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Африка Чёрная Африка Тропическая

Африка Чёрная - Африка Тропическая


13.02.2025 «МегаФон»: Россия привлекает больше иностранцев 1
25.01.2022 «Бесплатный» Facebook обходится беднякам в миллионы долларов из-за «кривого» ПО. Операторы счастливы, разработчики не спешат с исправлениями 1
23.03.2017 iPhone стал по-настоящему RED 1
22.03.2017 Apple анонсировала iPhone 7 и iPhone 7 Plus (Product)RED Special Edition 2
18.11.2015 «Билайн» продал свою «дочку» Мугабе 1
20.10.2014 «Билайн» ушел из горячей точки 1
06.06.2013 Parallels начала колонизацию Черной Африки 1
20.12.2012 Спутниковое телевидение Черной Африки: угроза из моря 1
23.12.2008 «Эрикссон» построит сеть ШПД для нигерийского оператора 21st Century Technologies 1
29.10.2007 В мобильную связь Африки инвестируют $50 млрд. 1
12.10.2007 США лидируют по расходам на образование 1
10.10.2007 Древняя засуха в Африке сыграла важную роль в эволюции человека 2

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Африка Чёрная и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12132 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 770 2
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 172 2
Telecel Centrafrique 7 2
U-Com 7 2
Philips 2054 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Meta Platforms - Facebook 4443 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 111 1
RASCOM - Regional African Satellite Communication Organization 6 1
PowerCom Cell One 5 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
SES Networks 84 1
Telenor Pakistan (Пакистан) 12 1
Zarnet 3 1
Telecel Globe 12 1
Econet Wireless 10 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 65 1
MultiChoice 2 1
Telecel Zimbabwe 11 1
MicroNet Technology 6 1
Globalive - Globalive Wireless Management, GWMC - Globalive Capital - Globalive Ventures - Globalive Media - Globalive Investment 14 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
TimeTurns Holdings 10 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1162 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4771 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20715 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27924 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9387 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24237 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10800 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15782 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8210 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13222 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6978 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2923 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25472 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15983 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13840 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12510 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6418 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7740 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12685 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9343 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10556 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3994 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17109 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2129 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7405 1
Наушники - Headphones 4022 1
Аккумулятор чехол - Чехол-зарядка - Smart Battery Case 21 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 259 1
Аксессуары 3895 1
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 242 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 292 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2854 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6127 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5673 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7104 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1205 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7099 2
Apple iPhone 7 283 2
Apple iPod 1537 1
Apple iOS 7834 1
Apple iPad 3865 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 489 1
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 48 1
Parallels Automation 45 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 190 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 1
Apple Siri - Голосовой помощник 398 1
Redback SmartEdge 3 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Apple iPod nano 215 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 112 1
Apple Music 108 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 336 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 1
Phillips Tom - Филипс Том 9 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Файн Александр 10 1
Истомин Максим 26 1
Ясиновская Юлия 16 1
Mugabe Robert - Мугабе Роберт 5 1
Embro Jan - Эмбро Ян 2 1
Африка - Африканский регион 3485 10
Россия - РФ - Российская федерация 145071 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 4
Франция - Французская Республика 7859 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13334 3
Нигерия - Федеративная Республика 317 3
Европа 21798 3
Африка - Сахара - пустыня 89 3
Бразилия - Федеративная Республика 2370 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 2
Германия - Федеративная Республика 12703 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 2
Канада 4891 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 2
Египет - Арабская Республика 1006 2
Европа Восточная 3080 2
Зимбабве - Республика 116 2
Бурунди - Республика 68 2
Намибия - Республика 89 2
ЦАР - Центральноафриканская Республика 47 2
Африка Западная 61 2
Нидерланды 3526 1
Швеция - Королевство 3622 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 1
Земля - планета Солнечной системы 10393 1
Таиланд - Королевство 822 1
Китай - Тайвань 3995 1
Япония 13301 1
Азия - Азиатский регион 5550 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1737 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Испания - Королевство 3715 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14219 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1032 1
Индия - Bharat 5463 1
Ближний Восток 2950 1
Турция - Турецкая республика 2362 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 4
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 281 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9991 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1195 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1739 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10982 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1806 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4484 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5991 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4375 1
Стихийные бедствия - Засуха - Drought 32 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8075 1
ЦАР - гражданская война 1 1
Образование в России 2211 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1281 1
Phys.org 972 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
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