотоникс 5 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Сообщество производителей молока Калифорнии - Совет производителей молока Калифорнии 1 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 171
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 121
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 85
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 71
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 70
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 57
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 36
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 35
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 31
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 30
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 28
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 27
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 27
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 27
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 25
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 24
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 23
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 23
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 22
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 22
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 19
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 17
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 16
Google Android 15243 24
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 21
Linux OS 11533 19
Microsoft Windows 16882 18
Microsoft Windows 2000 8678 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
Apple iOS 8583 13
Apple iPhone 6 4861 13
Microsoft Office 4170 12
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 12
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Microsoft Outlook 1506 9
Google Earth - Google Планета Земля 490 8
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 8
FreePik 1841 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Oracle PeopleSoft 426 7
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
NSO Group - Pegasus 98 6
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 6
Acer Predator 224 6
Microsoft Office 365 1042 6
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 6
Stafory - робот Вера 377 5
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 5
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 106 5
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 4
Космодром Байконур 1072 4
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 4
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 4
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 52
Фридман Михаил 146 15
Торбахов Александр 111 15
Авен Петр 67 13
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 12
Хан Герман 56 11
Кузьмичев Алексей 54 10
Изосимов Александр 192 10
Путин Владимир 3454 9
Яковлев Антон 33 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Арлазаров Владимир 290 7
Брюквин Юрий 300 6
Косогов Андрей 33 6
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 6
Зайцев Михаил 345 6
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 5
Bush George - Буш Джордж 336 5
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 4
Слободин Михаил 56 4
Бущик Дмитрий 5 4
Sharif Nawaz - Шариф Наваз 4 4
Фетисов Глеб 21 4
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 4
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 4
Deyong Kong - Дейонг Конг 4 4
Rahman Anusha - Рахман Ануша 4 4
Bloom Robert - Блум Роберт 4 4
Dar Ishaq - Дар Ишаг 4 4
Hyman Barry - Хайман Барри 40 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
Каримова Гульнара 95 3
Авакян Гаянэ 52 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Herrero Sergi - Херреро Серджи 10 3
Каримов Ислам 97 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
Наместников Юрий 40 3
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 3
Россия - РФ - Российская федерация 166164 364
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 325
Индия - Bharat 5869 290
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 212
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 147
Египет - Арабская Республика 1100 122
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 115
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Украина 7928 111
Европа 24963 108
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Азия - Азиатский регион 5920 99
Иран - Исламская Республика Иран 1155 95
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 94
Африка - Африканский регион 3640 88
Канада 5081 81
Казахстан - Республика 6047 80
Узбекистан - Республика 2005 76
Индонезия - Республика 1058 74
Израиль 2856 69
Германия - Федеративная Республика 13221 67
Ближний Восток 3154 67
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 66
Франция - Французская Республика 8177 63
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 62
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 61
Япония 13807 60
Бразилия - Федеративная Республика 2520 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 55
Норвегия - Королевство 1857 55
Таиланд - Королевство 926 54
Южная Корея - Республика 7051 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 50
Саудовская Аравия - Королевство 666 49
Малайзия 922 48
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 47
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 45
Нидерланды 3745 44
Таджикистан - Республика 953 42
Филиппины - Республика 599 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 184
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 113
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 32
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 30
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AP - Associated Press 2007 23
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Vivendi SA - Vivendi Universal 332 3
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Internet Stock Report 994 25
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 24
IDC - International Data Corporation 4975 12
S&P 500 565 7
Gartner - Гартнер 3658 7
Рустелеком ТК 305 6
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Bear Stearns 79 4
CIBC World Markets 41 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 3
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Microsoft Research 144 2
Frost & Sullivan 207 2
Microsoft Security Intelligence Report 14 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Recorded Future - Записанное будущее 17 2
Gartner - Dataquest 353 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Moody's Investors Service 136 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Forrester Research 834 2
MalwareHunterTeam 14 1
Директ Инфо 9 1
Global Market Insights 16 1
Orbis Research 4 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
Privacy International 16 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Global Web Index 2 1
Market Research Future 10 1
IndustryArc 1 1
SIBIS - СибИС - Информационно-исследовательский центр 15 13
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 4
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 2
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 3 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 11
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Oracle TechForum 25 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Airshow China - международная аэрокосмическая выставка 4 2
CyberCrimeCon 7 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
Black Hat - Конференция 120 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
CeBIT 614 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
JD.com 618 Shopping Festival 1 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
День смеха - 1 апреля 5 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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