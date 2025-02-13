Африка Чёрная Африка Тропическая
Африка Чёрная и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
|TimeTurns Holdings 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1281 1
|Phys.org 972 1
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