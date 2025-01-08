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Telenor Pakistan (Пакистан)



08.01.2025 «Дочка» Veon за полмиллиарда долларов избавилась от своих вышек сотовой связи 1
16.05.2022 Хозяева «Билайна» после неудачных споров с властями потратили на лицензии миллиард долларов 1
25.01.2022 «Бесплатный» Facebook обходится беднякам в миллионы долларов из-за «кривого» ПО. Операторы счастливы, разработчики не спешат с исправлениями 1
07.04.2021 Хозяева «Билайна» полностью выкупили свою «дочку» 1
27.11.2020 Власти требуют от Veon $157 млн 1
28.11.2019 Хозяев «Билайна» заставляют заплатить $450 млн за продление лицензии 1
26.06.2019 Владелец «Билайна» получил 4G-лицензию без аукциона. Дело под расследованием властей 1
07.06.2017 «Дочка» «Билайна» купила 4G-частоты за $295 млн 1
26.11.2015 «Билайн» создал альянс с арабским шейхом 1
29.10.2009 Выручка Telenor в третьем квартале 2009 г. увеличилась на 4% 1
28.04.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Коста-Рике и Пакистане 1
08.02.2007 Huawei построит для Telenor сеть в Пакистане 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Telenor Pakistan (Пакистан) и организации, системы, технологии, персоны:

Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 11
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 8
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 7
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 172 7
Warid 12 7
China Telecom - Zong 12 7
Dhabi Group 10 7
Ufone - Пакистанский поставщик услуг сотовой связи 14 7
China Telecom - Чайна Телеком 257 3
China Mobile 407 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 3
Waird 2 2
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 105 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
Huawei 3933 1
Киевстар - Kyivstar 539 1
Telenor Bangladesh - GP - Grameenphone 20 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 1
Huawei Technologies 399 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
МегаФон 8805 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
ICE - Instituto Costarricense de Electricidad - Costa Rican Institute of Electricity 4 1
Banglalink 19 1
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания 12 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 15 5
Верховный суд Пакистана 3 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7620 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2514 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 1
Оповещение и уведомление - Notification 4605 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 440 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
Rahman Anusha - Рахман Ануша 4 4
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 138 3
Бущик Дмитрий 5 2
Sharif Nawaz - Шариф Наваз 4 1
Khan Imran - Хан Имран 9 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Bakssas Jon Frederik - Баксаас Йон Фредерик 14 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 11
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 8
Норвегия - Королевство 1804 8
Россия - РФ - Российская федерация 144197 7
Египет - Арабская Республика 1004 7
Пакистан - Исламабад 25 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Италия - Итальянская Республика 4352 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Европа Восточная 3075 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Коста-Рика - Республика 86 1
Филиппины - Республика 564 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Азия Южная 103 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 1
Африка Чёрная - Африка Тропическая 11 1
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Опцион 100 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Лоббизм - Lobbying 93 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
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Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 36 1
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