Пакистан - Исламская Республика Пакистан

Пакистан атакует индийские госструктуры трояном, написанным нейросетью твляет связанная со спецслужбами Пакистана группа TransparentTribe (APT36). chandlervid85 / Freepik Пакистан использует для атак на госструктуры Индии троян, видимо, написанный LLM Цепочка зара

Российский разработчик ИИ выходит на рынок Ирана и Пакистана Новые рынки Как стало известно CNews, российский разработчик ИИ-решений Smart Engines выходит на рынки Ирана и Пакистана. Об этом CNews рассказал гендиректор компании Владимир Арлазаров. Компания будет продавать на новые рынки собственную ИИ-систему «Шерлок» для распознавания и проверки документов. Реше

Microsoft спешно бежит из одной из крупнейших стран мира после 25 лет работы подтверждением. Microsoft В мире стало на одно представительство Microsoft меньше В настоящее время Пакистан находится на пятом месте в мире по численности населения – 247 млн человек на начало

«МегаФон»: Алжир, Вьетнам и Пакистан: красноярские бизнесмены расширяют деловые контакты казывают, что в январе 2025 г. треть корпоративных клиентов «МегаФона» звонила в Великобританию, далее следуют Казахстан (13%) и Соединенные Штаты Америки (5%). При этом активнее всего они общались с Пакистаном – почти 18 часов или 21% от всех звонков. За год голосовой трафик с этой южноазиатской страной увеличился более, чем в 141 раз. Также в январе 2025 г. у регионального бизнес-сообщест

«МегаФон»: челябинские бизнесмены наращивают связи с Белоруссией и Пакистаном трея. Как подтверждает аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных, активнее всего корпоративные клиенты из Челябинской области общались с Казахстаном (доля 28% от всех международных звонков), Пакистаном (17%), Белоруссией (12%), ОАЭ (5%) и Узбекистаном (4%). «Наши корпоративные клиенты активно используют мобильный интернет для достижения бизнес-целей — за январь объем переданных дан

«Дочка» Veon за полмиллиарда долларов избавилась от своих вышек сотовой связи Veon продал свою башенную инфраструктуру в Пакистане за $543 млн Пакистанский сотовый оператор PMCL (Pakistan Mobile Communications, тор

Замедление и блокировка интернета на корню губят всю ИТ-индустрию. Основной удар приходится на удаленщиков стов, и с тех пор отключения и замедления интернета происходят периодически. rawpixel.com / FreePik Пакистан уже ощутил на себе негативные последствия замедления и блокировки интернета Сложивша

Огромная страна будет лишать своих граждан мобильной связи за долги по налогам д. По итогам 2023 г. номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны составил около $1,85 трлн. Пакистан – государство в Южной Азии, которое образовалось по итогам раздела территории Британ

Хозяева «Билайна» после неудачных споров с властями потратили на лицензии миллиард долларов время потратила $916 млн на продление срока действия имевшихся у нее сотовых лицензий. Но у Veon в Пакистане есть еще одна проблема. Упомянутая лицензия Warid выдавалась на частоты в диапазона

Власти требуют от Veon $157 млн Veon запустить сети 4G без покупки дополнительных частот. Спор вокруг продления сотовых лицензий в Пакистане Параллельно развивается спор с продлением срока действия лицензий, выданных в 2004

Пакистан вводит для ИТ-компаний «самую мягкую налоговую систему» в мире аниям США, Китая, России, Кореи, Японии и Европейского союза присоединиться к нам. Не сомневайтесь, Пакистан обеспечит наиболее конкурентную среду и самый низкий уровень налогообложения для тех

Хозяев «Билайна» заставляют заплатить $450 млн за продление лицензии ера платы за продление лицензий. Об это говорится в квартальном отчете Veon. Как Veon закреплялся в Пакистане Исторически крупнейшим сотовым оператором Пакистана была компания Pakistan Mobile C

Владелец «Билайна» получил 4G-лицензию без аукциона. Дело под расследованием властей илась с владельцем Warid - Dhabi Group из Объединенных Арабских Эмиратов - об объединении активов в Пакистане. Объединенная компания получила название Jazz и находится под контролем Veon (через

Власти не позволили хозяевам «Билайна» продать сотовые вышки за $940 млн орговой маркой «Билайн») сообщила об отмене ранее заключенной сделки по продаже башенного бизнеса в Пакистане. Сотовый оператор Jazz, которого Veon контролирует через египетский холдинг Global

Российские IT-компании представят властям Пакистана решения в области «умного города» on Technology Export), дочерней структурой Ростеха, и при участии консорциума iDVP, объединения российских компаний в области разработки технологий продвинутой визуализации данных, представят властям Пакистана отечественные решения в сфере «умного города». Мероприятие пройдет в городе Лахор (провинция Пенджаб) с 20 по 23 марта 2018 г. «Правительство Пакистана стремится расширить испо

«Дочка» «Билайн» продает сотовые вышки за миллиард долларов ор «Вымпелком» работает под брендом «Билайн») ведет переговоры о продаже своего башенного бизнеса в Пакистане. Об этом сообщило агентство Bloomberg. В Пакистане Veon владеет сотовым опер

«Дочка» «Билайна» купила 4G-частоты за $295 млн Структура Veon выиграла аукцион по 4G-частотам в Пакистане Пакистанский сотовый оператор Jazz стал единственным участником проведенного властя

