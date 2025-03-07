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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170279
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Экваториальная Гвинея Республика

Экваториальная Гвинея - Республика

07.03.2025 Российское ПО появится на рынках стран Юго-Восточной Азии, Персидского Залива и Африки 1
19.08.2024 Новые горизонты коммуникаций: IVA Technologies создаст систему защищенной видеосвязи в Экваториальной Гвинее 1
30.06.2021 В Кыргызстане мобильный интернет в 330 раз дешевле, чем в Экваториальной Гвинее 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
18.03.2015 Правительство Экваториальной Гвинеи заключило контракт с Huawei Marine на строительство подводной кабельной системы связи 2
20.12.2012 Спутниковое телевидение Черной Африки: угроза из моря 1
31.08.2007 Россия лидирует по объему факельного сжигания газа 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Экваториальная Гвинея и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3964 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 1
Telegram Group 2047 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 1
CG Corp Global - Vimpelcom Kyrgyzstan - ВымпелКом - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Скай Мобайл - оператор сотовой связи Кыргызстана 18 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 1
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания - Киргизтелеком 31 1
RASCOM - Regional African Satellite Communication Organization 6 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
SES Networks 84 1
Huawei Marine Networks 12 1
MultiChoice 2 1
НУР Телеком - NUR Telecom 12 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 242 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7404 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67056 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6997 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20802 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10833 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4688 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16076 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8327 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27997 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8528 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51257 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7841 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9357 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1007 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10612 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6471 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1645 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3999 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17161 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 858 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5777 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24349 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5100 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7728 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1855 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2858 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1232 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10181 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7123 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10191 1
Пропускная способность - Bandwidth 1758 1
Аналоговые технологии 2778 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2596 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 1
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 125 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3489 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1711 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8134 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11150 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 169 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 2
WhatsApp Messenger 1093 1
Google YouTube - Видеохостинг 2767 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1799 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 78 1
Маркин Алексей 4 1
Истомин Максим 26 1
Иодковский Станислав 85 1
Россия - РФ - Российская федерация 145896 4
Европа 21824 4
Африка - Африканский регион 3493 4
Узбекистан - Республика 1751 3
Нигерия - Федеративная Республика 319 3
Казахстан - Республика 5578 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 3
Катар 167 3
Египет - Арабская Республика 1008 3
Камерун - Республика 55 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1282 2
Беларусь - Белоруссия 5735 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17181 2
Армения - Республика 2299 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14235 2
Украина 7639 2
Франция - Французская Республика 7868 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 2
Америка Южная 854 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1000 2
Оман Султанат 113 2
Ливия 152 2
Таджикистан - Республика 869 2
Молдавия - Республика Молдова 712 2
Саудовская Аравия - Королевство 592 2
Малайзия 869 2
Израиль 2741 2
Иран - Исламская Республика Иран 1093 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 236 2
Ирак - Республика 698 2
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 32 2
Гвинея - Гвинейская Республика 14 2
Габон - Габонская Республика 19 2
Гамбия - Республика 13 2
Либерия 25 2
Африка - Сахара - пустыня 89 2
Сан-Томе и Принсипи 5 2
Ирландия - Республика 1015 1
Германия - Федеративная Республика 12716 1
Грузия 1247 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18764 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51568 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48441 1
Английский язык 6676 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11025 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2773 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6014 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5450 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16449 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4030 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6336 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5868 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6452 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 427 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 847 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 868 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3721 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29425 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1576 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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