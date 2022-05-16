Хозяева «Билайна» после неудачных споров с властями потратили на лицензии миллиард долларов

Пакистанская «дочка» группы Veon продлила срок действия лицензии на сотовую связь, заплатив за это $486 млн. В общей сложности расходы компании на продление действия лицензий составили более $900 млн, хотя «дочка» Veon пыталась судиться с властями и добиться снижения стоимости продления лицензий.

Jazz заплатил $486 млн за продление лицензий

Пакистанская «дочка» группы Veon – Pakistan Mobile Communications (PMC, торговая марка Jazz) продлила срок действия лицензии на оказание услуг сотовой связи в стране. Соответствующее соглашение было подписано с Телекоммуникационным регулятором Пакистана (Pakistan Telecommunication Authority, PTA). В группу Veon также входит российский сотовый оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

Лицензия PTA была получена в 2007 г. сроком на 15 лет. Срок ее действия истекает в июле 2022 гг. Согласно сообщению PTA, лицензия Jazz была продлена еще на 15 лет. Стоимость продления лицензии составляет $486 млн. Половина данной суммы была выплачена авансом, половина будет выплачена пятью равными траншами.

Как Veon работал на пакистанском рынке

Исторически PMC работала под торговой маркой Mobilink и входила в египетский холдинг Orascom Telecom (OTH), принадлежавший миллиардеру Наджибу Савирису (Naguib Sawiris). В 2011 г. группа Vimpelcom (прежнее название Veon) договорилась с Савирисом о приобретении у него 100% акций итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и контрольного пакета акций OTH.

Хотя пакистанская «дочка» Veon пыталась судиться с властями продление лицензий на сотовую связь в общей сложности обошлось ей более, чем в $900 млн

В 2015 г. Vimpelcom договорился с Dhabi Group из Объединенных Арабских Эмиратов об объединении PMC с принадлежавшим данной группе пакистанским сотовым оператором Warid. Объединенная компания получила стала работать под брендом Jazz и оказалась подконтрольна Vimpelcom/Veon. В 2021 г. Veon выкупила у Dhabi Group принадлежавшие ей 15% акций Jazz за $273 млн.

Суд из-за условий продления лицензии Warid

Лицензия Warid была выдана в 2004 г. сроком на 15 лет. В 2019 г. срок действия лицензии истек, однако PTA никак не мог определиться с условиями ее продления. В результате Jazz, как и два других оператора, пакистанская «дочка» норвежской Telenor и Zong, чей срок действия лицензий также истекал в 2019 г., вынуждены были обратиться в суд.

Верховный суд Исламабада обязал PTA определиться с условиями продления лицензий к 15 июля 2019 г. После этого PTA решил, что стоимость продления каждой лицензии должна составлять $450 млн.

Telenor Pakistan и Jazz не согласились с таким решением и снова обратились в суд. Операторы считали, что стоимость продления лицензии должна была быть эквивалента стоимости ее получения - $291 млн. Суд приостановил действие решения PTA о взимании платы с операторов за продление лицензий, но при условии внесения ими депозита в размере половины от требуемой суммы - $225 млн.

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Telenor Pakistan и Jazz выполнили внесли требуемые депозиты. Впоследствии Jazz увеличил размер внесенного им депозита до $384 млн. В 2021 г. Верховный суд Исламабада отклонил протесты операторов, после чего и Telenor Pakistan, и Jazz вынуждены были согласиться выплатить регулятору по $450 млн.

Расследование относительно условий лицензии Warid

Таким образом, всего «дочка» Veon за последнее время потратила $916 млн на продление срока действия имевшихся у нее сотовых лицензий. Но у Veon в Пакистане есть еще одна проблема. Упомянутая лицензия Warid выдавалась на частоты в диапазонах 900 и 1800 МГц, изначально предназначавшихся для стандарта GSM (относится к второму поколению сотовой связи).

В то же время лицензия Warid была технологически нейтральной, что позволило компании использоваться ее четвертого поколений сотовой связи (4G, стандарт LTE). В то же время другим пакистанским сотовым операторам приходилось участвовать в аукционах на покупку 3G/4G-лицензий и платить за соответствующие частоты сотни миллионов долларов.

В 2018 г. Национальный суд ответственности Пакистана (National Accountability Court) начал расследования относительно изменений условий лицензий Warid, которые позволили компании работать в 4G. Фигурантами расследования стали бывший министр информационных технологий Пакистана Ануша Рахман (Anusha Rahman), бывший министр финансов Ишаг Дар (Ishaq Daar) и бывшие руководители PTA. Также в рамках расследования вопросы задавались и Jazz. О результатах расследования не сообщалось.

Пакистанский рынок сотовой связи

Jazz является лидером пакистанского сотового рынка, обслуживая 72,6 млн абонентов. На втором месте находится Telenor Pakistan с 49,5 млн абонентов, на третьем – Zong с 42,3 млн абонентов, на четвертом – Ufone с 22,7 млн абонентов. Всего в Пакистане 187,1 млн абонентов сотовой связи, уровень проникновения услуг составляет 85,9%.