Пакистан и Китай нещадно бьют по правительственным ИТ-системам Индии инии между двумя странами. Атака на государственные сайты показывает, что кибервойна между Индией и Пакистаном набирает обороты. Об этом сообщил индийский ресурс The Economic Times.Среди прочих

Большие данные в госсекторе: опыт Пакистана оступны подобные дорогостоящие решения. Однако, волею судеб в числе лидеров в этой области оказался Пакистан – государство, занимающее 44 место в мире по объему ВВП. Опыт Пакистана Создание одн

«Инфинет» назначил нового дистрибьютора в Пакистане своего присутствия в регионах Ближнего Востока и Юго-Западной Азии назначил нового дистрибьютора в Пакистане - компанию Real Solutions Private Limited. Богатый опыт Real Solutions в отраслевых

«Национальный Банк Пакистана» внедряет АБС RS-Bank Компания R-Style Softlab сообщила о начале внедрения систем автоматизации в головном офисе ДБ «Национальный Банк Пакистана» (Казахстан). На первом этапе проекта в банке будет установлена АБС RS-Bank в части главной книги и расчетно-кассового обслуживания, а также системы автоматизации кредитования, рознич

Почти половина пакистанцев не в состоянии получить электронный паспорт яснениями, однако конкретные меры не приняты до сих пор. В 2011 году президент Исламской республики Пакистан Асиф Али Зардари (Asif Ali Zardari) добровольно предложил NADRA регистрировать всех

Конфиденциальные данные в Пакистане стали мишенью для кибератаки й код проявил наибольшую активность (79% от общего количества обнаружений данной угрозы пришлось на Пакистан). «Таргетированные атаки получают в последние годы все большее распространение. Как

Бишкекский филиал «Национального банка Пакистана» подключился к системе Contact Платежная система Contact объявила о подключении Бишкекского филиала «Национального банка Пакистана» к своей сети пунктов обслуживания. Как результат, клиенты Бишкекского филиала НБП получили возможность совершать как локальные, так и трансграничные денежные переводы по системе Cont

Пакистан подводит итоги Open Source-проектов дставляла Пакистан на 24 международных конференциях, в ходе которых установила сотрудничество между Пакистаном и развивающимися рынками СПО в Камбодже, Китае, Индии, Индонезии, Малайзии, Непале

"Чужой" беспилотник: в Пакистане обнаружена птица-шпион рук человека, а вес позволяет переносить БПЛА в рюкзаке. Неизвестный беспилотный самолет, упавший в Пакистане, с большого расстояния очень похож на большую чайку Неизвестный беспилотный самолет

Пакистанские хакеры взломали 116 индийских сайтов Группа хакеров Киберармия Пакистана (Pak Cyber Army) объявила о том, что провела масштабную кибератаку против индийских

Пакистан возобновляет вещание на русском языке Служба зарубежного вещания «Радио Пакистан» в ближайшее время возобновит передачи на русском языке. Об этом заявил на днях, выс

Пакистан лидирует по количеству поисковых запросов о порно Пакистан является мировым лидером по количеству поисковых запросов, связанных с порнографией. Согласно новой информации FoxNews.com, Пакистан находится на первом месте в мире по множеству запросов, связанных с сексуальными темами. Среди популярных в стране порно-запросов в том числе и запросы о незаконном сексуальном контент

Пакистан снял блокировку Facebook Правительство Пакистана отменило свой указ по блокировке доступа к социальной сети Facebook для граждан страны. Это произошло после того, как представители Facebook извинились за страницу на сайте, которую м

В Пакистане заблокировали YouTube сь сообщения о том, что в стране будут заблокированы Wikipedia и сервис Flickr. Доступ к Facebook в Пакистане был заблокирован вчера, 19 мая, из-за существования на сайте социальной сети страни

Пакистан заблокировал доступ к Facebook ателей размещать изображения пророка Мухаммеда. Это вызвало критику со стороны сторонников ислама в Пакистане и других странах, сообщает АР. Постановление о блокировке Facebook было опубликован

В Индонезии, Чили и Пакистане произошли землетрясения Как сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США, 1 апреля 2010 года в Индонезии, Чили и Пакистане произошли землетрясения. Землетрясение в Индонезии имело магнитуду 5,1. Его эпицентр находился на расстоянии 424 км к западу от индонезийского г.Саумлаки. Очаг землетрясения располага

США поставят Пакистану авиабомбы с лазерным наведением США поставят Пакистану в марте 2010 года тысячу управляемых авиабомб с лазерной системой наведения. Соглас

Инфраструктуру железных дорог Пакистана обследовали с помощью лазерного сканирования российско-пакистанского договора на обследование инфраструктуры железных дорог Исламской республики Пакистан перед их реконструкцией, сообщает пресс-служба компании. В рамках проекта специалист

Бразилия продаст Пакистану 100 ракет воздух-земля Как сообщает РБК со ссылкой на "Синьхуа", Бразилия продаст Пакистану 100 ракет, которыми планируется оснастить самолеты. Бразильская внешнеторговая палата одобрила 2 декабря 2008 г. военную сделку, о которой пакистанское правительство и бразильские воо

В результате 2 землетрясений в Пакистане погибли 170 человек Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, число жертв землетрясений в Пакистане увеличилось до 170 человек. 375 человек получили ранения и еще порядка 15 тыс. жите

В Пакистане произошло мощное землетрясение В Пакистане произошло землетрясение силой 6,2 балла по шкале Рихтера, сообщает РБК со ссылкой н