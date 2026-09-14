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Йемен Йеменская Республика

Йемен - Йеменская Республика

СОБЫТИЯ


14.09.2026 С помощью американского ИИ хуситы строят ракеты, которыми обстреливают США и их союзников 9
21.05.2025 Резко выросли поставки китайских банкоматов в Россию 1
07.05.2025 Таинственные хакеры взломали неофициальную модификацию мессенджера Signal, который активно используют в администрации Трампа 1
23.04.2025 В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны 2
10.03.2025 Уганда, Йемен и Зимбабве: куда звонят бизнесмены из Хакасии 1
30.05.2024 Россия начала применять БПЛА-матки, сбрасывающие дроны-камикадзе 1
05.04.2024 Евросоюз проектирует стройку интернет-магистрали через Арктику мимо России 1
28.03.2024 США не смогли перекрыть доступ «неправильным» странам к Starlink. Запрет обошли Россия и многие другие 2
26.02.2024 Кто не успел, тот переплатил. В России бешеный рост цен на иностранную электронику, особенно на iPhone 1
02.11.2023 «Лаборатория Касперского»: через Telegram-каналы распространяется шпионский мод для WhatsApp на Android 1
29.07.2021 Через бреши в Windows атакованы политики, журналисты и диссиденты по всему миру 1
22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке 1
08.04.2021 Толпы хакеров набросились на ПО SAP 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
20.09.2018 Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
13.03.2018 «Лаборатория Касперского» нашла сложное шпионское ПО, заражающее жертв через роутеры 1
16.06.2017 После многолетнего роста Россия начала сдавать в глобальном инновационном индексе 1
07.03.2017 Новая программа-стиратель уничтожает данные на ПК и шпионит за жертвами 1
06.09.2016 Как США прослушивают Европу и Россию: Подробности работы сверхсекретной базы АНБ 1
13.11.2015 Check Point вычислил связанную с Ираном группу кибершпионажа 1
26.12.2014 Система Contact и Xpress Money расширили сотрудничество 1
08.10.2013 «Билайн» подвел итоги роуминг-сезона в Белгородской области 1
30.09.2013 Разработаны технологии интеграции данных в ГИС на основе открытых стандартов 1
12.11.2012 Стратегия развития армии США: ставка на беспилотники 1
07.09.2012 В мировом рейтинге развития веба Россия оказалась между Тунисом и Филиппинами 1
08.08.2012 Генетический анализ: евреи изолировались с самого начала 1
27.04.2012 Спутниковое вещание «арабской весны» 3
26.04.2012 Вину за убийство людей возьмут на себя роботы 1
07.03.2012 Новая стратегия спецназа: гражданские джипы вооружат ракетами 1
12.01.2012 Военно-воздушный флот США: каждый третий - беспилотник 1
09.12.2010 На дне Персидского залива могут скрываться останки цивилизации 1
03.11.2010 Мобильной связи в самолетах все-таки не будет 1
06.05.2010 БПК "Маршал Шапошников" освободил захваченный пиратами российский танкер 1
15.02.2010 В Йемене разбился военный вертолет 1
20.11.2009 Землетрясения произошли в Непале и Аденском заливе 1
03.03.2009 Секретные данные Минобороны США «утекли» через Р2Р-сеть в Иран 1
13.02.2009 Ракетный атомный крейсер "Петр Великий" задержал три пиратских судна 1

Публикаций - 69, упоминаний - 78

Йемен и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2973 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1702 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5695 3
МегаФон 10888 3
Apple Inc 13245 3
Meta Platforms - Facebook 4628 3
BAE Systems 183 2
X Corp - Twitter 2942 2
Microsoft Corporation 25837 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15993 2
HP Inc. 5907 2
Microsoft Corporation - GitHub 1091 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9537 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 348 2
VerifyMyAge 6 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 1
Axios Systems - Аксиос Системс 57 1
Blockpass IDN 6 1
SAGA Technologies - САГА Технологии 21 1
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 126 1
Orange Egypt - Mobinil 19 1
JVC Kenwood 422 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Motorola Inc 1156 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - EarthWatch 131 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 55 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 66 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Meta Platforms 185 1
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 1
Alford Technologies - Элфорд Технолоджис 1 1
RASCOM - Regional African Satellite Communication Organization 6 1
Defender 164 1
Omantel - Oman Telecommunications Company 10 1
Spire Global - exactEarth 2 1
БФС - Банковские и финансовые системы - АТМ маркет - BFS - Banking Financial Systems 23 1
WRN Broadcast - World Radio Network - Всемирная радиосеть 6 1
Lockheed Martin 778 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 69 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 240 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 2
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 2
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 2
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8965 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 2
Boeing 1032 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 1
Tessi 9 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 1
Держава АКБ 44 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Braun GmbH 79 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Krups 32 1
USGIF - United States Geospatial Intelligence Foundation 1 1
Amnesty International 21 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
ГПБ - Газпромбанк 1282 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1542 1
Альфа-Банк 1985 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Visa International 1996 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
BlaBlaCar - сервис поиска попутчиков 42 1
АльфаСтрахование СГ 399 1
American Express - Amex 339 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1950 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 628 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 214 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1192 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1902 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3212 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 431 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 650 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 3
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 2
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5731 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 556 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 2
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1420 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 94 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 140 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 228 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 33 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 1
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 40 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13999 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3986 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 350 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 308 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 461 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1214 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 345 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 993 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 498 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 289 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 4
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
World Wide Web Foundation 6 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 155 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35511 15
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14373 8
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Apple iOS 8623 5
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Google Android 15320 4
Ростех - Калашников ГК - Автомат Калашникова - АК - Пулеметы Калашникова 81 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7669 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5803 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 461 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 2
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Ми-8 - Ми-17 - многоцелевой вертолёт 47 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-35 ударный вертолёт 10 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1049 2
Microsoft Windows 16963 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1761 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1292 2
Oracle Java - язык программирования 3486 2
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 124 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5264 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 1
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 1
SAP NetWeaver AS - SAP NetWeaver Application Server - SAP Web Application Server 12 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Nokia Bell Labs Submarine Systems 6 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 1
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 1
DeLonghi Nespresso Lattissima - DeLonghi Magnifica - DeLonghi EDP - DeLonghi ECAM - DeLonghi EMK - DeLonghi ECAM - DeLonghi KG - DeLonghi BAR - DeLonghi Coffee Link - серия кофемолок, кофеварок, кофемашин 17 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 1
General Atomics - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА - Sea Avenger Predator 22 1
Lockheed Martin - RQ Sentinel - БПЛА 6 1
NSO Group - Pegasus 98 1
JVC Kenwood CG - серия кофемолок 1 1
Gehman Harold - Гехман Гарольд 2 2
Walz Mike - Уолц Майк 4 2
Hegseth Pete - Хегсет Пит 13 2
Goldberg Jeffrey - Голдберг Джеффри 4 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1035 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 698 2
Демидов Алексей 24 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Федотов Николай 32 1
Истомин Максим 26 1
Гафарова Елена 26 1
Юхимец Александр 1 1
Alford Roland - Элфорд Роналд 1 1
Силуянов Дмитрий 6 1
Максимов Сергей 10 1
Panetta Leon - Панетта Леон 7 1
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